Cine a fost „Dacul cel Rău”, domnitorul care a marcat pentru totdeauna istoria României. A fost ucis de un detașament de mercenari
Click.ro, 15 octombrie 2025 22:50
La 11 octombrie 1593, Mihai Viteazul intra în București și urca pe tronul Țării Românești, după ce fusese acceptat de către Poarta Otomană.
• • •
Andra Volos și Dana Roba, în mijlocul unui scandal. De la ce a pornit totul? „E greu să-ți asumi trecutul” # Click.ro
Dana Roba și Andra Volos sunt pe punctul unui scandal de zile mari, după ce și-au aruncat cuvinte grele pe rețelele de socializare. De unde a început totul, vă detaliem în continuarea acestui articol.
Cine sunt angajații români care ar putea primi 25% în plus la salariu. Codul muncii se modifică # Click.ro
Modificările propuse la Codul Muncii ar putea aduce vești bune pentru o parte dintre salariații din România, mai ales pentru cei care lucrează în ture de noapte.
Horoscop joi, 16 octombrie. Probleme în familie pentru un nativ, bani cu nemiluita pentru altul mai norocos # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 16 octombrie.
Andreea Mantea, adevărul despre plecarea de la emisiunea Casa Iubirii: „Aș vrea să fiu schimbată cu Bianca, de ce nu?” # Click.ro
„Andreea Mantea face primele declarații după ce s-a speculat că ar pleca de la cârma emisiunii pe care o moderează la Kanal D – Casa Iubirii – și că ar putea fi înlocuită de Bianca Comănici, fosta concurentă de la Puterea Dragostei.”
Se răcește brusc în toată țara. Șefa ANM avertizează că temperaturile vor scădea sub 0 grade # Click.ro
Românii vor avea parte de o schimbare bruscă de vreme. Valul de aer polar care a acoperit România aduce temperaturi neobișnuit de scăzute pentru mijlocul lunii octombrie, iar în unele regiuni se vor înregistra chiar și valori negative, sub pragul înghețului.
Ioana Ginghină dezvăluie motivul pentru care încă îl pomenește pe fostul soț, Alexandru Papadopol: „Vă răspund celor care vă tot întrebați” # Click.ro
În urma unei relații care a durat mai bine de un deceniu, Alexandru Papadopol și Ioana Ginghină au mers pe drumuri separate. Cei doi vor fi legați mereu de Ruxandra, rodul iubirii lor trecute.
Țara care va rămâne în curând fără soare. Povestea locului unde soarele nu mai strălucește # Click.ro
India pierde din lumină. Un nou studiu realizat de șase oameni de știință indieni arată că, în ultimele trei decenii, numărul orelor în care lumina directă a soarelui ajunge la suprafața Pământului a scăzut constant în cea mai mare parte a țării.
Primul lucru pe care îl face Andra Măruță în fiecare zi, imediat după ce se trezește: „E atât de dureros!” # Click.ro
Andra Măruță, artista iubită de o țară întreagă continuă să cucerească publicul nu doar prin talentul ei unic, ci și prin energia pozitivă și naturalețea cu care apare de fiecare dată. Soția lui Cătălin Măruță reușește mereu să transmită bucurie și emoție, și recent a dezvăluit ritualul de dimineață
Un colț de istorie al Bucureștiului prinde din nou viață. Primăria Sectorului 1 vrea să refacă grădina unei familii celebre # Click.ro
Primăria Sectorului 1 anunță intenția de a reabilita Parcul IC Brătianu, una dintre cele mai vechi și emblematice zone verzi din centrul Capitalei. Situat pe Bulevardul Dacia, spațiul poartă numele uneia dintre cele mai importante familii politice din istoria României.
Accesoriile au puterea de a spune o poveste despre stilul și personalitatea fiecărei femei, iar ceasul este, fără îndoială, una dintre piesele care îmbină perfect eleganța cu funcționalitatea. Nu este doar un instrument care măsoară timpul, ci și o declarație subtilă de rafinament și bun-gust. Alege
Cadoul primit de Claudiu Molnar. Îi amintește de regretata sa soție: „Sunt cuvintele Ancăi” # Click.ro
Cunoscutul make-up artist Anca Molnar s-a stins din viață în luna iunie 2024, la 34 de ani, iar în urma morții sale au rămas îndurerați soțul și fiul acesteia. Claudiu, cel care i-a fost partener de viață până în ultimele clipe, păstrează vie amintirea ei.
