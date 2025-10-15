Asia Express sezonul 8, 15 octombrie 2025. Cătălin Bordea a cerut-o în căsătorie pe Olga Barcari cu un borcan de zacuscă: ”Sacrificiu că nu am mâncat-o”
SpyNews, 16 octombrie 2025 00:20
Cătălin Bordea a făcut un gest neașteptat la Asia Express, sezonul 8. Comediantul a ”cerut-o în căsătorie” pe Olga Barcari cu... un borcan de zacuscă! iată care a fost reacția concurentei, după ce Cătălin Bordea s-a pus în genunchi în fața ei.
Acum o oră
00:20
Acum 2 ore
23:50
Asia Express sezonul 8, 15 octombrie 2025. Cine a câștigat jocul de amuletă! Concurenții au donat medalia pentru prima dată # SpyNews
Premieră la Asia Express, sezonul 8! Una dintre cele trei echipe a câștigat proba de amuletă, iar concurenții au făcut un gest emoționant, pentru prima dată în competiție: au decis să doneze amuleta unui alt concurent, pentru un scop nobil! Chiar și Irina Fodor a fost surprinsă!
23:50
Simona Trașcă a vorbit, în exclusivitate, la Un show păcătos, despre o posibilă sarcină. Marian Buzilă, logodnicul vedetei, în culmea fericirii. Este blondina sau nu însărcinată?
23:20
Are sau nu Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii o nouă iubită? A apelat la psiholog în urma relației cu Ella Vișan # SpyNews
Andrei Lemnaru a făcut declarații exclusive despre viața sa de după despărțirea de Ella Vișan. Fostul concurent de la Insula Iubirii a mărturisit că a apelat chiar și la psiholog. Multă lume se întreabă acum dacă Andrei Lemnaru are sau nu o nouă iubită. Iată răspunsul!
Acum 4 ore
23:00
Doliu imens în Biserica Ortodoxă Română! Îndrăgitul preot din Argeș, Ciprian Necula, s-a stins din viață la vârsta de doar 48 de ani. Părintele și-ar fi pierdut viața în urma unui infarct, pe care l-ar fi suferit în urmă cu o zi.
22:20
Exclusiv! Apropiații Denisei Răducu, revoltați după ce fratele vitreg al cântăreței a fost găsit mort! Care este, de fapt, adevărul # SpyNews
Apropiații regretatei Denisei Răducu sunt revoltați, după ce în ultimele zile au apărut informații în presă potrivit cărora fratele artistei ar fi murit. Toată lumea se întreabă cine este, de fapt, acest frate al cântăreței, întrucât se știa că Denisa avea doar o soră mai mare, pe Adelina. Care este adevărul, aflați în exclusivitate pe Spynews.ro!
22:20
Reacția lui Alexandru Ciucu, după ce Alina Sorescu a făcut declarații tranșante la adresa lui. Designerul ar fi recurs inclusiv la amenințări. Cum se apără # SpyNews
Tensiunile dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu s-au încheiat, chiar dacă au divorțat. Fetițele celor doi sunt la mijloc, iar aceștia vor rămâne mereu părinți, indiferent de neînțelegeri. De când s-au separat, designerul se pare că încearcă să-i facă probleme artistei, după cum chiar ea a declarat, ba chiar ar fi ajuns să pună presiuni și să recurgă la amenințări, conform declarațiilor făcute de Alina Sorescu. Ce are de spus Alexandru Ciucu după ultimele acuzații.
22:20
Imagini exclusive cu Bianca Păsat! Ce face după ce Cornel Păsat a spus la televizor că a fost părăsit! | PAPARAZZI # SpyNews
În timp ce Cornel Păsat vorbește despre divorț și declară public că o iubește, Bianca Păsat își vede de viața ei! Încă soția dansatorului a fost surprinsă de paparazzii Spynews.ro, pentru prima dată după ce vestea despărțirii dintre ei a făcut valuri în showbiz!
22:20
Scandalul momentului a escaladat cu amenințări și interlopi! Jador face declarații exclusive: "Este foarte delicat" # SpyNews
Scandalul momentului în lumea manelelor a escaladat cu amenințări și interlopi. Jador a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro. Ce spune artistul despre situația prin care trece, dar și ce le transmite colegilor de breaslă, care s-au aliat împotriva lui.
22:20
O influenceriţă celebră, probleme peste probleme! "Nu îmi amintesc să mai fi avut așa stări urâte". Ce se întâmplă cu diva # SpyNews
Săptămâna și problema pentru Sensy! Influencerița ne-a mărturisit care sunt neplăcerile care se țin lanț de familia ei. Mai mult decât atât, creatoarea de conținut ne spune și de ce, timp de trei zile, nu a putut mânca nimic. Declarații exclusive.
