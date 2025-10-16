Cel mai recent exemplu al abuzurilor AI, o melodie a artistei Adele omagiu lui Charlie Kirk - VIDEO

19:50

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că NATO funcţionează la o viteză mult sporită faţă de anii trecuţi, el apreciind că România are în momentul ăsta probabil una dintre cele mai avansate legislaţii din UE, care permite Armatei să dea jos orice zboară neautorizat. El a mai arătat că Rusia nu va ataca un stat NATO, uitându-ne la câtă forţă există în această Alianţă.