Ce va face România cu 16.68 miliarde de euro împrumutate de la Comisia Europeană, prin Programul SAFE
QMagazine.ro, 15 octombrie 2025 22:50
O nouă întâlnire de lucru pentru pregătirea proiectelor propuse de România pentru a fi finanțate prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE) a avut loc astăzi, la Palatul Victoria. La consultările coordonate de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, au participat experți ai Comisiei Europene și reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor implicate în pregătirea portofoliului național […]
• • •
Acum o oră
22:50
Acum 8 ore
17:20
Sute de bărbați au luat cu „asalt” unitățile militare din București și Ilfov, acolo unde au fost chemați la marea mobilizare a Ministerului Apărării. Somnoroși, obosiți, sau gata „încălziți” cu licori bahice, viitorii „soldați” ai României sunt gata să ne apere în caz de război. Printre ei și nea Gică, în vârstă de 62 de […]
16:10
DNA l-a trimis în judecată, sub control judiciar, pe Cristian Popescu Piedone, fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru săvârșirea infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. „În rechizitoriul procurorilor […]
Acum 12 ore
15:10
Breșă de securitate la penitenciarul din Târgu Jiu. ANP afirmă că nu au mai fost înregistrate evenimente similare # QMagazine.ro
UPDATE Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că au au fost dispuse verificări în vederea clarificării împrejurărilor care au dus la incidentul din Penitenciarul Târgu Jiu. În comunicatul transmis de ANP se arată că acest gen de evenimente nu au mai fost înregistrate până în prezent și asigură opinia publică de faptul că, la nivel […]
13:00
Raportul Comitetului anti-tortură: Deficiențe sistemice grave în ceea ce privește abordarea sănătății mintale medico-legale în România # QMagazine.ro
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT) a publicat astăzi raportul privind vizita sa ad-hoc în România, efectuată în perioada 30 septembrie – 11 octombrie 2024, împreună cu răspunsul autorităților române. Scopul vizitei a fost evaluarea tratamentului și a condițiilor de viață ale pacienților de psihiatrie medico-legală internați […]
11:40
Avertismentul lui Durov: Drepturile fundamentale ale europenilor, în pericol. Se dorește transformarea telefoanelor în instrumente de spionaj # QMagazine.ro
Pavel Durov, fondatorul Telegram, acuză Uniunea Europeană că a „fost pe punctul de a interzice dreptul la viață privată” al europenilor. Într-un mesaj adresat tuturor utilizatorilor din Franța, Durov arată, într-un mesaj transmis pe X, că s-a dorit votarea unei legi care să transforme telefoanele tuturor într-un „instrument de spionaj”. Durov atrage atenția că libertățile […]
11:10
Breşă de securitate dezvăluită de Sindicatul Poliţiştilor de Penitenciare. Un deţinut din Târgu Jiu a preluat controlul asupra sistemului informatic şi a reuşit să-şi reducă pedeapsa trecându-şi mai multe zile executate decât în realitate. Bărbatul a făcut şi o serie de cumpărături online fără însă să îi scadă suma din cont, acesta fiind unul dintre indiciile […]
Ieri
14:20
Astăzi, în ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarei Moldovei, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată, începând cu ora 9.00, pe podiumul amplasat în curtea Ansamblului Mitropolitan din Iaşi,. Distincţii pentru familiile de preoţi cu mulţi copii Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Teofan, și un sobor de înalți ierarhi au oficiat Sfânta Liturghie de sărbătoarea […]
11:30
Nicușor Dan: Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel trebuie să devină o preocupare a SRI # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că noua Strategie Națională de Apărare a Țării va include două direcții majore de acțiune: combaterea războiului hibrid dus de Rusia și atacarea frontală a fenomenului corupției, cu implicarea Serviciului Român de Informații. „Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului […]
09:50
Trump și liderii Egiptului, Qatarului și Turciei au semnat acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza # QMagazine.ro
