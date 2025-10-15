Rușinea din preliminariile CM 2026 i-a fost fatală! Selecționerul echipei ce poate întâlni România la baraj a fost dat afară
Fanatik, 15 octombrie 2025 21:20
După cel al Suediei, un nou selecționer al unei naționale cu pretenții a fost dat afară. Află cine este antrenorul demis după ce a trăit o rușine la ultima acțiune a naționalelor
Acum 15 minute
21:40
Gigi Becali s-a înțeles cu Claudiu Rotar de la Hermannstadt! „M-a sunat. Mi-a cerut să fac hârtie” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că a ajuns la un acord cu Claudiu Rotar de la Hermannstadt. La ce înțelegere au ajuns cei doi finanțatori din SuperLiga.
Acum o oră
21:20
Rușinea din preliminariile CM 2026 i-a fost fatală! Selecționerul echipei ce poate întâlni România la baraj a fost dat afară # Fanatik
După cel al Suediei, un nou selecționer al unei naționale cu pretenții a fost dat afară. Află cine este antrenorul demis după ce a trăit o rușine la ultima acțiune a naționalelor
21:10
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă facturile cu o treime # Fanatik
Ce sume au ajuns să plătească ministerele și instituțiile pentru facturile la energie electrică. Cum au reușit unele autorități să-și reducă facturile la curent electric
21:00
Anunț important făcut de Federația Română de Fotbal. Răzvan Burleanu a decis înființarea unei noi naționale. Despre ce este vorba. Motivul pentru care s-a ajuns la această hotărâre.
Acum 2 ore
20:50
Ce se întâmplă cu Steaua. Fostul mare fotbalsit al echipei din liga a doua a făcut o dezvăluire incredibilă. Un finanțator a venit cu o ofertă de 200 de milioane de euro.
20:30
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după ce a luat probele și cum a jucat contra Stelei în 2018! Exclusiv # Fanatik
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a acordat un interviu premium pentru revista FANATIK din luna octombrie. Detalii uluitoare despre viața de film a lui Nicolescu, fiul marelui regizor Ioan Cărmăzan!
20:30
Bombă la FCSB! Gigi Becali i-a anunțat plecarea lui Mihai Popescu și i-a găsit deja înlocuitor: „Din Portugalia” # Fanatik
Mihai Popescu este istorie la FCSB! Ce a anunțat Gigi Becali despre fundașul de națională după ce s-a accidentat grav și va lipsi aproximativ jumătate de an
20:20
Care este pasiunea ascunsă a lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer al naționalei României are acest obicei în fiecare an # Fanatik
Ce hobby neașteptat are, de fapt, fostul jucător de fotbal Victor Pițurcă. Sportivul a recunoscut că este vorba de o activitate pe care o desfășoară anual.
20:10
Mario Iorgulescu nu scapă de plata despăgubirilor. City Insurance, reacție-surpriză în cazul accidentului mortal provocat de fiul șefului LPF # Fanatik
Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, implicat într-un accident mortal în 2019, ar putea fi constrâns să plătească personal daunele către familia victimei.
20:10
Ce le-a interzis Mircea Lucescu tricolorilor să facă la meciul cu Austria! Dezvăluirea selecționerului României # Fanatik
Mircea Lucescu a dezvăluit ce le-a interzis jucătorilor să facă la meciul cu Austria. Care a fost cheia succesului și ce le-a transmis selecționerul „tricolorilor”.
20:00
Un prieten al lui Mitică Dragomir a dat lovitura pe crypto: “40 de milioane de dolari a luat!” # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit în emisiunea „Profețiile lui Mitică” ce sumă colosală a câștigat un prieten din SUA, după ce a vândut o criptomonedă celebră.
Acum 4 ore
19:50
Cosmin Contra a semnat cu formația din Qatar, Al Arabi, care se află în acest moment pe penultimul loc din clasament. Tehnicianul român revine astfel pe banca tehnică la scurt timp după aventura din Arabia Saudită.
19:40
Cine e prezentatoarea care o înlocuiește pe Alice Stroescu la Prima TV. Are 32 de ani, dar pare mai tânără # Fanatik
Cum se numește moderatoarea care îi ține locul lui Alice Stroescu, după plecarea de la Prima TV. Nimeni nu crede că frumoasa vedetă a împlinit 32 de ani.