22:20
Simona Halep a dat uitării tenisul! Ce preocupări are acum fosta sportivă? Imaginile vorbesc de la sine! # SpyNews
Simona Halep, una dintre cele mai cunoscute sportive de la noi din țară, dacă nu chiar cea mai cunoscută, are alte preocupări de când s-a lăsat de tenis! Fostul număr 1 mondial este o femeie obișnuită, iar paparazzii Spynews.ro au surprins imagini inedite cu aceasta. Iată despre ce este vorba!
22:20
Marian Aliuță, implicat în dosarul șefului din Poliția Română arestat pentru camătă | Legături periculoase # SpyNews
Marian Aliuță și firma sa, prin care fostul fotbalist a construit un complex imobiliar, sunt citați în fața instanței, în dosarul cămătarilor dirijați de comisarul Marius Maghiari, fost șef al Poliției Rutiere București.
22:20
Unul dintre asasinii milionarului Kreiner, gest disperat, înainte de condamnare | Detalii exclusive # SpyNews
Încercând să profite de protestul magistraților, care au amânat deja de trei ori pronunțarea în dosarul crimei, unul dintre ucigașii milionarului Adrian Kreiner a apelat la un gest disperat, în încercarea de a-și asigura o pedeapsă mai mică.
22:20
Ce a scos-o din minți pe Monica Tatoiu, la întoarcerea din Portugalia. Afacerista a ajuns în România cu un gust amar # SpyNews
Monica Tatoiu a fost într-o escapadă în Portugalia, alături de câțiva prieteni. La întoarcerea spre casă, femeia de afaceri a fost scoasă din minți. Iată ce a declarat, în exclusivitate, la Spynews TV!
22:20
Asia Express sezonul 8, 15 octombrie 2025. Ce probă au primit concurenții în cursa pentru amulet. Echipele fac spectacol pe plajă # SpyNews
Cele trei echipe care s-au clasat pe primele locuri în urma cursei de ieri au ajuns la proba de amuletă, la Asia Express, sezonul 8. Irina Fodor a anunțat jocurile pe care le vor face pe plajă concurenții pentru a câștiga amuleta. Iată cine s-a calificat în această etapă.
21:50
Asia Express sezonul 8, 15 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea. O altă echipă a fost afectată de victoria lor # SpyNews
Irina Fodor a anunțat cine a câștigat imunitatea la Asia Express, sezonul 8! Ediția din 15 septembrie 2025 a venit cu o mulțime de provocări pentru concurenți, dar și cu o surpriză mult așteptată: imunitatea.
21:30
Mireasa - Capriciile Iubirii. Florina, noua concurentă, s-a deschis rapid în fața fetelor! Le-a făcut mărturisiri despre fosta relație # SpyNews
Florina a intrat recent în casa Mireasa - Capriciile Iubirii, dar s-a acomodat rapid! Concurenta a vorbit deschis despre fosta relație cu colegele sale, care i-au adresat multe întrebări. Iată ce a declarat Florina!
Acum 6 ore
21:00
Primele imagini cu Elena, femeia de 35 de ani ucisă pe trecerea de pietoni, în Apărătorii Patriei. Tatăl ei, declarații sfâșietoare înainte de înmormântare # SpyNews
Familia Elenei, femeia ucisă luni după amiază, pe trecerea de pietoni din Apărătorii Patriei, trece prin momente dureroase. Tatăl ei se pregătește să o conducă pe ultimul drum. Bărbatul este cutremurat de durere și a făcut declarații tulburătoare.
20:50
Bianca Drăgușanu și-a topit acidul hialuronic, din nou! Motivul pentru care a decis să revină la buze mici # SpyNews
Bianca Drăgușanu a revenit la buzele mici! Vedeta a ales să-și topească, din nou, acidul hialuronic. Motivul? L-a spus chiar ea! Ce a făcut după ce s-a văzut cu buzele mici.
20:30
O femeie de 61 de ani din Prahova a rămas fără 170.000 de euro, după ce a fost înșelată de un nigerian. Bărbatul s-ar fi plâns că e bolnav # SpyNews
O femeie din Prahova ar fi fost înșelată cu aproape 200.000 de euro de un nigerian! Bărbatul ar fi apelat la latura sensibilă a femeii și ar fi reușit să obțină de la ea suma de 170.000 de euro. Nigerianul ar fi inovcat mai multe motive pentru care ar avea nevoie de bani, inclusiv faptul că ar fi bolnav.
