Ziarul Financiar, 15 octombrie 2025 22:45

Acum o oră
22:45
Războiul tehnologic dintre SUA şi China a ajuns în Europa. Cazul producătorului olandez de cipuri low-end Nexperia, care a fost preluat forţat de către guvernul Olandei de la un grup din China Ziarul Financiar
22:30
Fed şi BCE ţin uşa deschisă pentru noi reduceri de dobânzi Ziarul Financiar
22:30
Cum rămâne Europa în urmă la tehnologie sau chiar fără tehnologie. Cazul producătorului olandez de cipuri low-end Nexperia, care a fost preluat forţat de către guvernul Olandei de la un grup din China Ziarul Financiar
Toată lumea a aflat de producătorul olandez de cipuri low-end Nexperia acum câteva zile, când, forţat de SUA, guvernul Olandei a pre­luat controlul companiei de la proprietarul acesteia, grupul chinez Wingtech, din motive ce ţin de siguranţa naţională.
Acum 2 ore
22:15
Ediţia 16 octombrie 2025 epaper Ziarul Financiar
Acum 4 ore
19:45
Cum sunt „citite” în Londra anunţurile Vodafone privind colaborarea la nivel global cu Ericsson şi Samsung: grupul britanic semnalează că nu va înlocui echipamentele Huawei decât în ţările unde e obligat să facă acest lucru, precum în România Ziarul Financiar
Anunţurile recente ale grupului Vodafone privind colaborarea cu giganţii Ericsson şi Samsung şi datele privind pieţele în care producătorul suedez va fi singurul furnizor sau cel majoritar de echipamente de acces radio arată că gigantul britanic din industria de comunicaţii nu are în plan să renunţe la echipamentele Huawei decât în acele pieţe unde este forţată să facă acest pas, conform unei analize a portalului lightreading, parte a grupului Informa.
Acum 6 ore
19:15
​Brandul Handwritten, sub care vor fi deschise două hoteluri în Bucureşti, a ajuns la 30 de unităţi deschise în Europa la doar doi ani de la lansare Ziarul Financiar
19:00
Fondul Monetar Internaţional avertizează SUA: americanii trebuie să-şi reducă deficitul bugetar cât mai curând Ziarul Financiar
18:45
Producătorul de inele inteligente Oura a atras o finanţare de 900 mil. dolari şi a ajuns la o evaluare de 11 mld. dolari. Compania se aşteaptă la vânzări de 1 mld. dolari în 2025 Ziarul Financiar
"Cu această investiţie, vom accelera inovaţia, ne vom extinde acoperirea globală şi vom stabili un nou standard pentru ceea ce pot realiza dispozitivele purtabile în promovarea sănătăţii preventive", a declarat CEO-ul Tom Hale într-un comunicat.
18:30
Acţionarii One United aprobă cel mai mare program de răscumpărăre al unei companii antreprenoriale, de până la 880 mil. lei, şi vânzarea One United Tower pentru minimum 140 mil. euro Ziarul Financiar
18:30
Bursa de Valori Bucureşti, în stagnare la mijlocul săptămânii, dar la un nou maxim istoric: Lichiditatea obligaţiunilor o depăşeşte miercuri pe cea a acţiunilor Ziarul Financiar
18:30
Prietenii lui Trump îşi deschid o bancă în timp record: Erebor va fi o bancă digitală care se va adresa start-upurilor. „Vrem să fim o bancă stabilă, cu risc scăzut, de încredere” Ziarul Financiar
18:30
Apple a anunţat noile modele MacBook Pro, iPad Pro şi Vision Pro, dotate cu noul procesor M5 Ziarul Financiar
Preţurile pentru noile modele MacBook Pro pornesc de la 1.599 de dolari, iPad Pro cu ecran de 11 inch începe de la 999 de dolari, iar cel mai recent model Apple Vision Pro are un preţ de pornire de 3.499 de dolari.
18:15
Raiffeisen Bank face spaţiu pentru intensificarea creditării după ce reduce riscul de credit şi eliberează capital punând un portofoliu de credite retail negarantate de 1 mld. euro la baza primei securitizări sintetice din România cu un astfel de activ suport. Acord semnat de Raiffeisen cu reasigurătorul Munich Re pentru această operaţiune Ziarul Financiar
Raiffeisen Bank face spaţiu pentru intensificarea creditării după ce reduce riscul de credit şi eliberează capital punând un portofoliu de credite retail negarantate de 1 mld. euro la baza primei securitizări sintetice din România cu un astfel de activ suport. Acord semnat de Raiffeisen cu reasigurătorul Munich Re pentru această operaţiune
18:15
Bursele americane sunt pe verde miercuri după ce rezultatele marilor bănci depăşesc estimările: Indicele S&P 500 a crescut cu 1%, Dow Jones cu 0,8%, iar Nasdaq Composite are un avans de aproape 1,4% Ziarul Financiar
18:15
Bursă. Grupul Agroland atrage granturi de 1 mil. euro pentru dezvoltarea unor centrale fotovoltaice. Economiile anuale, estimate la 370.000 euro Ziarul Financiar
17:45
MedLife atacă o nouă piaţă: testarea genetică. Operatorul privat testează 4.000 de angajaţi pentru riscurile de îmbolnăvire şi vrea să deschidă şi programările contra cost Ziarul Financiar
O analiză de sânge poate să le dea medicilor informaţii cu privire la riscurile de îmbolnăvire ale pacientului, dar şi asupra stilului de viaţă. Este direcţia nouă pe care MedLife, cel mai mare operator privat de sănătate după cifra de afaceri, mizează. Cos­tul va fi între 200 şi 300 de euro, iar pacienţii vor avea acces din 2026 în cadrul operatorului privat. Această analiză nu este decontată.
