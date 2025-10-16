Caravana Europa FM ajunge în orașul tău pentru a sărbători împreună 25 de ani de când suntem pe aceeași frecvență. Astăzi a oprit în Galați
Europa FM, 16 octombrie 2025 00:40
În octombrie, Caravana Europa FM ajunge în orașul tău pentru a sărbători împreună 25 de ani de când suntem pe aceeași frecvență. Astăzi, caravana a oprit în Galați. Corespondentul Europa FM, Ema Turcu, a stat de vorbă cu ascultătorii. Ema Turcu: Ascultați Europa FM? Ascultător: „Da, pentru că nu vorbesc mizerii și pentru că susțin […]
• • •
Caravana Europa FM ajunge în orașul tău pentru a sărbători împreună 25 de ani de când suntem pe aceeași frecvență. Astăzi a oprit în Galați # Europa FM
În octombrie, Caravana Europa FM ajunge în orașul tău pentru a sărbători împreună 25 de ani de când suntem pe aceeași frecvență. Astăzi, caravana a oprit în Galați. Corespondentul Europa FM, Ema Turcu, a stat de vorbă cu ascultătorii. Ema Turcu: Ascultați Europa FM? Ascultător: „Da, pentru că nu vorbesc mizerii și pentru că susțin […]
UE propune noi reguli pentru închirierile pe termen scurt, cu scopul de a combate criza locuințelor și specula imobiliară | AUDIO # Europa FM
UE va propune reguli pentru închirierile de apartamente și case pe termen scurt, cu scopul de a combate „criza socială” din domeniul locuințelor. Noul „Plan european pentru locuințe accesibile” cuprinde măsuri care să ajute chirașii, dar și pentru a lupta cu specula imobiliară și închirierile turistice. După „explozia” prețurilor pentru locuințe, în mai multe țări […]
Legea prosumatorilor, adoptată de Camera Deputaților: Românii pot folosi energia produsă de panourile fotovoltaice la mai multe locuri de consum. Liderul senatorilor PSD: Factura va fi compensată cu energia care a fost livrată | AUDIO # Europa FM
Legea prosumatorilor, adoptată de Camera Deputaților. Noua lege aduce beneficii în plus, precum posibilitatea de a compensa energia produsă de panourile fotovoltaice la mai multe locuri de consum ale unui prosumator. Însă legea lasă nerezolvată o problemă majoră: termenele la care furnizorii trebuie să plătească energia injectată în rețea, atrage atenția Asociația Prosumatorilor. În forma […]
Camera Deputaților a adoptat legea care permite reluarea construcției hidrocentralelor începute înainte de 2007, în arii protejate. ONG-urile de mediu anunță că vor sesiza Comisia Europeană și Curtea Constituțională | AUDIO # Europa FM
Se poate relua construcția hidrocentralelor ridicate înainte de 2007 și care se află acum în arii protejate. Camera Deputaților a adoptat azi legea care prevede posibilitatea de modificare a limitelor ariilor naturale protejate din jurul acestor obiective. Noile limite vor fi trasate astfel încât nici drumurile de acces, stațiile și liniile de evacuare să nu […]
Cristian Andrei, consultant politic, despre implicarea SRI în lupta anticorupție, fără a încălca principiile democratice: Președintele trebuie să fie prezent în acest proces. Este nevoie și de un control parlamentar autentic | VIDEO # Europa FM
Președintele Nicușor Dan vrea ca SRI să intre în lupta anticorupție. Dar cât de sigur e acest drum? La acestă întrebăre a răspuns consultantul politic Cristian Andrei, invitat de Mădălina Dobrovolschi la ediția de marți a emisiunii „Piața Victoriei”. Cristian Andrei este de părere că, pentru a evita riscul de implicare a SRI în economie […]
Legea pensiilor private, adoptată de plenul Camerei Deputaților: Doar 30% din bani se pot retrage la pensionare. Restul va fi eșalonat pe opt ani | AUDIO # Europa FM
