Honor Magic 8 şi Magic 8 Pro – detalii oficiale pentru două flagship-uri cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7 ani de suport software şi buton dedicat AI

16:13

Traficul din Bucureşti este unul cu adevărat dificil şi chiar trebuie să ai răbdare pentru a te descurca în aglomeraţia ce se generează zi de zi încă de la primele ore ale dimineţii. Un consilier general a propus recent un nou proiect de taxare a maşinilor provincialilor, adică toate acele autovehicule ce nu sunt înmatriculate […] The post Primăria Capitalei se gândeşte să introducă o taxă pentru maşinile provincialilor (orice maşină ce nu este înmatriculată în Bucureşti sau judeţul Ilfov) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.