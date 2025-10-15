Iranul nu plănuiește să se retragă din Tratatul de Neproliferare Nucleară
Economica.net, 15 octombrie 2025 19:50
Iranul nu intenţionează să se retragă din Tratatul de Neproliferare Nucleară (NPT), a declarat miercuri Mohammad Eslami (foto), şeful Organizaţiei pentru Energia Atomică iraniene, transmite DPA, relatează Agerpres.
• • •
Acum o oră
19:50
19:40
AC Milan își prelungește contractul de sponsorizare cu Emirates pentru 100 de milioane de euro # Economica.net
Clubul italian AC Milan a anunţat oficial că a prelungit parteneriatul de lungă durată cu sponsorul principal Emirates, care va fi, de asemenea, compania aeriană şi partenerul principal al italienilor pentru următorii cinci ani, conform Football Italia, transmite Agerpres.
Acum 2 ore
19:20
Rata inflației în Bulgaria a ajuns la 5,6% în septembrie, cel mai ridicat nivel din aproape ultimii doi ani # Economica.net
Preţurile de consum în Bulgaria au crescut în septembrie, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani, arată datele publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (NSI), transmite agenția germană de presă DPA, relatează Agerpres.
19:00
Agroland atrage granturi de aproape 1 milion de euro din Fondul pentru Modernizare, bani pe care-i va folosi pentru construirea a patru centrale fotovoltaice # Economica.net
Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, anunță implementarea unui amplu program de investiții în energie regenerabilă, prin dezvoltarea a patru centrale fotovoltaice cu o putere totală instalată de 1,62 MW în cadrul diviziilor Agroland Foods Mihăilești și Agroland Agribusiness Ișalnița.
18:40
Asigurarea medicală BCR care îți dă acces la tratamente medicale premium, oriunde în lume costă circa 160 de lei pe lună pentru un adult # Economica.net
BCR Asigurări de Viață a lansat o poliță de asigurare de sănătate internațională care acoperă tratamentele pentru boli grave și chiar transplantul de organe (mai puțin în SUA, Elveția, Japonia și România). Suma asigurată poate ajunge până la 2 milioane de euro iar costul poliței pentru un părinte și un copil este de 233 de lei pe lună. Asigurarea se încheie annual cu prelungire automată până la 85 de ani.
18:40
Trei din cinci companii își vor crește investițiile în securitate cibernetică ca răspuns la noile riscuri geopolitice – raport PwC # Economica.net
Trei din cinci (60%) dintre companiile respondente la un sondaj realizat de PwC la nivel global, Global Digital Trust Insights 2026, plănuiesc să-și majoreze investițiile în combaterea riscurilor cibernetice ca răspuns la schimbările geopolitice, în condițiile în care doar 6% dintre organizațiile intervievate se consideră foarte capabile să reziste cu succes tuturor scenariilor de amenințări cibernetice analizate.
18:40
FMI cere statelor să-și reducă deficitele și datoriile, în contextul unui mediu economic plin de riscuri # Economica.net
Perspectivele extrem de incerte fac reformele fiscale mai importante ca oricând, iar Fondul Monetar Internaţional (FMI) cere atât economiilor avansate, cât şi ţărilor în curs de dezvoltare, să-şi reducă nivelul datoriilor, deficitele, şi să-şi consolideze rezervele de capital, a afirmat miercuri directorul departamentului Afaceri Fiscale al FMI, Vitor Gaspar (foto), transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:40
AFIR a publicat în dezbatere publică Ghidul de finanțare a investițiilor neproductive din ferme # Economica.net
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a lansat miercuri în consultare publică Ghidul solicitantului pentru intervenţia DR-19 Investiţii neproductive la nivel de fermă din Planul Strategic PAC 2023 - 2027 (PS 2027), relatează Agerpres.
18:40
Primăria Capitalei a început efectuarea de lucrări pentru refacerea trotoarelor din zona Universitate # Economica.net
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, informează că au început lucrările pentru reparaţia trotuarelor şi a scărilor din faţa Teatrului Naţional Bucureşti, relatează Agerpres.
