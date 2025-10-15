Iosif Rotariu a rostit două nume care și-au câștigat locul la națională: „Greu să mai găsești așa jucător!”
Gazeta Sporturilor, 15 octombrie 2025 22:50
Iosif Rotariu, 63 de ani, fost internațional cu 25 de meciuri la echipa națională, consideră că cel puțin doi jucători și-au câștigat locurile în primul „11” al României, ca urmare a meciurilor din această lună: Ianis Hagi și Vlad Dragomir.Contra Austriei, în meciul de totul sau nimic de la București, Mircea Lucescu a mers pe o linie de mijloc formată din Marius Marin, Vlad Dragomir și căpitanul Ianis Hagi. ...
• • •
Acum 30 minute
23:10
Vladan Milojevic, antrenorul Stelei Roșii Belgrad, este în acest moment principalul candidat pentru postul de selecționer al Serbiei. În locul lui, ar urma să fie numit secundul lui Chivu la Inter, Aleksandar Kolarov.După plecarea lui Dragan Stojkovic de pe banca naționalei Serbiei, se speculează intens despre succesorul său. Actualul antrenor al Stelei Roșii, Vladan Milojevic, este principalul candidat în acest moment. ...
23:10
Eșecul unei generații » 75 de fotbaliști dispăruți imediat ce au ieșit de sub „protecția” FRF! # Gazeta Sporturilor
Regula U21 introdusă în Superliga la startul ediției 2016-2017 continuă să nască discuții pro și contra. Primii fotbaliști incluși au fost cei născuți după 1 ianuarie 1994, ei fiind beneficiari doar în primul sezon. Începând cu vara lui 2025 s-a trecut la a șasea grupă de vârstă, pragul fiind stabilit la 1 ianuarie 2004. ...
23:10
George Copos, investiție de peste 20 de milioane de euro în Brașov: „Este o moştenire pe care o lăsăm pentru următorii 50 de ani” # Gazeta Sporturilor
George Copos (72 de ani), fostul patron de la Rapid, va redeschide Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic, simboluri turistice ale Brașovului, după ce a investit în proiectul de modernizare peste 20 de milioane de euro.Telecabina Tâmpa şi restaurantul Panoramic vor fi redeschise începând cu data de 19 octombrie, în urma investițiilor recente. ...
23:00
După discursul lui Becali, MM Stoica admite: „Șanse mari să fi fost ultimul lui meci la FCSB” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, a confirmat despărțirea iminentă de Mihai Popescu (32 de ani), fundașul central care a suferit o accidentare groaznică în meciul României cu Austria. Anunțul inițial fusese făcut de patronul Gigi Becali (67 de ani), în urmă cu câteva ore.Contractul lui Popescu expiră la finalul sezonului și nu va fi prelungit. ...
23:00
Taylor Fritz și Jannik Sinner, victorioși în sferturile de finală ale Six Kings Slam » Cum arată duelurile din semifinale # Gazeta Sporturilor
Taylor Fritz (27 de ani, 4 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) au trecut de Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP) și Stefanos Tsitsipas (27 de ani, 24 ATP) și s-au calificat în semifinalele Six Kings Slam, un turneu demonstrativ organizat în Riad, capitala Arabiei Saudite.Miercuri, 15 octombrie, a început ediția secundă a Six Kings Slam, un turneu demonstrativ cu premii totale de 13,5 milioane de dolari. ...
Acum o oră
22:50
22:40
AC Milan a încasat 100 de milioane de euro pentru o semnătură importantă » „Mândri să continuăm această călătorie” # Gazeta Sporturilor
AC Milan continuă parteneriatul istoric cu „Fly Emirates”, unul dintre cele mai longevive și profitabile parteneriate din fotbalul mondial.Clubul de pe San Siro a anunțat oficial prelungirea colaborării cu gigantul din Emiratele Arabe Unite pentru încă cinci ani, un acord estimat la 100 de milioane de euro, conform Gazzetta dello Sport. ...
Acum 2 ore
22:20
Austriecii umblă la sistemul cu play-off și play-out și ELIMINĂ ceea ce Dan Petrescu a numit „cea mai mare prostie din istoria fotbalului” # Gazeta Sporturilor
Campionatul Austriei, care se desfășoară într-un format similar cu al României, va suferi o modificare importantă începând din următorul sezon.Începând din sezonul 2018/2019, campionatul Austriei se desfășoară într-un sistem cu play-off și play-out, respectiv cu înjumătățirea punctelor acumulate în sezonul regular. Este același sistem folosit și în Superliga României. ...
