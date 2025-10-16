Românii trăiesc cu 8 ani mai puțin decât cei din alte țări din Uniunea Europeană. Care este principala cauză
SportMedia, 16 octombrie 2025 02:10
Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică şi management, şef secţie promovarea sănătăţii în cadrul INSP, a tras un semnal de alarmă privind durata de viaţă a românilor, despre care a spus că este cu 8 ani mai mică decât media europeană. Principala cauză este alimentaţia nesănătoasă. Medicul a vorbit, miercuri seară, la Medika TV, despre … The post Românii trăiesc cu 8 ani mai puțin decât cei din alte țări din Uniunea Europeană. Care este principala cauză appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 2 ore
02:10
Avionul secretarului american al Apărării a aterizat de urgență la Londra din cauza unei fisuri în parbriz # SportMedia
Avionul militar care îl transporta miercuri pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a făcut o aterizare neprogramată în Marea Britanie din cauza unei fisuri în parbrizul aeronavei, a anunțat Pentagonul. „În drumul de întoarcere în Statele Unite, de la reuniunea miniștrilor apărării din cadrul NATO, avionul secretarului de război Hegseth a efectuat o aterizare … The post Avionul secretarului american al Apărării a aterizat de urgență la Londra din cauza unei fisuri în parbriz appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Românii trăiesc cu 8 ani mai puțin decât cei din alte țări din Uniunea Europeană. Care este principala cauză # SportMedia
Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică şi management, şef secţie promovarea sănătăţii în cadrul INSP, a tras un semnal de alarmă privind durata de viaţă a românilor, despre care a spus că este cu 8 ani mai mică decât media europeană. Principala cauză este alimentaţia nesănătoasă. Medicul a vorbit, miercuri seară, la Medika TV, despre … The post Românii trăiesc cu 8 ani mai puțin decât cei din alte țări din Uniunea Europeană. Care este principala cauză appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Curtea Constituțională a României a anunțat, miercuri, că organizează, pe 8 decembrie, prima ediție a evenimentului ”Porți Deschise la Curtea Constituțională”. Evenimentul are loc cu prilejul Zilei Constituției României, celebrată în fiecare an la această dată. ”Curtea Constituțională invită elevii din învățământul gimnazial (clasele V – VIII), însoțiți de profesori sau diriginți, la sediul instituției, … The post Porți deschise la Curtea Constituțională a României, pe 8 decembrie appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
00:10
Patru administratori ai unor firme de ride-sharing au fost reţinuţi de DNA Timişoara, în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la peste 30 de milioane de lei. Aceştia ar fi înfiinţat mai multe firme şi ar fi avut colaborat cu peste 800 de şoferi, dar au conceput un mecanism de sustragere de la îndeplinirea … The post Patru administratori ai unor firme de ride-sharing au fost reținuți de DNA appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Horoscop zilnic pentru 16 octombrie 2025. The post Horoscop zilnic: 16 octombrie appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: Colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume # SportMedia
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Adrian Nicușor Nica, a spus că instituția pe care o conduce lucrează pentru recuperarea prejudiciului în cazul fostului președinte al României, Klaus Iohannis. Șeful ANAF a declarat că toți contribuabilii sunt tratați în mod egal și fiecare ban recuperat contează. „Orice leu contează în condițiile acestea pentru bugetul statului, … The post Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: Colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Șeful ANAF: Fiecare bombardier din țara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o mașină și nu are venituri # SportMedia
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susţine că 200 de persoane se află în prezent în analiza instituţiei având averi ce nu pot justificate. El a precizat că ”fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină că poate veni ANAF să o confişte. ”Fiecare cetăţean care nu … The post Șeful ANAF: Fiecare bombardier din țara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o mașină și nu are venituri appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Naționala feminină de handbal a României a fost învinsă de echipa Norvegiei cu scorul de 29-27 (16-11), miercuri seara, la Larik, în Grupa A a preliminariilor competiției EHF Euro Cup 2026. România a început curajos și a condus cu 3-1, 4-2 și 5-3, dar scandinavele au revenit și au avut la pauză un avans de … The post Handbal feminin: România, învinsă de Norvegia după un meci echilibrat appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
22:10
Zelenski îi va propune lui Trump o nouă strategie împotriva Rusiei bazată pe rachetele Tomahawk # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski îi va prezenta vineri la Casa Albă omologului său american Donald Trump o nouă strategie de presiune împotriva Rusiei bazată, printre altele, pe creșterea capacităților de atac la mare distanță prin furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Aceasta este ”o strategie de creștere a costului războiului pentru agresor”, a scris consilierul … The post Zelenski îi va propune lui Trump o nouă strategie împotriva Rusiei bazată pe rachetele Tomahawk appeared first on spotmedia.ro.