18:40
Popescu-Piedone a fost trimis în judecată de DNA în dosarul în care e acuzat că în calitate de președinte al ANPC a avertizat un hotel din Sinaia că o să-l controleze # Economica.net
Cristian Popescu-Piedone, fost preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie în dosarul în care este acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia că urmează să efectueze acolo un control, relatează Agerpres.
18:40
Autostrada Bucureștiului A0: Se montează tablierul metalic la pasajul peste calea ferată București – Constanța # Economica.net
Constructorii lotului 3 Nord (8,6 km) din Autostrada Bucureștiului (A0) vor efectua lucrările de montare a tablierului metalic la pasajul peste CF (București - Constanța), din seara aceasta până în data de 19.10.2025, în intervalul orar 23:30-05:00, informează miercuri Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
18:40
Companiile de asigurări au plătit în 2024 zilnic în medie 12 milioane de lei pentru vătămări corporale și daune materiale ca urmare a accidentelor rutiere – Coaliția pentru Siguranță Rutieră # Economica.net
În fiecare zi din acest an, în medie, trei persoane îți pierd viața și alte peste 95 sunt rănite în urma accidentelor rutiere, potrivit celor mai recente date furnizate de Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
18:40
BlackRock, Nvidia şi Microsoft cumpără Aligned Data Centers pentru 40 de miliarde de dolari # Economica.net
Un grup de companii din SUA, inclusiv BlackRock, Nvidia şi Microsoft, va achiziţiona Aligned Data Centers, într-o tranzacţie de aproximativ 40 de miliarde de dolari, într-un efort de a extinde serviciile de cloud de ultimă generaţie şi infrastructura de inteligenţa artificială (AI), transmite AP, relatează Agerpres.
18:40
Asociația patronală IMM România propune înghețarea salariului minim brut pe țară în anul 2026 # Economica.net
IMM România, confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, solicită menţinerea salariului minim brut la nivelul actual de 4.050 de lei şi în 2026, avertizând că o majorare ar putea conduce la disponibilizări de personal, distorsiuni pe piaţă prin creşterea muncii nefiscalizate şi la reducerea investiţiilor.
Acum 6 ore
15:50
DNA a intrat peste firmele de ride-sharing. Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală de zeci de milioane de lei # Economica.net
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, percheziţii la mai multe firme de ride-sharing, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproximativ 30 de milioane de lei.
15:50
Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic din Brașov se redeschid, după investiții de peste 20 de milioane de euro # Economica.net
Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic, două dintre cele mai emblematice repere turistice și arhitecturale ale Brașovului, își redeschid porțile pe 19 octombrie 2025, după un amplu proces de modernizare realizat de ANA Teleferic, parte a ANA Holding.
15:50
Grupul german STIHL, lider mondial în producția de echipamente pentru silvicultură și grădinărit, a inaugurat oficial la Oradea prima sa unitate de producție dedicată exclusiv echipamentelor pe acumulatori. Investiția se ridică la 125 de milioane de euro și reprezintă o etapă strategică în procesul de tranziție a companiei către tehnologia electrică și sustenabilă.
15:20
Propunere pentru Coaliţie – Să înceapă programarea pentru planul 2028-2034 (ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene) # Economica.net
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, miercuri, că va propune Coaliţiei ca România să înceapă programarea pentru planul 2028-2034 în primul trimestru al anului viitor.
15:20
Gazele din Rusia păstrează o cotă de piaţă de 19% în Europa, în ciuda restricţiilor UE, spune vicepremierul rus # Economica.net
Ponderea gazului rusesc în balanţa energetică a Europei, deşi s-a redus la jumătate în ultimii ani, rămâne undeva la 19%, în pofida restricţiilor impuse de Uniunea Europeană, a declarat miercuri vicepremierul rus, Alexander Novak, transmite Itar Tass.
15:20
Stop pentru „subvenţia” la maşini electrice în Norvegia. Autoritățile de la Oslo au anunţat eliminarea completă de la scutirea de la plata TVA până în 2027 # Economica.net
Norvegia, stat campion mondial pe segmentul maşinilor electrice, va elimina complet, până în 2027, scutirea de la plata TVA de care beneficiază în prezent cei care achiziţionează vehicule noi cu emisii zero, a anunţat miercuri Guvernul de la Oslo, transmite AFP.
