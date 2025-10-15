Contra, prezentat oficial Cu cine a semnat fostul selecționer » Noua sa echipă, pe loc retrogradabil
Golazo.ro, 15 octombrie 2025 22:50
Cosmin Contra (49 de ani), fostul selecționer al României, a semnat cu Al-Arabi, formație din prima ligă a Qatarului.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
23:20
Violențe înainte de Valencia - Hapoel Tel Aviv VIDEO. Răniți la manifestația pro - Palestina » S-a lăsat cu arestări # Golazo.ro
Partida Valencia - Hapoel Tel Aviv, din EuroLiga de baschet, a fost precedată de momente tensionate, cauzate de manifestația Pro - Palestina.
23:20
Noi probleme la FCSB Mihai Stoica a anunțat că și Chiricheș e indisponibil + Cât ar putea lipsi fundașul # Golazo.ro
Cel mai nou nume pe lista indisponibililor e Vlad Chiricheș.
Acum 30 minute
23:10
„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica, șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre accidentarea îngrozitoare suferită de Rareș Ispas (25 de ani).
Acum o oră
22:50
Contra, prezentat oficial Cu cine a semnat fostul selecționer » Noua sa echipă, pe loc retrogradabil # Golazo.ro
Cosmin Contra (49 de ani), fostul selecționer al României, a semnat cu Al-Arabi, formație din prima ligă a Qatarului.
22:50
„Am nevoie de un donator de rinichi” Fostul star din NFL, apel disperat către fani: „Nimeni din familie nu mă poate ajuta” # Golazo.ro
Nick Mangold (41 de ani), fostul sportiv din NFL, a transmis că se confruntă cu anumite probleme de sănătate.
22:30
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic, detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre starea de sănătatea a lui Alexandru Musi (21 de ani).
Acum 2 ore
22:20
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit” , în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025 # Golazo.ro
GOLAZO.ro a analizat transformarea profundă a selecționerului Mircea Lucescu. În primul mandat, Il Luce își asuma greșelile și celebra victoria împreună cu echipa, iar astăzi se arată autoritar, revendicând triumfurile și criticând public jucătorii.
22:00
„Pulsul era foarte mare!” Senzațiile trăite de Cătălin Cîrjan, la debutul pentru echipa națională # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul lui Dinamo, a vorbit despre senzațiile trăite după debutul a echipa națională.
21:50
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) și Marius Lăcătuș (61 de ani) au avut un dialog aprins la TV, după ce patronul de la FCSB a fost acuzat de Adrian Bumbescu (65 de ani) că plătea fostele glorii ale Stelei „la negru”.
21:40
Norvegia - România 29-27 Eșec pentru naționala de handbal feminin, la debutul lui Ovidiu Mihăilă # Golazo.ro
Norvegia - România 29-27. Eșec pentru naționala feminină în primul meci de la EHF Euro Cup.
Acum 4 ore
21:10
„Dacă primim OK-ul, vom avea zeci de sponsori” Legendele Stelei, gata să ajute clubul: „Discutăm cu asociați” # Golazo.ro
Adrian Bumbescu (65 de ani) și Marius Lăcătuș (61 de ani), foștii mari fotbaliști ai Stelei, au vorbit despre viitorul trupei din Ghencea.
21:10
„Revine la altă echipă” Patronul FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre situația lui Mihai Popescu (32 de ani), fundașul central al campioanei.
21:00
Un nou duel Barcelona - PSG A fost anunțată lista celor 25 de nominalizați la trofeul Golden Boy » Cine sunt favoriții # Golazo.ro
A fost anunțată lista celor 25 de nominalizați la trofeul Golden Boy.
20:50
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia # Golazo.ro
Un pilot, prieten al fiului lui Michael Schumacher, ar fi fost acuzat că a violat-o pe una dintre infirmierele fostului campion mondial din Formula 1.
20:30
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre primele câștigate de jucătorii campioanei odată cu accederea în faza principală a Europa League.
20:20
„Real Madrid fură din obișnuință” Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!” # Golazo.ro
Gerard Pique (38 de ani) și Marcelo (37 de ani), cei doi foști adversari de la Barcelona și Real Madrid, s-au contrat pe tema posibilelor avantaje pe care „galacticii” le-ar fi primit din partea arbitrilor.
19:40
Mario Balotelli (35 de ani) a numit jucătorul pe care îl consideră mai bun decât el în cea mai în formă perioadă a carierei de profesionist.
19:30
Tensiuni Dembele - PSG Starul francezilor vrea un salariu mai mare după ce a devenit Balon de Aur. Clubul are un plan care nu e pe placul lui Ousmane # Golazo.ro
Ousmane Dembele (28 de ani) intenționează să ceară o mărire de salariu la PSG, după performanțele din sezonul anterior, încununate cu ridicarea Balonului de Aur.
