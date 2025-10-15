Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, al cincilea eşec consecutiv în grupa A din Liga Campionilor
News.ro, 15 octombrie 2025 21:20
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Aalborg Handball, scor 34-28 (18-14), în meci contând pentru etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al cincilea eşec consecutiv pentru Dinamo, care se află în continuare pe ultimul loc în grupă, cu 0 puncte.
• • •
Acum 5 minute
21:50
Şeful ANAF, întrebat dacă există inspectori ai instituţiei care protejează anumite firme: Nu pot băga mâna în foc pentru aşa ceva / Noi ne monitorizăm colegii şi vedem că se întâmplă asta # News.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, afirmă că nu bagă mâna în foc pentru corectitudinea unor inspectori ai instituţiei în timpul controalelor, el recunoscând şi că au existat descinderi ale DNA care au vizat angajaţi ANAF.
21:50
După ce premierul Lecornu amână reforma pensiilor, Bruxelles-ul avertizează Franţa să-şi respecte promisiunile bugetare # News.ro
Comisia Europeană a avertizat miercuri Franţa că suspendarea reformei pensiilor va avea „implicaţii bugetare importante” şi, prin urmare, este „important să se ia măsuri” pentru ca Parisul să îşi respecte „angajamentele” bugetare, relatează AFP.
21:50
Antrenorul echipei Chelsea, Enzo Maresca, a fost suspendat un meci şi amendat cu 8.000 de lire sterline după ce a recunoscut acuzaţia de comportament necorespunzător în timpul victoriei cu 2-1 împotriva echipei Liverpool, a anunţat miercuri Federaţia Engleză de Fotbal.
Acum 30 minute
21:30
Guvern: Experţi europeni sprijină România în pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE / Mihai Jurca: Ne focusăm atenţia asupra dezvoltării industriei româneşti de apărare şi integrării în lanţurile valorice din Europa - FOTO # News.ro
Guvernul anunţă că România beneficiază de sprijinul experţilor europeni pentru pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE, o nouă întâlnire de lucru având loc, miercuri, la Palatul Victoria. România va beneficia de un împrumut în valoare de 16,68 miliarde de euro, fiind a doua ţară din UE din perspectiva sumelor disponibilizate prin Programul SAFE.
Acum o oră
21:20
21:20
Şeful ANAF: Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte # News.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susţine că 200 de persoane se află în prezent în analiza instituţiei având averi ce nu pot justificate, el precizând că ”fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină că poate veni ANAF să o confişte.
21:10
Hegseth avertizează Moscova că SUA îi vor „impune costuri”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie # News.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Moscova că Statele Unite şi aliaţii săi vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie, informează Reuters.
21:00
Baschet masculin: CSM Oradea, victorie, Corona Braşov şi CS Vâlcea, eşecuri, la debutul în grupele FIBA Europe Cup # News.ro
Echipele Corona Braşov, CSM Oradea şi CS Vâlcea au debutat, miercuri, în grupele FIBA Europe Cup. Doar vicecampioana CSM Oradea a fost victorioasă.
21:00
S-a pus capăt zvonurilor despre Max Verstappen la Mercedes: George Russell şi Kimi Antonelli, confirmaţi pentru sezonul 2026 # News.ro
Echipa Mercedes a pus capăt lunilor de aşteptare şi a confirmat miercuri că George Russell şi Kimi Antonelli vor fi piloţii săi într-o formulă neschimbată pentru a începe noua eră a Formulei 1 în 2026.
Acum 2 ore
20:50
Polo: Campioana CSM Oradea, învinsă de FTC Budapesta, deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor, în primul meci din grupa C # News.ro
Campioana CSM Oradea a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia FTC Budapesta, scor 19-11, în primul meci din grupa C a Ligii Campionilor. FTC Budapesta este deţinătoarea trofeului.
20:50
Handbal feminin: Norvegia – România, scor 29-27, în EHF EuroCup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026 # News.ro
Naţionala României a fost învinsă miercuri, în deplasare, de reprezentativa Norvegiei, scor 29-27 (16-11), în primul meci din grupa 1 a EHF EuroCup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la CE2026, celelalte disputând preliminarii. Meciul de la Larvik a reprezentat şi debutul pe banca tricoloră a antrenorului Ovidiu Mihăilă.
