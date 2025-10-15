VIDEO Dan Chelaru, Iulius: "Transparența este esențială pentru noi, e un principiu de business"
Newsweek.ro, 15 octombrie 2025 19:50
Dan Chelaru, group sustainability officer la Iulius, spune că transparența este esențială pentru gru...
Acum 5 minute
20:20
25% spor la salariu dacă munceşti noaptea. Aşa arată un proiect de schimbare a Codului Muncii # Newsweek.ro
25% ar urma să fie sporul la salariu, dacă munceşti noaptea, pe care l-ai primi dacă ar intra în vig...
Acum 30 minute
20:00
VIDEO Andrada Busuioc, Concelex: Să-ţi faci strategia ESG în acord cu ceea ce are sens pentru tine # Newsweek.ro
Andrada Busuioc, director de marketing şi comunicare la Concelex, spune că trebuie să-ţi faci strate...
Acum o oră
19:50
19:40
Ceaiul poate îmbunătăți densitatea minerală osoasă. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor # Newsweek.ro
Ceaiul poate îmbunătăți densitatea minerală osoasă. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor. Fe...
19:30
ADHD sau uitare obișnuită? Ce spun experții despre cele șapte semne care fac diferența reală # Newsweek.ro
ADHD sau uitare obișnuită? Ce spun experții despre cele șapte semne care fac diferența reală. Atunci...
Acum 2 ore
19:10
Putin a amânat summitul ruso-arab după ce liderii au ales să meargă la cel organizat de Trump # Newsweek.ro
Putin a amânat summitul ruso-arab după ce liderii au ales să meargă la cel organizat de Trump în Egi...
18:50
Mark Rutte: "NATO e mult mai mare decât Rusia și nu trebuia să ia amenințarea rusă prea în serios" # Newsweek.ro
Mark Rutte: "NATO e mult mai mare decât Rusia și nu trebuia să ia amenințarea rusă prea în serios". ...
18:50
Avertisment DNSC. Infractorii cibernetici folosesc identitatea autorităților pentru fraude online # Newsweek.ro
Avertisment DNSC. Infractorii cibernetici folosesc identitatea autorităților pentru fraude online. I...
18:30
De ce nu este sigur să urci pe munte toamna. Urșii ies din pădure și caută hrană înainte de iarnă # Newsweek.ro
De ce nu este sigur să urci pe munte toamna. Urșii ies din pădure și caută hrană înainte de iarnă. P...
Acum 4 ore
18:20
Moldova s-ar pregăti să scoată Transnistria de sub influența Rusiei. O autostradă va ajunge la Odesa # Newsweek.ro
Transnistria este o regiune a Moldovei ocupată de Rusia. Și aceasta nu este o evaluare politică: ace...
18:00
Accidentele vasculare cerebrale sunt diagnosticate și tratate cu o tehnologie de top, la Iași # Newsweek.ro
Cel mai modern laborator de neuroradiologie intervențională din România a fost inaugurat la Spitalul...
17:40
Grupul german Stihl a inaugurat oficial prima sa fabrică dedicată exclusiv echipamentelor pe acumula...
17:30
Se pune cruce pe Mamaia Nord? Administraţia Apele Române nu prelungește închirierea spațiilor # Newsweek.ro
Preşedintele Asociaţiei Operatorilor de Plajă Năvodari, Lucian Marcu, a afirmat, după decizia luată ...
17:20
AUR, PSD, PNL şi UDMR au votat scoaterea din ariile protejate a construcţiilor dinainte de 2007 # Newsweek.ro
Deputații AUR, PSD, PNL şi UDMR au votat legea care permite scoaterea din ariile protejate a constru...
17:10
Pixuri contrafăcute în valoare de 714.000 lei, descoperite de inspectorii vamali din Constanța # Newsweek.ro
Pixuri contrafăcute în valoare de 714.000 lei, descoperite de inspectorii vamali din Constanța.
