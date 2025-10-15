„Am nevoie de un donator de rinichi” Fostul star din NFL, apel disperat către fani: „Nimeni din familie nu mă poate ajuta”

16:50

Cosmin Olăroiu a răsturnat primul meci al Emiratelor în baraj (2-1 contra Oman) cu o mișcare curajoasă și de mare efect. Dar nici brazilienii, nici schimbările făcute nu l-au mai ajutat pe selecționer la 1-2 cu Qatar. Și îl așteaptă un traseu mult mai dificil