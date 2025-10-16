Nadia Comăneci a reacționat, după ce americanii au „furat-o” pe românca medaliată la Jocurile Olimpice
Fanatik, 16 octombrie 2025 06:40
Nadia Comăneci rămâne un reper pentru sportul din România, iar de fiecare dată când vorbește, în special despre gimnastică, are o părere mai mult decât avizată.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
06:40
Nadia Comăneci a reacționat, după ce americanii au „furat-o” pe românca medaliată la Jocurile Olimpice # Fanatik
Nadia Comăneci rămâne un reper pentru sportul din România, iar de fiecare dată când vorbește, în special despre gimnastică, are o părere mai mult decât avizată.
Acum o oră
06:10
Arabia Saudită s-a calificat la CM 2026, iar șeicii au aruncat cu banii pe jucători! Sumă din 7 cifre pentru fiecare în parte # Fanatik
Arabia Saudită și-a asigurat biletele pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, iar acum jucătorii vor avea parte de o primă uriașă din partea lui Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministrul sportului.
Acum 2 ore
05:50
Salariile uriașe ale conducerii Autorității de Supraveghere Financiară, luate în vizor de Parlament. Cum au reacționat șefii ASF # Fanatik
Ce provede un proiect de lege prin care salariile șefilor ASF ar urma să fie tăiate semnificativ. Cine s-a împotrivit legii și cum a reacționat conducerea ASF
Acum 8 ore
00:10
Veste uriașă pentru Adi Mutu! Fiorentina a făcut anunțul mult așteptat de antrenor. „Un pas fundamental” # Fanatik
Adrian Mutu a dat lovitura! Fostul mare atacant român a ajuns la o înțelegere cu clubul unde a scris istorie. Anunțul făcut de echipa din Serie A. Ce urmează acum.
15 octombrie 2025
23:40
Blestemul accidentărilor nu se mai termină la FCSB! O nouă absență pentru roș-albaștri: „Are niște probleme. Ce e la noi e ceva…” # Fanatik
Infirmeria e plină la FCSB. Mihai Stoica a vorbit despre problemele cu care se confruntă un fundaș important al campioanei României. „Nici el nu e bine acum”.
23:30
Victor Angelescu, tranșant la adresa criticilor lui Mircea Lucescu: „Unele persoane nu au de ce să fie invitate în emisiuni” # Fanatik
Victor Angelescu a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu după meciurile echipei naționale. Cum a comentat președintele Rapidului jignirile care i-au fost aduse în ultima vreme lui „Il Luce”
23:20
Pontul zilei de joi, 16 octombrie, din SuperLiga. Cota de 4.73 de la Superbet cu meciuri din etapa 13 # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 16 octombrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 13.
23:10
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București # Fanatik
Fotografii neașteptate cu nepoatele lui Gigi Becali. În ce ipostază au fost surprinși Teodora și partenerul de viață, Mihai Mincu, într-un parc din Capitală.
Acum 12 ore
23:00
„A fost ultimul său meci la FCSB?”. Mihai Stoica, dezvăluiri crunte despre Mihai Popescu, după ce Gigi Becali i-a anunțat plecarea: „A fost haos” # Fanatik
Veste proastă pentru Mihai Popescu. După ce s-a accidentat grav la echipa națională, fundașul riscă să plece de la FCSB. Mihai Stoica a făcut anunțul.
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 16 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 395 de lei cu ajutorul a două meciuri de tenis de la turneele de la Osaka și Stockholm.
22:40
Gigi Becali și Marius Lăcătuș, dialog incendiar în direct la TV: „O să vin cu contractul în emisiune” / „Nu am vrut să fiu hoț” # Fanatik
Gigi Becali și Marius Lăcătuș, la cuțite. Fostul mare fotbalist al Stelei l-a acuzat în direct pe omul de afaceri, iar patronul FCSB se apără. „Dacă nu plătești taxa, ești hoț”.
