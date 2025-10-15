Lituania anunţă depăşirea nivelului de 5% din PIB pentru apărare

15:30

Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu a declarat, miercuri la Digi24, despre cazul șoferului care a spulberat o femeie și copilul ei de aproape 2 ani aflat în cărucior, iar mama fetiței a murit, că „rolul nostru este să facem și prevenție, nu doar să intervenim ulterior după ce se întâmplă aceste tragedii”. Întrebat despre stadiul solicitării făcute de poliție, la începutul anului trecut, să fie montat un semafor la acea trecerea de pietoni, edilul a spus că va verifica în ce stadiu este cererea. „Procedurile de investiții la nivelul municipiului București nu pot să se întâmple peste noapte”, a adăugat el.