Legea privind plata pensiilor private a fost adoptată în Parlament. Documentul prevede că, la ieșirea la pensie, vom putea retrage doar 30% din pensia privată obligatorie, iar restul din Pilonul II va fi eșalonat pe opt ani. Bolnavii de cancer vor putea primi, la cerere, toți banii odată. UDMR a propus ca de această facilitate […]
România are de cheltuit 13 miliarde de euro, bani din PNRR, pentru 20.000 de proiecte până în august 2026, iar oricine va putea vedea stadiul investițiilor | AUDIO # Europa FM
Cum stăm cu banii europeni din Planul de Redresare și Reziliență: spre sfârșitul lunii octombrie ministerul Finanțelor și ministerul Proiectelor Europene vor prezenta lista completă cu lucrările care trebuie să fie gata până în august 2026. Avem de cheltuit 13 miliarde de euro pentru 20.000 de proiecte – câte au mai rămas după revizuire. Până […]
Părinții, nevoiți să plătească sute de lei pentru materialele auxiliare recomandate de profesori. Președintele FNP-B consideră că Ministerul trebuie să includă în licitațiile pentru manuale și caietele de lucru | AUDIO # Europa FM
Toamna nu a adus doar începutul școlii, ci și o listă de cheltuieli considerabile pentru părinți, în special pentru materialele auxiliare folosite la școală. Caietele de lucru, culegerile și planșele educaționale, care ar trebui să fie opționale, au devenit aproape obligatorii în multe clase. De la începutul anului școlar, părinții au scos din buzunar […]
Cum va fi calculată viteza medie a unei mașini pe drumurile de mare viteză, o măsură prin care autoritățile încearcă să reducă numărul accidentelor rutiere | AUDIO # Europa FM
Va fi calculată și în România viteza medie pentru sancționarea vitezomanilor. Acest concept se aplică de ani buni pe anumite tronsoane de drum din mai multe țări europene, iar ministerul de interne vrea să-l aplice și la noi, în încercarea de a reduce numărul de accidente rutiere. Deocamdată nu e clar când va intra în […]
MApN i-a chemat pe rezerviștii din București și Ilfov la un exercițiu de mobilizare. Le sunt testate colaborarea cu militarii și timpul de răspuns în cazul unui conflict | AUDIO # Europa FM
Exercițiu de mobilizare pentru rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov, organizat de MApN. Se are în vedere întărirea colaborării dintre rezerviști și militarii activi și se urmărește timpul de răspuns în caz de conflict. Exercițiul are loc între 12 și 20 octombrie. Peste 10.000 de rezervişti cu domiciliul în Bucureşti şi în judeţul Ilfov sunt convocaţi […]
Scandal în Parlament la dezbaterea propunerii legislative a AUR privind site-urile pentru adulți. Senator USR: Îl faceți pe Putin tare mândru de voi | AUDIO # Europa FM
Scandal în Parlamentul României: partidele extremiste folosesc în continuare un limbaj agresiv și jignitor față de colegele din alte partide. USR cere sancționarea parlamentarului Ninel Peia pentru comportament „inacceptabil” în plen, după ce a jignit o deputată a Uniunii Salvați România. Totul a pornit de la o propunere legislativă depusă de AUR, care ar fi […]
Prahova: Cetățean nigerian, reținut de poliție după ce a înșelat o femeie cu peste 200.000 de euro | AUDIO # Europa FM
Un cetățean nigerian, acuzat că a înșelat o femeie din Prahova cu peste două sute de mii de euro, a fost reținut miercuri de polițiștii din Prahova. Bărbatul se ascundea în spatele unor identități false și înșela doamne în vârstă, pe care le determina să-l susțină financiar. Cetățeanul nigerian are 35 de ani și a […]
Viitor fără Gripă – Inițiativă națională de conștientizare și schimbare de politică publică privind vaccinarea voluntară antigripală la copii (P) # Europa FM