17:30
Nu toată lumea e fericită cu autostrăzile. Victor Berceanu, hotelul Ramada Plaza din Craiova: După lansarea ultimului tronson al drumului express DEx12 Piteşti-Craiova, clienţii din Bucureşti nu mai dorm în Craiova. Businessul a scăzut cu 30% pe fondul cererii în scădere pentru evenimente corporate. Ziarul Financiar
Hotelul Ramada Plaza din Craio­va, singura unitate din oraş afiliată la un la lanţ internaţional, a finalizat pri­mele nouă luni din acest an cu afaceri mai mici şi un grad mediu de ocupare de 66%, în scădere faţă de perioada similară a anului anterior.
17:30
IMM România cere Guvernului să nu mai crească salariul minim în 2026. „O modalitate de creştere a veniturilor salariale fară a pune presiune pe angajatori este reducerea taxelor” Ziarul Financiar
Acum 8 ore
17:15
Primăria Codlea, judeţul Braşov, a accesat un proiect european de 8,2 mil. lei pentru modernizarea grădinii urbane din partea de nord a municipiului Ziarul Financiar
17:15
Primăria Petrila, judeţul Hunedoara, a accesat un proiect european de aproape 12 mil. euro pentru eficentizarea energetică a 11 blocuri de locuinţe Ziarul Financiar
17:15
Teorie vs. practică: ce e mai important pentru gen Z? Dana Corcheş, UBB: „Puntea trebuie să fie între cele două, iar învăţarea trebuie să fie un proces continuu” Ziarul Financiar
16:45
Hristu George, Managing Partner, Imo Invest Total – Sinaia Plaza: La Sinaia ne-am dat testul de maturitate. Centrul comercial este închiriat 100% şi avem deja o listă de aşteptare pentru alţi retaileri care vor să intre acolo. Lucrăm deja la faza doi în care vrem să mai adăugăm încă cel puţin 2.500 mp2 în continuarea acestui centru comercial Ziarul Financiar
16:45
Europa în criză de competitivitate: Timpul distrugerii creative Ziarul Financiar
16:45
Ford Romania livrează 25 de E-Transit Custom către flota Sezamo Ziarul Financiar
16:45
Constructorul Elis Pavaje, deţinut de familia Goţa din Alba, a câştigat un contract de 45,6 mil. lei cu CJ Sibiu pentru modenizarea drumului judeţean DJ 106 G, de la Miercurea Sibiului până în localitatea Gusu Ziarul Financiar
Compania Elis Pavaje, deţinută de familia Goţa din localitatea Petreşti, judeţul Alba, a câştigat un contract de 45,6 mil. lei (peste 9 mil. euro), fără TVA, cu Consiliul Judeţean Sibiu, ce prevede modernizarea drumului judeţean DJ 106 G, de la km 12 plus 511 până la km 31 plus 604, pe traseul intersecţie DN1 - Miercurea Sibiului - Apoldu de Jos (DC72) - Ludoş Gusu - intersecţie DJ 107B, inclusiv mutarea utilităţilor.
