Baschet masculin: CSM Oradea, victorie, Corona Braşov şi CS Vâlcea, eşecuri, la debutul în grupele FIBA Europe Cup

Două ieșence sunt internate la spital, una mușcată de cămilă, alta de babuin, în timpul unei vacanțe. Potrivit dr. Florin Roșu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva" Iași, tinerele s-au prezentat la spital imediat după ce au revenit în țară, pentru evaluare și tratament de specialitate. Din fericire, intervenția medicală a făcut ca situația să se finalizeze fără complicații.