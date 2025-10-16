FOTBAL Etapă „scurtă” în Liga a II-a în runda ce va fi deschisă de meciul de mâine: Politehnica Iași – CS Dinamo. Patru meciuri pot fi văzute în direct
Ziarul de Iasi, 16 octombrie 2025 04:20
Etapa a X-a a Ligii a II-a de fotbal se va întinde pe durata a doar trei zile, față de cinci, cum s-a întâmplat în ultima perioadă.
• • •
Baschet masculin: CSM Oradea, victorie, Corona Braşov şi CS Vâlcea, eşecuri, la debutul în grupele FIBA Europe Cup # Ziarul de Iasi
Echipele Corona Braşov, CSM Oradea şi CS Vâlcea au debutat, miercuri, în grupele FIBA Europe Cup. Doar vicecampioana CSM Oradea a fost victorioasă.
Scăderi în salariile cadrelor didactice după uniformizarea sporului de suprasolicitare. Sindicatele ieșene acuză că metoda de calcul e greșită # Ziarul de Iasi
Ministerul Educaţiei și Cercetării a transmis că, în urma unor verificări ale Curţii de Conturi, modul de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică de 10% a fost uniformizat pentru toți salariații din învățământ, începând cu luna septembrie. Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar (USLIP) Iași acuză instituția că ignoră deciziile obligatorii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și cere publicarea raportului invocat.
FOTBAL Etapă „scurtă” în Liga a II-a în runda ce va fi deschisă de meciul de mâine: Politehnica Iași – CS Dinamo. Patru meciuri pot fi văzute în direct # Ziarul de Iasi
Etapa a X-a a Ligii a II-a de fotbal se va întinde pe durata a doar trei zile, față de cinci, cum s-a întâmplat în ultima perioadă.
Oportunitate industrială lângă turbionul A7-A8 de la Pașcani: hala unei foste fabrici din zonă, scoasă la vânzare cu 4,1 milioane euro # Ziarul de Iasi
O fostă fabrică din Pașcani, cu o istorie de peste două decenii în industria textilă, este scoasă la vânzare pentru 4,1 milioane de euro. Imobilul oferă investitorilor acces strategic la infrastructura rutieră și feroviară.
Premiul Nobel 2025: Libertatea de a inova și tentația stagnării. Eseu publicistic de opinie # Ziarul de Iasi
În fiecare toamnă, când frunzele încep să se adune pe străzile nordice ale Stockholmului, lumea așteaptă verdictul unei instituții care pare să dea tonul reflecției economice mondiale: Premiul Nobel pentru Economie. Anul 2025 a adus un triplu premiu ce vorbește nu doar despre matematici sofisticate sau modele de creștere, ci despre însăși esența progresului uman, premiul Nobel pentru Economie 2025 fiind acordat pentru o idee veche, dar mereu actuală: progresul nu vine din acumulare, ci din libertatea de a inova.
Orientându-se către doamna Machado, Comitetul norvegian ne reamintește că atunci când implică atașamentul curajos față de valorile libertății, politica poate fi nobilă.
Recital inedit de muzică și poezie, la Iași. „La fereastra cu pisică” aduce parfumul Micului Paris la Palatul Culturii # Ziarul de Iasi
O seară cu parfum interbelic și emoție autentică îi așteaptă pe ieșeni pe 21 octombrie, în Holul de Onoare al Palatului Culturii. Ateneul Național din Iași continuă seria „Concert la Palat" cu un recital inedit de muzică și poezie, ce promite o incursiune în farmecul boem al unei epoci apuse.
Bani în avans pentru fermierii din Iași. APIA deschide sezonul subvențiilor: ce sume se dau, pe categorii? # Ziarul de Iasi
Fermierii din Iași pot încasa până la 70% din subvențiile APIA în avans, începând cu 16 octombrie 2025. Campania vizează plăți directe pentru terenuri și animale, cu sprijin consistent pentru crescătorii de ovine și caprine.
Câteva observațiuni politico-duhovnicești după marea sărbătoare a Sfintei de la Iași # Ziarul de Iasi
Iacătă, am lăsat interval de o zi ca să se decanteze mai bine informațiile relevante de cele irelevante, în ce privește sărbătorile Iașului și punctul lor culminant, slujba apoi agapa de la metropolie, iar azi suntem tocmai bine pregătiți să vă anunțăm cele mai importante chestiuni.