Președintele american Donald Trump și liderii altor trei țări mediatoare au semnat documentul privind încetarea focului în Fâșia Gaza dintre Israel și gruparea islamistă palestiniană Hamas în timpul unei ceremonii desfășurate luni în Egipt, informează Agerpres. La o masă lungă unde puteau fi văzuți în fundal circa 30 de lideri mondiali, așezați în fotolii, Trump […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Președintele interimar PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că în cadrul Consiliului Politic Național al partidului a fost propusă o modificare a statutului formațiunii „care clarifică identitatea și direcția doctrinară”. Sorin Grindeanu a anunțat că s-a renunțat la „ideea de partid progresist” și revine la promovarea echității sociale, a solidarității și a respectului pentru „valorile democratice, […]
18:40
Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății și al Tineretului și Sporturilor, a fost achitat definitiv luni de Instanța supremă pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență, într-un dosar în care a fost acuzat de DNA că a primit aproape 800.000 de euro mită de la doi oameni de afaceri, în legătură […]
18:30
Înalta Curte, definitiv: Judecătoarea Camelia Bogdan- „devoalează o atitudine abuzivă, contrară legii, imparțialității și regulilor statului de drept, prin care dreptul la un proces echitabil a fost grav compromis” # QMagazine.ro
Înalta Curte a confirmat dezvăluirile GIP. Camelia Bogdan s-a aflat în incompatibilitate și în conflict de interese când a judecat Dosarul ICA: judecătoarea „avea un contract remunerat cu Ministerul Agriculturii – parte în dosar”. Printr-o Hotărâre definitivă din 11 septembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat, încă o dată, dezvăluirile făcute Grupul […]
17:20
Trump în Knessetul israelian: Acesta nu este doar sfârșitul războiului, acesta este sfârșitul unei ere de teroare și de moarte # QMagazine.ro
Președintele american Donald Trump a evocat luni „zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu” în timpul unui discurs susținut în Knesset, Parlamentul israelian, pentru a marca eliberarea ostaticilor și un armistițiu în Fâșia Gaza. „După atâția ani de război și de pericole neîncetate, cerul este astăzi calm, armele și sirenele au amuțit, soarele se înalță […]
15:10
Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au câștigat Premiul Nobel pentru Economie din 2025, pentru că „au explicat creșterea economică axată pe inovare”, informează Agerpres. Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde în 2025 jumătate din Premiul pentru Științe Economice în Memoria lui Alfred Nobel lui Joel Mokyr pentru că „a identificat […]
13:50
Președintele francez Emmanuel Macron a atribuit responsabilitatea pentru haosul de săptămâna trecută forțelor politice de opoziție, în primele sale declarații publice de la începutul crizei. După aterizarea în Egipt pentru un summit de pace menit să pună capăt războiului din Gaza, președintele francez a afirmat că „forțele politice care au contribuit la destabilizarea prim-ministrului Sébastien […]
13:40
John J. Mearsheimer, politolog american considerat unul dintre cei mai influenți din lume, și mai ales printre cei mai realiști, autor de nenumărate cărți de succes, dă vestea bună într-un dialog cu politologul norvegian Glenn Diesen despre cum „Occidentul își provoacă propria distrugere în Ucraina și Gaza” și anume: finalul războiului din Ucraina e aproape. Și când […]
12:40
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a predat luni Comitetului Internațional al Crucii Roșii și restul de 13 captivi rămași în Fâșia Gaza, în prezent nemaiavând sub controlul său niciun ostatic în viață, au relatat mass-media israeliene N12 și Ynet, informează Agerpres. Cei 13 ostatici eliberați sunt Nimrod Cohen (20 de ani), capturat dintr-un tanc lângă granița […]
11:50
Barometru INSCOP. AUR ar fi votat de 40% dintre alegători, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare # QMagazine.ro
Potrivit unui barometru realizat de INSCOP, scorul electoral al partidelor tinde să se stabilizeze. „Toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziția parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul […]
11:00
Donald Trump a ajuns în Israel. Mesajul pentru președintele american pe plaja din Tel Aviv # QMagazine.ro
Președintele american Donald Trump a ajuns în Israel, la bordul Air Force One, informează Mediafax. Potrivit NBC News, Trump urmează să se adreseze membrilor Knessetului în timpul scurtei sale opriri la Ierusalim. Nu este încă clar dacă liderul de la Casa Albă va avea întâlniri cu familiile ostaticilor care ar urma să fie eliberați de […]
10:10