Copiii sunt de 2–3 ori mai contagioși decât adulții și au cele mai mari incidențe ale gripei; demersul lansează un cadru de informare, aliniere la bune practici europene și decizie publică bazată pe date pentru protejarea familiilor și comunităților. București, 13 octombrie 2025 — În Parlamentul României a fost lansată inițiativa „Viitor fără Gripă […]
Guvernul german va oferi stimulente neimpozabile, în valoare de până la 2.000 de euro, pensionarilor care rămân în câmpul muncii după 67 de ani | AUDIO # Europa FM
Guvernul de la Berlin a aprobat o lege care stimulează munca după pensionare: pentru a combate deficitul de forţă de muncă, cei care muncesc după ieșirea la pensie pot câștiga până la 2.000 de euro pe lună, bani scutiţi de impozite. Modificarea va intra în vigoare la începutul anului viitor. Ministrul german de finanțe a […]
Republica Moldova: Numele lui Alexandru Munteanu, candidatul propus de PAP ca viitor premier, figurează în cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice | AUDIO # Europa FM
Candidatul propus ca viitor premier în Republica Moldova, Alexandru Munteanu, și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina, scrie RISE Moldova. De asemenea, numele său figurează în cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice. Deși nu este ilegal să deții companii offshore, lipsa de transparență […]
Serviciile medicale de prevenție sunt gratuite și pentru neasigurați, prin bilet de trimitere de la medicul de familie, anunță Ministerul Sănătății | AUDIO # Europa FM
Mergeți periodic la medic, este un apel transmis de Ministerul Sănătății. Cetățenii sunt sfătuiți să apeleze la serviciile medicale de prevenție. Ele sunt gratuite și pot fi accesate printr-un bilet de trimitere de la medicul de familie. Serviciile medicale de prevenție pot fi accesate în mod gratuit de către adulții de peste 18 ani, indiferent […]
Președintele POSA explică cum i-ar fi afectat pe păgubiți unele modificări la legea RCA, respinse de deputați: „Am trecut pe lângă dezastru” | AUDIO # Europa FM
O lege care ar putea schimba modalitatea prin care se acordă despăgubirile în urma unor accidente rutiere este vehement contestată de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România. Proiectul a fost inițiat de Guvern și adoptat în 2024 de Senat și introducea în categoria vehiculelor pentru care devine obligatorie polița RCA și trotinetele electice și […]
Românii plătesc cel mai mult din Europa pentru energia electrică, arată date prezentate de ministrul Bogdan Ivan, care a explicat de ce se întâmplă acest lucru # Europa FM
Românii plătesc cea mai scumpă energie din Europa. Ministrul Energiei revine cu date oficiale care atestă acest lucru. Citează datele unor autorități de reglementare în Energie și ale organismului care analizează preţurile la nivelul Uniunii Europene. Bogdan Ivan fost criticat pentru că ar fi exagerat când a spus că România are unul dintre cele mai […]
Un român, printre cei implicați în furtul brățărilor dacice și a Coifului de la Coțofenești de la Muzeul Drents. Bărbatul a investigat locul înainte de comiterea jafului | AUDIO # Europa FM
În dosarul jafului de la Muzeul Drents din Olanda, apare și numele unui român, în vârstă de 38 de ani. Acesta ar avea legături cu o grupare specializată în furt de obiecte de artă la comandă. Bărbatul s-a furișat în muzeu cu zile înainte ca brățările dacice și Coiful de la Coțofenești să fie sustrase, […]
Ilfov: Garda Națională de Mediu a făcut primele controale privind arderile ilegale de deşeuri, cu ajutorul dronelor, la Sintești | AUDIO # Europa FM
Prima acţiune pentru controlul şi prevenirea arderilor ilegale de deşeuri, în care au fost folosite drone, a avut loc astăzi în Sinteşti, judeţul Ilfov. Anunțul a fost făcut de Garda Naţională de Mediu, pe pagina de Facebook a instituției. Garda Naţională de Mediu anunţă prima acţiune de anvergură în județul Ilfov, în care au fost […]
