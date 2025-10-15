Aproape un milion de vizitatori la Pavilionul României
Ziarul Lumina, 15 octombrie 2025 21:20
Pavilionul naţional al României la Expoziţia Mondială de la Osaka, care și-a închis luni porțile, a primit peste 981.500 de vizitatori internaţionali, în 184 de zile, informează Ministerul Afacerilor Externe.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 5 minute
21:50
Fraților, întru nimic nu voi fi rușinat, ci, cu toată îndrăzneala, precum totdeauna, așa și acum, Hristos va fi preamărit în trupul meu, fie prin viață, fie prin moarte: căci pentru mine viață este
Acum 15 minute
21:40
Sfântul Longhin a trăit pe vremea împăratului Tiberiu (14-37), era din părţile Capadociei şi slujea ca ostaş pe vremea când în Palestina cârmuia Ponţiu Pilat. A luat parte la Sfintele Pătimiri ale
21:40
„În vremea aceea Iisus a ieșit la munte ca să Se roage și a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Și, când s-a făcut ziuă, a chemat la Sine pe ucenicii Săi și a ales din ei doisprezece, pe care
Acum 30 minute
21:30
Un nou traseu turistic, care pune în valoare zona Vulcanilor Noroioşi din judeţul Braşov şi care poate fi vizibil pe Google Maps, a fost inaugurat de Asociaţia Carpaterra, administrator al geoparcului cu acelaşi
Acum o oră
21:20
Pavilionul naţional al României la Expoziţia Mondială de la Osaka, care și-a închis luni porțile, a primit peste 981.500 de vizitatori internaţionali, în 184 de zile, informează Ministerul Afacerilor Externe.
21:20
Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la
21:10
România rămâne țara cu cel mai scăzut nivel de siguranță rutieră din Uniunea Europeană, deși în ultimii ani numărul accidentelor grave a scăzut ușor. În acest context, Poliția Română a lansat, marți,
21:10
Măsurile urgente pentru combaterea sărăciei energetice, propuse de Observatorul Român al Sărăciei Energetice (ORSE), au fost incluse într-un aviz al Comitetului Economic şi Social European (CESE), organism
21:00
Muzeul Naţional de Artă din Timişoara va deschide, în 28 noiembrie 2025, o expoziție-eveniment unică în România, având ca temă unul dintre cele mai fascinante subiecte ale istoriei antice universale: Pompeii,
21:00
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași organizează azi, 16 octombrie 2025, la Mansarda Muzeului UAIC, conferința „Istorici la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași”, care va cuprinde un
21:00
Cunoscut pentru stelele pe care le decernează în fiecare an restaurantelor, Ghidul Michelin, care sărbătoreşte în prezent 125 de ani de existenţă, intenţionează să recompenseze în curând şi vinurile, ceea
Acum 2 ore
20:50
Odată cu înaintarea în vârstă, smalțul dinților devine în mod natural din ce în ce mai subțire și fragil. Putem preveni într-o anumită măsură aceste riscuri, prin modul în care ne îngrijim dinții
20:50
Un tânăr muzician al Filarmonicii de Stat Transilvania a cântat în timp ce era operat pe creier. S-a întâmplat la un spital din Cluj-Napoca. Afectat de o leziune localizată în lobul frontal stâng care invada
20:50
Cercetătorii chinezi au dezvoltat un adeziv osos experimental care combină compuși de calciu și proteine specifice capabile să sudeze fragmentele osoase în doar câteva minute, relatează Global Times, citat de
20:40
Nu există soluții care să ne ferească sută la sută de infecțiile respiratorii sezoniere, dar medicii susţin că octombrie este cea mai importantă lună din an pentru întărirea sistemului imunitar.
20:30
Psihoterapia pozitivă abordează suferința psihică nu doar ca pe o problemă, ci și ca pe o oportunitate de creștere. Creată de psihiatrul Nossrat Peseschkian, această metodă pune accent pe resursele și
20:20
În multe locuri din țară există biserici ocrotite de Cuvioasa Parascheva, cu mulți ani înainte ca sfintele ei moaște să ajungă în Moldova. Fie că lăcașurile se află pe pământ ardelean, unde românii au ci
Acum 4 ore
19:50
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: referent (responsabil administrare imobile - fracțiune de normă ½), la Sectorul economic-financiar,
19:30
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a vizitat marți, 14 octombrie, Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Niculițel, județul Tulcea, care și-a sărbătorit hramul închinat ocrotitoarei Moldovei. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în mijlocul credincioșilor, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat reprezentanți ai autorităților locale și centrale, precum și numeroși credincioși ai comunității parohiale.
19:00
În ziua sa de prăznuire, Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost cinstită prin rugăciune și cântare duhovnicească la Mănăstirea Dobrești - ctitorie patriarhală -, din Protopopiatul Lugoj. La această sărbătoare au luat parte credincioși din Dobrești, din satele învecinate, din Timișoara și din toate colțurile Banatului, precum și reprezentanți ai autorităților locale și județene.