15:20
Siguranţa rutieră reprezintă o prioritate "constantă" a Ministerului Afacerilor Interne, a declarat, miercuri, ministrul Cătălin Predoiu, care a adăugat că noua abordare prin proiectul "Siguranţă în trafic" are în vedere colaborarea interinstituţională pentru o reacţie unitară şi eficientă, utilizarea integrată a datelor şi informaţiilor din trafic, simplificarea proceselor administrative şi o comunicare corectă, constantă şi accesibilă pentru cetăţeni.
15:20
Peste un milion de euro investiţi într-o clinică dentară specializată în sedare profundă # Economica.net
Sorina Blaj, medic stomatolog primar, fondatoarea clinicilor Crystal Dental Clinic, a deschis Crystal Dental Dreamzzz, un centru stomatologic specializat exclusiv în sedare profundă, realizat cu o investiție de peste 1 milion de euro.
Acum 8 ore
14:10
Succes pentru E.ON – Obligaţiuni verzi în valoare de 500 de milioane de dolari australieni # Economica.net
E.ON a emis cu succes o tranşă de obligaţiuni verzi în cadrul noului său Program de Emisiuni de Obligaţiuni pe Termen Mediu în Dolari Australieni.
14:10
Cel mai mare proprietar de mall-uri din România, NEPI Rockcastle, inaugurează primul său parc fotovoltaic # Economica.net
NEPI Rockcastle, cel mai mare dezvoltato de centre comerciale din Europa Centrală și de Est (CEE), a anunțat deschiderea unui parc fotovoltaic de 45 MW în județul Arad. Este primul din România, și vor urma și altele.
13:50
"Este timpul ca Serbia să fie concretă" în dorinţa sa de a adera la Uniunea Europeană, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele sârb Aleksandar Vucic la Belgrad, potrivit AFP.
13:50
Un gigant din Polonia intră în România cu filiala ONDE, unul dintre cei mai mari constructori de proiecte de energie regenerabilă # Economica.net
ONDE, unul dintre cei mai mari constructori și dezvoltatori de proiecte de energie regenerabilă din Polonia, își extinde operațiunile în România.
13:50
Zidul anti-drone – Comisia Europeană propune extinderea proiectului pentru a proteja întreg continentul # Economica.net
Comisia Europeană a propus extinderea unei iniţiative pentru un "zid antidronă" pe flancul estic al Europei pentru a proteja întreg continentul, după ce unele regiuni au spus că se simt lăsate pe dinafară, au declarat marţi pentru Reuters doi oficiali europeni şi un diplomat din UE.
13:40
Alternativa la DN1 Valea Prahovei: Construcții Erbașu ar putea finaliza lucrările la drumul județean Valea Doftanei – Săcele în 2027 sau 2028, în funcție de finanțarea alocată # Economica.net
Cristian Erbașu, proprietarul companiei Construcții Erbașu, societate care are în derulare contractul de modernizare a drumului județean DJ 102I Valea Doftanei – Săcele, a declarat că lucrările la drumul județean Valea Doftanei – Săcele ar putea fi finalizate în 2027 sau 2028, în funcție de finanțarea alocată de Compania Națională de Investiții.
13:30
Rivalul CFR Marfă, Carpatica Feroviar România, vrea 30% din piaţa de transport feroviar de mărfuri şi ţinteşte Portul Constanţa # Economica.net
Noua companie Carpatica Feroviar România îşi propune să ocupe 30% din piaţa de transport feroviar de mărfuri şi ţinteşte din 2026 o cifră de afaceri de minimum 700 de milioane de lei, cu o creştere anuală sustenabilă de 10%, a declarat, miercuri, directorul general al companiei, Daniel Apostolache, la Zilele Feroviare.