19:30
Procese de miliarde de dolari împotriva ChatGPT. OpenAI, liderul mondial al inteligenței artificiale, amenințat cu pierderea supremației # Fanatik
O avalanşă de procese împotriva OpenAI şi un aflux fără precedent al concurenţei ameninţă poziţia liderului pieţei globale de inteligenţă artificială.
19:30
20.000.000 de euro! Fostul patron din fotbalul românesc anunță investiții colosale în Brașov # Fanatik
Omul care a fost timpul de peste 20 de ani o figură importantă în fotbalul românesc, la Rapid, e pregătit acum să investească 20.000.000 de euro în două atracții turistice importante din Brașov.
19:20
Andrea Mandorlini a dezvăluit ce urmează la CFR Cluj după plecarea lui Cristi Balaj: „Un profesionist”. Ultimele noutăți despre Louis Munteanu, Zouma și Slimani # Fanatik
Andrea Mandorlini a analizat situația de la CFR Cluj și a spus câteva cuvinte despre demisia lui Cristi Balaj, fostul președinte al clubului din Gruia.
18:50
Povestea fabuloasă a transferului lui Alex Pop la Dinamo! Din Bali, direct în Ștefan cel Mare: „Deja eram considerat unul dintre ei”. Video # Fanatik
Alex Pop a povestit totul despre transferul său la Dinamo. Cum a ajuns din Bali direct în „haită”, mesajele de la fani, primirea din partea echipei și „botezul” noului venit.
18:50
Tudor Băluță, surprins în mall alături de frumoasa sa soție, Ana Maria Caycedo. Ce ținute au purtat # Fanatik
Tudor Băluță de la Universitatea Craiova a fost văzut într-un mall din București împreună cu partenera sa, Ana Maria Caycedo. Cum s-au îmbrăcat cei doi îndrăgostiți.
18:30
Romelu Lukaku trece prin momente tulburătoare! Starul lui Napoli nu-și poate înmormânta tatăl, mort de mai bine de două săptămâni: „Ne frânge sufletul” # Fanatik
Superstarul lui Napoli trece prin momente incredibile! Șantajat cu privire la trupul neînsuflețit al tatălui său, fotbalistul și-a expus drama pe rețelele de socializare
18:10
Naționala jucătorului de la FCSB, suspectată de blat după calificarea la Cupa Mondială: „FIFA să intervină!” # Fanatik
Naționala unui jucător de la FCSB s-a calificat la Cupa Mondială 2026, însă este acuzată că a câștigat pe nedrept ultimul meci din preliminarii.
18:10
13 cu ghinion pentru Donald Trump! Președintele SUA, pierderi financiare cu terenul său preferat de golf # Fanatik
13 cu ghinion pentru Donald Trump! Președintele Statelor Unite înregistrează pierderi uriașe într-o afacere care l-a făcut cunoscut la nivel global. Cu ce probleme se confruntă?
Acum 6 ore
17:50
Se cutremură Arena Națională! Câte bilete s-au vândut cu 4 zile înainte de Dinamo – Rapid. Interes ridicat din partea fanilor. Exclusiv # Fanatik
FANATIK a aflat câte bilete s-au vândut până miercuri după-amiază pentru meciul Dinamo - Rapid. Decizia luată de „câini”. Giuleștenii vor juca într-o atmosferă ostilă pe Arena Națională
17:40
Gigi Becali a anunțat ce prime au primit jucătorii FCSB pentru calificarea în „Faza Ligii” Europa League. Ce sume au încasat Vlad Chiricheș, care nu este pe lista UEFA, și Elias Charalambous
17:20
Olguţa Vasilescu nu crede în sondajele care dau PSD cu 20%. Care crede că ar fi scorul real al partidului # Fanatik
Lia Olguţa Vasilescu crede că scorul real al PSD, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, ar fi mai mare decât cifrele pe care le arată sondajele.
17:20
Celebrul comentator sportiv l-a făcut pe primarul Daniel Băluță să acționeze imediat: „Mesajul meu a avut efect” # Fanatik
Cea mai nouă sală de sport din București, construită în Sectorul 4, cel administrat de primarul Daniel Băluță, l-a făcut pe un cunoscut comentator sportiv să răbufnească.