Ce a fost în spatele plecării liderului PSD Iași din Comisia pentru controlul SRI? A devenit vicepreședinte în alta # Ziarul de Iasi
Liderul PSD Iași Bogdan Cojocaru a devenit vicepreședinte al Comisiei pentru transporturi din Camera Deputaților.
Altex lovește în coasta Flanco la Iași. Magazinul Brico Depot din Tudor rămâne de bricolaj, însă Altex ar putea veni cu electronice și electrocasnice alături # Ziarul de Iasi
Altex va continua să vândă electronice, electrocasnice și produse pentru casă în magazinele Brico Depot recent preluate, însă nu este exclus ca unele locații să includă și un magazin Altex sub același acoperiș.
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri # Ziarul de Iasi
Pentru segmentele respective a început etapa de proiectare. Celelalte patru sunt contestate, nu au contractul semnat sau încă nu au ordin de începere a lucrărilor emis.
Mama lui Ousmane Dembélé, litigiu fiscal din cauza unui „cadou” de 200.000 de euro din partea fiului său # Ziarul de Iasi
Mama fotbalistului Ousmane Dembélé a solicitat miercuri tribunalului administrativ din Rennes anularea impozitării unui transfer de 200.000 de euro efectuat de fiul său în 2017, prezentat ca fiind „un cadou" cu ocazia zilei de naştere, a declarat avocatul său, potrivit AFP, preluată de news.ro.
S-a pus capăt zvonurilor despre Max Verstappen la Mercedes: George Russell şi Kimi Antonelli, confirmaţi pentru sezonul 2026 # Ziarul de Iasi
Echipa Mercedes a pus capăt lunilor de aşteptare şi a confirmat miercuri că George Russell şi Kimi Antonelli vor fi piloţii săi într-o formulă neschimbată pentru a începe noua eră a Formulei 1 în 2026.
Reacţie neaşteptată a jucătorilor naţionalei din Surinam după ce suporterii selecţionatei din Panama au făcut gălăgie în faţa hotelului # Ziarul de Iasi
Înaintea meciului împotriva Surinamului, din preliminariile Cupei Mondiale, suporterii naţionalei din Panama s-au adunat în faţa hotelului adversarilor, la căderea nopţii, pentru a face gălăgie şi a-i împiedica pe jucători să se odihnească. Însă jucătorii din Surinam au avut o reacţie neaşteptată, relatează RMC Sport, preluată de news.ro.
Sâmbătă, 11 octombrie 2025, a fost un mare bal la Palatul Culturii din Iași. Cu dress code strict, șampanie și bunătăți de la Capșa s-a încercat o repunere în scenă a momentului inaugural, desfășurat sub înaltul patronaj regal, de acum fix o sută de ani.
FC Barcelona a anunţat, miercuri, prelungirea contractului lui Frenkie De Jong până în 2029, scrie News.ro.
Este imposibilă aici povestirea etapelor unei vieți de succes pe scenele cele mai importante din Europa de Vest, în Statele Unite ale Americii. Dar trebuie precizat că totul s-a înfăptuit fără impresar, fără agenție specializată în contractarea soliștilor valoroși. Totdeauna s-a bucurat de aprecierea dirijorilor, directorilor de teatru care l-au dorit în stagiunile lor.
Tony e mulțumit de lot și plin de optimism înaintea meciului de vineri, contra CS Dinamo: „Sută la sută batem!” # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă la care au participat antrenorul principal Anthony „Tony" Da Silva și jucătorul Sekou Camara. Primul subiect abordat a fost partida contra CS Dinamo București, din cadrul etapei a X-a a Ligii a II-a de fotbal.
În ce culoare poate fi vopsită o mașină fără ca șoferii să aibă probleme cu legea? RAR explică pașii obligatorii pentru vopsiri și colantări # Ziarul de Iasi
Schimbarea culorii unui vehicul are repercursiuni legale imediate. Registrul Auto Român (RAR) atrage atenția că orice vopsire sau colantare diferită față de culorile standard trebuie raportată și actualizată în cartea de identitate a vehiculului (CIV).
O persoană a căzut miercuri de la etaj în cartierul Nicolina. Potrivit prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, aceasta a fost preluată de un echipaj SAJ tip C.
