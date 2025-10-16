Românii vor putea retrage, după pensionare, cel mult 30% din banii din fondurile private de pensii. Legea a trecut de Parlament

14:00

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bunești au fost sesizați, de către o femeie de 42 de ani, din localitatea Bunești, cu privire la faptul că soțul său ar fi amenințat-o cu acte de violență, prin intermediul unui mesaj. „După ce au întocmit formularul de evaluare a riscului, din care a rezultat că există un [...]