20:40
Preşedintele CJ Timiş, în conflict cu viceprimarul USR al Timişoarei - Alfred Simonis, mesaj pentru Dominic Fritz: Unii din cei pe care i-a lăsat la conducerea Primăriei Timişoara, în absenţa lui, nu doar că sunt incompetenţi, dar par a fi şi răuvoitori # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis (PSD), şi viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău (USR), se contrează în declaraţii pe diferite teme, iar Alfred Simonis i-a transmis primarului Dominic Fritz că subalternii săi sunt ”răuvoitori” şi lansează atacuri grave la adresa CJ.
20:40
Premierul britanic anunţă că va face publice documente pentru a stinge polemica legată de un caz de spionaj în profitul Chinei # News.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a angajat miercuri să facă publice elementele transmise de guvernul său justiţiei, care au dus la abandonarea urmăririi penale împotriva a doi britanici acuzaţi de spionaj în favoarea Chinei, relatează AFP.
20:30
Aproape întreaga Ucraină s-a confruntat miercuri cu întreruperi de curent din cauza avariilor la infrastructura electrică cauzate de atacurile ruseşti, a anunţat operatorul reţelei, semn al unei situaţii care s-a agravat faţă de ziua precedentă, relatează AFP.
20:20
Preţul gunoiului din Timişoara ar putea creşte / Consiliul Judeţean Timiş a reziliat contractul cu societatea care opera depozitul, iar gunoiul va fi dus în Arad şi Hunedoara / Autorităţile de mediu reclamă că s-au depozitat deşeuri nesortate # News.ro
Preţul gunoiului ar putea creşte, în Timişoara, dar şi în mai multe localităţi din judeţul Timiş, după ce Consiliul Judeţean Timiş a reziliat contractul cu operatorul depozitului de deşeuri nepericuloase aflat în localitatea Ghizela. Operatorul ar fi depus deşeuri peste capacitate, iar acestea nu au fost corect sortate şi s-a acumulat o cantitate prea mare de levigat. Până la deschiderea unei noi celule a gropii ecologice, gunoiul va fi dus la Arad şi Hunedoara.
20:00
Moşteanu, despre SAFE: Interesul şi eforturile noastre sunt pentru a aduce cât mai mult din această capacitate industrială de apărare în România / Suntem în discuţii cu ucrainenii pentru a demara producţia de drone în România # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri, despre programul de înzestrare european SAFE că interesul şi eforturile noastre sunt pentru a aduce cât mai mult din această capacitate industrială de apărare în România. El a anunţat că suntem în discuţii cu ucrainenii pentru a demara producţia de drone în România. Potrivit lui Moşteanu,până la finalul lui noiembrie, trebuie să finalizăm lista de programe care intră în SAFE.
20:00
Patru administratori ai unor firme de ridesharing, reţinuţi de DNA / Ar fi avut colaborat cu peste 800 de şoferi, dar au conceput un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale / Cum funcţiona schema # News.ro
Patru administratori ai unor firme de ridesharing au fost reţinuţi de DNA Timişoara, în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la peste 30 de milioane de lei. Aceştia ar fi înfiinţat mai multe firme şi ar fi avut colaborat cu peste 800 de şoferi, dar au conceput un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
20:00
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu preşedintele Consiliului European, António Costa, despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi stimularea competitivităţii UE # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat la telefon cu preşedintele Consiliului European, António Costa, despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi stimularea competitivităţii UE prin simplificarea birocraţiei.
Acum 4 ore
19:50
Moşteanu: Avem în momentul ăsta probabil una dintre cele mai avansate legislaţii din UE, care permite Armatei să dea jos orice zboară neautorizat / Rusia nu va ataca un stat NATO, uitându-ne la câtă forţă există în această Alianţă # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că NATO funcţionează la o viteză mult sporită faţă de anii trecuţi, el apreciind că România are în momentul ăsta probabil una dintre cele mai avansate legislaţii din UE, care permite Armatei să dea jos orice zboară neautorizat. El a mai arătat că Rusia nu va ataca un stat NATO, uitându-ne la câtă forţă există în această Alianţă.