20:10
Cum își controlează Francesca Sarao de la Insula Iubirii stările de anxietate: "M-a ajutat foarte mult să nu mă comport..." # SpyNews
Francesca Sarao a vorbit deschis despre afecțiunea cu care se confruntă și anume: anxietatea. Cu toate acestea, fosta concurentă de la Insula Iubirii încearcă să-și controleze stările și a explicat ce o ajută. Iată ce o face pe Francesca Sarao să se simtă așa!
19:50
Acces Direct. Mărturisire bombă în dosarul gemenilor morți la stână! Un martor a făcut declarații explozive: ”Luau bătaie de la patron” # SpyNews
O mărturisire explozivă ar putea produce o răsturnare de situație în cazul gemenilor morți la stâna din Mehedinți! Tragedia a lăsat în urmă multe semne de întrebare despre contextul în care s-a produs și cine ar fi de vină pentru cele două morți fulgerătoare.
19:30
Ce gânduri avea Oana Roman, în urmă cu 14 ani. Vedeta a mărturisit că a trecut prin momente dificile: Cum mai trăiesc..." # SpyNews
Oana Roman s-a lăsat copleșită de amintiri. Vedeta a primit amintire cu un mesaj pe care l-a postat în urmă cu 14 ani, pe Facebook. Pe atunci, Oana Roman trăia cu un gol imens în suflet. Iată cum este viața acesteia acum!
19:20
Dana Roba a pus-o la zid pe Andra Volos în scandalul momentului! Vedeta o acuză că i-a distrus lui Robert Lele căsnicia: ”Să te duci la muncă” # SpyNews
Dana Roba îi răspunde Andrei Volos în scandalul care a ocupat primele titluri ale ziarelor. Make-up artistul a acuzat-o pe vedetă că a intervenit în căsnicia lui Robert Lele cu fosta soție și i-a transmis un avertisment dur!
Acum 8 ore
18:50
Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre viața de mămică. Influencerița și partenerul ei dorm separat # SpyNews
Carmen Grebenișan a discutat deschis despre viața de mămică. Influencerița s-a acomodat rapid cu acest rol și a dezvăluit că nu doarme alături de iubitul ei, în această perioadă.
18:10
Ioana Grama și iubitul ei s-au reîntâlnit! Influencerița și-a luat inima-n dinți și a zburat singură, timp de 5 ore pentru a-și vizita iubitul, plecat din România! Iată unde sunt cei doi acum!
18:00
Fiul lui Sile Cămătaru, arestat preventiv pentru 30 de zile! Daniel și-ar fi bătut crunt copilul în public # SpyNews
Problemele cu legea se adâncesc în familia lui Sile Cămătaru! Băiatul său a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi bătut copilul pe stradă. Scenele agresive ar fi avut loc în public, sub privirile trecătorilor.
17:40
Fragmente de ADN cu o presupusă origine extraterestră, găsite în genomul a milioane de oameni! Cum explică cercetătorii fenomenul # SpyNews
Descoperire halucinantă! Cercetătorii ar fi identificat fragmente de ADN cu origine extraterestră în genomul a milioane de oameni. Specialiștii au oferit explicații cu privire la acest fenomen unic.
17:20
Caz halucinant în Dâmbovița! Un nepalez a fost arestat după ce și-a atacat doi colegi de muncă cu un topor # SpyNews
Un nepalez a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-a atacat cu un topor doi colegi de muncă, în Dâmbovița. De la ce a pornit scandalul. Nu te-ai fi așteptat deloc la asta!
Acum 12 ore
16:40
Cum se apără Liviu Guță, după ce a fost acuzat că e consumator de droguri și are patima jocurilor de noroc: "Singurul joc..." # SpyNews
Liviu Guță a fost acuzat în repetate rânduri că ar fi consumator de droguri și jucător la aparate. Cântărețul a decis că a venit momentul să pună "STOP" speculațiilor, așa că le-a răspuns celor care l-au pus la zid.
16:00
Triunghi amoros cu final tragic în Sibiu! Un bărbat a fost ucis și îngropat de femeia căreia îi era amant. Ea l-a omorât împreună cu concubinul ei # SpyNews
O crimă înfiorătoare a avut loc la Sibiu, acolo unde un bărbat a fost găsit mort, îngropat parțial într-o zonă de la marginea orașului. Descoperirea a fost făcută întâmplător. În urma anchetei, oamenii legii au reținut doi suspecți: o femeie și un bărbat.