Cupa Mondială din 2026: Dacă voi considera că există o problemă de securitate, îl voi suna pe Gianni Infantino pentru a muta meciurile, spune Trump # Ziarul de Iasi
Preşedintele SUA, Donald Trump, care a ameninţat deja municipalităţile democratice că le va priva de competiţiile sportive, a declarat că şeful FIFA, Gianni Infantino, va muta meciurile de la Cupa Mondială din 2026 dacă el îi va cere acest lucru, relatează AFP, preluat de news.ro.
Şah: România, performanţă istorică la Campionatul European pe Echipe: locul 5 la Open, cel mai bun din toate participările de până acum # Ziarul de Iasi
România a terminat Campionatul European pe Echipe – Batumi pe cea mai bună poziţie din toate participările la competiţia continentală la Open: locul 5, la egalitate cu Germania şi după Ucraina, Azerbaidjan şi Serbia, din 40 de echipe participante, scrie news.ro.
Arabia Saudită, Coasta de Fildeş şi Senegal au obţinut biletele la Cupa Mondială din 2026 # Ziarul de Iasi
Reprezentativele Arabiei Saudite, Coastei de Fildeş şi Senegalului s-au calificat la Cupa Mondială din 2026, în urma rezultatelor înregistrate marţi în preliminarii.
Cine s-a aflat în tribuna oficială de hramul Sfintei Parascheva: de la șefi ai administrației locale la vedete TV precum Denise Rifai # Ziarul de Iasi
Invitați să participe ieri la săvârșirea Sfintei Liturghii de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, în tribuna oficială s-au aflat numeroși politicieni, parlamentari și aleși locali, șefi de instituții, oameni de afaceri.
Trendyol, pariul turcilor sprijiniți de Alibaba: mii de comenzi din România, dar și suspiciuni mari privind calitatea. Ce spune șeful OPC Iași? # Ziarul de Iasi
Platforma turcească Trendyol, susținută de gigantul chinez Alibaba, a intrat puternic pe piața din România, atrăgând cumpărători cu haine, încălțăminte și accesorii la prețuri tentante. În spatele reclamelor colorate și al ofertelor spectaculoase se află o companie evaluată la miliarde de dolari, dar și o întrebare care stârnește curiozitatea clienților români: cât de sigure sunt produsele vândute aici?
Toate pânzele sus la Politehnica Iași, înaintea meciului cu CS Dinamo. Nicio problemă de lot înaintea întâlnirii din Copou. Intră Camara? # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a reluat luni antrenamentele în Copou după meciurile amicale susținute sâmbătă la Tiraspol, 0-3 cu Șerif Tiraspol (locul I în prima ligă a Republicii Moldova) și 2-0 cu Dacia Buiucani (locul VI, antepenultimul, în elita moldovenilor).
Detalii revoltătoare din dosar – Polițistul ieșean care a ucis un student olimpic: 73 km/h, pe contrasens, beat, vorbind la telefon. „Lipsă totală de respect pentru viață” # Ziarul de Iasi
Cazul tragediei din Poiana Brașov, în care un tânăr de 19 ani a fost ucis pe loc de un polițist ieșean, continuă să scoată la iveală detalii revoltătoare. Raportul de expertiză auto arată că agentul Vlad Roșca, din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Iași, conducea cu o viteză de 73 km/h în momentul impactului, pe o stradă cu sens unic, în timp ce se afla sub influența alcoolului și vorbea la telefon.
Permis din Transnistria respins la graniță, la Sculeni. România nu recunoaște documentele acestui autoproclamat stat # Ziarul de Iasi
Un permis emis în Transnistria i-a adus unui tânăr, cetățean moldovean, dosar penal la granița cu România.
Trei povești extraordinare despre credință și familie. Cine sunt cei trei preoți ieșeni cu 10-12 copii premiați în fața a zeci de mii de pelerini? # Ziarul de Iasi
Zeci de mii de credincioși au participat ieri, 14 octombrie, la slujba de hram a Sfintei Cuvioase Parascheva, oficiată pe Pietonalul Ștefan cel Mare, în fața Catedralei Mitropolitane. Într-o zi cu soare blând de toamnă, credincioșii au trăit momente de bucurie și rugăciune, unul dintre cele mai emoționante fiind acela în care Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, a oferit distincții speciale pentru trei familii de preoți cu mulți copii, considerate adevărate exemple de credință, curaj și iubire.