Guvernul inventează noi taxe și impozite, iar pe altele le majorează de la o zi la alta, provocând confuzie până și în rândul experților în fiscalitate. Gabriel Biriș, cunoscut economist și avocat de drept fiscal, atrage atenția asupra unei situații absurde.
Discuțiile despre prețul energiei electrice revin în prim-plan, după ce ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat că România are, potrivit datelor Eurostat, cea mai scumpă energie din Europa. Premierul Ilie Bolojan i-a răspuns imediat, afirmând că nu prețul este cel mai mare.
Tot mai multe persoane se confruntă cu episoade de urinare în timpul nopţii, iar specialiştii trag un semnal de alarmă: acest simptom aparent banal ar putea ascunde afecţiuni medicale serioase.
Ce fel de mamă este, de fapt, Iulia Albu. Fiica sa, Mikaela, a rupt tăcerea și spune ce nu ar accepta: „ Niciodată reguli privind vestimentația. Amuzant, nu?” # Click.ro
Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, a vorbit deschis despre relația pe care o are cu mama sa, despre regulile și limitele impuse în familie, dar și despre primele trăiri specifice vârstei adolescenței, căci s-a transformat deja într-o adevărată domnișoară.
Cazul Madeleine McCann: testul ADN arată că femeia care pretindea că este fetița dispărută nu are nicio legătură genetică cu aceasta # Click.ro
Un test ADN efectuat de poliția britanică a demonstrat că Julia Wandelt, femeia poloneză care susținea că este Madeleine McCann, nu are nicio legătură genetică cu fetița dispărută în 2007, în timpul unei vacanțe cu familia în Portugalia.
Miley Cyrus (31 de ani) a surprins fanii după ce imaginile recente postate pe Instagram arată că artista a slăbit considerabil în ultima vreme.
Rex J. Pumphrey II, din SUA, are o pasiune cu adevărat unică: şosetele. În fiecare dimineaţă, înainte de a începe ziua, el îşi alege o pereche din colecţia sa impresionantă de 1.165 de perechi unice, toate atent organizate pe culori şi cu designul vizibil, pentru a putea găsi rapid ce şosetă să poar
Românii vor putea, în sfârșit, să își retragă banii acumulați în fondurile private de pensii. Camera Deputaților a adoptat, marți, legea care stabilește condițiile în care se pot accesa economiile din Pilonul II, după un vot final cu o largă majoritate.
Sănătatea rămâne cea mai valoroasă investiție, iar tot mai mulți români aleg în 2025 să se întoarcă laremediile naturale. Printre acestea, ceaiurile pentru imunitate ocupă un loc de top - simple, eficiente șiplăcute de consumat
Emisiunea cu care Ella Vișan de la Insula iubirii a bătut palma. Show-ul televizat în care va apărea fosta logodnică a lui Andrei Lemnaru # Click.ro
Ella Vișan reușește din nou să surprindă și vine cu vești neașteptate despre schimbările din viața ei profesională. Dacă în urmă cu ceva timp mărturisea că și-a refăcut viața amoroasă, iată că acum lucrurile s-au așezat în favoarea ei și a bătut palma pentru a colabora cu o cunoscută emisiune TV.
Mărturii zguduitoare. Palestinieni eliberați povestesc despre „cele mai crude forme de tortură” # Click.ro
Foști deținuți palestinieni eliberați recent din închisorile israeliene descriu condiții de detenție inumane, marcate de violență, umilire și lipsă totală de asistență medicală. Mulți dintre ei au fost eliberați în stare gravă, cu urme vizibile de tortură și suferință.
De ce nu mai pleacă Iana Novac cu trupa A.S.I.A. în America? Ce destinație a ales soprana pentru aniversarea căsătoriei: „Împlinim 22 de ani” # Click.ro
Iana Novac era super încântată pentru că urma să plece în luna octombrie într-un turneu în America alături de colegele ei din trupa A.S.I.A.
Cel mai bun ceai pentru o inimă sănătoasă. E recomandat de un cunoscut dietetician: „Reduce inflamația din cord” # Click.ro
Ceaiul este a doua cea mai populară băutură din întreaga lume, după apa potabilă. Iar popularitatea sa nu se datorează numai gustului, ci și faptului că ceaiul are numeroase beneficii pentru sănătate. De exemplu, există un ceai anume care poate face minuni pentru sănătatea inimii.
