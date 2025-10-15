VIDEO Dan Chelaru, Iulius: &#34;Transparența este esențială pentru noi, e un principiu de business&#34;

Acum 5 minute
20:20
25% spor la salariu dacă munceşti noaptea. Aşa arată un proiect de schimbare a Codului Muncii Newsweek.ro
25% ar urma să fie sporul la salariu, dacă munceşti noaptea, pe care l-ai primi dacă ar intra în vig...
Acum 30 minute
20:00
VIDEO Andrada Busuioc, Concelex: Să-ţi faci strategia ESG în acord cu ceea ce are sens pentru tine Newsweek.ro
Andrada Busuioc, director de marketing şi comunicare la Concelex, spune că trebuie să-ţi faci strate...
Acum o oră
19:50
VIDEO Dan Chelaru, Iulius: &#34;Transparența este esențială pentru noi, e un principiu de business&#34; Newsweek.ro
Dan Chelaru, group sustainability officer la Iulius, spune că transparența este esențială pentru gru...
19:40
Ceaiul poate îmbunătăți densitatea minerală osoasă. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor Newsweek.ro
Ceaiul poate îmbunătăți densitatea minerală osoasă. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor. Fe...
19:30
ADHD sau uitare obișnuită? Ce spun experții despre cele șapte semne care fac diferența reală Newsweek.ro
ADHD sau uitare obișnuită? Ce spun experții despre cele șapte semne care fac diferența reală. Atunci...
Acum 2 ore
19:10
Putin a amânat summitul ruso-arab după ce liderii au ales să meargă la cel organizat de Trump Newsweek.ro
Putin a amânat summitul ruso-arab după ce liderii au ales să meargă la cel organizat de Trump în Egi...
18:50
Mark Rutte: &#34;NATO e mult mai mare decât Rusia și nu trebuia să ia amenințarea rusă prea în serios&#34; Newsweek.ro
Mark Rutte: "NATO e mult mai mare decât Rusia și nu trebuia să ia amenințarea rusă prea în serios". ...
18:50
Avertisment DNSC. Infractorii cibernetici folosesc identitatea autorităților pentru fraude online Newsweek.ro
Avertisment DNSC. Infractorii cibernetici folosesc identitatea autorităților pentru fraude online. I...
18:30
De ce nu este sigur să urci pe munte toamna. Urșii ies din pădure și caută hrană înainte de iarnă Newsweek.ro
De ce nu este sigur să urci pe munte toamna. Urșii ies din pădure și caută hrană înainte de iarnă. P...
Acum 4 ore
18:20
Moldova s-ar pregăti să scoată Transnistria de sub influența Rusiei. O autostradă va ajunge la Odesa Newsweek.ro
Transnistria este o regiune a Moldovei ocupată de Rusia. Și aceasta nu este o evaluare politică: ace...
18:00
Accidentele vasculare cerebrale sunt diagnosticate și tratate cu o tehnologie de top, la Iași Newsweek.ro
Cel mai modern laborator de neuroradiologie intervențională din România a fost inaugurat la Spitalul...
17:40
125 milioane de euro investite într-o fabrică din Oradea. Câte angajări se vor face? Newsweek.ro
Grupul german Stihl a inaugurat oficial prima sa fabrică dedicată exclusiv echipamentelor pe acumula...
17:30
Se pune cruce pe Mamaia Nord? Administraţia Apele Române nu prelungește închirierea spațiilor Newsweek.ro
Preşedintele Asociaţiei Operatorilor de Plajă Năvodari, Lucian Marcu, a afirmat, după decizia luată ...
17:20
AUR, PSD, PNL şi UDMR au votat scoaterea din ariile protejate a construcţiilor dinainte de 2007 Newsweek.ro
Deputații AUR, PSD, PNL şi UDMR au votat legea care permite scoaterea din ariile protejate a constru...
17:10
Pixuri contrafăcute în valoare de 714.000 lei, descoperite de inspectorii vamali din Constanța Newsweek.ro
Pixuri contrafăcute în valoare de 714.000 lei, descoperite de inspectorii vamali din Constanța.