22:10
IMM România, confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, solicită menţinerea salariului minim brut la nivelul actual de 4.050 de lei şi în 2026, avertizând că o majorare ar putea conduce la disponibilizări de personal, distorsiuni pe piaţă prin creşterea muncii nefiscalizate şi la reducerea investiţiilor. „Creşterea salariului minim brut pe ţară, de către Guvern, coroborat … The post IMM România propune înghețarea salariului minim brut pe țară pentru anul 2026 appeared first on spotmedia.ro.
22:10
ONG: Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri dar bătaia de joc ține până în ultima clipă # SportMedia
Asociaţia Pro Infrastrcutură anunţă că vineri se va deschide traficul pe lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău, dar apreciază că ”la noi niciodată nu este aşa simplu”, întrucât doar spre Bucureşti se va putea circula, în sens opus şoferii fiind nevoiţi să circule prin localităţi. ”Vineri, 17 octombrie, probabil după ora 15:00, se va deschide … The post ONG: Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri dar bătaia de joc ține până în ultima clipă appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
20:10
Conflictul din Ucraina a schimbat modul în care fiecare armată modernă va lupta în următorul război. Toate armatele importante urmăresc războiul din Ucraina pentru a căpăta un avantaj. În 2022, ministrul ucrainean al Apărării de atunci, Oleksii Reznikov, a remarcat că războiul a devenit un „teren de testare” pentru noi arme. Mai recent, Dan Driscoll, … The post Războiul de sub ochii noștri care a schimbat pentru totdeauna lupta pe front appeared first on spotmedia.ro.
20:10
Liderul mondial al tenisului profesionist feminin, Arina Sabalenka, a explicat, într-un interviu acordat AFP, miercuri, că ‘adoră’ să se antreneze cu Novak Djokovic, ‘un tip genial’, care o ‘ajută’ în cariera sa. Jucătoarea belarusă, care a câștigat patru titluri în acest sezon, între care US Open, al patrulea trofeu de Mare Șlem din carieră, consideră … The post Arina Sabalenka, despre legăturile cu Novak Djokovic appeared first on spotmedia.ro.
20:10
Operatorii de plajă, nemulțumiți că nu le-au fost prelungite contractele de închiriere: Înmormântăm stațiunea Mamaia Nord # SportMedia
Preşedintele Asociaţiei Operatorilor de Plajă Năvodari, Lucian Marcu, a afirmat, după decizia luată de Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) de a nu aproba cererile de prelungire a contractelor de închiriere, că astfel este ”înmormântată” staţiunea Mamaia Nord. El a precizat că a cerut, în 11 iulie, prelungirea contractului, iar în 8 octombrie a primit răspuns … The post Operatorii de plajă, nemulțumiți că nu le-au fost prelungite contractele de închiriere: Înmormântăm stațiunea Mamaia Nord appeared first on spotmedia.ro.
20:10
Probleme la mobilizarea rezerviștilor: Ordine de chemare la adresa greșită, cozi la unele unități militare. Armata spune că a vrut să vadă ce nu merge # SportMedia
Reprezentanții Armatei admit că există unele probleme la desfășurarea exercițiilor de mobilizare a rezerviștilor, însă susțin că aceste exerciții au tocmai scopul de a identifica și remedia deficiențele care apar pe parcurs. Rezerviștii cu domiciliul în București și în județul Ilfov au fost convocați în perioada 12 – 20 octombrie la un exercițiu de mobilizare … The post Probleme la mobilizarea rezerviștilor: Ordine de chemare la adresa greșită, cozi la unele unități militare. Armata spune că a vrut să vadă ce nu merge appeared first on spotmedia.ro.