17:10
Aalborg – Dinamo, etapa 5 de Liga Campionilor la handbal. „Dulăii” în căutarea primei victorii în Champions League # Fanatik
Dinamo joacă la Aalborg în etapa 5 de Liga Campionilor la handbal masculin. Programul complet al rundei, ce meciuri se văd la tv, clasamentul actualizat și cote pariuri în Champions League.
17:10
Motivul pentru care noul director de la Apele Române a solicitat mărirea salariului cu 15%. Ce se întâmplă cu cererea lui Florin Ghiță # Fanatik
Florin Ghiță a fost numit director la Administraţia Naţională Apele Române de către Diana Buzoianu, ministrul Mediului. El se judecă cu compania pentru plata unor sporuri.
16:50
Gestul lui Atanas Trică a emoționat o țară întreagă! Lorena Balaci, impresionată până la lacrimi: „Dincolo de gol, rămâne omul!” # Fanatik
Atanas Trică a marcat cu Cipru, iar apoi i-a dedicat reușita sa prietenului Mihnea Rădulescu. Gestul său nu a putut decât să o emoționeze pe mama sa, Lorena Balaci, dar și pe jucătorul Universității Craiova.
16:30
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului! # Fanatik
Acuzații uluitoare făcute de procurori la adresa unui pilot profesionist, apropiat al lui Mick, fiul lui Michael Schumacher
16:20
FCSB are mari probleme în defensivă după accidentarea lui Mihai Popescu. În aceste condiții, Gigi Becali a hotărât să readucă un jucător în lotul pentru Europa League.
16:00
Tinerii din Germania, recrutați prin tragere la sorți. Scandal fără precedent pe tema serviciului militar # Fanatik
Noua lege a recrutării din Germania a fost blocată din cauza disensiunilor din coaliţie. Planul ca recruţii să fie selectaţi prin tragere la sorţi a divizat partidele din Bundestag.
Acum 8 ore
15:50
Erling Haaland, apariție uluitoare într-o scurtă vacanță de golf în Spania. Reacții fabuloase ale fanilor # Fanatik
După ce a făcut show în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, Erling Haaland a plecat într-o scurtă vacanță în Spania. Starul norvegian a mers să joace golf și și-a surprins fanii cu o vestimentație neobișnuită.
15:20
Mihai Popescu s-a accidentat în meciul România - Austria 1-0 și astfel FCSB și Gigi Becali vor primi, conform regulamentului, compensații financiare de la FIFA
15:20
Plângerea penală care dinamitează coaliția. Emanuel Ungureanu, deputat USR: „Și domnul Bolojan trebuie să respecte legea” # Fanatik
Un deputat USR a făcut o plângere penală pentru nerespectarea legii de către actuala coaliție și instituțiile statului cu privire la organizarea alegerilor în Capitală.
14:50
De miercuri până vineri, jucătorii din România au zile întregi cu motive de bucurie. Cel mai tare parteneriat vine cu minute de rotiri gratuite la SuperSpin, dar și alte surprize. De miercuri până vineri, toți […]
14:50
“A fost ca un ștergător de parbrize! A ras tot!”. Mircea Lucescu, elogii pentru titularul naționalei la care nu se aștepta nimeni! # Fanatik
Mircea Lucescu a dezvăluit care a fost jucătorul-cheie din succesul cu Austria. Ce fază de joc a adus un val de aplauze din partea publicului de pe Arena Națională.
14:20
Clipele de groază de la moartea lui Cătălin Hîldan povestite de dinamovistul Florin Cernat: “Eu i-am cărat capacul la sicriu…” # Fanatik
Florin Cernat a vorbit, vizibil emoționat, despre moartea lui Cătălin Hîldan, fostul său coechipier de la Dinamo. Cum a trăit acele momente cumplite
14:10
Viitor fără Gripă – Inițiativă națională de conștientizare și schimbare de politică publică privind vaccinarea voluntară antigripală la copii # Fanatik
În Parlamentul României a fost lansată inițiativa „Viitor fără Gripă – Vaccinare antigripală pentru comunități sănătoase”, care aduce în prim-plan rolul vaccinării antigripale la copii.