17:10
Rejudecarea procesului soților Ceaușescu, respinsă. Cine a cerut reabilitarea dictatorilor? Newsweek.ro
Judecătorii militari au respins, în urmă cu puțin timp, cererea de rejudecare a procesului prin care...
16:50
Parlamentul simplifică Justiția. Noua lege reduce birocrația la redactarea hotărârilor judecătorești Newsweek.ro
Parlamentul simplifică Justiția. Noua lege reduce birocrația la redactarea hotărârilor judecătorești...
16:30
Cristian Piedone a fost trimis în judecată după ce anunțat angajații unui hotel că vine în control Newsweek.ro
Cristian Piedone a fost trimis în judecată după ce anunțat angajații unui hotel că vine în control. ...
Acum 6 ore
16:20
Ronaldo doboară recordul pentru cele mai multe goluri marcate în calificările la Cupa Mondială Newsweek.ro
Ronaldo doboară recordul pentru cele mai multe goluri marcate în calificările la Cupa Mondială. Fotb...
16:10
Instagram impune măsuri stricte pentru minori. Acces limitat și aprobare din partea părinților Newsweek.ro
Instagram impune măsuri stricte pentru minori. Acces limitat și aprobare din partea părinților. Plat...
15:50
Avocații și magistrații fac front comun pentru pensiile speciale. Românii cu procese, scoși în față Newsweek.ro
Românii care au procese blocate din cauza grevei magistraților au cel mai de suferit. Situația este ...
15:40
Pas periculos? Chatbot-ul ChatGPT va genera conținut pentru adulți, cu tentă erotică Newsweek.ro
Chatbot-ul ChatGPT ar putea deveni un fel de consilier pe teme sexuale. I-au fost ridicate restricți...
15:40
Care spital le cere vizitatorilor să își pună botoșei la intrare? Newsweek.ro
La Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, purtarea botoșeilor a devenit obligatorie pentru toți cei...
15:30
Pașaportul SUA a ieșit din Top 10 global pentru prima dată. Unde se află Romania Newsweek.ro
Pașaportul american a scăzut în clasamentul puterii. Concret, Este pentru prima dată, pașaportul ame...
15:10
Stay Fit Gym va deschide o sală de fitness la Family Market Tomeşti, dezvoltat de IULIUS Newsweek.ro
Compania IULIUS şi Stay Fit Gym, cea mai extinsă rețea de fitness din România și Europa de Est, cont...
15:10
Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia? Newsweek.ro
Un pensionar a rămas fără 500 lei la pensie după ce i s-a aplicat Mica Recalculare. Specialiștii în ...
15:00
Doliu în gimnastică. S-a stins legenda care a obținut nota 10 la Olimpiadă, la fel ca Nadia Comăneci Newsweek.ro
Lumea sportului mondial este în doliu. Aleksandr Diteatin, primul gimnast care a obținut nota perfec...
14:50
Cutremur în România. Două școli au fost evacuate și mai multe clădiri au fost afectate în Satu Mare Newsweek.ro
Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri, la ora 7:57, în judeţul Satu Mare. Două școli au ...
14:50
De ce Volvo S60 este considerat una dintre cele mai fiabile mașini din întreaga gamă Newsweek.ro
Fiabilitatea a fost mereu una dintre valorile centrale care definesc mașinile Volvo, iar modelul Vol...
14:40
Ce se întâmplă, de fapt, când pasagerii nu își dau telefonul pe mod avion în timpul unui zbor Newsweek.ro
Este sau nu periculos să folosești telefonul în timpul unui zbor, fără să fii pe mod avion? Un pilot...
14:30
Scamatoria Blue Planet: firmă datoare la stat, credite de sute de milioane de lei de la Eximbank Newsweek.ro
Una dintre cele mai mari firme de salubritate din țară, controlată prin interpuși, a reușit să dea o...
Acum 8 ore
14:20
Economia intră la apă. Producția industrială se prăbușește cu 17% Newsweek.ro
Institutul Național de statistică prezintă cifre care trebuie să pună pe gânduri. Economia intră la ...
14:20
Românii pot compensa energia produsă la o locuință cu facturile de la alte adrese. Legea, adoptată Newsweek.ro
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, Legea prosumatorilor, care le permite românilor să compensez...