Acum 6 ore
19:20
Problemele continuă la Clinceni Gino Iorgulescu a comentat situația celor de la Metaloglobus și Slobobiza, în privința stadionului: „Am vorbit cu ei și nu fac nimic” # Golazo.ro
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a vorbit despre condițiile nefavorabile de la stadionul Clinceni, înainte de următorul meci al lui Metaloglobus.
19:10
Vinicius, urmărit penal Un vecin a depus plângere împotriva starului de la Real Madrid. Ce acuzații i se aduc # Golazo.ro
Vinicius Jr (25 de ani), starul lui Real Madrid, va fi judecat de autoritățile din Brazilia pentru tulburarea ordinii și linistii publice.
19:10
Aalborg - Dinamo LIVE, de la 19:45, în etapa #5 din EHF Champions League. „Dulăii” caută prima victorie a sezonului # Golazo.ro
Aalborg și Dinamo se dulează în etapa #5 din Liga Campionilor EHF, de la 19:45.
19:10
CSC Dumbrăvița - Rapid, partidă din prima etapă a Cupei României, programată inițial pe terenul formației din Liga 2, se va disputa pe stadionul „Giulești”, din Capitală.
18:50
Eliberați de Hamas la Maccabi Frații răpiți de palestinieni s-au reunit după doi ani în tricoul favoriților. Despărțiți și torturați în captivitate # Golazo.ro
Ziv și Gali Berman au fost printre cei 20 de ostatici israelieni eliberați de Hamas luni. Pătimași fani ai lui Maccabi Tel Aviv, gemenii au apărut pentru prima oară împreună
18:30
A revenit la Tottenham Conducătorul suspendat pentru fraudă în contabilitate s-a întors » Cum motivează clubul această decizie # Golazo.ro
Fabio Paratici (53 de ani) a revenit la Tottenham, în funcția de director sportiv, după ce a fost suspendat în 2023 pentru mai multe nereguli de contabilitate comise în perioada petrecută la Juventus.
18:20
Pogba mai are de așteptat Francezul s-a accidentat la antrenament. Când ar putea reveni pe gazon # Golazo.ro
Revenirea pe teren a lui Paul Pogba (32 de ani), mijlocașul celor de la AS Monaco, a fost amânată pentru minim două săptămâni.
18:10
Legendele Stelei, în audiență la Bolojan Adrian Bumbescu a vorbit despre planul „roș-albaștrilor”: „Cât să rabde și suporterii?” # Golazo.ro
Adrian Bumbescu (65 de ani), fost jucător la Steaua, a discutat cu foștii săi colegi despre viitorul echipei din Liga 2. Legendele Stelei intenționează să solicite o audiență la prim-ministrul României, Ilie Bolojan (56 de ani), și la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (51 de ani).
17:50
Cupa Messi Tot ce trebuie să știi despre competiția organizată de starul argentinian » Barcelona și Inter Milano, printre participante # Golazo.ro
Lionel Messi a anunțat că va organiza Cupa Messi, competiție ce va fi dedicată juniorilor.
17:40
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, este interesat să îl transfere pe Andrei Coubiș (22 de ani), în perioada de mercato din iarnă.
17:30
„A fost tentant” Rivalul lui David Popovici, despre invitația de a participa la competiția în care sportivii se pot dopa # Golazo.ro
Kyle Chalmers a vorbit despre propunerea de a participa la Jocurile Îmbunătățite, o competiție în care sportivii se pot dopa.
17:30
Lopetegui, luat la țintă FOTO . Antrenorul Qatarului a rămas întins pe teren în meciul în care i-a „furat” calificarea lui Olăroiu # Golazo.ro
Qatar - Emiratele Arabe Unite 2-1. Julen Lopetegui (59 de ani), selecționerul gazdelor, a rămas întins pe teren după ce a fost lovit în față de o minge.
Acum 8 ore
17:20
Casă nouă pentru Paris Masters Competiția de tenis se va desfășura în locul în care David Popovic a luat aurul olimpic # Golazo.ro
Turneul Paris Masters 1000 se va desfășura, în acest an, pe La Defense Arena, locul unde David Popovici a cucerit aurul olimpic.
17:20
George Copos, investiție în Brașov Fostul finanțator de la Rapid va redeschide două atracții turistice importante # Golazo.ro
Omul de afaceri George Copos (72 de ani), fostul finanțator al Rapidului, redeschide Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic. Proiectul a presupus invetsiții de peste 20 de milioane de euro
17:10
„Unde e logica la Man. United?” Paul Scholes nu înțelege alegerile conducerii: „Îl dau pe Hojlund și cumpără altul la fel” # Golazo.ro
Paul Scholes (50 de ani), fostul mijlocaș al lui Manchester United, a criticat strategia de transferuri a clubului. Fostul fotbalist susține că „diavolii roșii” nu au învățat nimic din greșelile făcute în trecut.