Două cutremure s-au produs miercuri dimineață în România. Primul a avut loc în județul Satu Mare și a avut magnitudinea 4, iar cel de-al doilea a avut loc jumătate de oră mai târziu, în județul Buzău, unde magnitudinea înregistrată a fost de 3,3, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). […]
Un deținut de la Penitenciarul din Târgu Jiu a spart baza de date a unei închisori și a făcut mai multe tranzacții. ANP a sesizat poliția | AUDIO # Europa FM
Breşă de securitate în închisorile din România. Un deținut de la Penitenciarul din Târgu Jiu a spart baza de date a unei închisori și a accesat inclusiv documente clasificate. Individul ar fi folosit un infochioșc unde s-a logat cu contul unui poliţist care nu şi-a mai actualizat parola. Administrația Națională a Penitenciarelor face mai multe […]
Proiectul de lege privind modul în care românii își vor putea retrage banii din fondurile private de pensii ajunge în Camera Deputaților pentru votul decizional | AUDIO # Europa FM
Vot final astăzi în Camera Deputaților pe legea care stabilește modul în care românii își vor putea retrage banii acumulați în fondurile private de pensii. Ieri, proiectul de lege a trecut de comisiile de buget și pentru muncă ale Camerei Deputaților, în forma adoptată de Senat. Proiectul prevede că persoanele care optează să retragă banii […]
Israelul a deschis punctul de trecere Rafah, permițând intrarea ajutoarelor umanitare în Gaza, după ce Hamas a returnat trupurile a patru ostatici | AUDIO # Europa FM
Israelul a decis să deschidă punctul de trecere Rafah dintre Gaza și Egipt și să permită transferul de ajutor umanitar în Fâșie, după ce Hamas a returnat trupurile a patru ostatici. Transferul a avut loc după ce Israelul a amenințat că va restricționa ajutorul umanitar către enclava palestiniană până când Hamas va returna trupurile tuturor […]
Stelian Burdujeanu, primarul general interimar al Capitalei: Cred că un candidat comun din partea coaliției ar rezolva o mare parte din problemele cu care se confruntă orașul | VIDEO # Europa FM
Organizarea alegerilor în București este motiv de conflict în coaliție. PSD amenință cu ieșirea de la guvernare, iar celelalte partide încearcă să negocieze, de săptămâni în șir, o soluție convenabilă pentru toată lumea. Ce șanse sunt să avem anul acesta un nou primar al Bucureștiului, ales prin vot? Este din nou Primăria Generală în criză […]
Microsoft întrerupe actualizările și suportul gratuit pentru Windows 10: Dispozitivele vor fi mai expuse la viruși | AUDIO # Europa FM
Microsoft întrerupe, de azi, asistența gratuită pentru Windows 10. Dispozitivele vor funcționa în continuare, dar vor fi mai vulnerabile la viruși. Reprezentanții Microsoft susțin că patru din zece utilizatori încă folosesc Windows 10, deși Windows 11 a fost lansat în 2021. După 14 octombrie 2025, compania nu va mai asigura actualizări software gratuite, soluții de […]
Cipru: Guvernul triplează bugetul pentru sterilizarea pisicilor, după ce numărul acestora a ajuns la un milion | AUDIO # Europa FM
Insula Cipru, faimoasă de secole pentru dragostea sa față de pisici, se plânge că, în ciuda măsurilor, felinele s-au înmulțit excesiv. Oficialii estimează că există aproximativ un milion de pisici sălbatice, adică aproape una la fiecare locuitor. În realitate, par să fie mult mai multe. Activistii pentru protecția animalelor spun însă că cifra reală ar […]
Iași: Zeci de mii de oameni au participat la slujba specială de Hramul Sfintei Parascheva. Copii și vârstnici au avut nevoie de îngrijiri medicale | VIDEO # Europa FM