22:20
În direct la TV, Gigi Becali a spus că îl plătea „la negru” pe Marius Lăcătuș » „Fiara” a răbufnit: „Ce-mi dădeai tu mie?!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a avut o intervenție în direct la TV, în care a dat de înțeles că în trecut i-ar fi plătit «la negru» pe Adrian Bumbescu (65 de ani) și pe Marius Lăcătuș (61 de ani).Prezent în studio, Lăcătuș a dezmințit imediat afirmațiile lui Becali. A urmat un dialog tensionat între cei doi. ...
22:10
Probleme mari la Liverpool înaintea derby-ului cu Manchester United » Doi titulari incontestabili sunt incerți # Gazeta Sporturilor
Premier League revine în acțiune în acest weekend cu derby-ul Liverpool - Manchester United, însă tehnicianul Arne Slot (47 de ani) are mari probleme în alcătuirea „primului 11”, după ce doi titulari incontestabili au părăsit cantonamentele echipelor naționale în această săptămână din cauza unor probleme fizice. ...
21:50
Clubul la care a fost propus Gică Hagi și-a numit noul antrenor: „Bine ai venit!” # Gazeta Sporturilor
Eyupspor, club care s-a interesat de serviciile lui Gică Hagi (60 de ani) în ultimele luni, a anunțat numele noului antrenor. Este vorba despre Orhan Ark (46 de ani), cel care a semnat un contract pe o perioadă de 3 ani.Acesta îl va pregăti pe atacantul român Denis Drăguș (26 de ani). Atacantul român este accidentat în acest moment. Gică Hagi a reprezentat o opțiune pentru banca lui Eyupspor după ce a decis să ia o pauză din antrenorat. ...
21:40
„Nu a fost în regulă!”» Victor Pițurcă aștepta altceva în disputa Mircea Lucescu - Răzvan Marin: „Eu am trecut prin asta” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă (69 de ani) a dialogat cu Gazeta Sporturilor pe cea mai fierbinte temă a ultimelor zile: echipa națională.Fostul selecționer a lăudat prestația „tricolorilor” din meciul cu Austria (1-0) și a declarat că fotbaliștii naționalei sunt obligați să dubleze rezultatul bun de pe Arena Națională cu un succes în Bosnia. Nu consideră o problemă absența primilor fundași centrali (Drăgușin, Burcă și Mihai Popescu). ...
21:30
FC Rapid a anunțat că meciul cu CSC Dumbrăvița din Cupa României Betano va avea loc în Giulești, deși gazda, pe hârtie, va fi formația din Banat.Așa cum s-a întâmplat și în sezonul 2022/2023, Rapid și Dumbrăvița au fost repartizate în aceeași grupă a Cupei României. ...
Acum 4 ore
21:10
Premii uriașe pentru jucătorii Arabiei Saudite după calificarea la Cupa Mondială! # Gazeta Sporturilor
Arabia Saudită s-a calificat oficial la Campionatul Mondial din 2026, după remiza obținută marți seară, scor 0-0 cu Irak, la Jeddah. Rezultatul a fost suficient pentru ca naționala „șoimilor verzi” să încheie pe primul loc în Grupa B a preliminariilor asiatice.Pentru performanța reușită, fiecare jucător al echipei naționale va primi un bonus de aproximativ 1,2 milioane de euro, conform publicației Asharq Business. ...
21:00
Cristi Chivu, elogiat de legendarul Cafu: „Sper ca într-o zi să antreneze acea echipă” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (44 de ani) se află la începutul carierei de antrenorat. Românul și-a făcut „junioratul” la Inter Primavera, iar în sezonul trecut a reușit să o salveze pe Parma de la retrogradare. Instalat pe banca lui Inter, tehnicianul are rezultate bune și pe banca finalistei de Liga Campionilor.Acest aspect i-a atras atenția marelui Cafu. ...
20:50
Gigi Becali nu mai are răbdare cu jucătorul de la FCSB: „La altă echipă” » Cine va juca de acum fundaș central # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a anunțat că în urma accidentării suferite de Mihai Popescu (32 de ani) la echipa națională a României, cuplul de fundași centrali la campioana en titre din Superliga va fi format din Siyabonga Ngezana (27 de ani) și Ionuț Cercel (18 ani).De asemenea, Becali a dezvăluit că Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, urmărește un fundaș central din Portugalia pentru un eventual transfer. ...
