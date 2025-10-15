Zelenski îl numeşte pe generalul SBU Serhii Lîsak la conducerea administraţiei militare din Odesa

19:50

Târgurile DENTA and ROMMEDICA 2025 se deschid joi, 16 octombrie, la ROMEXPO, reunind profesionişti, organizaţii şi companii din domeniul sănătăţii. Ediţia din acest an se desfăşoară sub formatul de expo-conferinţă, care îmbină componenta ştiinţifică cu cea expoziţională, conform unui comunicat emis redacţiei.În premieră, evenimentul va găzdui Congresul Naţional al Asociaţiei Medicale Române, organizat în Sala Asclepios din pavilionul B2. Congresul va aborda teme precum prevenţia şi medicina personalizată, sănătatea publică, chirurgia modernă, neuroştiinţele, nutriţia, managementul sanitar şi psihiatria.Printre participanţii confirmaţi se numără prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea, dr. Adina Alberts, dr. Cristian Andrei, prof. dr. Paula Perlea, prof. dr. Mihai Craiu, prof. dr. Simin Aysel Florescu şi prof. dr. Emanoil Ceauşu.Tot în cadrul ediţiei 2025 se va desfăşura un congres dedicat educaţiei medicale, deschis atât specialiştilor, cât şi publicului. Acesta va include prezentări şi demonstraţii susţinute de medici din diverse domenii, cu accent pe sănătate preventivă şi informare medicală.Evenimentul oferă, de asemenea, un spaţiu de interacţiune între producători de echipamente medicale, furnizori de soluţii digitale, instituţii şi autorităţi din domeniul sănătăţii.