19:40
Un funcţionar de rang înalt din cabinetul Netanyahu îl contrazice pe Trump: Războiul din Gaza „nu s-a terminat” # News.ro
Un oficial de rang înalt din cabinetul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri pentru The Times of Israel că războiul din Gaza „nu s-a terminat încă”, în ciuda insistenţelor preşedintelui american Donald Trump de la începutul acestei săptămâni şi a unei scrisori trimise de guvern familiilor ostaticilor în care se afirma că războiul s-a încheiat.
19:40
Apple lansează noile MacBook Pro, iPad Pro şi Vision Pro, cu cipul M5, mai rapid şi optimizat pentru inteligenţă artificială # News.ro
Apple a anunţat miercuri lansarea noilor modele MacBook Pro, iPad Pro şi Vision Pro, echipate cu cipul M5, care oferă o performanţă de calcul de până la patru ori mai mare faţă de generaţia anterioară M4, potrivit companiei, transmite CNBC.
19:30
Fotbal: FC Rapid, penalizare de 10.000 de lei din partea Comisiei de Disciplină din cauza suporterilor # News.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a sancţionat FC Rapid ca urmare a incidentelor de la meciul cu Farul Constanţa.
19:30
ONG: Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri dar bătaia de joc ţine până în ultima clipă / Nivelul de incompetenţă şi delăsare este absolut inacceptabil / Cu chiu cu vai, reţeaua românească de autostrăzi ajunge la 1.353,4 kilometri # News.ro
Asociaţia Pro Infrastrcutură anunţă că vineri se va deschide traficul pe lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău, dar apreciază că ”la noi niciodată nu este aşa simplu”, întrucât doar spre Bucureşti se va putea circula, în sens opus şoferii fiind nevoiţi să circule prin localităţi. ”Nivelul de incompetenţă şi delăsare este absolut inacceptabil”, transmit reprezentanţii organizaţiei care adaugă că ”incompetenţa şi fuga de răspundere ale oficialilor CNAIR şi ale celor din Ministerul Transporturilor sunt strigătoare la cer”.
19:10
Premierul Ilie Bolojan, la ceremonia de inaugurare a noii fabrici STIHL din Oradea: Cei care lucrează în companiile private sunt cei care duc ţara noastră în spate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la ceremonia de inaugurare a noii fabrici STIHL din Oradea, că cei care lucrează în companiile private sunt cei care duc ţara noastră în spate, pentru că fiecare plăteşte un impozit şi din aceste impozite pe care le plătesc companiile bugetul de stat încasează venituri din care pot să facă investiţii, să avem şcoli mai bune sau spitale mai bune.
19:00
USR depune o iniţitivă legislativă care menţine caracterul public al declaraţiilor de avere, după decizia CCR care a blocat publicarea acestora # News.ro
Parlamentarii USR, membri în comisiile juridice ale celor două camere, au depus o iniţitivă legislativă care menţine caracterul public al declaraţiilor de avere, după decizia Curţii Constituţionale care a blocat publicarea documentelor. Proiectul de lege urmăreşte să păstreze echilibrul între dreptul cetăţenilor la informare şi dreptul la viaţă privată, aducând cadrul legal în acord cu jurisprudenţa CCR. Astfel, declaraţiile de avere vor rămâne publice, însă vor fi anonimizate datele personale ale membrilor de familie ai declarantului, precum şi adresele exacte ale bunurilor imobile, cu excepţia menţionării judeţului sau a ţării în care acestea se află.
19:00
Pakistanul şi Afganistanul au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, potrivit Islamabadului # News.ro
Pakistanul şi administraţia talibanilor afgani au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, începând de miercuri, de la ora 18:00, ora locală din Pakistan (16:00 ora României), a anunţat Islamabadului, după ce au izbucnit noi lupte între cele două ţări vecine, relatează AFP şi Reuters.
18:50
MApN: Apărarea şi descurajarea pe Flancul Estic, respectiv sprijinul pentru Ucraina – elemente majore dezbătute de miniştrii apărării, la Bruxelles # News.ro
Ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu, a participat miercuri, la Reuniunea miniştrilor apărării din statele membre ale NATO, desfăşurată la Cartierul General al NATO din Bruxelles, apărarea şi descurajarea pe Flancul Estic, respectiv sprijinul pentru Ucraina fiind elemente majore dezbătute în cadrul reuniunii.