14:10
Rafinărie Lukoil din Rusia, în flăcări după un atac cu drone. Producea 15.000.000 tone de petrol/an Newsweek.ro
Un incendiu uriaș a izbucnit în dimineața de 15 octombrie la rafinăria Lukoil din Volgograd, una din...
14:00
Bolnavii de cancer pot primi banii din fondurile private de pensii. Proiectul, adoptat de deputați Newsweek.ro
Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii, proi...
13:50
Electrica a pus în funcţiune parcul fotovoltaic Satu Mare 2. Investiţie de peste 20.000.000 € Newsweek.ro
Parcul fotovoltaic Satu Mare 2, cu o capacitate instalată de 27,056 MW, a fost pus în funcţiune, dup...
13:40
De ce sistemul electric al României nu ține? Pe vremea lui Ceaușescu consumam 12.500 MW, acum 9.000 Newsweek.ro
Sistemul electric al României riscă să intre în colaps, deși e mai puternic decât înainte de Revoluț...
13:30
Serviciile medicale de prevenție sunt gratuite pentru toți adulții, asigurați sau nu Newsweek.ro
Ministerul Sănătății precizează că serviciile medicale de prevenție sunt gratuite pentru toate perso...
13:20
Panou anti-Putin lângă Ambasada Rusiei din Bulgaria. Kremlinul a ocupat ilegal un teren din Sofia Newsweek.ro
Un panou uriaș cu mesajul „Aceasta nu este Moscova” a fost instalat lângă Ambasada Rusiei din Sofia,...
13:00
George Simion, pus la zid de șefa AUR Tineret. „Demisionez pentru că nu mă las călcată în picioare” Newsweek.ro
George Simion are probleme în filiala AUR Sibiu. A părăsit partidul șeful filialei Sebastian Suciu. ...
12:50
Isteria „România merge la război”. Mobilizarea rezerviștilor de o zi. Se pot face trageri cu arma Newsweek.ro
Pe internet s-a format o adevărată isterie după ce Ministerul Apărării Naționale face un exercițiu d...
Acum 12 ore
12:20
Soldații ruși care refuză să lupte, executați de proprii colegi: „Mamă, o să spună că m-am sinucis” Newsweek.ro
În armata rusă, tot mai mulți militari dispar în circumstanțe suspecte sau sunt găsiți morți după ce...
12:10
Nou pas în modernizarea căii ferate Braşov-Sighişoara la 160 km/h: A fost săpat Tunelul Mureni Newsweek.ro
Un nou pas important a fost făcut în cadrul lucrărilor de modernizare a căii ferate Braşov-Sighişoar...
11:50
CoverTech – soluții inovatoare pentru grădini moderne Foto: coverthech Newsweek.ro
Poate o grădină să fie în același timp frumoasă, practică și funcțională pe tot parcursul anului? Di...
11:40
Cu cât a scăzut producția industrială a României față de anul trecut. Ce sectoare au mers mai bine Newsweek.ro
Producția industrială a României s-a diminuat, în primele opt luni ale anului față de același interv...
11:30
Noi date, în ancheta furtului Coifului de la Coţofeneşti: Un român s-a furişat în Muzeul Drents Newsweek.ro
Au apărut noi date în ancheta furtului Coifului de la Coţofeneşti din Muzeul Drents. Un român cu leg...
11:20
Curent în România dublu ca-n Franța Cum un gol energetic între Austria și Ungaria scumpește energia Newsweek.ro
De ce România plătește curentul la preț dublu față de Franța, este o întrebare pe buzele a multor ro...
11:00
Infuencerul care l-a promovat pe Georgescu în SUA, obligat să plătească 1,4 miliarde $ despăgubiri Newsweek.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins cererea influencerului conspiraționist Alex Jones de a anu...
10:50
Acuzația unui medic după ce o femeie a murit, refuzând cezariana: Efectul îndoctrinării suveraniste Newsweek.ro
Tragedia tinerei mămici din Constanța, care a murit după ce a refuzat cezariana și histerectomia ce ...
10:40
Performanţă istorică la șah, pentru România: Locul 5 la Open, la Campionatul European pe Echipe Newsweek.ro
Echipa de șah a României a obținut o performanţă istorică la Campionatul European pe Echipe, locul 5...