13:00
Calea ferată Brașov – Sighișoara: A fost străpuns Tunelul Mureni, lung de 740 de metri # Economica.net
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. anunță finalizarea străpungerii Tunelului Mureni, o etapă esențială în procesul de modernizare a liniei de cale ferată Brașov–Sighișoara, parte a Coridorului Rin–Dunăre, proiectată pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h.
12:50
Froneri, al doilea cel mai mare producător de înghețată din lume, cumpără Alpin, producătorul Fulg de Nea # Economica.net
Froneri, una dintre cele mai mari companii de înghețată din lume, cumpără afacerea europeană de înghețată a Food Union, inclusiv Alpin din România, a anunțat compania într-un comunicat de presă.
12:50
Ministrul din Guvernul Bolojan care nu crede în recesiune. „Nu ai cum, cu o ţară care e şantier în derulare şi cu 15-17 miliarde de euro, să ai o recesiune” # Economica.net
România nu ar avea cum să intre în recesiune în condiţiile în care este "un şantier în derulare", iar din PNRR urmează să intre 15-17 miliarde de euro, a declarat, miercuri, la o conferinţă de specialitate, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
12:40
Piața crypto rămâne incertă după un weekend istoric, dar un nou presale atrage aproape 2 milioane USD – despre ce proiect e vorba # Economica.net
După una dintre cele mai rapide corecții din ultimele luni, piața de monede virtuale se află într-un carusel de emoții și incertitudine. La doar câteva zile după prăbușirea fulgerătoare care a dus la pierderi de peste 19 miliarde de dolari în poziții lichidate, mulți încearcă să găsească un echilibru între frică și speranță.
12:40
Donald Trump a afirmat marţi că Spania "ar trebui să fie pedepsită" din cauza bugetului său pentru apărare, considerat prea mic în raport cu obiectivul de 5% din Produsul Intern Brut (PIB) stabilit de NATO la presiunea preşedintelui american, informează AFP.
12:40
Ungaria ar avea de suferit dacă i s-ar întrerupe accesul la energia rusească, a declarat miercuri ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, cu prilejul unei vizite la Moscova, reiterând faptul că ţara sa nu va accepta presiuni externe atunci când vine vorba de decizii privind aprovizionarea cu energie, transmite Reuters.
12:40
Electrica a pus în funcţiune parcul fotovoltaic Satu Mare 2, investiţie de peste 20 de milioane de euro # Economica.net
Parcul fotovoltaic Satu Mare 2, cu o capacitate instalată de 27,056 MW, a fost pus în funcţiune, după o investiţie de peste 20 de milioane de euro, a anunţat Grupul Electrica
12:40
Date care dau fiori. Aproape 90% din economia României e în pericol, 40% din firmele mari au probleme. Se așteaptă insolvențe pe bandă rulantă – CITR # Economica.net
Peste 40% dintre companiile de impact (peste 19.000 de entități) se află deja în dificultate financiară, iar numărul celor în insolvență iminentă a atins cel mai ridicat nivel al ultimului deceniu – 8.749 companii, în creștere cu 7% față de 2023. Companiile de impact generează 83% din cifra de afaceri totală a economiei. Doar 275 de companii concentrează 46% din datoriile totale, iar cele cu active de peste 50 milioane euro, deși reprezintă doar 2% din total, însumează jumătate din datoriile companiilor aflate în insolvență iminentă.
Acum 12 ore
11:10
Platforma PIAS din sănătate va fi înlocuită în anul 2026 cu un sistem modern, sigur și accesibil – CNAS # Economica.net
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) spune că platforma PIAS va fi înlocuită în anul 2026 cu un sistem modern, sigur și accesibil.
11:10
Shutdown SUA – Lipsa datelor statistice americane, un motiv de îngrijorare pentru factorii de decizie din întreaga lume # Economica.net
Închiderea Guvernului SUA, care a oprit publicarea de date statistice oficiale, ar putea începe să provoace dificultăţi factorilor de decizie din Japonia şi din alte ţări, unde informaţiile despre evoluţia celei mai mari economii din lume influenţează perspectivele pentru propriile monede, performanţe comerciale şi inflaţie, transmite Reuters.