18:50
Reacţie neaşteptată a jucătorilor naţionalei din Surinam după ce suporterii selecţionatei din Panama au făcut gălăgie în faţa hotelului - VIDEO # News.ro
Înaintea meciului împotriva Surinamului, din preliminariile Cupei Mondiale, suporterii naţionalei din Panama s-au adunat în faţa hotelului adversarilor, la căderea nopţii, pentru a face gălăgie şi a-i împiedica pe jucători să se odihnească. Însă jucătorii din Surinam au avut o reacţie neaşteptată, relatează RMC Sport.
18:40
Al Pacino şi Robert De Niro s-au reunit pentru prima lor campanie comună de modă în numele Moncler: „Prietenia este cel mai mare lucru pe care îl poţi avea”/ VIDEO # News.ro
Legendele marelui ecran Al Pacino şi Robert De Niro, care au mai jucat împreună în filme precum „The Irishman” din 2019, „Righteous Kill” din 2008, „Heat” din 1995 şi „The Godfather Part II” din 1974, s-au reunit pentru prima lor campanie comună de promovare a mărcii Moncler. În conformitate cu lansarea globală a campaniei, „Warmer Together”, Pacino şi De Niro se apropie şi se simt confortabil purtând cele mai noi articole de iarnă ale casei de modă de lux, ca „expresie a prieteniei, conexiunii şi căldurii umane”.
18:40
Palatul Victoria va fi iluminat în această seară în culorile roz şi bleu, acţiune prin care Guvernul se alătură şi în acest an campaniei de iluminat arhitectural desfăşurată cu prilejul Zilei Părinţilor de îngeri, în semn de sprijin şi solidaritate cu părinţii ai căror copii care au murit în lunile de sarcină, la naştere sau înainte de a împlini 18 ani.
18:40
Preşedintele Volodimir Zelenski l-a numit pe actualul şef al administraţiei militare regionale din Dnipropetrovsk, generalul Serhii Lîsak, în funcţia de şef al administraţiei militare din Odesa, după ce primarul oraşului de la Marea Neagră şi-a pierdut funcţia în urma retragerii cetăţeniei ucrainene prin decret prezidenţial, relatează Ukrainska Pravda.
18:40
Trei tineri s-au filmat în timp ce se deplasează cu o maşină, iar unul dintre ei manipulează un pistol / Imaginile au ajuns în mediul online, iar poliţiştii au demarat cercetări / Percheziţii în judeţul Maramureş – VIDEO # News.ro
Trei tineri s-au filmat în timp ce se deplasează cu o maşină, iar unul dintre ei manipulează un pistol. Un altul pare a avea o bâtă de baseball în mână. Imaginile au ajuns în mediul online, iar poliţiştii au demarat cercetări. Tinerii au fost identificaţi, iar miercuri au avut loc percheziţii în judeţul Maramureş la domiciliile celor vizaţi, fiind găsit un pistol de tip airsoft.
18:20
Judecătorii de la Înalta Curte intenţionează să atace la Curtea Constituţională legea care reglementează pensiile private, adoptată de Camera Deputaţilor / Magistraţii, convocaţi pentru joi # News.ro
Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt convocaţi, joi, în şedinţă, pentru a adopta o decizie cu privire la sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu legea care reglementează pensiile private, adoptată de Camera Deputaţilor.
18:10
Fiul lui Sile Cămătaru, cercetat după ce şi-ar fi agresat băiatul de 12 ani pe stradă / L-a lovit cu palmele şi pumnii, momentul fiind surprins de martori / Poliţiştii s-au autosesizat, iar procurorii propun arestarea preventivă – VIDEO # News.ro
Fiul lui Sile Cămătaru este cercetat după ce şi-ar fi agresat băiatul de 12 ani pe o stradă din Bucureşti, în luna august a acestui an. L-a lovit cu palmele şi pumnii, momentul fiind surprins de martori. Copilul este crescut de bunicii din partea mamei şi nu locuieşte cu tatăl său, iar până la momentul acesta familia nu a depus vreo plângere. Poliţiştii s-au autosesizat, iar procurorii propun arestarea preventivă.
