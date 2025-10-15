Gen Z Finance. Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Cum se împacă investiţiile cu jobul şi facultatea şi de ce să faci pasul către piaţa de capital, chiar şi cu bani puţini: „Uneori, cel mai mare risc e să nu îţi asumi un risc. Primul pas e cel mai greu, dar trebuie să îndrăzneşti“

Ţi-e frică să începi ceva nou - să investeşti, să aplici la un job, să schimbi direcţia? E normal, dar, cum spun doi tineri care au pornit deja pe propriul drum, cel mai mare risc e să nu faci nimic. Dacă ai o sumă de bani, cea mai bună decizie e să investeşti – în tine, în dezvoltarea ta sau chiar pe piaţa de capital.