15:50
Fiul lui Sile Cămătaru, acuzat că și-a bătut băiatul de 12 ani! L-ar fi lovit cu pumnii și palmele pe stradă. Ce spune poliția # SpyNews
Fiul lui Sile Cămătaru este acuzat că și-ar fi bătut copilul, un băiat de 12 ani. Incidentul ar avut loc în urmă cu câteva luni, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. Potrivit primelor informații, copilul nu era în grija tatălui, ci a bunicilor. Poliția s-ar fi sesizat din oficiu.
15:10
Olivia Păunescu, detalii neștiute din viața ei dincolo de micile ecrane. Prezentatoarea TV a vorbit despre căsnicia cu soțul ei și relația cu sora mai mică # SpyNews
Olivia Păunescu a vorbit despre viața ei personală, fiind puține momentele în care face dezvăluiri despre familia ei. Prezentatoarea TV formează un cuplu cu soțul ei de 13 ani, iar de șase ani sunt căsătoriți. Olivia Păunescu are și o soră mai mică, pe Anda, care nu lucrează în televiziune.
15:10
O mamă şi bebelușul ei au murit, după ce aceasta a născut acasă. Femeia ar fi fost avertizată că sarcina era una cu risc crescut # SpyNews
Sfârșit tragic pentru o mamă și bebelușul ei. Cei doi au murit după ce femeia și-a adus copilul pe lume acasă, în ciuda avertismentelor medicale. Potrivit primelor informații, mama ar fi fost informată anterior de către specialiști că sarcina era una cu risc crescut și necesita supraveghere în spital.
14:40
Ce a apărut la locul accidentului unde Elena, tânăra mamă a doi copii, a murit. A fost spulberată de o mașină pe trecerea de pietoni # SpyNews
Locul tragediei din București, unde Elena, o mamă de doar 35 de ani, a fost lovită mortal pe trecerea de pietoni, s-a transformat într-un altar al durerii. Oamenii au adus flori și au aprins lumânări pe care le-au așezat pe asfaltul unde femeia a fost omorâtă de șoferul care gonea cu viteză.
14:10
Gabriela, fosta iubită a lui Alex Bodi, înțepătură la adresa afaceristului? „Eu mă plictisesc repede”. Ce a transmis bruneta # SpyNews
Alex Bodi și fosta iubită, Gabriela, au format un cuplu în trecut, însă se zvonește că ar fi din nou împreună. Nu se știe dacă au o relație, însă bruneta a vorbit despre cum își dorește să fie bărbatul din viața ei. Unii sunt de părere că a făcut referire la Alex Bodi.
13:50
Imaginile durerii de la priveghiul Elenei, tânăra mamă a doi copii, ucisă pe o trecere de pietoni din București. Femeia va fi înmormântată în satul natal # SpyNews
Lacrimi și durere la priveghiul Elenei, tânăra mamă a doi copii care și-a pierdut viața în accidentul tragic de pe o trecere de pietoni din București. Trupul neînsuflețit al femeii a fost depus la capela unei biserici din satul natal, acolo unde familia, prietenii și zeci de oameni care au cunoscut-o sunt așteptați să își ia rămas-bun.
13:20
Celia a vorbit deschis despre problemele din căsnicia cu Ardeli Ancuța. Ce o deranjează cel mai mult la bărbatul cu care este căsătorită de aproape 15 ani # SpyNews
Celia și soțul ei sunt căsătoriți de aproape 15 ani. Au împreună doi copii, iar cântăreața recunoaște că lucrurile nu sunt mereu roz în căsnicia lor. Cei doi au fost la un pas de divorț după ce au devenit părinți, iar artista spune că acum situația nu este așa cum și-ar dori.
13:10
Cristina Pucean, schimbare radicală de look! Cum arată celebra dansatoare după ce a renunțat complet la părul blond | VIDEO # SpyNews
Cristina Pucean surprinde din nou cu o transformare neașteptată de look! Cunoscută pentru aparițiile sale spectaculoase și pentru părul blond, celebra dansatoare a decis să facă o schimbare radicală și s-a vopsit brunetă.
12:50
Ce spune Titi Aur despre accidentul în care o femeie a fost ucisă pe trecere de pietoni: “Și victima este vinovată…” # SpyNews
Fostul pilot de raliuri și expert în conducere defensivă, Titi Aur, a comentat accidentul tragic în care o femeie și-a pierdut viața pe o trecere de pietoni. Care au fost concluziile expertului în siguranță rutieră.