20:20
Cei 25 de finaliști ai Golden Boy 2025 au fost anunțați oficial! Lamine Yamal, marele absent din listă # Gazeta Sporturilor
Miercuri, la Badia di Sant’Andrea, noul centru de pregătire al clubului Genoa, au fost anunțați oficial cei 25 de finaliști ai trofeului Golden Boy 2025, în cadrul unui eveniment organizat de Tuttosport și moderat de legendarul Patrick Vieira.Premiul considerat echivalentul „Balonului de Aur” pentru jucători sub 21 de ani, este decernat anual din 2003 și recompensează cel mai promițător tânăr fotbalist din Europa. ...
20:10
Complexul Sportiv Badea Cârțan, aflat într-o zonă în plină dezvoltare a României, e o ruină » Ochit de magnații imobiliari: „Fără vestiare și apă curentă” # Gazeta Sporturilor
Fără investiții de peste trei decenii, întregul Complexul Sportiv „„Badea Cârțan” din Constanța s-a transformat într-o ruină, năpădită de ierburi înalte și gunoaie, arena de rugby devenind un tărâm interzis pentru micii sportivi.Aflat cândva la marginea orașului, Complexul Sportiv „Badea Cârțan” a ajuns între timp într-o zonă în plină dezvoltare din Constanța. Dar acest lucru nu a schimbat nimic din lipsa de interes a autorităților locale și centrale. ...
20:10
Cu 4 zile înainte de Dinamo - Rapid, Kopic a spus cât de gravă e accidentarea lui Musi # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre accidentarea lui Alexandru Musi (21 de ani). Mijlocașul stânga s-a accidentat marți, în meciul pe care România U21 l-a jucat în compania naționalei din Cipru.În minutul 28, David Djiama, fundașul ciprioților, a avut o intrare cu talpa direct pe glezna piciorului stâng a lui Musi. Acesta n-a mai putut continua și a fost înlocuit cu Lorenzo Biliboc. ...
19:40
Cosmin Contra, prezentat la noua echipă! GSP a aflat ce salariu l-a convins să semneze # Gazeta Sporturilor
Cosmin Contra (49 de ani) a fost anunțat ca antrenor al echipei Al Arabi, penultima clasată în Qatar.Dat afară după doar 3 săptămâni de saudiții de la Al Kholood, Cosmin Contra n-a rămas mult timp în afara circuitului. ...
19:30
Șoc la Ningbo! Favorita principală a fost eliminată de o jucătoare clasată pe locul 219 mondial # Gazeta Sporturilor
Tânăra Mirra Andreeva (18 ani, 6 WTA), favorita principală de la Ningbo, a fost învinsă cu 6-4, 3-6, 2-6 în turul secund al competiției de Lin Zhu (31 de ani, 219 WTA), beneficiară a unui wild card, care în turul inaugural a trecut de Emma Răducanu (22 de ani, 29 WTA). ...
19:30
L-a convins și pe președintele lui Inter: „Joacă din ce în ce mai bine. Cristian Chivu e o alegere pe termen lung!” # Gazeta Sporturilor
Beppe Marotta nu s-a ferit să-l laude pe Cristi Chivu, după ce antrenorul român a legat cinci victorii cu Inter în Serie A și Liga Campionilor. „Suntem siguri că va conduce echipa cu pasiune și competență. Din ceea ce am văzut în acest sezon, cred că a fost o alegere excelentă”, a declarat șeful clubului nerazzurro la Adunarea Generală a Acționarilor. ...
19:30
E coleg cu Dragomir la Pafos și așteaptă transferul la FCSB: „Visez să joc acolo” # Gazeta Sporturilor
Panagiotis Charalambous (18 ani), fiul antrenorului de la FCSB, visează la un transfer la campioana României. Cipriotul a făcut anunțul imediat după amicalul câștigat de naționala U19, 2-1 cu RomâniaPartida a avut loc marți, la Centrul Național de Fotbal Buftea. Fiul lui Elias Charalambous este legitimat în prezent la Pafos, echipa românului Vlad Dragomir (26 de ani). ...
