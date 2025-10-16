Cetatea de la Saschiz a reînviat, fiind reconstituită total

06:10

Continuăm poveștile de sânge, aur și război care s-au conturat în vremuri aproape neverosimile, vremuri în care Germania și mulți dintre antreprenorii ei au jefuit averile „nearienilor”, au robit, au exploatat (până la moarte) în fabricile lor milioane de oameni și s-au bucurat apoi de banii adunați astfel. De altfel, urmașii lor beneficiază și în prezent de aceste imperii financiare murdare construite de părinții și bunicii lor.