17:10
Rejudecarea procesului soților Ceaușescu, respinsă. Cine a cerut reabilitarea dictatorilor? # Newsweek.ro
Judecătorii militari au respins, în urmă cu puțin timp, cererea de rejudecare a procesului prin care...
16:50
Parlamentul simplifică Justiția. Noua lege reduce birocrația la redactarea hotărârilor judecătorești # Newsweek.ro
Parlamentul simplifică Justiția. Noua lege reduce birocrația la redactarea hotărârilor judecătorești...
16:30
Cristian Piedone a fost trimis în judecată după ce anunțat angajații unui hotel că vine în control # Newsweek.ro
Cristian Piedone a fost trimis în judecată după ce anunțat angajații unui hotel că vine în control. ...
Acum 6 ore
16:20
Ronaldo doboară recordul pentru cele mai multe goluri marcate în calificările la Cupa Mondială # Newsweek.ro
Ronaldo doboară recordul pentru cele mai multe goluri marcate în calificările la Cupa Mondială. Fotb...
16:10
Instagram impune măsuri stricte pentru minori. Acces limitat și aprobare din partea părinților # Newsweek.ro
Instagram impune măsuri stricte pentru minori. Acces limitat și aprobare din partea părinților. Plat...
15:50
Avocații și magistrații fac front comun pentru pensiile speciale. Românii cu procese, scoși în față # Newsweek.ro
Românii care au procese blocate din cauza grevei magistraților au cel mai de suferit. Situația este ...
15:40
Chatbot-ul ChatGPT ar putea deveni un fel de consilier pe teme sexuale. I-au fost ridicate restricți...
15:40
La Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, purtarea botoșeilor a devenit obligatorie pentru toți cei...
15:30
Pașaportul american a scăzut în clasamentul puterii. Concret, Este pentru prima dată, pașaportul ame...
15:10
Stay Fit Gym va deschide o sală de fitness la Family Market Tomeşti, dezvoltat de IULIUS # Newsweek.ro
Compania IULIUS şi Stay Fit Gym, cea mai extinsă rețea de fitness din România și Europa de Est, cont...
15:10
Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia? # Newsweek.ro
Un pensionar a rămas fără 500 lei la pensie după ce i s-a aplicat Mica Recalculare. Specialiștii în ...
15:00
Doliu în gimnastică. S-a stins legenda care a obținut nota 10 la Olimpiadă, la fel ca Nadia Comăneci # Newsweek.ro
Lumea sportului mondial este în doliu. Aleksandr Diteatin, primul gimnast care a obținut nota perfec...
14:50
Cutremur în România. Două școli au fost evacuate și mai multe clădiri au fost afectate în Satu Mare # Newsweek.ro
Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri, la ora 7:57, în judeţul Satu Mare. Două școli au ...
14:50
Fiabilitatea a fost mereu una dintre valorile centrale care definesc mașinile Volvo, iar modelul Vol...
14:40
Ce se întâmplă, de fapt, când pasagerii nu își dau telefonul pe mod avion în timpul unui zbor # Newsweek.ro
Este sau nu periculos să folosești telefonul în timpul unui zbor, fără să fii pe mod avion? Un pilot...
14:30
Scamatoria Blue Planet: firmă datoare la stat, credite de sute de milioane de lei de la Eximbank # Newsweek.ro
Una dintre cele mai mari firme de salubritate din țară, controlată prin interpuși, a reușit să dea o...
Acum 8 ore
14:20
Institutul Național de statistică prezintă cifre care trebuie să pună pe gânduri. Economia intră la ...
14:20
Românii pot compensa energia produsă la o locuință cu facturile de la alte adrese. Legea, adoptată # Newsweek.ro
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, Legea prosumatorilor, care le permite românilor să compensez...
14:10
Rafinărie Lukoil din Rusia, în flăcări după un atac cu drone. Producea 15.000.000 tone de petrol/an # Newsweek.ro
Un incendiu uriaș a izbucnit în dimineața de 15 octombrie la rafinăria Lukoil din Volgograd, una din...