Senatorul PSD Titus Corlățean face anunțul care plutea de mai multă vreme în aer: demisionează după un sfert de secol din partid și lansează un alt proiect politic, după cum reise dintr-un anunț făcut ieri. S-a vehiculat intens în ultimele luni, după ce, în august, și-a anunțat intenția de a candida la șefia partidului, că […]
12 octombrie 2025
23:40
Instrucțiunile lui Sinwar pentru atacul din 7 octombrie 2023, împotriva israelienilor: Trebuie să insuflați teroare și frică. Filmați capete de soldați călcate în picioare… # QMagazine.ro
IDF, armata israeliană, a publicat un document găsit într-un tunel din Gaza, scris de mână de Yahya Sinwar, care conține instrucțiuni pentru realizarea atacului din 7 octombrie 2023. Documentul datează din 2022. Iată ce scria liderul organizației teroriste: „Faza preliminară înainte de raid: este esențial ca forțele să efectueze mișcări intense cu săptămâni înainte de […]
23:20
19:50
Donald Trump pare să fi încasat o „lovitură a cocorului” în stil Karate Kid, suficientă cât să-i tulbure propriul simț al realității: amenință China cu tarife de 100% la importuri și își anulează întâlnirea programată cu Xi Jinping la summitul APEC din Coreea de Sud — în loc să se așeze, pur și simplu, la […]
18:40
Pentru alții ar putea părea lipsit de importanță, dar pentru Israel e mai mult decât un simbol, sunt osemintele unui erou, așa cum pentru credincioși sunt cele ale sfinților. Eli Cohen, unul dintre cei mai importanți agenți Mossad, cunoscut mai ales pentru activitatea sa în Siria, unde a dezvoltat relații strânse cu surse politice și […]
15:00
Ostaticii… și Trump se întorc în Israel luni. Hamas nu vrea să predea armele. IDF va distruge tunelurile subterane. Cu cine e, de fapt, Qatarul?Viitorul e incert # QMagazine.ro
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ordonat duminică armatei să „distrugă toate tunelurile teroriste ale Hamas din Gaza” după eliberarea ostaticilor încă ținuți captivi în enclava palestiniană, informează EFE. Lideri din 20 de țări se reunesc la Sharm El-Sheikh, în Egipt, pentru a semna oficial sfârșitul războiului în Gaza și condițiile. Este așteptat și Donald […]
14:30
În zilele de 24 și 25 octombrie 2025, capitala devine gazda unui eveniment muzical cu parfum de veacuri: concertul și atelierul de muzică tradițională armenească „Peste mări și peste țări”. Organizată de Asociația Institutul Gurdjieff din România, în parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român, această incursiune sonoră promite o experiență rară și profundă. Pe […]
11:50
43% dintre români vor reintroducerea stagiului militar obligatoriu. Câți cred că ne atacă rușii. Sondaj # QMagazine.ro
Aproape jumătate (48%) dintre români consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o idee bună, relevă sondajul Percepții asupra capacităților Armatei Române”, realizat de Avangarde. Potrivit sondajului dat duminică publicității, 43% își doresc reintroducerea stagiului militar obligatoriu și 9%, nu știu/nu răspund. Armata Română nu are capacitatea de a rezista 48 de ore, […]
11:10
Aproximativ 109.000 de pelerini s-au închinat la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, care a fost depusă de miercuri dimineață într-un baldachin special amenajat în Curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași, informează Agerpres. Alte 20.000 de persoane venite din toată țara sau din străinătate pentru a se închina la racla cu moaștele Sf. Cuvioase […]
10:10
Premierul ungar Viktor Orban a declarat pe 11 octombrie că Budapesta a lansat o campanie națională de strângere de semnături împotriva „planului de război” al Uniunii Europene privind finanțarea Ucrainei, potrivit Kyiv Independent. „În urmă cu câteva săptămâni, la Copenhaga, a fost prezentat planul de război al Bruxelles-ului: Europa plătește, ucrainenii luptă, iar Rusia va […]
11 octombrie 2025
10:40
Macron l-a reconfirmat pe demisionarul Lecornu în funcția de prim-ministru. Se anunță o nouă moțiune de destituire a președintelui # QMagazine.ro
Partidele La France insoumise (Franța rebelă, LFI, populist de stânga), Rassemblement national (Adunarea Națională, RN, populist de dreapta) și Partidul Comunist din Franța au promis că vor cenzura viitorul guvern, imediat după ce președintele Emmanuel Macron l-a numit din nou vineri seara în funcție pe premierul demisionar Sebastien Lecornu, onfotmează Agerpres. „O nouă insultă adusă […]
10 octombrie 2025
23:50