O apariție neașteptată în studioul Euronews. Un prezentator s-a trezit cu Nadia Comăneci în direct peste el. Cum a reacționat? # Click.ro
Nadia Comăneci a surprins recent publicul și echipa Euronews România printr-o apariție neașteptată în studio. În timp ce Claudiu Popa prezenta jurnalul de știri în direct, legenda gimnasticii a intrat peste el, stârnind reacții amuzante și un dialog memorabil.
Aparatul pe care toți românii trebuie să îl aibă în casă dacă locuiesc la bloc. Ce riscăm dacă nu îl montăm # Click.ro
Românii care locuiesc la bloc trebuie să știe că au o nouă obligație impusă prin lege. Pentru a preveni accidentele provocate de scăpările de gaz, fiecare locuință trebuie să fie dotată cu un detector automat. Lipsa acestui dispozitiv de siguranță poate aduce amenzi usturătoare și riscuri serioase p
Cutremurul din Satu Mare: două școli evacuate și clădiri afectate în apropierea epicentrului # Click.ro
Cutremurul de 4 grade produs miercuri dimineață în județul Satu Mare a avut urmări. Două școli au fost evacuate, iar mai multe clădiri au suferit avarii ușoare. Seismul a fost resimțit la ora 7:57, la o adâncime de cinci kilometri, în zona Odoreu – Satu Mare.
În ultimul weekend din luna octombrie, românii urmează să treacă la ora de iarnă. Iar poate că un detaliu pe care multă lume nici nu l-a observat este faptul că trecerea de la o oră la alta se face, întotdeauna, în weekend. Iar acest lucru nu este deloc un accident.
Breșă informatică fără precedent: deținuți-hackeri au spart sistemul ANP și și-au redus pedepsele. Reacția ministrului # Click.ro
O breșă informatică fără precedent zguduie sistemul penitenciar românesc. Un deținut din Penitenciarul Târgu Jiu, autodeclarat membru al rețelei Anonymous, ar fi spart serverele interne și ar fi modificat pedepse,
Trecutul scandalos al șoferului care a ucis-o pe mama a doi copii pe trecerea de pietoni din Berceni. S-a filmat mergând cu 240 km/h prin oraș # Click.ro
Tragedia din cartierul Berceni a scos la iveală detalii șocante despre tânărul care a provocat accidentul mortal. În vârstă de doar 20 de ani, acesta avea un istoric periculos la volan și își promova pe rețelele sociale stilul de condus agresiv, filmându-se în timp ce depășea viteze amețitoare în or
Viitor fără Gripă – Inițiativă națională de conștientizare și schimbare de politică publică privind vaccinarea voluntară antigripală la copii # Click.ro
Copiii sunt de 2–3 ori mai contagioși decât adulții și au cele mai mari incidențe ale gripei; demersul lansează un cadru de informare, aliniere la bune practici europene și decizie publică bazată pe date pentru protejarea familiilor și comunităților.
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la trei luni după moartea lui Felix Baumgartner: „S-au întâmplat multe” # Click.ro
La trei luni după pierderea dureroasă a lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a ales să-și deschidă sufletul în fața urmăritorilor ei. Cu ocazia apropiatei aniversări a saltului istoric Red Bull Stratos, vedeta a publicat un mesaj încărcat de emoție și nostalgie, în care a rememorat perioada petr
Când ar putea avea loc prima ninsoare în București? Data la care ar putea cădea primii fulgi de nea # Click.ro
Chiar dacă de abia ne aflăm la jumătatea lunii octombrie, temperaturile din Capitală sunt deja tot mai reci, iar mulți oameni încep să se întrebe când își va face apariția și prima ninsoare din an.
A murit artistul pe care românii îl adorau în timpul comunismului: „Am mai pierdut o legendă” # Click.ro
Lumea culturală aromână este în doliu după ce Cristian Ionescu, unul dintre cei mai iubiți cântăreți aromâni, s-a stins din viață.
Emily Burghelea era să nască în lift! Celebra influenceriță anunță azi sexul celui de-al treilea copil: „Nu am ales numele bebelușului” # Click.ro
La 26 de ani, frumoasa, tânăra vedetă TV și influenceriță Emily Burghelea are deja trei copii.
Care sunt primele declarații ale Biancăi după despărțirea de Cornel Păsat: „Nu mă simt...”. Ce înțelegere au făcut cei doi # Click.ro
După o relație de mai mulți ani, considerată una dintre cele mai stabile din showbizul românesc, Bianca și Cornel Păsat trec printr-un moment delicat.