22:20
Dinamo redeschide pista jucătorului dorit și în vară! Kopic confirmă: „Am vorbit personal cu el” # Fanatik
Dinamo nu renunță la transferul jucătorului dorit în această vară, care însă i-a refuzat pe „câini”. Anunțul făcut de antrenorul Zeljko Kopic
22:00
„E singurul om cu care am emoții când mă întâlnesc”. Dezvăluire incredibilă despre „Regele” Gică Hagi: „Când a intrat, respiram cu greutate” # Fanatik
Mihai Stoica a făcut o reverență în fața lui Gică Hagi, la prima ediție de „MM FANATIK”. Președintele C.A. de la FCSB a dezvăluit cum a decurs prima sa întâlnire cu „Regele”
21:40
Gigi Becali s-a înțeles cu Claudiu Rotar de la Hermannstadt! „M-a sunat. Mi-a cerut să fac hârtie” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că a ajuns la un acord cu Claudiu Rotar de la Hermannstadt. La ce înțelegere au ajuns cei doi finanțatori din SuperLiga.
21:20
Rușinea din preliminariile CM 2026 i-a fost fatală! Selecționerul echipei ce poate întâlni România la baraj a fost dat afară # Fanatik
După cel al Suediei, un nou selecționer al unei naționale cu pretenții a fost dat afară. Află cine este antrenorul demis după ce a trăit o rușine la ultima acțiune a naționalelor
21:10
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă facturile cu o treime # Fanatik
Ce sume au ajuns să plătească ministerele și instituțiile pentru facturile la energie electrică. Cum au reușit unele autorități să-și reducă facturile la curent electric
21:00
Anunț important făcut de Federația Română de Fotbal. Răzvan Burleanu a decis înființarea unei noi naționale. Despre ce este vorba. Motivul pentru care s-a ajuns la această hotărâre.
20:50
Ce se întâmplă cu Steaua. Fostul mare fotbalsit al echipei din liga a doua a făcut o dezvăluire incredibilă. Un finanțator a venit cu o ofertă de 200 de milioane de euro.
20:30
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după ce a luat probele și cum a jucat contra Stelei în 2018! Exclusiv # Fanatik
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a acordat un interviu premium pentru revista FANATIK din luna octombrie. Detalii uluitoare despre viața de film a lui Nicolescu, fiul marelui regizor Ioan Cărmăzan!
20:30
Bombă la FCSB! Gigi Becali i-a anunțat plecarea lui Mihai Popescu și i-a găsit deja înlocuitor: „Din Portugalia” # Fanatik
Mihai Popescu este istorie la FCSB! Ce a anunțat Gigi Becali despre fundașul de națională după ce s-a accidentat grav și va lipsi aproximativ jumătate de an
20:20
Care este pasiunea ascunsă a lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer al naționalei României are acest obicei în fiecare an # Fanatik
Ce hobby neașteptat are, de fapt, fostul jucător de fotbal Victor Pițurcă. Sportivul a recunoscut că este vorba de o activitate pe care o desfășoară anual.
20:10
Mario Iorgulescu nu scapă de plata despăgubirilor. City Insurance, reacție-surpriză în cazul accidentului mortal provocat de fiul șefului LPF # Fanatik
Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, implicat într-un accident mortal în 2019, ar putea fi constrâns să plătească personal daunele către familia victimei.
20:10
Ce le-a interzis Mircea Lucescu tricolorilor să facă la meciul cu Austria! Dezvăluirea selecționerului României # Fanatik
Mircea Lucescu a dezvăluit ce le-a interzis jucătorilor să facă la meciul cu Austria. Care a fost cheia succesului și ce le-a transmis selecționerul „tricolorilor”.
20:00
Un prieten al lui Mitică Dragomir a dat lovitura pe crypto: “40 de milioane de dolari a luat!” # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit în emisiunea „Profețiile lui Mitică” ce sumă colosală a câștigat un prieten din SUA, după ce a vândut o criptomonedă celebră.
19:50
Cosmin Contra a semnat cu formația din Qatar, Al Arabi, care se află în acest moment pe penultimul loc din clasament. Tehnicianul român revine astfel pe banca tehnică la scurt timp după aventura din Arabia Saudită.