România și ai ei guvernanți, umiliți de Viktor Orbán pe propriul pământ: „O căpiță de fân cam strâmbă” # QMagazine.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán, cu sprijinul UDMR, a servit cîteva lecții de umilință românilor, cu precădere conducătorilor țării, în marja congresului de azi al formațiunii maghiare, altfel spus, ne-a tras-o la noi acasă. Și nu oricum, ci în aplauzele lui Bolojan, Boc, Grindeanu & comp. Și nu o dată, ci în cîteva rînduri. În opinia […]
15:00
„Ce face mintea, în epoca ecranului”. Avertismentul neurologului Martin Jan Stransky, la Conferința „Sănătatea mintală în era digitală” # QMagazine.ro
În cadrul conferinței Sănătatea mintală în era digitală, organizată de Q Magazine, marți, 7 octombrie 2025, Jan Martin Stransky a oferit o pledoarie puternică și alarmantă despre efectele omniprezenței tehnologiei asupra creierului și societății. Discursul său a acoperit un spectru larg — de la impactul imediat al telefonului mobil asupra memoriei individuale, până la consecințele […]
12:40
Premiul Nobel pentru pace nu i-a revenit lui Trump. Laureata este Maria Corina Machado, om politic din Venezuela # QMagazine.ro
Donald Trump a ratat premiul Nobel pentru Pace din acest an. Premiul, acordat de Comitetul norvegian al Nobel, a revenit politicienei venezuelene Maria Corina Machado. Ea este inginer industrial și lider al opoziției, dar și coordonatoarea națională a partidului politic liberal Vente Venezuela, fondat în 2013. Activitatea parlamentară și opoziția față de regim Machado a […]
11:40
Sporul natural al populației României s-a menținut negativ în luna august a acestui an, cu un număr al deceselor mai mare de 1,3 ori decât cel al născuților-vii, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Astfel, în perioada analizată, numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat a fost mai mare cu 812 (+6,2%), comparativ cu […]
09:40
La Palatul Patriarhiei, într-o sală în care vocile științei s-au întâlnit cu cele ale politicilor publice, a fost privită, marți, prin mai multe lentile aceeași întrebare: cum ajungem să ne păstrăm mintea limpede și relațiile vii într-o lume în care ecranele ne sunt aproape tot timpul în față? Nu despre a demoniza tehnologia a fost […]
09:20
Politicienii români resping propunerea Comisiei Europene privind autodeterminarea genului la copii # QMagazine.ro
O nouă strategie a Comisiei Europene privind egalitatea LGBTIQ+ propune ca persoanele, inclusiv copiii, să poată alege genul cu care se identifică, indiferent de vârstă. Autodeterminarea genului la copii a generat o serie de reacții din partea europarlamentarilor români, care nu sunt de acord cu o astfel de propunere. O propunere absolut înfricoșătoare Europarlamentarul Rareș Bogdan califică drept […]
9 octombrie 2025
22:50
Cea mai mare suferință a lui Dan Voiculescu: „Durerea nu poate fi exprimată în cuvinte. A fost incomparabilă cu orice altceva” # QMagazine.ro
Într-un moment de sinceritate, la podcastul „Fain & Simplu” cu Mihai Morar Dan Voiculescu a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața lui – una care a lăsat urme adânci nu doar în sufletul său, ci și în sănătatea și destinul familiei. Întrebat de Mihai Morar dacă a suferit mai mult în ziua în […]
16:13
„2023. Anorexie Nervoasă. David, 12 ani. O banană la două zile, măsurată și cântărită. 14 luni de iad”. Mărturia tulburătoare a unei mame, în cadrul Conferinței „Sănătatea mintală în era digitală” # QMagazine.ro
„2023. Anorexie Nervoasă. David, 12 ani. O banană la două zile, măsurată și cântărită. 14 luni de iad”. Acesta a fost începutul mărturisirii făcute de Roxana Dima, fost jurnalist, actualmente director de comunicare în cadrul Registrului Auto Român, o mamă care a trecut prin infern, văzându-și copilul cum se auto-distruge. Testimonialul a fost prezentat în […]
16:13
Mărturii din infernul online și realitatea recunoscută de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: În România, azi, nu pot fi tratate bolile mintale cauzate de adicțiile digitale # QMagazine.ro
„Domnule ministru David, dumneavoastră când o veți face?”, a fost provocarea pe care Profesorul Martin Jan Stránský, renumit neurolog și autor al cărții „The rise and fall of the human mind”, i-a adresat-o ministrului Educației și Cercetării, în cadrul Conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, organizată de revista Q Magazine, marți, 7 octombrie, la Palatul […]
16:13
Macron intenționează să desemneze un nou premier. „Gluma a durat destul. Nimeni nu mai râde” # QMagazine.ro