20:10
Grupul german Stihl a inaugurat oficial miercuri prima sa fabrică dedicată exclusiv echipamentelor pe acumulatori, la Oradea, în prezența premierului Ilie Bolojan, fiind o investiție de 125 de milioane de euro, realizată în doar un an și jumătate. ”Această investiție la Oradea înseamnă transfer tehnologic, înseamnă acces la piețe importante. Cei zeci de ani în … The post Bolojan: Cei din companiile private duc țara noastră în spate appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
18:10
FCSB a stabilit înlocuitorul lui Mihai Popescu. Campioana a primit o lovitură dură în acest sezon, după ce Mihai Popescu, unul dintre oamenii de bază ai echipei din ultimele două stagiuni, s-a accidentat grav în timpul acțiunii recente a naționalei. Fundașul a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng și urmează să … The post FCSB ia o decizie importantă appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Parlamentul a votat împotriva naturii: lege cu dedicație pentru hidrocentrale în ariile protejate # SportMedia
Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, o propunere legislativă care permite, în anumite condiții, modificarea limitelor ariilor naturale protejate. Pentru această lege au votat PSD, PNL și UDMR, alături de AUR. USR s-a opus. Potrivit noii legi, aceste modificări sunt posibile doar în cazul unor proiecte de amenajări hidroenergetice care aveau … The post Parlamentul a votat împotriva naturii: lege cu dedicație pentru hidrocentrale în ariile protejate appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Primii cursanți înscriși în primul program de MBA din sud-estul Europei dedicat profesioniștilor care modelează sistemul educațional – Economia Educației și Leadership (EEL) au început cursurile. Prima ediție aliniază la start 29 de viitori lideri capabili să transforme educația din România — prin politici de dezvoltare echitabile și de calitate în fiecare școală, inspectorat, primărie … The post Start la prima ediție a programului programului MBA “Economia educației și leadership” appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Hotărârile judecătorești devin mai clare și mai scurte: legea care le simplifică a fost adoptată de Parlament # SportMedia
Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, un proiect de lege care schimbă Codul de procedură civilă, vizând simplificarea modului în care sunt redactate hotărârile judecătorești. Inițiativa aparține deputatei USR Oana Murariu și este susținută de Consiliul Superior al Magistraturii. Ce se schimbă concret Noua lege elimină din hotărârile judecătorești reluarea în … The post Hotărârile judecătorești devin mai clare și mai scurte: legea care le simplifică a fost adoptată de Parlament appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Statul care impune reguli pentru chatboții AI, după ce mai mulți adolescenți s-au sinucis # SportMedia
California devine primul stat din SUA care reglementează chatboții de tip „companion” (programe informatice capabile să poarte conversații cu oamenii – n.red.), printr-o lege semnată de guvernatorul Gavin Newsom. Noua lege obligă companiile care dezvoltă astfel de sisteme să implementeze protocoale de siguranță clare, menite să protejeze copiii și utilizatorii vulnerabili. Legea le cere companiilor … The post Statul care impune reguli pentru chatboții AI, după ce mai mulți adolescenți s-au sinucis appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Un fotbalist român a refuzat să joace pentru prima reprezentativă. Mircea Lucescu a dezvăluit că fundașul central Umit Akdag i-a transmis că nu vrea să joace pentru România, ci pentru Turcia. „Am vorbit și cu Akdag, nu l-am convins pentru națională. El e născut aici, părinții sunt turci și el vrea în Turcia”, a spus … The post Fotbalistul care a refuzat să joace pentru România: „Nu l-am convins” appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Un nou scandal în coaliție: Un deputat USR depune plângere penală împotriva premierului Bolojan # SportMedia
Un conflict intern major a izbucnit în coaliția de guvernare după ce un parlamentar USR a depus o plângere penală împotriva prim-ministrului Ilie Bolojan, acuzându-l de nerespectarea legii și de blocarea organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a acuzat Guvernul că, deși vacanța funcției a fost constatată, nu a stabilit o dată … The post Un nou scandal în coaliție: Un deputat USR depune plângere penală împotriva premierului Bolojan appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Fostul şef ANPC Cristian Piedone a fost trimis în judecată, miercuri, de DNA, pentru permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii de foloase necuvenite. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, Piedone ar fi divulgat informații confidențiale unui reprezentant al unui hotel din Sinaia, în data de 7 … The post DNA l-a trimis în judecată pe Cristian Piedone în dosarul hotelului din Sinaia appeared first on spotmedia.ro.
