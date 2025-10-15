Iosif Rotariu a rostit două nume care și-au câștigat locul la națională: „Greu să mai găsești așa jucător!”

17:20

După plecarea lui Cristi Balaj, CFR Cluj se află în căutarea unui nou președinte. Iar patronul Ioan Varga plănuiește o mutare-șoc, având pe listă două nume care au mai activat în club: Marian Copilu și Iuliu Mureșan. După schimbări importante în lot și pe banca tehnică, CFR Cluj face acum schimbări și la nivelul conducerii. După plecarea lui Cristi Balaj, ardelenii au nevoie de un nou președinte. ...