14:00
Bolnavii de cancer pot primi banii din fondurile private de pensii. Proiectul, adoptat de deputați # Newsweek.ro
Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii, proi...
13:50
Electrica a pus în funcţiune parcul fotovoltaic Satu Mare 2. Investiţie de peste 20.000.000 € # Newsweek.ro
Parcul fotovoltaic Satu Mare 2, cu o capacitate instalată de 27,056 MW, a fost pus în funcţiune, dup...
13:40
De ce sistemul electric al României nu ține? Pe vremea lui Ceaușescu consumam 12.500 MW, acum 9.000 # Newsweek.ro
Sistemul electric al României riscă să intre în colaps, deși e mai puternic decât înainte de Revoluț...
13:30
Ministerul Sănătății precizează că serviciile medicale de prevenție sunt gratuite pentru toate perso...
13:20
Panou anti-Putin lângă Ambasada Rusiei din Bulgaria. Kremlinul a ocupat ilegal un teren din Sofia # Newsweek.ro
Un panou uriaș cu mesajul „Aceasta nu este Moscova” a fost instalat lângă Ambasada Rusiei din Sofia,...
13:00
George Simion, pus la zid de șefa AUR Tineret. „Demisionez pentru că nu mă las călcată în picioare” # Newsweek.ro
George Simion are probleme în filiala AUR Sibiu. A părăsit partidul șeful filialei Sebastian Suciu. ...
12:50
Isteria „România merge la război”. Mobilizarea rezerviștilor de o zi. Se pot face trageri cu arma # Newsweek.ro
Pe internet s-a format o adevărată isterie după ce Ministerul Apărării Naționale face un exercițiu d...
Acum 12 ore
12:20
Soldații ruși care refuză să lupte, executați de proprii colegi: „Mamă, o să spună că m-am sinucis” # Newsweek.ro
În armata rusă, tot mai mulți militari dispar în circumstanțe suspecte sau sunt găsiți morți după ce...
12:10
Nou pas în modernizarea căii ferate Braşov-Sighişoara la 160 km/h: A fost săpat Tunelul Mureni # Newsweek.ro
Un nou pas important a fost făcut în cadrul lucrărilor de modernizare a căii ferate Braşov-Sighişoar...
11:50
Poate o grădină să fie în același timp frumoasă, practică și funcțională pe tot parcursul anului? Di...
11:40
Cu cât a scăzut producția industrială a României față de anul trecut. Ce sectoare au mers mai bine # Newsweek.ro
Producția industrială a României s-a diminuat, în primele opt luni ale anului față de același interv...
11:30
Noi date, în ancheta furtului Coifului de la Coţofeneşti: Un român s-a furişat în Muzeul Drents # Newsweek.ro
Au apărut noi date în ancheta furtului Coifului de la Coţofeneşti din Muzeul Drents. Un român cu leg...
11:20
Curent în România dublu ca-n Franța Cum un gol energetic între Austria și Ungaria scumpește energia # Newsweek.ro
De ce România plătește curentul la preț dublu față de Franța, este o întrebare pe buzele a multor ro...
11:00
Infuencerul care l-a promovat pe Georgescu în SUA, obligat să plătească 1,4 miliarde $ despăgubiri # Newsweek.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins cererea influencerului conspiraționist Alex Jones de a anu...
10:50
Acuzația unui medic după ce o femeie a murit, refuzând cezariana: Efectul îndoctrinării suveraniste # Newsweek.ro
Tragedia tinerei mămici din Constanța, care a murit după ce a refuzat cezariana și histerectomia ce ...
10:40
Performanţă istorică la șah, pentru România: Locul 5 la Open, la Campionatul European pe Echipe # Newsweek.ro
Echipa de șah a României a obținut o performanţă istorică la Campionatul European pe Echipe, locul 5...