16:30
Antoanela Comşa, Deputy CEO, Global Vision: Astăzi avem pe masă proiecte în jur de 250 mil. euro în analiză din care eu cred că vom mai închide 3 dintre ele anul acesta. Cred că în 2-3 ani vom ajunge la proiecte de jumătate de milliard de euro Ziarul Financiar
16:30
Constructorul sucevean Autotehnorom, deţinut de familia Rîpan, a trecut pe pierdere în 2024, la afaceri de 190,8 mil. lei Ziarul Financiar
Autotehnorom, o companie de con­struc­ţii din Suceava deţinută de familia Rîpan, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 190,8 mil. lei (38,3 mil. euro), în scădere cu 5% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de aproximativ 201 mil. lei (40,6 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
16:15
Grupul german STIHL a inaugurat prima sa unitate de producţie dedicată exclusiv echipamentelor pe acumulatori, la Oradea, în urma unei investiţii de 125 milioane de euro Ziarul Financiar
16:15
​Telecabina Tâmpa şi restaurantul Panoramic vor fi puse în circuitul turistic începând cu data de 19 octombrie, după un amplu proces de modernizare realizat de ANA Teleferic Ziarul Financiar
15:30
George Copos redeschide Telecabina Tâmpa şi restaurantul Panoramic din Braşov, după investiţii de 20 mil.euro Ziarul Financiar
Acum 12 ore
15:00
Bernard Arnault răsuflă uşurat: LVMH revine pe plus după luni de declin pe piaţa globală a luxului Ziarul Financiar
14:45
Toneli, cel mai mare producător de ouă, a investit 5 mil. euro într-o fabrică de ouă lichide la Costeştii din Vale din Dâmboviţa. Jumătate din producţie merge la HoReCa şi jumătate la industrie Ziarul Financiar
14:45
Tesla contraatacă imperiul BYD: Războiul maşinilor electrice intră într-o nouă eră. Elon Musk taie drastic preţurile automobilelor pentru a-şi salva coroana pierdută Ziarul Financiar
14:45
Simbolurile Braşovului prind din nou viaţă. Telecabina Tâmpa şi Restaurantul Panoramic se redeschid Ziarul Financiar
14:45
Vocea unei generaţii care alege prezentul: Peste zece ani e mult. Important e ce fac azi Ziarul Financiar
14:15
Ofelia Preda, Veranda Mall: Nu cred că vor fi creşteri record în perioada următoare. Este o perioadă de tranziţie, în care ne adaptăm la schimbările din piaţă Ziarul Financiar
14:15
Oana Diaconescu, IULIUS: În 2025, piaţa este într-o uşoară stagnare faţă de 2024. Pentru 2026 ne aşteptăm să menţinem ritmul, cu continuarea lucrărilor la Cluj şi Palas şi cu inaugurarea family market-ului din Tomeşti Ziarul Financiar
14:00
Cristi Moga, Cushman & Wakefield Echinox: „Randamentele de 6-7% din proiectele mici de real estate pot reprezenta o alternativă atractivă la achiziţia de apartamente date spre închiriere” Ziarul Financiar
13:45
Turcia sufocată de pumnul sultanului: Sute de companii private trec în mâinile statului după o ‘campanie anticorupţie’ care pare, de fapt, o vastă operaţiune de preluare economică Ziarul Financiar
13:15
NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de centre comerciale din România şi al treilea din Europa, deschide în judeţul Arad primul parc de panouri fotovoltaice cu o investiţie totală ce se ridică la 30 milioane de euro Ziarul Financiar
12:45
Producătorul îngheţatei Häagen-Dazs preia afacerea de îngheţată Alpin din România, parte a tranzacţiei prin care cumpără operaţiunile grupului Food Union Ziarul Financiar
12:45
Bursă. Compania Ascendia, ale cărei acţiuni aproape s-au triplat anul acesta, anunţă obţinerea unui grant pentru dezvoltarea infrastructurii audio AI a platformei LIVRESQ Ziarul Financiar
12:15
Cum vrea Impetum Investments să aloce cele 5 mil. euro atrase de la investitorii de la Bursa de Valori prin emisiuni de obligaţiuni Ziarul Financiar
12:15
Irina Oprea-Şalaru şi Christiana Bouleanu, Filip&Company: Ce trebuie să ştie companiile despre gestionarea datelor, în contextul Data Act Ziarul Financiar
12:00
Laura Dumea-Bencze, CBRE: Piaţa de retail este dinamică, însumează circa 4,8 mil. mp2 de spaţii comerciale. La nivel de livrări anul acesta avem deja undeva la 160.000 mp2. Spaţiile aflate în dezvoltare acum sunt la peste 400.000 mp2 dacă luăm în calcul şi livrările din 2025, iar valoarea investiţională ar însemna 1,3 mld. euro Ziarul Financiar
12:00
Paul-Dieter Cîrlănaru, CITR: Economia se află într-un punct de echilibru fragil. Companiile mari încă susţin activitatea economică, dar o fac cu un grad de îndatorare tot mai ridicat Ziarul Financiar
12:00
WebitFactory, dezvoltator software condus de trei tineri români, vrea să creeze 90 de agenţi inteligenţi care să ajute IMM-urile să îşi optimizeze procesele interne şi să adopte automatizări bazate pe AI Ziarul Financiar
11:30
Cushman & Wakefield Echinox îl recrutează pe Gabriel Vinţe în funcţia de business development manager în cadrul departamentului Project & Development Services Ziarul Financiar
11:15
Quartz Matrix, companie de tehnologie cu o istorie de 30 de ani, a fost selectată în programul MoonShotX şi pregăteşte extinderea internaţională, vizând pieţele din Austria şi Marea Britanie Ziarul Financiar
Compania românească de tehnologie Quartz Matrix, cu o experienţă de peste trei decenii pe piaţa locală, a fost selectată să participe la programul de accelerare MoonShotX, un pas considerat esenţial în strategia sa de expansiune internaţională.
11:15
Impetum Investments listează două emisiuni de obligaţiuni de 5,2 mil. euro la dobânzi de 9% pe an. Goldring, intermediar Ziarul Financiar
