Căsuțe gratuite pentru pisicile fără stăpân în Ilfov, construite în parteneriat cu Nuclearelectrica. Cine poate beneficia de ele

Coailiția aflată la guvernare nu reușește să se înțeleagă cu privire la data când vor avea loc alegerile pentru București, deși termenul legal pentru organizarea acestora a trecut de o lună. PSD este cel care amână luarea unei decizii, potrivit primarului Sectorului 6, care a transmis că situația i se pare inacceptabilă. „Înțeleg că mâine […]