De foarte multe ori, totul se măsoară în cozi. PIB-ul, inflația, speranța de viață și chiar credința. Poți să n-ai buletin, poți să n-ai loc de muncă, ori să fii miliardar, dacă n-ai stat măcar o dată la o coadă monumentală, nu exiști. Coada e certificatul nostru de autenticitate.
LIVE -VIDEO | Cine sunt premianții de la „Seara Valorilor” din cadrul Sărbătorilor Iașului # Ziarul de Iasi
Primăria Iași organizează marți seară „Seara Valorilor", un eveniment inclus în programul Sărbătorilor Iașului.
Șase mașini scumpe în curtea ApaVital. Fiecare va costa, în medie, peste 500.000 de euro # Ziarul de Iasi
Autovehiculele speciale pe care vrea să le cumpere societatea de apă sunt destinate operațiunilor de curățare a rețelei de canalizare.
Cum se simte la Iași mirosul retragerii lui Corlățean: cu dureri de șale, cu dureri în cot, sau cu mâna la nas? # Ziarul de Iasi
Retragerea lui Corlățean din competiția pentru șefia PSD pare a avea două surse principale, zic cunoscătorii. Sau, în fine, două forțe care l-ar fi împins pe scări în jos, ca să ne exprimăm mai artistic.
Regulă nouă, în premieră ieșeană, la Spitalul de Copii „Sf. Maria”: botoșei obligatorii pentru toți, încă de la intrare # Ziarul de Iasi
La Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iași, purtarea botoșeilor a devenit obligatorie pentru toți cei care intră în unitatea medicală, atât pacienți, cât și aparținători. Dacă până acum b
Spectacolul cu drone de la finalul Sărbătorilor va fi acompaniat de un foc de artificii. Va avea loc în seara concertului # Ziarul de Iasi
Ateneul Național din Iași a contractat o firmă din Iași pentru un scurt foc de artificii care va avea loc pe 17 octombrie în fața Palatului Culturii. Articolul Spectacolul cu drone de la finalul Sărbătorilor va fi acompaniat de un foc de artificii. Va avea loc în seara concertului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Handbal masculin: Minaur Baia Mare, debut cu înfrângere în grupa C a European League # Ziarul de Iasi
Echipa Minaur Baia Mare a fost învinsă marţi, în deplasare, de campioana Sloveniei, Rukometno Slovan, scor 35-29 (20-15), în prima etapă din grupa C a European League. Articolul Handbal masculin: Minaur Baia Mare, debut cu înfrângere în grupa C a European League apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cupa Mondială 2026 – Calificări: Moldova obţine primul punct în grupa I, 1-1 cu Estonia # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a Moldovei a încheiat la egalitate marţi, în deplasare, scor 1-1, cu echipa naţională a Estoniei. Este primul punct câştigat de moldoveni în calificările pentru Cupa Mondială 2026. Articolul Cupa Mondială 2026 – Calificări: Moldova obţine primul punct în grupa I, 1-1 cu Estonia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Karim Benzema ar putea reveni în Europa. O echipă de top din Turcia a pus ochii pe atacantul francez # Ziarul de Iasi
Conform publicaţiei turceşti Fotomaç, atacantul francez Karim Benzema ar putea fi o ţintă pentru clubul Fenerbahce Istanbul, în următoarea perioadă de transferuri, scrie News.ro. Articolul Karim Benzema ar putea reveni în Europa. O echipă de top din Turcia a pus ochii pe atacantul francez apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Comunitatea educațională din Iași este în doliu. A murit Consuela Roșu, directoarea Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza” din Iași Articolul Doliu la Colegiul „Mihail Sturdza” din Iași: a murit directoarea Consuela Roșu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Tătărași Nord joacă tare în liga imobiliarelor: conace, hammam și prețuri până la cer # Ziarul de Iasi
Cartierul Tătărași din Iași își schimbă profilul imobiliar, atrăgând tot mai multe proprietăți de lux în zona nordică. Case cu hammam din marmură, piscine și terenuri de peste 1.000 de metri pătrați sunt scoase la vânzare cu prețuri care rivalizează cu cele din Copou. Articolul Tătărași Nord joacă tare în liga imobiliarelor: conace, hammam și prețuri până la cer apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Victorie istorică pentru Japonia în faţa Braziliei! Niponii au revenit spectaculos de la 0-2 # Ziarul de Iasi