19:40
Cine e prezentatoarea care o înlocuiește pe Alice Stroescu la Prima TV. Are 32 de ani, dar pare mai tânără # Fanatik
Cum se numește moderatoarea care îi ține locul lui Alice Stroescu, după plecarea de la Prima TV. Nimeni nu crede că frumoasa vedetă a împlinit 32 de ani.
19:30
Procese de miliarde de dolari împotriva ChatGPT. OpenAI, liderul mondial al inteligenței artificiale, amenințat cu pierderea supremației # Fanatik
O avalanşă de procese împotriva OpenAI şi un aflux fără precedent al concurenţei ameninţă poziţia liderului pieţei globale de inteligenţă artificială.
19:30
20.000.000 de euro! Fostul patron din fotbalul românesc anunță investiții colosale în Brașov # Fanatik
Omul care a fost timpul de peste 20 de ani o figură importantă în fotbalul românesc, la Rapid, e pregătit acum să investească 20.000.000 de euro în două atracții turistice importante din Brașov.
19:20
Andrea Mandorlini a dezvăluit ce urmează la CFR Cluj după plecarea lui Cristi Balaj: „Un profesionist”. Ultimele noutăți despre Louis Munteanu, Zouma și Slimani # Fanatik
Andrea Mandorlini a analizat situația de la CFR Cluj și a spus câteva cuvinte despre demisia lui Cristi Balaj, fostul președinte al clubului din Gruia.
18:50
Povestea fabuloasă a transferului lui Alex Pop la Dinamo! Din Bali, direct în Ștefan cel Mare: „Deja eram considerat unul dintre ei”. Video # Fanatik
Alex Pop a povestit totul despre transferul său la Dinamo. Cum a ajuns din Bali direct în „haită”, mesajele de la fani, primirea din partea echipei și „botezul” noului venit.
18:50
Tudor Băluță, surprins în mall alături de frumoasa sa soție, Ana Maria Caycedo. Ce ținute au purtat # Fanatik
Tudor Băluță de la Universitatea Craiova a fost văzut într-un mall din București împreună cu partenera sa, Ana Maria Caycedo. Cum s-au îmbrăcat cei doi îndrăgostiți.
18:30
Romelu Lukaku trece prin momente tulburătoare! Starul lui Napoli nu-și poate înmormânta tatăl, mort de mai bine de două săptămâni: „Ne frânge sufletul” # Fanatik
Superstarul lui Napoli trece prin momente incredibile! Șantajat cu privire la trupul neînsuflețit al tatălui său, fotbalistul și-a expus drama pe rețelele de socializare
18:10
Naționala jucătorului de la FCSB, suspectată de blat după calificarea la Cupa Mondială: „FIFA să intervină!” # Fanatik
Naționala unui jucător de la FCSB s-a calificat la Cupa Mondială 2026, însă este acuzată că a câștigat pe nedrept ultimul meci din preliminarii.
18:10
13 cu ghinion pentru Donald Trump! Președintele SUA, pierderi financiare cu terenul său preferat de golf # Fanatik
13 cu ghinion pentru Donald Trump! Președintele Statelor Unite înregistrează pierderi uriașe într-o afacere care l-a făcut cunoscut la nivel global. Cu ce probleme se confruntă?
Acum 24 ore
17:50
Se cutremură Arena Națională! Câte bilete s-au vândut cu 4 zile înainte de Dinamo – Rapid. Interes ridicat din partea fanilor. Exclusiv # Fanatik
FANATIK a aflat câte bilete s-au vândut până miercuri după-amiază pentru meciul Dinamo - Rapid. Decizia luată de „câini”. Giuleștenii vor juca într-o atmosferă ostilă pe Arena Națională
17:40
Gigi Becali a anunțat ce prime au primit jucătorii FCSB pentru calificarea în „Faza Ligii” Europa League. Ce sume au încasat Vlad Chiricheș, care nu este pe lista UEFA, și Elias Charalambous
17:20
Olguţa Vasilescu nu crede în sondajele care dau PSD cu 20%. Care crede că ar fi scorul real al partidului # Fanatik
Lia Olguţa Vasilescu crede că scorul real al PSD, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, ar fi mai mare decât cifrele pe care le arată sondajele.