12:30
Sora Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, copleșită de durere, la mormântul ei. Cum arată locul de veci la 16 ani de când a murit # SpyNews
Prima soție a lui Florin Salam a murit la 27 de ani. De atunci, au trecut 16 ani, iar familia ei este în continuare copleșită de durere. Sora ei a fost la mormântul ei în urmă cu câteva săptămâni, atunci când Fănica ar fi trebuit să își sărbătorească ziua de naștere.
Acum 24 ore
12:00
Anda Adam a rămas cu semne, după proba cu targa de la Asia Express. Cum arată acum picioarele cântăreței # SpyNews
Anda Adam a avut probleme în timpul probei cu targa, la Asia Express. Concurenta s-a lovit la picioare și a rămas cu semne pe care le are și în prezent. Cântăreața a recunoscut că misiunea a fost complicată și că i-a dat bătăi de cap.
11:50
Tatăl Andreei Cuciuc, declarații tulburătoare: "Mă tem să nu îmi pierd soția..." Ce regrete are Igor Cuciuc # SpyNews
Igor Cuciuc, tatăl Andreei Cuciuc, a făcut declarații tulburătoare după tragedia care i-a zguduit familia. Artistul a vorbit despre durerea pe care o trăiește de când și-a pierdut fiica, dar și despre teama de a nu-și pierde și soția, care este copleșită de suferință.
11:50
Jocul Încrederii Oarbe: Lupta concurenților pentru Imunitate şi o cerere în căsătorie neaşteptată, diseară la Asia Express. Emisiunea, din nou lider de audiență # SpyNews
A fost o seară plină de emoție și adrenalină la Asia Express – Drumul Eroilor. Misiunea principală a ediției de aseară i-a purtat pe concurenți într-o experiență intensă, care a redat atmosfera dramatică a războiului din Vietnam. Marea imunitate rămâne încă incertă și va fi dezvăluită abia în această seară, într-o nouă ediție plină de tensiune și surprize. O cerere în căsătorie neaşteptată va completa tabloul. Emisiunea a fost, și de această dată, lider detașat de audiență.
11:30
Rețeta lui Chef Horia Manea de orzo cu ciuperci. Cum să obții un preparat delicios în câteva minute # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, fasole blanșată picantă, un fel principal, orzo cu ciuperci și un desert, chec cu mere și scorțișoară.
11:10
Ce semn a primit soțul Ancăi Molnar, la aproape un an și jumătate de la moartea make-up artistei: „Un moment care mi-a atins sufletul” # SpyNews
Anca Molnar a murit în vara anului trecut, după ce s-a luptat cu probleme grave de sănătate. Make-up artista a lăsat în urmă un soț îndurerat și un băiat adolescent. Claudiu a primit un semn care i-a amintit de Anca Molnar.
11:00
Femeia cu cei mai mulți copii din lume. A născut de 27 de ori și a adus pe lume 69 de suflete # SpyNews
O femeie din Rusia este considerată cea mai prolifică mamă din toate timpurile, după ce a născut de 27 de ori și a adus pe lume nu mai puțin de 69 de copii. Cazul ei a uimit întreaga lume și a intrat în istorie.
10:40
De ce sunt nevoiți Mihaela și Ștefan de la Mireasa, finaliștii sezonului 11, să stea despărțiți. Ce se întâmplă în căsnicia lor # SpyNews
Mihaela și Ștefan de la Mireasa sunt în continuare o familie. Cei doi locuiesc, însă, separat, asta pentru că fosta concurentă a trebuit să se întoarcă în Republica Moldova, țara natală. Bruneta a spus de ce au luat o astfel de decizie.
10:20
Prima țară din lume unde medicii pot prescrie rețete pentru vacanță. Călătoriile, o nouă metodă de tratament # SpyNews
Suedia a devenit prima țară din lume în care medicii pot prescrie vacanțe ca parte a unui plan de tratament pentru sănătatea mintală și bunăstare. Nu, nu este o glumă! Inițiativa face parte dintr-un program-pilot care recunoaște beneficiile călătoriilor în reducerea stresului, anxietății și epuizării.
10:00
Luna Nouă în Balanță pe 21 octombrie 2025. Cum sunt afectate zodiile. Pentru cine se anunță o perioadă favorabilă # SpyNews
Luna Nouă are loc pe 21 octombrie 2025. Fenomenul are loc în semnul Balanței, o zodie care exprimă echilibrul și dorința de a face lucrurile așa cum trebuie. Următoarea perioadă vine cu schimbări în viața zodiilor, în special în rândul nativilor care vor să încheie un capitol.