Acum 6 ore
19:10
Inter anunță o PREMIERĂ „în istoria modernă a clubului”: se întâmplă pentru prima dată în ultimii 15 ani! # Gazeta Sporturilor
Inter Milano, clubul la care este antrenor românul Cristi Chivu, a anunțat venituri-record în anul financiar 2024/2025, precum și profit pentru prima dată în ultimii 15 ani.Astăzi, 15 octombrie, Inter Milano a anunțat concluziile raportului aferent anului financiar 2024/2025. Pentru prima dată „în istoria modernă” a clubului, adică în ultimii 15 ani, Inter a încheiat pe profit, având un plus de 35,4 milioane de euro în perioada respectivă. ...
19:00
Carlos Alcaraz a explicat de ce aleg jucătorii să participe la demonstrative deși se plâng de calendar: „Pur și simplu ne distrăm” # Gazeta Sporturilor
În ciuda unor probleme medicale minore, Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) este pregătit de debutul la Six Kings Slam, un turneu demonstrativ din Arabia Saudită. Înainte de startul competiției, ibericul a explicat de ce tenismenii aleg să meargă la competiții de acest gen, deși se plâng de calendarul încărcat. ...
19:00
A cucerit lumea fotbalului și este citat și astăzi! Casa legendei mondiale poate fi închiriată cu ușurință # Gazeta Sporturilor
Între anii '60 și '70, George Best a fost una dintre cele mai mari vedete ale fotbalului mondial, iar măiestria sa pe terenul de joc rămâne o sursă de inspirație și astăzi.La apogeul gloriei sale, presa internațională i-a acordat chiar porecla „The Fifth Beatle” (al cincilea membru al trupei Beatles), datorită popularității sale globale imense, a coafurii sale specifice, în stilul The Beatles, dar și a stilului său de viață sălbatic, de vedetă rock. ...
19:00
Ce se întâmplă cu postul unui antrenor din Superliga: „În fotbal, te ghidezi după ultimele jocuri” # Gazeta Sporturilor
Marius Burcă, președintele celor de la Metaloglobus, „lanterna roșie” din Superligă, a discutat cu GSP privind partida cu FCSB de sâmbătă, forma recentă a echipei din Pantelimon, eventualele transferuri din perioada de mercato din iarnă și siguranța postului lui Mihai Teja. El a recunoscut că ultimele două partide au fost slabe, chiar dacă înainte echipa avusese câteva meciuri bune, pierdute mai mult din lipsă de șansă. ...
18:50
După ce i-a expirat suspendarea de 30 de luni, care-l împiedica să ocupe orice funcție în fotbal, Fabio Paratici (53 de ani) a revenit oficial la Tottenham, ca unul dintre cei doi directori sportivi ai clubului londonez.Director sportiv la Juventus, Fabio Paratici a lucrat la clubul din Torino între 2010 și 2021, când a ales să facă trecerea în Premier League, la Tottenham. ...
18:40
Revoluția lui Ceferin » Cum s-ar putea transforma calificările pentru Mondial și EURO! + Dispare plasa de salvare pentru România? # Gazeta Sporturilor
UEFA vrea să revoluționeze formatul preliminariilor pentru Campionatul Mondial și pentru EURO începând din 2028, după încheierea acordurilor în vigoare cu sponsorii și televiziunile. Președintele Aleksander Ceferin are în vedere două variante pentru a da mai mult interes partidelor care decid echipele naționale calificate la turneele finale. ...
18:40
Comisia de Apel Anti-Doping nu mai funcționează în România » Ce presupune lovitura încasată în luna august # Gazeta Sporturilor
De aproape trei luni, România a rămas fără Comisia de Apel Anti-Doping, for care funcționează administrativ pe lângă Secretariatul General al Guvernului (SGG).Conform informațiilor GSP.ro, celor 6 membri ai respectivei comisii le-a expirat mandatul de 3 ani, în luna august, și nu sunt semne că li se vor prelungi contractele sau că se va organiza un nou concurs prin care să aceștia să fie înlocuiți. ...
18:40
Scorul serii în preliminariile Campionatului European U21. Portugalia a dat de pământ cu Gibraltar în deplasare, scor 11-0! La pauză lusitanii marcaseră „doar” de 3 ori, însă s-au dezlănțuit în actul secund.Campionatul European U21, acolo unde speră să ajungă și România, va avea loc în 2027. „Tricolorii” au învins-o marți pe Cipru, scor 2-0. În grupa B, naționala Portugaliei n-a avut milă de micuța Gibraltar. ...
