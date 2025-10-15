Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

19:00

Hramul binecuvântat al Iașiului, prăznuirea Sfintei Cuvioase Parascheva, a reunit și în acest an mulțimi de credincioși veniți să ia parte la Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de 27 de ierarhi din țară și din străinătate. Această slujbă arhierească a încununat zilele de rugăciune și binecuvântare trăite la Iași. Potrivit estimărilor autorităților, până ieri, peste 170.000 de pelerini s‑au închinat la raclele ce adăpostesc cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama.