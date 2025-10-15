Bilanţul pelerinajului de la Iaşi de Sfânta Parascheva: 300.000 de participanţi în opt zile, timpul de aşteptare a ajuns şi la 15 ore
Digi24.ro, 15 octombrie 2025 22:50
Pelerinajul religios de la Iaşi s-a încheiat, miercuri seară, racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva fiind purtată în procesiune şi aşezată înapoi în Catedrala Mitropolitană.
Acum 10 minute
23:20
Întrebarea la care trebuie să răspundă poliția germană: „Cine au uitat trei găini într-un vagon Deutsche Bahn, la clasa întâi” # Digi24.ro
Uitate sau abandonate? Poate că o întrebare și mai ciudată decât „cine aduce găini într-un tren?” este „cine le lasă acolo?”, scrie DW.
23:20
Crucea Roşie a informat armata israeliană miercuri seara că a preluat de la Hamas, în oraşul Gaza, două sicrie care conţin aparent cadavre ale unor ostatici ucişi, relatează The Times of Israel. Crucea Roşie a transportat sicriele către trupele IDF (armata israeliană - n.r.) din Gaza, unde va avea loc o mică ceremonie, condusă de un rabin militar.
Acum 30 minute
23:10
De ce trăiesc românii cu 8 ani mai puțin decât restul europenilor. Explicațiile Eugeniei Bratu, medic în cadrul INSP # Digi24.ro
Românii trăiesc cu opt ani mai puțin decât restul europenilor, a atras atenția miercuri seară, 15 octombrie 2025, dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică și management, șef Secție promovarea sănătății în cadrul INSP.
23:10
Adolescentă de 18 ani reținută de poliție, în Sankt Petersburg, pentru că a interpretat un cântec anti-Putin # Digi24.ro
Poliția din Sankt Petersburg a reținut-o miercuri pe cântăreața Diana Loginova, în vârstă de 18 ani, după ce aceasta a interpretat un cântec de protest celebru, care cere răsturnarea președintelui rus Vladimir Putin, au relatat mass-media locale, citate de Kyiv Independent.
Acum o oră
22:50
22:40
Donald Trump amenință că Israelul ar putea relua luptele în Gaza, dacă Hamas nu respectă armistițiul: „Trebuie doar să dau ordinul” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri presei de peste ocean că ia în considerare să-i dea undă verde președintelui Israelului, Benjamin Netanyahu, de a relua acțiunile militare în Gaza, în cazul în care Hamas refuză să respecte acordul de încetare a focului, arată The Guardian.
22:40
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist # Digi24.ro
Femeia care a murit lovită de mașină pe trecerea de pietoni în București este învinovățită pe rețelele sociale pentru evenimentul tragic. Unii oameni acuză că femeia de 35 de ani alerga pe trecerea de pietoni și că nu trebuia să se afle în acel moment acolo. Polițistul Tavi Perțea a clarificat legalitatea trecerii prin spațiile special amenajate pentru pietoni.
22:30
Cinci oameni au murit și 35 au fost răniți în explozii la Kabul: „Am început să primim ambulanţe pline cu răniţi” # Digi24.ro
Cel puțin cinci oameni au murit și 35 au fost răniți în explozii produse miercuri seară, 15 octombrie, la Kabul, a transmis ONG-ul italian Emergency, care administrează un spital în capitala Afganistanului, relatează AFP.
22:30
SUA ies din lista celor mai puternice 10 pașapoarte din lume pentru prima dată în 20 de ani: „Dubla cetățenie este noul vis american” # Digi24.ro
Pentru prima dată în două decenii, SUA au ieșit din topul celor mai puternice 10 pașapoarte din lume, marcând o detronare semnificativă a superputerii globale, potrivit The Guardian.
Acum 2 ore
22:20
Guvern: Experţi europeni sprijină România în pregătirea proiectelor finanţate prin SAFE. Cele două obiective ale programului # Digi24.ro
Guvernul anunţă că România beneficiază de sprijinul experţilor europeni pentru pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE, o nouă întâlnire de lucru având loc, miercuri, la Palatul Victoria.
22:00
Trump, blocat de o judecătoare din SUA: planul de concedieri masive, pe punctul de a fi oprit # Digi24.ro
O judecătoare federală din Statele Unite a declarat, miercuri, la începutul unei audieri, că intenționează să blocheze planul administrației Trump de a concedia mii de angajați federali, în contextul închiderii parțiale a guvernului, informează Reuters.
21:40
Bombardierii, în vizorul Fiscului. Ce le transmite Adrian Nica românilor cu venituri nedeclarate, care conduc mașini scumpe # Digi24.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susţine că 200 de persoane se află în prezent în analiza instituţiei având averi ce nu pot justificate, el precizând că „fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină că poate veni ANAF să o confişte.
21:40
Răsturnare de situație în cazul sabotajului Nord Stream. Italia refuză să-l extrădeze în Germania pe cel considerat „creierul” atacului # Digi24.ro
Italia a suspendat extrădarea către Germania a presupusului „creier” al atacurilor din 2022 asupra conductelor de gaz Nord Stream din Marea Baltică. Curtea supremă italiană din Roma a anulat în mod neașteptat hotărârea unei instanțe inferioare, potrivit Suddeutsche Zeitung.
21:40
Ucraina, în beznă după noi atacuri rusești: „Au fost instituite întreruperi de curent de urgenţă în toate regiunile” # Digi24.ro
Aproape toată Ucraina a fost afectată miercuri, 15 octombrie 2025, de întreruperi de curent din pricina avariilor la infrastructura electrică cauzate de bombardamentele lansate de forțele lui Vladimir Putin, a transmis operatorul rețelei, relatează AFP, conform News.ro.
21:40
Procurorul Karim Khan, din dosarul lui Rodrigo Duterte, recuzat de Curtea Penală Internațională # Digi24.ro
Judecătorii Curţii Penale Internaţionale (CPI) l-au recuzat miercuri pe procurorul general Karim Khan, invocând „o suspiciune rezonabilă de conflict de interese”, în dosarul în care fostul preşedintele filipinez Rodrigo Duterte este acuzat de crime împotriva umanităţii.
21:30
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca fiind o încercare de a crește taxa de protecție # Digi24.ro
Christian Năsulea, profesor de economie mondială, a declarat, miercuri, la Digi 24, că nu susține ideea impunerii unui salariu minim unic în România, pentru că diferă „extraordinar de mult condițiile în interiorul acelui teritoriu”. El spune că discuția privind salariul minim „va fi interpretată de foarte mulți oameni ca fiind o nouă încercare de a crește taxa de protecție”. Guvernul ar trebui să majoreze salariul minim în 2026, după ce autoritățile și-au asumat la începutul acestui an să respecte directiva europeană care le cere statelor membre să asigure venituri corelate cu costul vieții și productivitatea.
Acum 4 ore
21:20
Pregătirea pentru „câmpurile de luptă de mâine”: când va fi gata UE pentru un război cu Rusia # Digi24.ro
Până în 2030, țările UE trebuie să fie pregătite pentru un război, potrivit unui plan militar care va fi prezentat joi de Comisia Europeană și care a fost consultat de Politico.
21:00
Incident la bordul avionului care-l transportă pe secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth. Aeronava a afișat un cod de urgență # Digi24.ro
Un incident a avut loc la bordul aeronavei care-l transporta pe secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth, spre Statele Unite, anunță Digi24. Avionul secretarului american de război și încă un avion militar al Statelor Unite s-au întors din drum de peste Atlantic după ce au plecat de la Bruxelles. Se îndreaptă acum către Marea Britanie, indică platforma Flight Radar.
20:50
Ahmed al Sharaa, primit de Vladimir Putin la Moscova. Președintele Siriei vrea extrădarea lui Bashar al-Assad # Digi24.ro
Președintele Siriei Ahmed al Sharaa a zburat, miercuri, la Moscova, în prima sa vizită în Rusia de când rebelii au răsturnat dictatura lui Bashar al-Assad, căruia i s-a oferit refugiu în țara condusă de Vladimir Putin, scrie The Times.
20:50
Putin își trimite cântăreții favoriți să concerteze în Coreea de Nord. Ultranaționalistul Shaman, piesă dedicată tovarășului Kim # Digi24.ro
Idolul pop rus pro-Kremlin Shaman (Yaroslav Dronov), împreună cu alți cântăreți ruși, special aleși pentru un „schimb cultural”, au concertat zilele acestea la Phenian, informează Kyiv Post.
20:40
SUA, ultimatum pentru Putin să încheie războiul din Ucraina. „Dacă trebuie, suntem gata să ne jucăm rolul” # Digi24.ro
Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a transmis miercuri un avertisment dur Rusiei, afirmând că Washingtonul și aliații săi vor „impune costuri” pentru continuarea războiului din Ucraina. Declarația a fost făcută în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, unde oficialul american a cerut aliaților să achiziționeze mai mult armament pentru Kiev.
20:20
Nicușor Dan, discuție „productivă” cu Antonio Costa. Ce a vorbit șeful statului cu preşedintele Consiliului European # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri, 15 octombrie, că a avut o discuție productivă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European. Convorbirea dintre cei doi a avut loc înainte de summitul de săptămâna viitoare.
20:20
Greta Thunberg acuză trupele israeliene că au agresat-o în timpul captivității. „Eram într-o stare de șoc” # Digi24.ro
În primul interviu important după ce flota sa cu ajutoare pentru Gaza a fost interceptată, Greta Thunberg a acuzat soldații israelieni că au agresat-o fizic. Activista suedeză spune că soldații au lovit-o cu picioarele.
20:10
Patru administratori de firmă au fost reținuți în dosarul de evaziune fiscală din Timișoara. Cum au încercat să păcălească statul # Digi24.ro
Patru administratori de societăți comerciale au fost reținuți pentru 24 de ore, fiecare pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, în dosarul instrumentat de către procurorii DNA - Serviciul teritorial Timișoara, se arată într-un comunicat. Procurorii au făcut, miercuri, nouă percheziţii în dosarul penal care vizează mai multe societăți comerciale implicate în activități de ride-sharing. Prejudiciul este estimat la 30 milioane de lei.
20:00
Orașul din Spania care a interzis adopţia pisicilor negre înainte de Halloween. Cum explică autoritățile locale decizia # Digi24.ro
Un oraş din Catalonia, Spania, a anunţat o interdicţie temporară privind adopţia pisicilor negre înainte de Halloween, în încercarea de a preveni potenţiale „ritualuri” sordide în timpul acestei sărbători, marcată la 31 octombrie, transmite miercuri AFP.
20:00
Mașini electrice fără baterii litiu-ion. Japonezii au făcut un progres remarcabil: „Aceste proprietăți erau imposibil de atins” # Digi24.ro
Maşinile electrice ale viitorului ar putea renunţa la bateriile litiu-ion, datorită unui nou progres în domeniul stocării energiei pe bază de hidrogen la temperaturi de până la patru ori mai scăzute decât era posibil anterior, realizat de cercetători de la Institutul de Ştiinţă din Tokio.
20:00
Ionuț Moșteanu: „Rusia nu are puterea să atace un stat NATO”. România e pregătită să doboare orice dronă neautorizată # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că Rusia „nu o să atace un stat NATO”, pentru că „nu are puterea să facă asta”, subliniind că Alianța reacționează acum mai rapid și mai eficient decât în anii trecuți. El a adăugat că România este pregătită să răspundă oricărei amenințări aeriene, având o legislație avansată care permite doborârea oricărui obiect neautorizat din spațiul aerian, relatează News.ro.
20:00
Un oficial din cabinetul lui Benjamin Netanyahu ignoră optimismul lui Donald Trump: Războiul din Gaza „nu s-a terminat” # Digi24.ro
La aproape o săptămână de la semnarea armistițiului Israel - Hamas, un înalt oficial din cabinetul lui Benjamin Netanyahu a susținut că războiul din Gaza nu a luat sfârșit încă, în pofida insistențelor lui Donald Trump de la începutul săptămânii și a unei scrisori trimise de guvern familiilor ostaticilor în care se preciza că războiul s-a încheiat, relatează The Times of Israel.
19:50
Lituania va aloca 5,38% din produsul său intern brut (PIB), sau 4,79 miliarde de euro, pentru apărare anul viitor, a anunţat miercuri premierul Inga Ruginiene, un record pentru ţară baltică vecină cu Rusia, relatează AFP.
19:30
Black Hawk a fost reinventat. Pe structura sa s-a construit o dronă cargo fără pilot: „S-70UAS U-Hawk”. „O legendă renaște” # Digi24.ro
Lockheed Martin a prezentat o versiune autonomă a elicopterului său militar utilitar de transport mediu Black Hawk, în care cabina de pilotaj a fost înlocuită cu uși cu deschidere frontală. Versiunea fără pilot este numită „S-70UAS U-Hawk”.
19:30
„Condamnare la moarte financiară”. Conspiraționistul Alex Jones trebuie să plătească aproape 1,5 miliarde de dolari în cazul Sandy Hook # Digi24.ro
Complotistul american Alex Jones este obligat să plătească aproape 1,5 miliarde de dolari către familiile victimelor masacrului din 2012 de la școala Sandy Hook, pe care el l-a negat, după ce a pierdut, marți, ultimul său recurs la Curtea Supremă a SUA. Conspiraționistul, care are un public numeros în SUA, l-a avut ca invitat în una dintre emisiunile sale și pe Călin Georgescu, în luna ianuarie.
19:30
„E timpul să începem să ne vindecăm împreună”. Povestea cuplului de ostatici israelieni, reunit după 738 de zile în captivitatea Hamas # Digi24.ro
Un cuplu israelian, răpit în timpul atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023, s-a reunit, la doi ani după ce a fost separat cu brutalitate de către teroriști. Noa Argamani și Avinatan Or au fost răpiți la festivalul de muzică Nova. Videoclipul în care Argamani urcată cu forța pe o motocicletă a unui militant Hamas a devenit una dintre cele mai cunoscute imagini din timpul atacurilor. Ea a fost salvată de comando-urile israeliene pe 8 iunie 2024. În schimb, Or, care a fost ținut separat în centrul Gazei, a fost eliberat luni, fiind unul dintre cei 20 de ostatici în viață returnați ca parte a armistițiului negociat de președintele american Donald Trump, arată BBC.
19:30
Miniștrii apărării din NATO, discuții la Bruxelles despre apărarea și descurajarea pe Flancul Estic, respectiv sprijinul pentru Ucraina # Digi24.ro
Miniștrii apărării din NATO au discutat, miercuri, la Bruxelles despre apărarea și descurajarea pe Flancul Estic, respectiv sprijinul pentru Ucraina. Aceștia au discutat teme prioritare privind implementarea angajamentelor asumate la cel mai înalt nivel, cu ocazia Summitului NATO de la Haga, precum și evenimentele recente care au afectat situația de securitate de pe Flancul Estic aliat, respectiv incursiunile Federației Ruse în spațiul aerian al României, Poloniei și Estoniei. În context, a fost subliniată importanța consultărilor în cadrul aliat, urmare a invocării Art. 4 din Tratatul Nord-Atlantic, precum și lansarea Eastern Sentry, operație menită să asigure securitatea întregului flanc estic.
Acum 6 ore
19:20
„Putin e în război cu noi, dar am refuzat să recunoaștem asta”. Polonia acuză Rusia de provocări deliberate # Digi24.ro
Polonia acuză Rusia de provocări deliberate la granițele NATO, pe fondul intensificării incursiunilor cu drone în spațiul său aerian. Ministrul de externe Radosław Sikorski a declarat că Vladimir Putin se află „în război cu Occidentul”, însă această atitudine a avut efectul invers celui dorit, ducând la consolidarea unității occidentale împotriva Moscovei.
19:20
Șeful Trezoreriei SUA: Decizia Beijingului privind pământurile este o confruntare „China versus restul lumii” # Digi24.ro
Scott Bessent, șeful Trezoreriei SUA, a criticat miercuri, 15 octombrie, limitarea exporturilor de metale rare impuse de Beijing, calificând decizia drept „China vs. restul lumii” și afirmând că Washingtonul și aliații săi „nu vor fi nici comandați, nici controlați”, relatează France24.
18:50
Fiul lui Sile Cămătaru, cercetat după ce şi-ar fi agresat băiatul de 12 ani pe stradă. Procurorii propun arestarea preventivă # Digi24.ro
Fiul lui Sile Cămătaru este cercetat după ce şi-ar fi agresat băiatul de 12 ani pe o stradă din Bucureşti, în luna august a acestui an. L-a lovit cu palmele şi pumnii, momentul fiind surprins de martori.
18:50
Divergențe în guvernul german asupra reintroducerii serviciului militar. Berlinul își propune 260.000 de soldați activi până în 2035 # Digi24.ro
Planurile de reintroducere a serviciului militar în Germania stagnează pe fondul unei dispute de ultim moment între partidele de la guvernare. Un compromis, care urma să includă posibilitatea unei recrutări obligatorii, a fost respins. Cancelarul Friedrich Merz a declarat că dorește ca Germania să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa. Marți seara, însă, conferința de presă în care urmau să fie anunțate propunerile a fost anulată brusc, înaintea prezentării proiectului de lege în Parlament, joi. Ministrul apărării, Boris Pistorius, a negat acuzațiile că ar fi „torpilat” planurile, anunță BBC.
18:30
Înalta Curte decide joi dacă sesisează Curtea Constituțională privind legea pensiilor private modificată de Parlament # Digi24.ro
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție se întrunesc joi, de la ora 14:00, pentru a decide dacă vor sesiza Curtea Constituțională a României în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii privind plata pensiilor private, potrivit unui comunicat al Curții supreme.
18:20
Odesa, plasată sub administrare militară de către Volodimir Zelenski, pe fondul unui conflict cu primarul orașului-port # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a plasat Odesa sub administraţie militară, pe fondul unui conflict cu primarul oraşului port la Marea Neagră. Printr-un decret emis miercuri, Zelenski a înfiinţat noua administraţie militară, în fruntea căreia l-a numit pe generalul de informaţii Serhii Lisak.
18:20
Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace # Digi24.ro
Luca Protopopescu, copilul de 9 ani cu origini românești, a fost vedeta celei de-a 5-a ediții a festivalului Échecs en Fête, organizat în Marsilia, sâmbătă, 11 octombrie. Numărul 1 mondial la categoria sub 10 ani a impresionat publicul, jucând 12 partide simultan, relatează cotidianul La Provence.
18:10
Ministrul Apărării, discuții cu omologul spaniol. Moșteanu „apreciază participarea activă a Spaniei la Grupul de Luptă NATO în România” # Digi24.ro
Ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu, prezent la Reuniunea miniştrilor apărării din statele membre ale NATO, a avut miercuri, la Bruxelles, o întrevedere bilaterală cu omologul spaniol, Margarita Robles Fernández. Ministrul român a apreciat participarea activă a Spaniei la Grupul de Luptă al NATO dislocat în România, precum şi profesionalismul forţelor aeriene în executarea misiunilor de poliţie aeriană, potrivit unui comunicat al MApN.
18:10
Italia a furnizat Rusiei materiale prime importante folosite la rachetele Iskander, una dintre cele mai mari amenințări pentru Ucraina # Digi24.ro
Rusia a primit cel puțin 232 de tone de rășini epoxidice lichide din Italia în 2024, reprezentând 21% din importuri. Materia primă este utilizată pentru a produce corpuri de carbon pentru rachetele balistice Iskander-M, potrivit publicației Corriere della Sera.
18:00
Marea Britanie impune un nou val de sancțiuni împotriva Moscovei. Londra țintește Lukoil, Rosneft și băncile rusești # Digi24.ro
Guvernul britanic a anunțat o nouă rundă de sancțiuni economice împotriva Rusiei, vizând giganți din energie, bănci și companii străine acuzate că ajută Moscova să ocolească restricțiile internaționale. În total, 40 de persoane și entități au fost adăugate pe lista de sancțiuni, informează Kyiv Post.
18:00
Fără comerț la malul mării: primăriile vor gestiona plaje publice dedicate doar sportului și relaxării. Proiectul a trecut de Parlament # Digi24.ro
Plaje fără șezlonguri și beach-baruri, începând cu vara lui 2026. Asta prevede un proiect de lege, inițiat de către deputatul PSD Constanţa Daniel Georgescu, care a fost aprobat de Parlament şi va merge la promulgare. Potrivit actului normativ, primăriile pot primi, în folosinţă gratuită, prin Hotărâre de Guvern, sectoare de plajă care să devină plaje publice, iar pe acestea nu se vor putea desfăşura activităţi comerciale. De asemenea, prin aceste modificări primăriile pot organiza evenimente culturale sau sportive pe plajă.
17:50
Șase străini care au sărbătorit pe rețelele sociale asasinarea lui Charlie Kirk s-au pomenit cu vizele SUA anulate # Digi24.ro
Departamentul de Stat a revocat cel puțin șase vize ale unor străini care au sărbătorit public asasinarea activistului conservator Charlie Kirk pe rețelele de socializare, a anunțat marți departamentul.
17:40
Volodimir Zelenski va discuta cu Trump o nouă strategie în războiul contra Rusiei. Cum vor fi implicate rachetele Tomahawk # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îi va prezenta vineri, la Casa Albă, omologului său american Donald Trump o nouă strategie de presiune împotriva Rusiei bazată, printre altele, pe creşterea capacităţilor de atac la mare distanţă prin furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina, potrivit consilierului prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak, citat miercuri de agenţia EFE.
17:40
Apartenența la orice partid este voluntară. Susținerea financiară ar trebui să fie la fel # Digi24.ro
Guvernul caută cu disperare bani să acopere deficitul, dar se face că nu vede cum, pe sub nasul său, milioane de euro sunt înghițite de politicieni și nicidecum de nevoile reale ale statului (a se citi „ale cetățenilor”). În fiecare an, din buzunarul comun al cetățenilor – bugetul public – se scurg zeci, chiar sute de milioane de lei către partidele politice parlamentare. Mecanismul este proporțional: cu cât partidul are mai multe mandate, cu atât primește mai mulți bani.
17:30
Putin, umilit pe scena internațională. Summitul ruso-arab, anulat după ce liderii lumii au mers la reuniunea lui Trump # Digi24.ro
Vladimir Putin a suferit o lovitură de imagine majoră după ce summitul ruso-arab, planificat la Moscova drept demonstrație a influenței sale în Orientul Mijlociu, a fost anulat din lipsă de participanți. Doar câțiva lideri și-au confirmat prezența, în timp ce atenția globală s-a mutat spre Egipt, unde Donald Trump a reunit șefi de stat din Orientul Mijlociu și Europa pentru semnarea acordului de pace privind Gaza. Absența Rusiei de la reuniunea de la Sharm el-Sheikh a evidențiat scăderea influenței Moscovei în regiune, pe fondul războiului prelungit din Ucraina și al izolării internaționale tot mai accentuate.
17:30
Raport francez: Libertatea academică este în regres peste tot în lume. România, pe o secțiune specială alături de Ungaria # Digi24.ro
Un raport francez dat publicităţii miercuri indică regrese îngrijorătoare în ceea ce priveşte libertatea academică în întreaga lume, transmite AFP. România se numără printre statele UE care „au un nivel de libertate academică sub medie, ceea ce, potrivit documentului, necesită o vigilenţă specială”.
17:30
NATO nu ar trebui să îi ia „prea în serios pe ruși”, susține Mark Rutte. Țările Alianței sunt „de 25 de ori mai mari decât Rusia” # Digi24.ro
La doar două zile după ce a ironizat Rusia pentru defecțiunea submarinului Novorossiisk, care a ieșit la suprafață în apropierea coastei Franței, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Alianța Nord-Atlantică nu ar trebui să supraestimeze capacitățile țării conduse de Vladimir Putin, relatează Kyiv Independent.
