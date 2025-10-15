Știri din capitalele Europei, 15 octombrie

12:00

Cu cinci zile înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor de aur dacice din Muzeul Drents, un român s-a furişat în muzeu, arată datele din dosarul penal consultat de RTL Nieuws. Bărbatul este suspectat de legături cu o grupare care fură obiecte de artă la comandă. Nu este clar dacă suspectul român, […]