Zeljko Kopic a oferit ultimele detalii! Care este situația lui Musi după accidentare
Sport.ro, 15 octombrie 2025 22:50
Zeljko Kopic a vorbit despre accidentarea lui Alexandru Musi de la naționala U21.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
23:20
Și-a luat țeapă „U” Cluj? Jucătorul cu peste 460 de meciuri la Real Madrid are cifre dezastruoase în România # Sport.ro
Suedezul are în palmares 13 trofee alături de Real Madrid.
Acum 30 minute
23:00
FCSB se confruntă cu mari probleme la nivelul fundașilor.
Acum o oră
22:50
„Câinii” nu renunță la o pistă mai veche.
22:50
Zeljko Kopic a vorbit despre accidentarea lui Alexandru Musi de la naționala U21.
22:30
Harry Kane a plecat de la Tottenham în vara anului 2023, atunci când a decis să semneze cu Bayern Munchen.
Acum 2 ore
22:10
Gigi Becali, anunț clar în legătură cu transferul la FCSB al fotbalistului din naționala României: „Îmi place” # Sport.ro
Gigi Becali a vorbit despre un jucător de perspectivă din Superliga.
22:10
România a învins dramatic Austria, scor 1-0, după golul marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5, și păstrează șanse reale de calificare directă la Campionatul Mondial din 2026.
21:50
Marius Șumudică pune la zid un tricolor după ce a auzit ce a spus despre Lucescu: ”M-a dezamăgit!” # Sport.ro
Răzvan Marin nu a prins niciun minut la cele două meciuri ale echipei naționale din luna octombrie, amicalul cu Moldova, scor 2-1, și partida din preliminariile CM 2026 cu Austria, scor 1-0.
21:50
La doar 16 ani, Enzo Alves, fiul legendarului Marcelo, face furori la naționala U17 a Spaniei.
21:40
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren” # Sport.ro
Arena Națională va găzdui, pentru al doilea an consecutiv, o petrecere de Revelion de amploare.
21:40
Barcelona a pus ochii pe unul dintre cei mai talentați jucători din Europa.
Acum 4 ore
21:20
Marius Lăcătuș, dialog în contradictoriu cu Gigi Becali: ”Am fost un prost că am avut încredere în tine!” # Sport.ro
Legenda Stelei, Marius Lăcătuș, și Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, au intrat într-un dialog în contradictoriu.
21:10
Cei 25 de finaliști ai trofeului Golden Boy 2025 au fost anunțați oficial miercuri, în cadrul unui eveniment organizat de Tuttosport la noul centru de pregătire al celor de la Genoa, Badia di Sant’Andrea.
20:50
Cosmin Contra (49 de ani) a fost numit oficial antrenor principal al formației Al Arabi, penultima clasată în campionatul din Qatar.
20:40
Cosmin Contra a semnat cu Al-Kholood la începutul lunii iulie, dar, după doar 20 de zile, antrenorului român i-a fost reziliat contractul.
20:20
Se pregătește o revenire spectaculoasă la CFR! A plecat cu scandal, dar Ioan Varga îl vrea înapoi # Sport.ro
CFR Cluj s-a despărțit oficial de Cristi Balaj.
20:20
Arena din Superligă, în pericol de a fi interzisă de LPF: ”Căutăm soluții pentru alte stadioane” # Sport.ro
Liga Profesionistă de Fotbal analizează mutarea meciurilor disputate pe stadionul din Clinceni, din cauza condițiilor precare de joc.
20:10
Cristi Balaj a părăsit-o pe CFR Cluj în urmă cu câteva zile.
19:50
Legendarul Roy Keane nu s-a ferit să fie sincer.
19:30
Prime uriașe la FCSB! Becali a dezvăluit sumele plătite: ”I-am dat banii, 200.000 de euro!” # Sport.ro
Chiar dacă obiectivul lui FCSB era calificarea în faza principală Champions League, Gigi Becali i-a recompensat pe roș-albaștri și pentru calificarea în Europa League.
19:30
Premier League ar putea trece prin cea mai importantă modificare din ultimii ani.
Acum 6 ore
19:10
Manchester United a primit o veste bună înaintea derby-ului cu Liverpool.
19:00
Lovitură de teatru în preliminariile Cupei Mondiale 2026!
18:50
Răsturnare de situație pentru Radu Drăgușin! Ce s-a întâmplat la Tottenham, după ce englezii i-au anunțat plecarea # Sport.ro
Radu Drăgușin este pe ultima sută de metri cu recupererarea după accidentarea gravă suferită la finalul lunii ianuarie.
18:30
Mihai Stoichiță știe ce trebuie să facă Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Asta e treaba lui” # Sport.ro
România a produs surpriza lunii în preliminariile pentru Mondialul din 2026.
18:30
Mircea Lucescu, criticat după ultimul scandal de la naționala României: „Trebuie să tăcem?” # Sport.ro
Mircea Lucescu nu scapăt de critici, chiar dacă a reușit să obțină victoria în meciul cu Austria.
