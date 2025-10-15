Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, al cincilea eşec consecutiv în grupa A din Liga Campionilor

17:20

Deputatul PSD Constanţa Daniel Georgescu a anunţat că proiectul pe care l-a iniţiat pentru ca unele plaje să fie fără şezlonguri şi beach-baruri a fost aprobat de Parlament şi va merge la promulgare. Potrivit actului normativ, primăriile pot primi, în folosinţă gratuită, prin Hotărâre de Guvern, sectoare de plajă care să devină plaje publice, iar pe acestea nu se vor putea desfăşura activităţi comerciale. De asemenea, prin aceste modificări primăriile pot organiza evenimente culturale sau sportive pe plajă, dar nu vor putea concesiona sau închiria pentru activităţi economice precum beach-bar-uri sau închiriere de şezlonguri.