16:50
De ce nu a mai repetat miracolul Olăroiu nu a calificat Emiratele la Mondial, deși a reușit lovitura tactică perfectă în baraj # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu a răsturnat primul meci al Emiratelor în baraj (2-1 contra Oman) cu o mișcare curajoasă și de mare efect. Dar nici brazilienii, nici schimbările făcute nu l-au mai ajutat pe selecționer la 1-2 cu Qatar. Și îl așteaptă un traseu mult mai dificil
16:50
LPF caută soluții Metaloglobus și Unirea Slobozia ar putea fi mutate de pe arena din Cliceni » Care sunt variantele # Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a explicat că se poartă discuții pentru ca meciurile din Superliga să nu mai aibă loc pe terenul din Clinceni. În prezent, la Clinceni joacă Metaloglobus și Unirea Slobozia.
16:30
Au scris istorie Lotul României a obținut cea mai bună clasare din istorie la Campionatul European de Șah # Golazo.ro
România a obținut cea mai bună clasare din istorie la proba Open a Campionatului European de Șah.
16:30
Trump amenință din nou Ideea la care nu renunță președintele SUA cu privire la desfășurarea CM 2026: „Primarul nu este bun!” # Golazo.ro
Donald Trump, președintele SUA, a declarat din nou că meciurile de la Mondial vor fi mutate în alte orașe, dacă el consideră că locația inițială nu este sigură.
16:30
Răzvan Marin spune ceva măcar la fel de important ca informația că nu era accidentat la meciul cu Austria. Mircea Lucescu nu discută cu jucătorii. Le comunică deciziile
16:20
Laude și critici pentru Ciubotaru Mircea Lucescu a găsit marele defect al fundașului de la Hermannstadt: „Groaznic” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a găsit punctul slab din evoluțiile lui Kevin Ciubotaru (21 de ani).
16:00
Răzvan Marin, atacat Intervenție dură în conflictul dintre fotbalist și Mircea Lucescu: „Cum poți să spui asta?” + Cine îi ia apărarea „tricolorului” # Golazo.ro
Florin Prunea îl critică dur pe Răzvan Marin, după răspunsul acestuia la adresa lui Mircea Lucescu.
15:50
Olăroiu, locul 3 în lume ca salariu! A ratat calificarea la CM cu Qatar, merge la barajul cu Irak, dar e pe podiumul contractelor selecționerilor # Golazo.ro
Cosmin Olăroi devansează nume imens de selecționeri în topul mondial al salariilor. Cât câștigă și care sunt cele doar două nume peste el la acest capitol, în articol.
Acum 12 ore
15:10
Victoria din ultimul minut a României cu Austria continuă să aducă reverberații. O mică întâmplare, chiar de după meci, a trecut însă nebăgată în seamă.
14:40
Noul stadion prinde contur Președintele clubului din Liga 1 vine cu vești: „Atunci cred că va fi gata ” # Golazo.ro
Ilie Lemnaru (53 de ani), președintele clubului Unirea Slobozia, speră că lucrările pentru modernizarea arenei „1 Mai” din oraș vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an.
14:30
Încă o lovitură pentru FCSB Campioana l-a pierdut tot sezonul pe Mihai Popescu și nu-l va avea în derby nici pe Ngezana . Motivul absenței # Golazo.ro
FCSB se confruntă cu probleme mari de lot, mai ales în zona fundașilor centrali, unde va fi nevoită să improvizeze. În derby-ul cu Rapid nu va putea conta nici pe Ngezana.
14:30
„Am simțit că eram șantajați” Romelu Lukaku acuză că nu este lăsat să-și înmormânteze tatăl în Belgia # Golazo.ro
Romelu Lukaku și fratele său, Jordan, întâmpină dificultăți în vederea înmormântării tatălui lor în Belgia.
14:10
Care va fi axul apărării cu Bosnia?! Pe cine alege Lucescu în locul duetului Popescu-Burcă la decisivul de la Zenica. Un loc e asigurat. Marea dilemă # Golazo.ro
Mircea Lucescu are o misiune dificilă luna viitoare, în confruntarea esențială împotriva Bosniei: nu va avea niciun stoper dintre titularii cu Austria!
13:40
Replică pentru FCSB FC Hermannstadt își apără starul după declarațiile lui Mihai Stoica: „Astea sunt povești, să scadă prețul!” # Golazo.ro
Claudiu Rotar, finanțatorul echipei Hermannstadt, le-a răspuns celor de la FCSB în privința posibilului transfer al lui Kevin Ciubotaru (21 de ani).
13:30
Dat afară după dezastru Selecționerul a fost demis după rezultatele rușinoase » Un antrenor a anunțat că vrea să-i ia locul: „Ar fi fantastic” # Golazo.ro
Jon Dahl Thomasson (49 de ani) a fost demis din funcția de selecționer al Suediei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.