18:20
Controverse uriașe după ce Cosmin Olăroiu a ratat calificarea la Mondial: ”Nu mi se pare fair-play!” # Sport.ro
Emiratele Arabe Unite, naționala antrenată de Cosmin Olăroiu, a ratat calificarea directă la Cupa Mondială din 2026, după ce a pierdut în fața Qatarului cu scorul de 1-2.
18:10
Durerea unei campioane românce. Mădălina Florea: „Am gleznele răsucite și genunchii juliți” # Sport.ro
Mădălina Florea, campioană mondială în Golden Trail World Series 2025, a parcurs peste 40.000 km în carieră, echivalentul unui tur complet al Pământului.
18:00
Cristi Chivu l-a anunțat pe unul dintre cei mai importanți jucători că nu mai intră în calculele lui.
17:40
George Pușcaș a rămas fără angajament după despărțirea de FK Bodrum.
Acum 8 ore
17:10
Rangers, aproape de o adevărată lovitură!
17:00
FCSB are probleme mari din cauza accidentărilor, iar compartimentul defensiv este cel mai afectat.
17:00
Marius Șumudică a anunțat că s-a înțeles cu o formație din afară și urmează să semneze.
16:40
Chiar și fără Lamine Yamal, Dani Olmo, Rodri sau Ferran Torres, Spania nu a avut emoții cu Bulgaria.
16:30
Anunțul lui Gigi Becali despre fotbalistul aflat ”pe făraș” la FCSB: ”Nu îmi arde mie acum!” # Sport.ro
FCSB se va despărți cel mai probabil de mai mulți jucători în iarnă.
16:30
Barcelona a anunțat oficial prelungirea contractului unui jucător de bază.
15:50
Fostul atacant din Liga 1 și-a găsit inspirația în afaceri, după ce a jucat la Reșița, unde există un combinat sidergic important.
15:40
Cel mai bun barista din România: "Merită ca naționala să se califice la Mondial, doar ca să-și bea cafeaua în Mexic" # Sport.ro
Alex Niculae a fost campion mondial la roasting, în 2016.
15:30
Cu un dinamovist pe teren, Albania i-a dat 4 goluri unei naționale calificate la CM 2026! # Sport.ro
Meci amical reușit pentru reprezentativa albaneză.
Acum 12 ore
15:20
Celebrul arbitru a pledat vinovat în cazul șocant! A recunoscut infracțiunea sexuală asupra unui minor # Sport.ro
David Coote, probleme penale după cazul care l-a exclus din Premier League.
15:00
”Nașul” lui FCSB, care a privat echipa lui Becali de o performanță istorică, este lider în grupă și aproape de calificarea la CM 2026! # Sport.ro
Steve McClaren a antrenat-o pe Middlesbrough, apoi a trecut la naționala Angliei.
15:00
Olăroiu, exploziv după ce a ratat calificarea directă la CM 2026: acuză organizatorii că au favorizat Qatarul # Sport.ro
Naționala condusă de Cosmin Olăroiu, Emiratele Arabe Unite, a ratat o șansă de a se califica la Cupa Mondială din 2026, însă păstrează speranțe pentru participarea la turneul final din SUA, Mexic și Canada.
14:40
Recordul mondial de victorii consecutive deținut de Spania, doborât de o națională surpriză! # Sport.ro
16 succese unul după altul, în mai puțin de doi ani, cu golaveraj general 50-4.
14:20
Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul obișnuit al României, a ratat meciurile naționalei cu Moldova (2-1) și Austria (1-0) din cauza unei accidentări.
13:40
O nouă reprezentativă tricoloră își face debutul în această lună.
13:30
Musi forțează prezența în derby! Zi decisivă pentru dinamovistul accidentat la naționala U21 # Sport.ro
Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul lui Dinamo, a ieșit accidentat în meciul România U21 - Cipru U21 2-0, disputat marți seară, în preliminariile EURO 2027.
13:20
Avantaj pentru Jaqueline Cristian: presa americană anticipează o posibilă retragere din turneu a japonezei Naomi Osaka # Sport.ro
Jaqueline Cristian - Naomi Osaka, în sferturile turneului WTA 250 de la Osaka.
13:10
Dinamo, golul 3000 în grupele Champions League! Aalborg - Dinamo se joacă de la ora 19:45 # Sport.ro
Campioana României nu are un sezon prea bun în grupele EHF Champions League.
13:00
Formatul competițional cu înjumătățirea punctelor înainte de play-off și play-out nu este prezent exclusiv în România.
12:50
Sorana Cîrstea o urmează pe Jaqueline Cristian, în sferturi, la Osaka. Românca a cedat doar patru game-uri în optimi # Sport.ro
Sorana Cîrstea a avansat în faza ultimelor opt jucătoare, la Osaka.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.