18:00
Percheziţii ale poliţiştilor Capitalei în Gorj şi Ilfov, într-un dosar de înşelăciune/ Managerul unei societăţi de transport mărfuri a invocat plăţi fictive de 500.000 de euro şi 6.500.000 de lei, sume pe care şi le-a însuşit # News.ro
Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din sectorul 1 al Capitalei au făcut, miercuri patru percheziţii, în judeţele Gorj şi Ilfov, într-un dosar penal de înşelăciune. Potrivit Poliţiei Capitalei, managerul unei societăţi comerciale de transport de mărfuri ar fi indus în eroare firma, în perioada 2023 - 2024, cu ajutorul a două persoane, invocând plăţi fictive de 500.000 de euro şi 6.500.000 de lei. Din cercetări a reieşit că bărbatul ar fi transferat sumele respective în contul bancar al unei societăţi interpuse, de unde ulterior şi le-a însuşit. Cei trei au fost duşi la audieri.
Acum 6 ore
17:50
FC Barcelona a anunţat, miercuri, prelungirea contractului lui Frenkie De Jong până în 2029.
17:50
Scandal între mai mulţi tineri, pe un bulevard din Târgu Mureş/ Trei persoane, transportate la spital # News.ro
Poliţiştii au intervenit, miercuri după-amiază, pentru a aplana un scandal izbucnit între mai mulţi tineri, pe un bulevard din municipiul Târgu Mureş. Trei tineri au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale.
17:30
Aflat la Moscova în timp ce NATO se reunea la Bruxelles, ministrul de externe al Ungariei Peter Szijjarto atacă politica energetică europeană # News.ro
Ungaria ar avea de suferit dacă ar fi izolată de energia rusă, a declarat miercuri ministrul de externe al Budapestei în timpul unei vizite la Moscova, reiterând că ţara sa nu va accepta presiuni externe în ceea ce priveşte deciziile privind aprovizionarea cu energie, relatează Reuters.
17:20
Deputat PSD Constanţa: De vara viitoare primăriile pot primi sectoare de plajă care să devină publice şi nu vor fi posibile activităţi comerciale/ Aici vor putea fi organizate evenimente culturale sau sportive # News.ro
Deputatul PSD Constanţa Daniel Georgescu a anunţat că proiectul pe care l-a iniţiat pentru ca unele plaje să fie fără şezlonguri şi beach-baruri a fost aprobat de Parlament şi va merge la promulgare. Potrivit actului normativ, primăriile pot primi, în folosinţă gratuită, prin Hotărâre de Guvern, sectoare de plajă care să devină plaje publice, iar pe acestea nu se vor putea desfăşura activităţi comerciale. De asemenea, prin aceste modificări primăriile pot organiza evenimente culturale sau sportive pe plajă, dar nu vor putea concesiona sau închiria pentru activităţi economice precum beach-bar-uri sau închiriere de şezlonguri.
17:20
Cupa Mondială 2026: Selecţionerul Cehiei, demis după înfrângerea din meciul cu Insulele Feroe # News.ro
Federaţia Cehă de Fotbal l-a demis miercuri pe selecţionerul Ivan Hašek, după înfrângerea umilitoare cu 2-1 în faţa Insulelor Feroe, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
17:20
Ministrul Apărării, întrevedere bilaterală cu omologul spaniol, Margarita Robles Fernández / Moşteanu a apreciat participarea activă a Spaniei la Grupul de Luptă NATO din România şi profesionalismul forţelor aeriene în misiunile de poliţie aeriană # News.ro
Ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu, prezent la Reuniunea miniştrilor apărării din statele membre ale NATO, a avut miercuri, la Bruxelles, o întrevedere bilaterală cu omologul spaniol, Margarita Robles Fernández. Ministrul român a apreciat în mod deosebit participarea activă a Spaniei la Grupul de Luptă al NATO dislocat în România, precum şi profesionalismul forţelor aeriene în executarea misiunilor de poliţie aeriană.