16:10
PSD face o nouă piruetă ideologică după moartea fondatorului său comunist: renunță la ipocrizia din ultimii 20 de ani și își recunoaște tendințele naționalist-suveraniste, devenind un epigon al AUR. Social-democrații români au decis să-și abandoneze idealurile progresiste pe care le asociază culturii woke, în care lupta împotriva rasismului, sexismului, apărării drepturilor LGBTQ au devenit axe … The post Tinerii sunt tot mai progresiști, PSD devine suveranist appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Un fotbalist cipriot s-a propus la FCSB. Echipa națională U19 a întâlnit Cipru în două meciuri amicale. Printre jucătorii oaspeților s-a numărat și Panagiotis Charalambous, urmărit din tribune de tatăl său. După cel de-al doilea meci amical, disputat marți la Buftea, tânărul cipriot a declarat că își dorește să ajungă în viitor la FCSB. „Mă … The post Fotbalistul care se propune la FCSB: „Visez să joc acolo” appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Bolnavi internați la psihiatrie în spitale din România, „tratați” cu bătăi și electroșocuri – raport de la Consiliul Europei # SportMedia
Consiliul Europei a publicat un raport extrem de critic privind condițiile din sanatoriile pentru tratament psihiatric din România. Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT) avertizează că unele tratamente aplicate pacienților „pot echivala cu rele tratamente, inumane și degradante”, încălcând articolul 3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Concluziile vin ca urmare a unei vizite efectuate în … The post Bolnavi internați la psihiatrie în spitale din România, „tratați” cu bătăi și electroșocuri – raport de la Consiliul Europei appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Privindu-l pe Trump cum dirijează simfonia de aplauze pentru acordul de pace în Gaza, cheia pentru a-l înțelege e următoarea: el nu este politician, nici pe departe – este o vedetă. Vechea replică conform căreia „politica e showbiz-ul pentru oameni urâți” este atât de bună, încât ar trebui să fie adevărată. Dar, de fapt, sunt … The post E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, legea privind plata pensiilor private. Legea a trecut cu 178 de voturi „pentru”, 64 „împotrivă” și 22 de abțineri. La vot, POT s-a abţinut, iar parlamentarii AUR au votat împotrivă. Proiectul urmează să fie trimis spre promulgare la preşedintele Nicuşor Dan. Principala schimbare adusă de … The post Noua lege privind plata pensiilor private merge la promulgare appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Argentinianul Lionel Messi a anunțat că în luna decembrie va organiza, la Miami, ‘Cupa Messi’, un turneu de fotbal care va reuni opt dintre cele mai bune echipe de juniori din lume, informează EFE. ‘În sfârșit, vă pot spune că un turneu foarte special pentru tineri jucători promițători va avea loc la Miami, în decembrie, … The post Leo Messi lansează o nouă competiție appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Viitor fără Gripă – Inițiativă națională de conștientizare și schimbare de politică publică privind vaccinarea voluntară antigripală la copii # SportMedia
În Parlamentul României a fost lansată inițiativa „Viitor fără Gripă – Vaccinare antigripală pentru comunități sănătoase”, un demers național de conștientizare și schimbare de politică publică ce aduce în prim-plan rolul vaccinării antigripale la copii în prevenirea răspândirii gripei. Inițiativa își propune creșterea nivelului de informare, alinierea la bune practici europene și fundamentarea deciziilor pe … The post Viitor fără Gripă – Inițiativă națională de conștientizare și schimbare de politică publică privind vaccinarea voluntară antigripală la copii appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Tips & tricks de la arhitecți pentru a-ți crea un living confortabil, deși spațiul nu e de partea ta # SportMedia
Primul lucru pe care un arhitect îl face atunci când privește un living mic nu este să se plângă de lipsa spațiului, ci să-i caute potențialul. În designul interior, fiecare metru pătrat contează, iar secretul constă în a folosi spațiul în mod strategic, nu în a-l umple. Un arhitect experimentat îți va spune că primul … The post Tips & tricks de la arhitecți pentru a-ți crea un living confortabil, deși spațiul nu e de partea ta appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
14:10
Breșă majoră în sistemul penitenciar: un deținut a accesat baza de date și și-a redus pedeapsa # SportMedia
O breșă gravă de securitate a fost descoperită în sistemul informatic al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), după ce un deținut de la Penitenciarul Târgu Jiu a reușit să acceseze ilegal platforma internă și să modifice date esențiale despre pedepse, condiții de detenție și drepturile altor deținuți. Potrivit Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP), … The post Breșă majoră în sistemul penitenciar: un deținut a accesat baza de date și și-a redus pedeapsa appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Într-o lume în care nevoile apar din senin, fie că vorbim de renovarea locuinței, achiziția unui electrocasnic esențial sau o urgență medicală, creditul de nevoi personale poate fi o soluție viabilă. Dar, la fel ca orice instrument financiar, poate fi o armă cu două tăișuri, dacă nu e folosit cu înțelepciune. În 2025, un credit … The post Când este creditul de nevoi personale avantajos? Doar când ești pregătit appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Un nou tip de cultură distrusă. Paguba se va vedea și în meniul de Crăciun al românilor # SportMedia
Cozonacii de Crăciun vor avea anul acesta mai puțină nucă românească. În mai multe regiuni din țară, livezi întregi nu au rodit, iar unde s-au făcut, nucile sunt mici și fără miez. De vină este înghețul din primăvară, urmat de perioade lungi de secetă. La rândul lor, procesatorii vor fi nevoiți să aducă materia primă … The post Un nou tip de cultură distrusă. Paguba se va vedea și în meniul de Crăciun al românilor appeared first on spotmedia.ro.
