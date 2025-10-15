Scad şi dobânzile interbancare şi cursul valutar. ROBOR la 3 luni a coborât la 6,46%, iar cursul sub 5,09 lei/euro. IRCC este 6,06%

00:15

Ţi-e frică să începi ceva nou - să investeşti, să aplici la un job, să schimbi direcţia? E normal, dar, cum spun doi tineri care au pornit deja pe propriul drum, cel mai mare risc e să nu faci nimic. Dacă ai o sumă de bani, cea mai bună decizie e să investeşti – în tine, în dezvoltarea ta sau chiar pe piaţa de capital.