Acum 8 ore
15:00
La sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, 14 octombrie, Mănăstirea Nera din județul Caraș‑Severin și‑a prăznuit ocrotitoarea. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian,
14:50
La Biserica „Înălţarea Domnului” din cartierul gălăţean Ţiglina II a avut loc vineri, 10 octombrie, o nouă manifestare cultural‑religioasă, prilejuită de prezentarea volumului 2 al revistei
14:50
Numeroși credincioși din cartierul Schela Nouă, municipiul Drobeta‑Turnu Severin, s‑au adunat duminică, 12 octombrie, cu mare bucurie în Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” pentru a primi
14:00
În ziua sa de prăznuire, Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost cinstită prin rugăciune și cântare duhovnicească la Mănăstirea Dobrești - ctitorie patriarhală -, din Protopopiatul Lugoj. La această sărbătoare
Acum 12 ore
13:30
Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, s‑a aflat marți, 14 octombrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei Mereni, județul Olt, păstorită de pr. Nicolae‑Laurențiu Paraschiva, pa
13:30
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a vizitat marți, 14 octombrie, Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Niculițel, județul Tulcea, care și‑a sărbătorit hramul închinat
13:20
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit marți Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Gârbovi, județul Ialomița. Din sobor au
13:20
„Sfânta Cuvioasă Parascheva a privit milostenia drept actul care cuprinde atât darurile materiale, cât și cele spirituale, ambele fiind necesare pentru o viață plăcută lui Dumnezeu. Milostenia a fost calea
13:00
Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost cinstită marți și de credincioșii din Pitești, județul Argeș, la Biserica „Sfânta Vineri”. În lăcașul de cult, construit la începutul secolului al 20‑lea și
13:00
În după‑amiaza zilei de 12 octombrie, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfinţit pictura capelei militare cu hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni” a Garnizoanei Brăila.
13:00
În ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, 14 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica nouă a schitului de maici din satul Bodrogu Vechi, județul Arad, închinat ocrotitoarei Moldovei.
12:50
Sfânta Liturghie din ultima zi a pelerinajului, oficiată de PS Părinte Teofil Trotușanul la Iași # Ziarul Lumina
Miercuri dimineață, în ultima zi a pelerinajului, 15 octombrie, Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iași a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al
12:20
În ziua sa de prăznuire, Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost cinstită prin rugăciune și cântare duhovnicească la Mănăstirea Dobrești - ctitorie patriarhală -, din Protopopiatul Lugoj. La această sărbătoare
11:50
În ziua de pomenire a Sfintei Cuvioase Parascheva, marți, 14 octombrie, străvechiul chivot mușatin din Roman și‑a sărbătorit ocrotitoarea. Sfânta liturghie în cinstea celei care de peste șase veacuri
11:00
Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost plină de credincioși în ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul
11:00
În ziua cinstirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, marți, 14 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și
11:00
În ziua prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, 14 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Subpiatră, cu prilejul
Acum 24 ore
22:30
Sfântul Ioan Casian, Așezămintele mânăstirești, Cartea a V-a, Cap. 23-26, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 177-179„Din dorința de a cunoaște învățăturile bătrânilor,
22:30
Fraților, voiesc ca voi să știți că cele petrecute cu mine s-au întors mai degrabă spre sporirea Evangheliei, încât lanțurile mele pentru Hristos au ajuns cunoscute în tot pretoriul și tuturor
22:20
„În vremea aceea s-au apropiat fariseii și cărturarii de Iisus și I-au zis: De ce ucenicii lui Ioan postesc adesea și fac rugăciuni, de asemenea și ai fariseilor, iar ai Tăi mănâncă și beau? Iar Iisus a
22:20
Sfântul Mucenic Lucian era din oraşul Samosata, Siria şi s-a născut din părinţi dreptcredincioşi. Părinţii săi au murit pe când el era încă tânăr, motiv pentru care şi-a împărţit toată averea
22:10
Preţurile pentru anvelopele de iarnă au crescut, în medie, cu 5-8% în acest început de sezon rece, comparativ cu perioada similară din 2024, însă în noiembrie - decembrie tarifele mai pot urca cu până la 15%,
22:10
Direcţia Silvică Arad estimează că cei 42.000 mc de lemn de foc puşi la dispoziţia populaţiei pentru această iarnă acoperă cererea, care este similară cu cea de anul trecut, potrivit directorului
22:10
Premierul Ilie Bolojan a avut luni, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Nadia Comăneci, legendă a sportului naţional şi mondial, şi Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, pentru a di
22:00
România nu are încă un cadru legislativ adecvat și servicii care să dea șansa unui nou început victimelor traficului de persoane, însă se lucrează la îmbunătăţirea legislaţiei și a serviciilor în
22:00
Datele colectate la linia gratuită Telefonul Vârstnicului, a Fundaţiei Regale Margareta a României (FRMR), în perioada 2015-2025, arată că singurătatea rămâne principala vulnerabilitate a seniorilor, în
Ieri
21:30
Cuvintele Evangheliei din ziua prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva au fost ascultate de o copilă în urmă cu o mie de ani într‑o biserică din Epivata Traciei, undeva în apropierea Mării Marmara, nu prea
21:30
După sfinţirea Catedralei Mitropolitane din Iaşi de către Mitropolitul Iosif Naniescu, la 23 aprilie 1887, de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, în interiorul catedralei, a cărei primă piatră de
20:50
Fost stareț al Mănăstirii Antim exact în perioada întâlnirilor cultural-duhovnicești ale Rugului Aprins (1944-1948), părintele arhimandrit Vasile Vasilache era în epocă unul dintre cei mai importanți
20:20
De multe ori ne întrebăm ce este viaţa veşnică? Un răspuns ni-l oferă Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, în volumul trei din Teologia Dogmatică Ortodoxă, unde ne spune că viaţa veşnică sau
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.