14:10
CNAS promite o nouă platformă informatică pentru sănătate până în 2026, pe bani din PNRR # SportMedia
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat că platforma informatică PIAS va fi înlocuită, până în 2026, cu un sistem digital modern, sigur și ușor de utilizat. Până atunci, actuala platformă va rămâne funcțională, pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale și a eliberării reţetelor pentru pacienți. Potrivit CNAS, noul sistem va avea o … The post CNAS promite o nouă platformă informatică pentru sănătate până în 2026, pe bani din PNRR appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală de la Osaka după ce a obținut o victorie entuziasmantă. Sportiva noastră a învins-o pe Katie Boulter (59 WTA) în două seturi, scor 6-3, 6-1. Partida a durat puțin peste o oră și a fost dominată integral de Sorana. În sferturile de finală, Sorana se va întâlni … The post Sorana Cîrstea se califică în sferturi la Osaka după o victorie entuziasmantă appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Cristiano Ronaldo a devenit, marți, la vârsta de 40 de ani, cel mai bun marcator din istoria preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal, cu 41 de reușite, după ce a înscris două goluri pentru Portugalia în meciul terminat la egalitate cu Ungaria (2-2), transmite AFP. Până marți, Ronaldo împărțea recordul cu guatemalezul Carlos Ruiz, autorul a … The post Cristiano Ronaldo a intrat în istoria fotbalului appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Ziua 1330 Atac aerian la scară largă în Dnipropetrovsk. Pene de curent în Kiev și în alte regiuni. Trump face glume cu Tomahawk # SportMedia
Ziua 1330 de război a debutat cu un atac aerian masiv asupra regiunii Dnipropetrovsk care a vizat infrastructura energetică și instalațiile industriale și de transport. În mai multe localități au izbucnit incendii, iar o persoană a fost rănită. În timpul nopții forțele ruse au lansat 113 drone, cele mai multe dintre acestea fiind neutralizate de … The post Ziua 1330 Atac aerian la scară largă în Dnipropetrovsk. Pene de curent în Kiev și în alte regiuni. Trump face glume cu Tomahawk appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Autoritățile germane investighează o operațiune spectaculoasă de trafic internațional de droguri, în care ar fi fost implicați și doi cetățeni români. Aceștia fac parte dintr-un grup de șase persoane – doi români, doi albanezi și doi columbieni. Ei sunt acuzați că au încercat să extragă pachete de cocaină ascunse într-un vas comercial venit din Brazilia, … The post Români recrutați de mafie în Germania, ca „scafandrii de cocaină” appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri dimineața, la ora 7:57, în județul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la adâncimea de 5 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 … The post Cutremur neobișnuit în România. A avut loc în nordul țării appeared first on spotmedia.ro.