Președintele francez Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru în următoarele 48 de ore, a anunțat miercuri biroul său. Vestea despre un potențial nou șef al guvernului vine după ce Macron l-a numit pe prim-ministrul francez demisionar Sébastien Lecornu să traseze o cale de urmat până miercuri seara, în urma demisiei șocante a guvernului de […]
16:13
Armistițiu între Israel și Hamas, prima etapă a planului de pace al lui Trump. Toți ostaticii vor fi eliberați luni # QMagazine.ro
După doi ani de război, Israelul și Hamasul palestinian au convenit joi dimineață asupra unui armistițiu în Gaza în cadrul planului președintelui american Donald Trump de a stabili o pace durabilă în regiune, informează Agerpres. Într-un mesaj postat pe rețeaua sa Truth Social, președintele american a declarat că este „mândru să anunțe că Israelul și […]
16:13
Pas important în direcția aderării la OCDE. O inițiativă a Ministerului Justiției, ce prevede măsuri mai dure pentru infracțiuni de corupție, a devenit lege # QMagazine.ro
Camera Deputaților a adoptat ieri, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege inițiat de Ministerul Justiției pentru modificarea și completarea Legii nr. 319/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Convenției privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, în vederea implementării recomandărilor Grupului de lucru anti-mită (WGB) al […]
16:13
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2025, potrivit unui anunț făcut de Academia Suedeză din Stockholm în cadrul unei conferințe de presă transmisă în direct pe site-ul nobelprize.org. Laureatul din acest an al Premiul Nobel pentru Literatură a fost recompensat pentru „opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul […]
8 octombrie 2025
15:10
Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională generată de atitudinile inacceptabile ale unor exponenți ai factorului politic la adresa sistemului judiciar, care au culminat cu inițierea și adoptarea demersului legislativ privind modificarea statutului judecătorilor și procurorilor, se arată într-un comunicat transmis de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În mai multe rânduri […]
14:00
Franța. 104 parlamentari au semnat moțiunea de destituire a președintelui Macron. De ce se opune Marine Le Pen # QMagazine.ro
Lidera grupului parlamentar al partidului „Franța Insubordonată”, Mathilde Panot, anunță pe X că s-a declanșat procedura de demitere din funcție a președintelui Emmanuel Macron. „70% dintre francezi sunt în favoarea plecării lui Emmanuel Macron. 104 parlamentari au semnat deja moțiunea de destituire. Mâine va avea loc un vot în Consiliul Adunării Naționale” a scris Panot. „Nu […]
13:40
CIA: Biden nu a dorit difuzarea de informații care arătau îngrijorarea Ucrainei cu privire la legăturile de afaceri „corupte” ale familiei sale # QMagazine.ro
În 2015, vicepreședintele de atunci, Joe Biden, a declarat CIA că ar „prefera cu tărie” ca un raport al serviciilor secrete care documentează îngrijorările oficialilor ucraineni cu privire la legăturile familiei sale cu afaceri „corupte” din țară „să nu fie difuzat” și, astfel, nu a fost, potrivit unui e-mail recent declasificat și unor înregistrări făcute […]
12:10
În timp ce românii se luptă cu facturile, inflația și alte mari probleme, liberalii, prin Ionuț Stroe, au decis să apere o cauză cu adevărat esențială pentru soarta națiunii: libertatea de a urmări Netflix. Stroe a ieșit public pentru a-l combate pe George Simion, care îndemnase recent la boicotul platformei de streaming pe motiv de „propagandă […]
7 octombrie 2025
22:30
După anularea alegerilor, prăbușirea lui Macron va aduce al doilea tsunami peste România # QMagazine.ro
România se zbate într-o criză nu doar economico-socială, ci și morală după ce Macron și democrații americani au decis că nu poporul contează în alegeri, ci telefoanele nervoase date de ei unui București umil și obedient la extrem. De la acel moment, România a devenit un fel de nouă Algerie, ori Polinezie, adică o colonie […]
19:50
Philip Morris România: investiții strategice pentru dezvoltarea socio-economică a țării. Compania generează 1,27 miliarde RON valoare adăugată directă în economia țării # QMagazine.ro
Philip Morris România și Strategic Thinking Group au făcut public studiul „Impactul economic al Philip Morris International în România – Contribuția Philip Morris International la crearea de valoare și dezvoltarea durabilă în România”.Acesta este al doilea studiu de acest tip realizat de Strategic Thinking Group pentru Philip Morris România, după ce primul s-a concentrat pe […]