„Mi s-a părut genială ideea!” Un brașovean vrea să cucerească Europa cu case modulare de 3.000 de euro # Click.ro
Un român revoluționează piața locuințelor cu case modulare ieftine, eficiente și construite rapid. Structura lor inovatoare din polistiren permite montajul în doar două zile și costuri minime de întreținere.
Fosta grădină a unei familii celebre, vizată de un proiect de reabilitare. Parcul din Capitală care urmează să fie restaurat # Click.ro
Primăria Sectorului 1 intenționează să reabiliteze un parc cu o istorie bogată, situat în centrul Bucureștiului. Deși are peste un secol vechime și o poziție privilegiată, spațiul este astăzi degradat, neîngrijit și cu un aspect de abandon. Administrația locală, condusă de primarul George Tuță, plăn
Cât de cald trebuie să fie în casă în timpul sezonului rece. Temperatura ideală variază în funcție de cameră # Click.ro
Temperaturile din țara noastră deja încep să fie din ce în ce mai reci, iar mulți oameni încep să se gândească să dea drumul la căldură. Cu toate acestea, întrebarea cea mai importantă în această perioadă este care ar fi temperatura care să asigure atât confort, dar nici să nu irosească energie.
Ce spun turiștii străini care vizitează cel mai înspăimântător castel de la noi din țară: „Are atmosfera ideală” # Click.ro
România este un adevărat cufăr de comori, atunci când vine vorba despre potențialul turistic.
Zodiile care vor avea parte de bucurii pe bandă rulantă, pe 17 octombrie. Luna plină face posibile lucruri mărețe pentru acești nativi # Click.ro
Pe 17 octombrie, Luna plină aduce o energie intensă și transformatoare, care se resimte în toate planurile — de la carieră și bani, până la dragoste și viața personală.
Cum i-a murit fiul cel mare al lui Mitică Dragomir în pat, noaptea, lângă fratele cel mic. Era fotbalist și avea 18 ani # Click.ro
Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitică Dragomir, a vorbit cu emoție despre cea mai grea perioadă din viața sa – pierderea fiului cel mare, Manuel, care a murit la doar 18 ani.
Plajele din Năvodari, demolate brusc. Patronii, revoltați. Care este explicația autorităților? # Click.ro
Plajele de lux din Năvodari, care vara au fost pline de turiști, au devenit peste noapte un câmp de demolări. Peste 90 de terase și beach-baruri sunt puse la pământ, după ce contractele de închiriere cu Apele Române au expirat.
Unde-și duce „haiducul” Cristi Caloeanu mireasa în luna de miere?! „Colindăm țara cu autorulota” # Click.ro
Cristian Caloeanu pleacă cu autorulota în luna de miere.
Danezii de la Eurowind Energy fac angajări în România. Investiţie de 1 miliard de euro pentru proiecte eoliene, solare şi hibride # Click.ro
Eurowind Energy, companie daneză specializată în proiecte de energie regenerabilă, intenționează să își extindă echipa din România. În contextul investițiilor de sute de milioane de euro în proiecte eoliene, solare și de stocare a energiei, compania vrea să angajeze zeci de specialiști pentru a susț
Mircea Badea, revoltat de modul în care au fost chemați rezerviștii: „Du-te, bă, prietene de aici” # Click.ro
Mircea Badea a comentat marți seară, 14 octombrie, la emisiunea „În gura presei”, modul rapid și surprinzător în care mii de rezerviști din București și Ilfov au fost chemați la exerciții militare. Prezentatorul TV a criticat faptul că ordinele au fost trimise luni seara pentru prezentarea marți dim
Ce gest a putut să facă CRBL pentru fratele sau mai mic?Cu ce se ocupă acesta și ce intervenție chirurgicală a suferit? „Vreau să pot să mă joc cu fetița mea” # Click.ro
Dragoș, fratele mai mic al lui CRBL, a fost supus unui gastric sleeve.
Care este motivul pentru care unele familii de români din diaspora nu mai vorbesc limba română. „Este un mare păcat" # Click.ro
Tot mai multe familii mixte din Italia se confruntă cu pierderea limbii române în rândul copiilor.
Celebra realizatoare de televiziune Oprah Winfrey vine la București, în prima sa vizită în țara noastră # Click.ro
Oprah Winfrey, supranumită „Queen of All Media”, vine pentru prima dată în România pentru a participa la cel mai mare summit de business din Europa Centrală și de Est.