Japonia a depăşit o primă repriză slabă şi a reuşit o revenire spectaculoasă, învingând echipa Braziliei antrenată de Carlo Ancelotti (3-2), o premieră în istoria sa, marţi, într-un meci amical disputat la Tokyo, scrie News.ro. Articolul Victorie istorică pentru Japonia în faţa Braziliei! Niponii au revenit spectaculos de la 0-2 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Da, discuțiile dure în fața copiilor, limbajul violent și obscen, reproșurile nejustificate, acuzele jignitoare, crizele de isterie și atitudinile agresive sunt interzise, un copil nu are ce căuta într-un asemenea balamuc, dar cearta „ideală”, cea la care apelăm toți pentru a lămuri o situație, a găsi o soluție împreună, a rezolva o problemă care se abate asupra familiei, sunt permise. Articolul Lângă noi e un copil! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Robert Lewandowski a suferit o leziune la coapsa stângă şi este incert pentru El Clasico # Ziarul de Iasi
Deja lipsită de mai mulţi jucători importanţi, FC Barcelona a anunţat, marţi, că atacantul Robert Lewandowski a suferit o leziune la coapsa stângă şi este incert pentru următoarele meciuri ale clubului catalan, printre care şi Clasico împotriva Real Madrid de la sfârşitul lunii octombrie, scrie News.ro. Articolul Robert Lewandowski a suferit o leziune la coapsa stângă şi este incert pentru El Clasico apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Investiție de 3,5 milioane de euro pe malul lacului Aroneanu: aparthotel cu parcări și spații comerciale. Când va fi gata? # Ziarul de Iasi
Un aparthotel cu 35 de apartamente în regim hotelier, spații comerciale și parcări subterane și supraterane prinde contur în comuna Aroneanu, vizavi de lac. Este vorba despre ansamblul Roua Residence Moara de Vânt, estimat la 3,5 milioane de euro. Articolul Investiție de 3,5 milioane de euro pe malul lacului Aroneanu: aparthotel cu parcări și spații comerciale. Când va fi gata? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cine sunt cei trei preoţi cu mulţi copii care au primit distincții de la IPS Părinte Teofan, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva # Ziarul de Iasi
Cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, oferă distincţii speciale unor familii de preoţi cu numeroşi copii. Articolul Cine sunt cei trei preoţi cu mulţi copii care au primit distincții de la IPS Părinte Teofan, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Primăria Iași face un nou credit: 130 milioane lei pentru a asigura încălzirea orașului # Ziarul de Iasi
Consilierii locali au fost convocați în ședință extraordinară pentru a aproba contractarea creditului. Articolul Primăria Iași face un nou credit: 130 milioane lei pentru a asigura încălzirea orașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Selecționata Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la Cupa Mondială de fotbal, luni seara, după ce a dispus de Eswatini cu scorul de 3-0, la Praga, în ultimul său meci din preliminariile africane, transmite AFP, preluat de Agerpres. Articolul Fotbal: Echipa Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la Cupa Mondială apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Pelerinajul la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva atinge astăzi punctul culminant, odată cu oficierea slujbei religioase de către Înaltpreasfinţitul Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, pe scena special amenajată pe bulevardul Ştefan cel Mare din Iaşi. Articolul LIVE-TEXT: Punctul culminant al Sărbătorilor Iașului – Hramul Sfintei Parascheva apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cazuri ieșite din comun – două ieșence au ajuns la Infecțioase cu mușcături: una de la o cămilă, alta de la un babuin. Unde s-a întâmplat? # Ziarul de Iasi
Două ieșence sunt internate la spital, una mușcată de cămilă, alta de babuin, în timpul unei vacanțe. Potrivit dr. Florin Roșu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași, tinerele s-au prezentat la spital imediat după ce au revenit în țară, pentru evaluare și tratament de specialitate. Din fericire, intervenția medicală a făcut ca situația să se finalizeze fără complicații. Articolul Cazuri ieșite din comun – două ieșence au ajuns la Infecțioase cu mușcături: una de la o cămilă, alta de la un babuin. Unde s-a întâmplat? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