18:30
Afectată de probleme medicale, Naomi Osaka a anunțat dacă va juca împotriva lui Jaqueline Cristian: „Am luat multe pastile Advil” # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani, 47 WTA) se va duela cu Naomi Osaka (27 de ani, 16 WTA) în sferturile de finală ale turneului de la Osaka. În ciuda problemelor medicale din „optimi”, japoneza spune că va evolua în confruntarea cu sportiva din România.În cursul acestei dimineți, Jaqueline Cristian a revenit după un prim set pierdut cu 6-0 și s-a impus cu 0-6, 6-4, 6-2 împotriva ibericei Jessica Bouzas Maneiro (23 de ani, 40 WTA), calificându-se în „sferturi” la Osaka. ...
18:30
Moment Viral! Fanii adverși au încercat să le strice somnul înaintea meciului din preliminariile pentru Cupa Mondială » Surprinzător ce a urmat # Gazeta Sporturilor
Un videoclip devenit viral pe internet a stârnit valuri de reacții după un episod inedit petrecut înaintea meciului Panama – Surinam, programat miercuri, 15 octombrie, în preliminariile CONCACAF pentru Campionatul Mondial din 2026.Fanii panamezi, dornici să-și "ajute" echipa națională cu orice preț, au decis să folosească o metodă neobișnuită pentru a destabiliza adversarii. ...
18:20
18:20
Barcelona, Villarreal și La Liga sunt acuzate că evită întâlnirea pe cel mai delicat subiect al momentului # Gazeta Sporturilor
Asociația Fotbaliștilor Spanioli (AFE) acuză La Liga și cluburile implicate, Villarreal și Barcelona, că evită în mod deliberat o întâlnire pentru a discuta organizarea meciului direct de campionat la Miami. După cum se știe, partida din etapa 17 ar trebui să aibă loc în orașul american pe 20 decembrie, inițiativa primind recent undă verde de la UEFA. ...
18:20
Vinicius Junior, dat în judecată în Brazilia » De ce a fost acuzat starul lui Real Madrid # Gazeta Sporturilor
Vinicius Junior (25 de ani) a fost dat în judecată în Brazilia pentru că ar fi „tulburat liniștea” vecinilor cu o petrecere de aniversare grandioasă pe care a organizat-o în Rio de Janeiro, pe 12 iulie 2025, unde au participat aproximativ 500 de invitați, dintre care numeroase celebrități.Plângerea a fost depusă oficial o săptămână mai târziu, iar surse oficiale au confirmat procesul miercuri. ...
18:10
18:10
Haz de necaz » Cum a reacționat Charles Leclerc, când Formula 1 a anunțat că încă are șanse la titlu # Gazeta Sporturilor
Charles Leclerc (27 de ani) a reacționat ironic în momentul în care Formula 1 l-a anunțat drept unul dintre piloții rămași, matematic, în cursa pentru titlul mondial.A fost un sezon de uitat pentru Ferrari, implicit pentru cel care conduce de 7 ani pentru Căluțul Cabrat, monegascul Charles Leclerc. ...
18:10
Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a susținut conferința de presă premergătoare duelului din deplasare cu Csikszereda, restanță din etapa 5 a Superligii. Partida are loc joi, 16 octombrie, de la 20:30.Italianul a vorbit despre plecarea președintelui Cristi Balaj (54 de ani) din Gruia. ...
18:00
Italienii anunță cel mai nou cuplu din lumea sportului » Berrettini se iubește cu o dansatoare care pozează excentric # Gazeta Sporturilor
Finalistul de la Wimbledon din 2021, Matteo Berrettini (29 de ani, #61 ATP), a apărut într-o fotografie alături de dansatoarea Vanessa Bellini. Presa din Italia susține că cei doi se află într-o relație.După săptămâni întregi de zvonuri, tenismenul italian și dansatoarea Vanessa au apărut și în prima imagine împreună. Cei doi și-au făcut un selfie, într-un lift, iar apoi au postat fotografia în fața fanilor. ...
18:00
Liverpool, interesată de fundașul naționalei Germaniei » Vedeta lui Dortmund, posibil înlocuitor pentru Virgil van Dijk # Gazeta Sporturilor
Liverpool îl are în vizor pe Nico Schlotterbeck (25 de ani), fundașul central al celor de la Borussia Dortmund, văzut drept o opțiune pe termen lung pentru a-l înlocui pe Virgil van Dijk (34 de ani), al cărui contract cu „cormoranii” expiră în vara anului 2027.Potrivit presei germane, Liverpool, Bayern Munchen și Real Madrid sunt toate interesate de internaționalul german în vârstă de 25 de ani. ...