11:10
Revoluţia verde – Investitorii alocă mai mulţi bani pentru tehnologiile verzi (Bloomberg) # Economica.net
Investiţiile globale făcute în tehnologiile verzi în primele trei trimestre al acestui an le-au depăşit pe cele realizate în întregul an 2024, în condiţiile în care creşterea explozivă a cererii de energie din partea centrelor de date a îmbunătăţit perspectivele pentru sectorul tehnologiilor verzi, transmite Bloomberg.
11:10
Valoarea producţiei agricole a scăzut, anul trecut, cu 4,3%, comparativ cu 2023, totalizând 100,5 miliarde de lei preţuri curente, potrivit datelor definitive publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).
11:10
Berbecul italian – Încăpăţânarea autorităţilor de la Roma de a miza pe aur dă roade odată cu explozia preţurilor # Economica.net
Italia, ale cărei active suverane, de la obligaţiuni la bănci, au fost atât de des subiectul unor crize pe pieţele financiare în ultimii ani, se bucură în prezent de faptul că valoarea rezervelor de aur ale băncii sale centrale a crescut, odată cu preţurile record la metalul galben, transmite Reuters.
11:10
Oprah Winfrey, lider media la nivel global, vine pentru prima dată în România pe 16 septembrie 2026, la summitul BRAND MINDS.
11:10
Românii pun sănătatea pe primul loc, dar nu scot bani din buzunar pentru tratamente mai bune. Câți ar renunța la Netflix sau la haine pentru o asigurare privată de sănătate- Sondaj Allianz Țiriac # Economica.net
Peste 70% dintre persoanele intervievate de Allianz Țiriac într-un sondaj online realizat pe 1.036 de indivizi spun că sănătatea este principala lor grijă. Ca și în cazul protecției locuinței împotriva dezastrelor, însă, foarte puțini își fac și o asigurare privată de sănătate, care le-ar putea facilita accesul la îngrijiri medicale de nivel mai bun.
11:10
Consiliul Local al Sectorului 1 a cumpărat cu 1,7 milioane de euro casa negustorului Dimitrie Petrescu # Economica.net
Consiliul Local al Sectorului 1 și-a exercitat dreptul de preempțiune pentru achiziția casei negustorului Dimitrie Petrescu, o clădire de patrimoniu situată pe Calea Griviței la nr. 115. Tranzacția a fost intermediată de filiala din România a Sotheby’s International Realty.
09:40
Trump se declară foarte dezamăgit de Putin înainte de vizita lui Zelenski la Casa Albă # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este "foarte dezamăgit" de liderul rus Vladimir Putin, cu doar câteva zile înainte de vizita preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, informează miercuri DPA.
09:40
Sphera Franchise semnează pentru deschiderea a cinci restaurante Hard Rock Café în România și Republica Moldova # Economica.net
Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, va deschide cinci restaurante Hard Rock Cafe începând cu anul viitor, a anunțat compania.
09:20
Marca Zeekr, parte a grupului chinez Geely, și-a prezentat oferta pentru piața din România. Cel mai accesibil model costă minimum 38.990 de euro și oferă o autonomie de 330 km.
09:20
Cea mai mare scădere a salariului real de la „tăierile lui Boc”, în timpul Guvernului Bolojan – Profit.ro # Economica.net
Încetinirea creșterilor nominale ale lefurilor, peste care a venit inflația foarte ridicată, a dus dinamica salarială la -5%, cel mai scăzut nivel de la „tăierile lui Boc” din timpul crizei economice din 2010. Situația este de așteptat să mai continue cel puțin câteva luni, posibil un an, până ce valul inflaționist va ieși din calculul statistic, scrie Profit.ro.
09:20
Danezii de la Eurowind, unii dintre pionierii regenerabilelor, ridică miza în România: țintă de 1.000 MW instalați la orizontul anului 2030 și investiții de sute de milioane de euro # Economica.net
Compania daneză Eurowind, prezentă de 14 ani pe piața din România, va dezvolta proiecte eoliene, fotovolatice și baterii la scară largă în România. Ținta este de 1.000 MW instalați până în 2030, iar o treime din investițiile grupului sunt alocate României.