17:20
Celebrul comentator sportiv l-a făcut pe primarul Daniel Băluță să acționeze imediat: „Mesajul meu a avut efect” # Fanatik
Cea mai nouă sală de sport din București, construită în Sectorul 4, cel administrat de primarul Daniel Băluță, l-a făcut pe un cunoscut comentator sportiv să răbufnească.
17:10
Aalborg – Dinamo, etapa 5 de Liga Campionilor la handbal. „Dulăii” în căutarea primei victorii în Champions League # Fanatik
Dinamo joacă la Aalborg în etapa 5 de Liga Campionilor la handbal masculin. Programul complet al rundei, ce meciuri se văd la tv, clasamentul actualizat și cote pariuri în Champions League.
17:10
Motivul pentru care noul director de la Apele Române a solicitat mărirea salariului cu 15%. Ce se întâmplă cu cererea lui Florin Ghiță # Fanatik
Florin Ghiță a fost numit director la Administraţia Naţională Apele Române de către Diana Buzoianu, ministrul Mediului. El se judecă cu compania pentru plata unor sporuri.
16:50
Gestul lui Atanas Trică a emoționat o țară întreagă! Lorena Balaci, impresionată până la lacrimi: „Dincolo de gol, rămâne omul!” # Fanatik
Atanas Trică a marcat cu Cipru, iar apoi i-a dedicat reușita sa prietenului Mihnea Rădulescu. Gestul său nu a putut decât să o emoționeze pe mama sa, Lorena Balaci, dar și pe jucătorul Universității Craiova.
16:30
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului! # Fanatik
Acuzații uluitoare făcute de procurori la adresa unui pilot profesionist, apropiat al lui Mick, fiul lui Michael Schumacher
16:20
FCSB are mari probleme în defensivă după accidentarea lui Mihai Popescu. În aceste condiții, Gigi Becali a hotărât să readucă un jucător în lotul pentru Europa League.
16:00
Tinerii din Germania, recrutați prin tragere la sorți. Scandal fără precedent pe tema serviciului militar # Fanatik
Noua lege a recrutării din Germania a fost blocată din cauza disensiunilor din coaliţie. Planul ca recruţii să fie selectaţi prin tragere la sorţi a divizat partidele din Bundestag.
15:50
Erling Haaland, apariție uluitoare într-o scurtă vacanță de golf în Spania. Reacții fabuloase ale fanilor # Fanatik
După ce a făcut show în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, Erling Haaland a plecat într-o scurtă vacanță în Spania. Starul norvegian a mers să joace golf și și-a surprins fanii cu o vestimentație neobișnuită.
15:20
Mihai Popescu s-a accidentat în meciul România - Austria 1-0 și astfel FCSB și Gigi Becali vor primi, conform regulamentului, compensații financiare de la FIFA
15:20
Plângerea penală care dinamitează coaliția. Emanuel Ungureanu, deputat USR: „Și domnul Bolojan trebuie să respecte legea” # Fanatik
Un deputat USR a făcut o plângere penală pentru nerespectarea legii de către actuala coaliție și instituțiile statului cu privire la organizarea alegerilor în Capitală.
14:50
De miercuri până vineri, jucătorii din România au zile întregi cu motive de bucurie. Cel mai tare parteneriat vine cu minute de rotiri gratuite la SuperSpin, dar și alte surprize. De miercuri până vineri, toți […]
14:50
“A fost ca un ștergător de parbrize! A ras tot!”. Mircea Lucescu, elogii pentru titularul naționalei la care nu se aștepta nimeni! # Fanatik
Mircea Lucescu a dezvăluit care a fost jucătorul-cheie din succesul cu Austria. Ce fază de joc a adus un val de aplauze din partea publicului de pe Arena Națională.
14:20
Clipele de groază de la moartea lui Cătălin Hîldan povestite de dinamovistul Florin Cernat: “Eu i-am cărat capacul la sicriu…” # Fanatik
Florin Cernat a vorbit, vizibil emoționat, despre moartea lui Cătălin Hîldan, fostul său coechipier de la Dinamo. Cum a trăit acele momente cumplite
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.