14:00
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade care a avut loc în Satu Mare. Un expert dezvăluie în ce alte zone din România pot apărea oricând seisme # Fanatik
Un cutremur de 4 grade a avut loc miercuri dimineață, 15 octombrie 2025, în Satu Mare. Cât de neobișnuit e și în ce alte locuri pot apărea astfel de seisme?
Acum 12 ore
13:50
Cum s-au descurcat jucătorii lui Rădoi la echipele naționale! Singurul care a impresionat va pleca în iarnă de la Universitatea Craiova # Fanatik
Universitatea Craiova a dat nu mai puțin de opt jucători la echipele naționale, toți prinzând chiar și minute bune pe teren. Singurul care s-a evidențiat a fost Luca Băsceanu, cel care va părăsi Bănia în această iarnă.
13:30
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv # Fanatik
Un jucător de la FCSB are zilele numărate la FCSB după ce naționala țării sale a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2026. Ce a spus Gigi Becali despre plecarea acestuia.
13:10
De ce a spus Mircea Lucescu „în primul rând, este victoria mea!”. Selecționerul României a explicat reacția de la conferința de presă # Fanatik
Mircea Lucescu a venit cu explicații după declarația care a stârnit multe polemici în spațiul public la finalul meciului România - Austria 1-0
13:00
Ilie Năstase divorțează de a cincea soție. Ioana a făcut primele declarații despre separare: ”Fără partaj” # Fanatik
Ilie Năstase pune capăt celui de-al cincelea mariaj. Ioana a oferit primele informații despre despărțirea de jucătorul de tenis, în vârstă de 79 de ani.
12:50
A murit primul gimnast din istorie care a primit nota 10. Mesajul lui Vladimir Putin după decesul lui Aleksandr Dityatin, triplu campion olimpic # Fanatik
Unul dintre cei mai mari gimnaști ruși a murit la vârsta de 68 de ani. Mesajul transmis de președintele Vladimir Putin după trecerea în neființă a lui Aleksandr Dityatin.
12:30
Cine este deținutul-hacker care a reușit să spargă baza de date a penitenciarelor? ”Face parte din mafia italiană cibernetică” # Fanatik
Află cine este deținutul legat de „mafia cibernetică italiană” care a hackuit sistemul informatic al penitenciarelor românești și cum a reușit să modifice pedepsele și drepturile altor condamnați.
12:20
Val de ironii după transferul jucătorului de 19 ani în Superliga: „19 ani de când are buletin” # Fanatik
Jucătorul de 19 ani în acte a semnat cu echipa din Superliga și a devenit instant ținta ironiilor fanilor: „E mai bătrân decât antrenorul”
11:50
Au încasat un număr record de goluri! Care este cea mai slabă echipă din preliminariile CM 2026 # Fanatik
Naționala ,care un lot evaluat la un milion de euro, a terminat preliminariile de calificare la CM 2026 cu un număr record de goluri primite
11:30
Florin Prunea îl distruge pe Răzvan Marin: „Cum poți să spui că ai jucat bine cu Cipru? Cu Austria au alergat ăia de la mijloc de au făcut spume” # Fanatik
Florin Prunea, intervenție abruptă în polemica iscată între Mircea Lucescu și Răzvan Marin la echipa națională. Fostul portar l-a pus la punct pe mijlocaș
11:20
FC Hermannstadt, răspuns tăios după ce Mihai Stoica a spus că Kevin Ciubotaru nu poate juca la FCSB # Fanatik
Kevin Ciubotaru este unul dintre cei mai interesanți tineri jucători din SuperLiga. Oficialii de la FC Hermannstadt au luat foc după ce Mihai Stoica a mărturisit că fundașul nu poate juca la FCSB.
10:50
România visează la un adversar accesibil în barajul pentru Campionatul Mondial! Cum pot ajunge tricolorii în urna a doua la tragerea la sorți # Fanatik
România mai are doar șanse pur teoretice la calificarea directă la Campionatul Mondial, dar naționala lui Mircea Lucescu are asigurată prezența la baraj