Peste 15.000 de credincioși sunt la Iași – acolo unde are loc slujba specială de Hramul Sfintei Parascheva. Vremea a ținut cu pelerinii veniți din toate colțurile țării pentru a participa la eveniment. 32 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale până acum. Încă de la primele ore ale dimineții bulevardul Ștefan cel Mare […]
S-a stins din viață interpretul aromân Cristian Ionescu. Melodiile sale au adus optimism în perioada comunismului și au încântat generații la rând | AUDIO # Europa FM
Doliu în lumea artistică aromână. A murit îndrăgitul interpret Cristian Ionescu, cunoscut pentru cântece clasice, emblematice pentru cultura aromânilor. Cântecele sale au fost sprijin și sursă de optimism în perioada comunismului și sursă de inspirație pentru artiștii români și aromâni. Muzica lui Cristian Ionescu fost o sursă de bucurie și optimism. Discurile sale erau ascultate […]
Comisia Europeană a amendat trei case de modă cu peste 157 de milioane de euro pentru practici anticoncurențiale în stabilirea prețurilor | AUDIO # Europa FM
Comisia Europeană a amendat trei case de modă cu peste 157 de milioane de euro pentru practici tarifare anticoncurențiale. Brandurile de lux au limitat capacitatea magazinelor independente cu care colaborează să-și stabilească propriile prețuri. Casele de modă Gucci, Chloé și Loewe au fost sancționate de Uniunea Europeană cu amenzi în valoare totală de peste 157 […]
Piața Victoriei. Marea bătălie pentru primărie. Invitat este primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu # Europa FM
Tăierea posturilor din primării și organizarea alegerilor în București sunt motive de război în coaliție. PSD amenință cu ieșirea de la guvernare, iar celelalte partide încearcă să negocieze, de săptămâni în șir, o soluție convenabilă pentru toată lumea. Ce șanse sunt să avem anul acesta un nou primar al Bucureștiului ales prin vot? Ce probleme […]
Germania: O motocicletă cu autograful Papei Leon al XIV-lea va fi scoasă la licitație la München | AUDIO # Europa FM
O motocicletă cu autograful Papei Leon al XIV-lea va fi scoasă la licitație, la München, în Germania. „Jesus Bikers”, un club de motocicliști creștini, a adus vehiculul la Roma, unde a fost semnat de Suveranul Pontif. Motocicleta, care a trecut pe la vârful Bisericii Catolice, ar putea fi vândută chiar și cu 60.000 de euro. […]
Ministrul Finanțelor anunță că o divizie de Operațiuni Speciale a ANAF se va ocupa, de acum, de sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă fiscală | VIDEO # Europa FM
O divizie de Operațiuni Speciale a ANAF se va ocupa, de acum, de sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă fiscală. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook ce va face această divizie. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: „Vizează aceste mari dosare care au trenat foarte mult […]
CNA îi solicită președintelui Nicușor Dan să includă educația media în Strategia Națională de Securitate | AUDIO # Europa FM
Educația media ar putea fi predată în școli. Consiliul Național al Audiovizualului anunță că i-a cerut oficial președintelui Nicușor Dan să includă educația media ca pilon distinct în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării. Ea ar viza inclusiv alfabetizarea digitală a profesorilor și funcționarilor publici. Includerea educației media în programa școlară s-ar impune – […]
Lista primăriilor cu datorii la CAS și CASS, publicată săptămâna aceasta de Guvern. Ilie Bolojan: „Și-au făcut un obicei din a nu bugeta unele cheltuieli” | AUDIO # Europa FM
Săptămâna aceasta, Guvernul va publica lista primăriilor cu datorii. „Nu mai sunt acceptate practicile prin care Guvernul venea ca un pompier să salveze administrațiile locale ineficiente sau care și-au făcut un obicei din a nu bugeta unele cheltuieli”, spunea recent premierul Ilie Bolojan. Un raport al Curții de Conturi arată că unele administrații locale au […]
