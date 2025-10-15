Bilanţul pelerinajului de la Iaşi de Sfânta Parascheva: 300.000 de participanţi în opt zile, timpul de aşteptare a ajuns şi la 15 ore

17:40

Guvernul caută cu disperare bani să acopere deficitul, dar se face că nu vede cum, pe sub nasul său, milioane de euro sunt înghițite de politicieni și nicidecum de nevoile reale ale statului (a se citi „ale cetățenilor”). În fiecare an, din buzunarul comun al cetățenilor – bugetul public – se scurg zeci, chiar sute de milioane de lei către partidele politice parlamentare. Mecanismul este proporțional: cu cât partidul are mai multe mandate, cu atât primește mai mulți bani.