18:00
Fotbalistul din Superligă calificat la Campionatul Mondial din 2026, reacție pentru GSP: „Nu am văzut niciodată țara atât de unită” # Gazeta Sporturilor
Capul Verde a reușit o calificare miraculoasă la Campionatul Mondial din 2026, obținută în urma succesului de la Praia, capitala micuțului stat arhipelagic din vestul Africii. Unul dintre protagoniștii acestei campanii este și Joao Paulo, 27 de ani, fundaș stânga în selecționata lui Pedro Leitao Brito, „Bubista”, transferat în această vară în Superligă, la Oțelul Galați. ...
17:50
Ce șanse sunt pentru un duel România - Ungaria în „barajul” pentru Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Un duel între naționala României și cea a Ungariei în semifinalele play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial din 2026 este din ce în ce mai posibil, în urma rezultatelor înregistrate în ultima etapă a grupelor.România a reușit să învingă liderul grupei, Austria, cu scorul de 1-0, însă naționala pregătită de Mircea Lucescu păstrează doar 0,4% șanse de calificare directă. ...
17:50
Un multiplu campion olimpic, mondial și european la gimnastică a decedat » Reacția lui Vladimir Putin: „O persoană hotărâtă, cu o voință puternică” # Gazeta Sporturilor
Aleksandr Dityatin, o legendă a gimnasticii internaționale, a decedat la vârsta de 68 de ani, fiind omagiat de Federația Internațională de Gimnastică. De asemenea, Vladimir Putin, președintele Rusiei, a prezentat condoleanțe după decesul multiplului campion olimpic, mondial și european. ...
17:50
Revoluția lui Aleksander Ceferin » Cum s-ar transforma calificările pentru Campionatul Mondial și pentru EURO! # Gazeta Sporturilor
UEFA vrea să revoluționeze formatul preliminariilor pentru Campionatul Mondial și pentru EURO începând din 2028. Președintele Aleksander Ceferin are în vedere două variante pentru a da mai mult interes partidelor care decid echipele naționale calificate la turneele finale. ...
17:40
Schimbare majoră propusă în Premier League: „Asta înseamnă costuri suplimentare pentru fiecare club.” # Gazeta Sporturilor
Premier League ar putea trece prin cea mai mare modificare din ultimii ani. Oficialii mai multor cluburi din campionatul Angliei au discutat posibilitatea ca antrenorii să poată face șase schimbări pe meci și să poată folosi loturi extinse de 28 de jucători, în loc de 25 ca în prezent. ...
17:40
George Russell (27 de ani) și Kimi Antonelli (19) au semnat prelungirea contractului cu Mercedes, urmând să conducă pentru aceeași echipă în sezonul 2026 de Formula 1.Multă vreme, postul lui George Russell la Mercedes a părut a fi în pericol, în ciuda rezultatelor excelente pe care britanicul le reușea weekend de weekend. ...
17:30
Slask Wroclaw – U-BT Cluj-Napoca, duel între vecine în clasamentul grupei A din EuroCup » Ce spun cei doi antrenori # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca se duelează cu Slask Wroclaw în etapa a 3-a din BKT EuroCup, într-un meci disputat în Hala Orbita din Polonia. Partida va începe la ora 20:00 și va putea fi urmărită, liveTEXT, pe GSP.ro și, în direct, pe Prima Sport 1 și EuroLeague TV.Cu un bilanț de 3-1 în jocurile oficiale din acest sezon, U-BT Cluj-Napoca s-a deplasat în Polonia, pentru al treilea duel consecutiv disputat departe de casă. ...
Acum 8 ore
17:20
Urmează zile decisive la CFR Cluj » Patronul Ioan Varga începe discuțiile cu doi foști șefi din Gruia # Gazeta Sporturilor
După plecarea lui Cristi Balaj, CFR Cluj se află în căutarea unui nou președinte. Iar patronul Ioan Varga plănuiește o mutare-șoc, având pe listă două nume care au mai activat în club: Marian Copilu și Iuliu Mureșan. După schimbări importante în lot și pe banca tehnică, CFR Cluj face acum schimbări și la nivelul conducerii. După plecarea lui Cristi Balaj, ardelenii au nevoie de un nou președinte. ...
17:10