OMS a transmis o alertă globală pentru trei siropuri de tuse contaminate cu substanțe toxice. Toate sunt fabricate în India | AUDIO # Europa FM
Alertă OMS privind siropurile de tuse contaminate din India. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a cerut autorităţilor sanitare din întreaga lume să raporteze orice depistare a trei siropuri de tuse contaminate în ţările lor. Alerta vizează anumite loturi de Coldrif, Respifresh TR şi ReLife, produse de Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals şi Shape Pharma. OMS a declarat […]
Al doilea autor al jafului de 10 milioane de lei de la Poșta Timișoara, prins în Italia | AUDIO # Europa FM
Al doilea autor al jafului de 10 milioane de lei de la sursa Poștei din Timișoara, comis în luna mai, a fost prins. Bărbatul se ascundea într-un apartament din localitatea Pavia, din Italia. Bărbatul, de 37 de ani, a fost dat în urmărire internațională – având un mandat de arestare preventivă pentru furt calificat cu […]
Instagram introduce reguli noi pentru utilizatorii sub 18 ani. Meta va adapta, practic, Instagram la standarde similare filmelor pentru publicul peste 13 ani, limitând accesul la conținut cu sex, alcool și droguri. Regulile se aplică deja în mai multe țări. „Am revizuit ghidurile privind conținutul potrivit vârstei, comparându-le cu clasificarea filmelor interzise sub-13, și le-am […]
Șoferul care a omorât o femeie pe trecerea de pietoni, arestat pentru 30 de zile. Titi Aur, fost pilot: “Ar trebui să înțelegem că circulăm într-o junglă, în traficul din România și ar trebui să ne păzim singuri pielea” | AUDIO # Europa FM
Judecătoria Sectorului 4 a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele șoferului care a accidentat mortal, ieri, o femeie pe trecerea de pietoni. Audierea tânărului de 20 de ani la Parchet s-a încheiat în cursul după-amiezii. Între timp, au fost făcute publice imaginile cu momentul impactului. Potrivit unor informații Europa FM, […]
Te simți copleșit de tot ce ai de făcut într-o zi? Îți notezi sarcinile, dar tot rămâi fără timp sau energie? Nu ești singur. Din fericire, tehnologia chiar poate lucra în favoarea ta. În loc să te încarce, unele aplicații te pot ajuta să câștigi timp, să-ți organizezi mai clar ziua și să-ți păstrezi echilibrul […]
Resveratrolul a atras atenția cercetătorilor și a publicului larg datorită teoriilor că ar sprijini sănătatea inimii sau că ar încetini îmbătrânirea. Dacă vrei să afli ce spun studiile despre resveratrol, unde îl găsești și cum îl poți folosi în siguranță, citește în continuare! Ce este resveratrolul și unde îl întâlnești Resveratrolul aparține clasei de polifenoli […]
Industria auto trece printr-o transformare majoră, mai rapidă decât oricând în ultimele decenii. Tehnologiile electrice, sistemele avansate de asistență, conectivitatea digitală și noile concepte de mobilitate redefinesc modul în care privim mașina – nu doar ca mijloc de transport, ci ca extensie a stilului de viață modern. De la electrificare și conducere autonomă, până la […]
Spectacolele cu artificii de zeci de mii de euro, de ziua comunei. Ce spune un edil din Botoșani despre deficitul bugetar: „Cum erau bani pe vremea lui Dăncilă și a lui Cîțu, și acum nu mai sunt?” | AUDIO # Europa FM
Spectacol cu artificii de ziua comunei ori de Revelion: unele primării din țară plătesc chiar și 7.000 de euro pentru 15 minute de „tradiție”, așa cum au început să denumească edilii investiția. Joc de artificii multicalibru cu efecte de crizantemă coloră ori cascade de cristal – sunt printre variațiile de lumini pe care le aleg primari […]