17:10
Consiliul de Stat francez respinge a treia oară un recurs al lui Marine Le Pen împotriva ineligibilităţii imediate # News.ro
Consiliul de Stat respinge miercuri un al treilea recurs al şefei Partidului Rassemblement National (RN, extremă dreapta) Marine Le Pen împotriva aplicării imediate a pedepsei ineligibilităţii, la care a fost condamnată de către un Tribunal Corecţional de la Paris, în martie, în scandalul unor angajări fictive de asistenţi ai unor europarlamentari ai Frontului Naţional (FN, în prezent RN), relatează AFP.
16:50
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a solicitat miercuri aliaţilor din NATO să crească cheltuielile pentru achiziţionarea de arme americane pentru Ucraina, în urma unui raport care a evidenţiat o scădere bruscă a sprijinului militar acordat Kievului în iulie şi august, relatează Reuters.
16:40
Preşedintele Asociaţiei Operatorilor de Plajă Năvodari, după decizia de a nu fi prelungite contractele de închiriere: Înmormântăm staţiunea Mamaia Nord/ Pe 11 iulie am cerut prelungirea contractului, pe 8 octombrie ni s-a spus că nu se poate # News.ro
Preşedintele Asociaţiei Operatorilor de Plajă Năvodari, Lucian Marcu, a afirmat, după decizia luată de Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) de a nu aproba cererile de prelungire a contractelor de închiriere, că astfel este ”înmormântată” staţiunea Mamaia Nord. El a precizat că a cerut, în 11 iulie, prelungirea contractului, iar în 8 octombrie a primit răspuns de la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral că solicitarea nu este acceptată, fără niciun fel de explicaţii.
16:30
Autoritatea Palestiniană, în campanie în Europa, în vederea recunoaşterii Palestinei ca stat. Iniţiativă populară, în Elveţia, în vederea unei recunoaşteri prin referendum a Palestinei # News.ro
Reprezentanţi ai Autorităţii Palestiniene (AP) urmează să efectueze un turneu în mai multe ţări europene, pentru a obţine o recunoaştere a Palestinei, anunţă miercuri, la sediul ONU, la Geneva, emisarul preşedintelui Mahmoud Abbas, Mohammed Shtayyeh, un fost premier, în urma unei întâlniri cu şeful diplomaţiei elveţiene Ignazio Cassis, relatează AFP.
16:20
O brigadă de arbitri din România va oficia în această seară meciul din mansa secundă a turului doi al competiţiei 2025–26 UEFA Women’s Europa Cup, dintre KFF Vllaznia (Albania) şi FC Internazionale Milano (Italia).
16:00
TopBet, noul brand de pariuri sportive online al Soft2Bet, s-a lansat oficial pe piaţa din România cu o promisiune clară: o experienţă de pariere intensă, captivantă şi personalizată, centrată pe competiţiile care contează cu adevărat pentru fani.
16:00
Acuzaţii de viol în casa lui Michael Schumacher. Presupusa victimă, o asistentă medicală a campionului de Formula 1 # News.ro
O asistentă medicală din echipa care se ocupă de Michael Schumacher acuză de viol un fost pilot australian apropiat de Mick Schumacher. Faptele descrise în detaliu de presupusa victimă s-ar fi petrecut la domiciliul septuplului campion mondial de Formula 1.
16:00
Proiectul care permite scoaterea din ariile protejate a construcţiilor începute înainte de 2007, adoptată de deputaţi. Zamfir (PSD), atac la ministrul USR Diana Buzoianu: Gata cu baletul politic / Ministrul Mediului: Votul de azi, o ruşine! # News.ro
Proiectul de lege care permite scoaterea din arii protejate a tuturor construcţiilor începute înainte de 2007, adoptată de deputaţi, cu 262 de voturi pentru şi 33 de voturi împotrivă. Senatorul Daniel Zamfir (PSD), a venit cu un atac la ministrul USR Diana Buzoianu, pe care o acuză de balet politic. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că legea adoptată este o ruşine, care va distruge, însă, păduri extraordinar de valoroase din ţară pentru generaţii întregi de acum încolo.
16:00
Fostul preşedinte al ANPC Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de DNA în dosarul în care este acuzat că a divulgat informaţii privind un control care urma să fie făcut la un hotel din Sinaia # News.ro
Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru că ar fi divulgat informaţii privind un control care urma să se desfăşoare la un hotel din Sinaia, pentru a evita sancţionarea operatorului.