12:10
FCSB se desparte de un fotbalist de pe lista neagră. Deși se părea că va mai primi o nouă șansă, FCSB va renunța la David Kiki, potrivit Sport.ro. Naționala Beninului a ratat calificarea la Cupa Mondială, astfel că FCSB nu îl va mai păstra pe Kiki așa cum dorea, pentru a încasa banii dați de … The post Primul fotbalist de care FCSB se desparte în iarnă appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Un român, suspectat că a spionat Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești # SportMedia
Cu doar cinci zile înainte ca faimosul Coif de la Coţofeneşti şi brăţările dacice să fie furate din Muzeul Drents, un român s-ar fi furişat în instituţie, arată dosarul penal consultat de RTL Nieuws. Bărbatul, identificat ca Andrei B., în vârstă de 38 de ani, este bănuit că ar avea legături cu o reţea care … The post Un român, suspectat că a spionat Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Directorul Anului 2024 pentru Egalitate de Șanse – Ana Maria Chelaru, Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu”, Lunca Cetățuii # SportMedia
A transformat școala într-un spațiu al bucuriei și incluziunii. Descoperă un director de școală cu viziune empatică, dedicare față de fiecare elev și impactul real al muncii sale. O poveste inspiratoare despre educația făcută cu tot sufletul. În contextul plin de încercări al educației din România, fiecare reușită ne ajută să vedem ce se poate … The post Directorul Anului 2024 pentru Egalitate de Șanse – Ana Maria Chelaru, Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu”, Lunca Cetățuii appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Suspiciuni de sabotaj la primul acoperiș verde al unei stații de autobuz din Arad. Ar fi fost otrăvit intenționat # SportMedia
Proiectul-pilot de înverzire a stațiilor de autobuz și tramvai din Arad a fost serios afectat după ce plantele de pe prima stație amenajată s-au uscat brusc. Potrivit analizelor realizate într-un laborator de mediu din Praga, plantele ar fi fost otrăvite, ceea ce indică un posibil act de sabotaj. Compania care a instalat acoperișul verde afirmă … The post Suspiciuni de sabotaj la primul acoperiș verde al unei stații de autobuz din Arad. Ar fi fost otrăvit intenționat appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Mircea Lucescu a vorbit despre salariul pe care îl are la naționala României. Întrebat cât câștigă pe banca „tricolorilor”, Lucescu a refuzat să spună suma exactă, menționând că are un salariu umilitor. „Nu vă spun. E umilitor dacă vă spun”, a spus Mircea Lucescu la Fanatik. Conform sursei citate, Mircea Lucescu are un salariu de … The post Mircea Lucescu, despre salariul de la naționala României: „E umilitor dacă vă spun” appeared first on spotmedia.ro.
10:10
„Kiev ar putea fi noul Silicon Valley”: un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startupurile ucrainene # SportMedia
În mijlocul războiului, Ucraina își reconstruiește viitorul prin inovație. Doi veterani ai scenei tehnologice locale, Charles Whitehead și Dominique Piotet, lansează Ukraine Phoenix Tech Fund, un fond de 50 de milioane de euro care promite să transforme Kievul într-un nou Silicon Valley european. Cu sprijinul Băncii Europene de Investiții și al guvernului francez, proiectul este … The post „Kiev ar putea fi noul Silicon Valley”: un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startupurile ucrainene appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Biroul de presă al Patriarhiei Române a anunțat marți că presa nu va putea intra în Catedrala Națională la evenimentul de sfințire a picturii, programat pe 26 octombrie, la care vor participa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul Daniel. Reprezentanții instituției au transmis că jurnaliștii vor fi amplasați într-un perimetru special, în afara clădirii, iar accesul … The post Patriarhia închide ușile presei la Catedrala Națională. Acces doar pentru Trinitas TV appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Osaka. Sportiva noastră a învins-o pe favorita numărul 8, Jessica Maneiro Bouzas, după un meci ce a durat aproape două ore. Deși a pierdut primul set cu 6-0, Jaqueline a revenit și s-a impus în următoarele cu 6-4, 6-2. În sferturile de finală, … The post Jaqueline Cristian elimină o favorită și se califică în sferturi la Osaka appeared first on spotmedia.ro.
10:10
FCSB se întoarce pe teren după pauza pentru meciurile echipelor naționale. Roș-albaștrii vor disputa următorul meci sâmbătă, în deplasare la Metaloglobus București. Pentru această partidă, FCSB nu va putea conta pe Mihai Popescu, accidentat la echipa națională, și pe David Miculescu, suspendat. FCSB va alinia un sistem de joc ofensiv, având în vedere diferența de … The post FCSB, înapoi pe teren: Campioana a stabilit echipa de start pentru următorul meci appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.