STUDIU: Cât sunt așteptați românii să cheltuiască în acest an în perioada reducerilor de „Black Friday” | AUDIO # Europa FM
Magazinele încep pregătirile pentru „Black Friday”. Evenimentul dedicat reducerilor este programat de mai multe magazine online la finalul acesti luni sau în prima săptămână din noiembrie. Un studiu recent arată că în acest an românii vor cheltui în medie de BlackFriday 400-500 de lei. Marile magazine online au anunțat deja când vor organiza în acest […]
Consumatorii casnici ar putea fi scutiți de plata TVA pentru apa de la robinet, în anumite condiții, conform unei propuneri legislative depuse la Senat | AUDIO # Europa FM
Fără TVA pentru apa de la robinet. Asta prevede un proiect de lege depus la Senat. Dacă va va fi aprobat, consumatorii casnici vor fi scutiți de plata TVA pentru un consum de cel mult cinci metri cubi de apă pe lună, pentru o persoană. Proiectul de lege, depus la Senat de mai mulți deputați […]
România în Direct. Avortul în România: trebuie obligați medicii să facă avort la cerere în spitalele publice? # Europa FM
Avortul în România: trebuie obligați medicii să facă avort la cerere în spitalele publice? Dezbaterile în societatea românească privind dreptul la avort s-au întețit mai ales după anul electoral. Recent, un proiect de lege depus în Parlament privind vătămarea fătului a creat confuzie în societate. Unele organizații neguvernamentale au acuzat că se deschide o cale […]
Programul „Siguranță în trafic”. Șoferii care încalcă viteza vor fi amendați cu ajutorul camerelor de supraveghere. Cum vor fi sancționați cei care opresc sau parchează neregulamentar | AUDIO # Europa FM
Ministerul de Interne lansează programul „Siguranță în trafic”. Șoferii vor putea fi amendați cu ajutorul camerelor de supraveghere din orașe și ale Companiei de Autostrăzi. Acestea vor fi integrate în sistemul e-Sigur, de supraveghere a traficului, operat de Poliția Rutieră. Secretarul de stat Bogdan Despescu: „Creăm premisele integrării în sistemul E-sigur a camerelor administrației publice […]
Protecție sporită pentru pădurari. Aceștia ar urma să poarte echipamente de înregistrare audio-video, potrivit unei propuneri legislative votate de senatori | AUDIO # Europa FM
Pădurarii ar urma să poată folosi echipamente de înregistrare audio-video – tip bodyCam – în timpul desfășurării activităților de serviciu. Propunerea legislativă a trecut de votul senatorilor și merge acum la Camera Depuraților, for decizional. Senatorul USR, Aurel Oprinoiu: Le oferim pădurarilor o minimă protecție, prin posibilitatea de a înregistra ce se întâmplă în teren […]
Peste o lună va începe extinderea magistralei de metrou M4, potrivit primarului Sectorului 4, Daniel Băluță. Proiectul va include 14 stații | AUDIO # Europa FM
Peste o lună va începe extinderea magistralei de metrou M4. Este vorba despre traseul care va pleca de la stația Gara de Nord 2 și va traversa Sectoarele 4 și 5, având ultima oprire la Depoul Progresul, potrivit primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, care a vorbit despre acest proiect în cadrul galei Smart Winners Urban […]
Compania Națională de Investiții a cheltuit peste 66.000 de euro pentru parfumarea sediul central cu uleiuri esențiale | AUDIO # Europa FM
Cheltuieli din bani publici pentru confortul olfactiv al funcționarilor de la Compania Națională de Investiții. Conducerea instituției a cheltuit peste 60 de mii de euro pentru a-și parfuma cu uleiuri esențiale sediul central, scriu jurnaliștii de la SpotMedia. Dispozitivele de odorizare au fost introduse pentru a îmbunătăți calitatea aerului din interior – se apără compania […]
