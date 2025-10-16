Handbal: Norvegia - România, scor 29-27, în EHF EuroCup
Bursa, 16 octombrie 2025 06:50
Naţionala României a fost învinsă miercuri, în deplasare, de reprezentativa Norvegiei, scor 29-27 (16-11), în primul meci din grupa 1 a EHF EuroCup.
Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia poloneză Slask Wroclaw, scor 94-93 (38-50), în etapa a III-a din grupa A a BKT EuroCup.
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a sancţionat FC Rapid ca urmare a incidentelor de la meciul cu Farul Constanţa.
Defrişările la nivel mondial au ajuns în 2024 la un nivel îngrijorător, potrivit raportului The Forest Declaration Assessment, publicat de o reţea de cercetători şi organizaţii nonguvernamentale.
Un nou pol al energiei verzi: contract de 380 de milioane de euro, semnat cu Banca Europeană de Investiţii # Bursa
Primăria oraşului Turceni a semnat un contract de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI), pentru realizarea unui hub de energie regenerabilă - un proiect în valoare totală de 380 de milioane de euro, potrivit unui anunţ făcut de primarul Constantin Popescu.
Educaţie: Sindicatele reclamă scăderi salariale, ministerul invocă aplicarea corectă a legii # Bursa
Reprezentanţii sindicatelor din educaţie au semnalat, în ultimele zile, o diminuare a salariilor cadrelor didactice şi ale personalului de conducere, îndrumare şi control.
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată îndeosebi dimineaţă şi noaptea în nordul şi centrul ţării.
Tilray Brands Inc. a raportat, pentru primul trimestru al anului fiscal 2026, cel mai mare profit din istoria companiei, susţinut de creşterea vânzărilor de canabis în Canada şi pe pieţele internaţionale, precum şi de extinderea portofoliului de băuturi şi produse wellness.
Euro a crescut, ieri, cu 0,06 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0885 lei/euro.
Consilier prezidenţial: lipsa progresului digital afectează economia şi favorizează risipa banilor publici # Bursa
Corupţia reprezintă una dintre principalele frâne în calea dezvoltării economice, a avertizat consilierul prezidenţial Radu Burnete, într-o postare pe Facebook.
Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, în majoritate, după ce gigantul francez al articolelor de lux, LVMH, a raportat vânzări trimestriale peste aşteptări.
Trump, dezamăgit de and #8221;prietenul and #8221; Putin: and #8222;Ar putea opri războiul, dar nu vrea and #8221; # Bursa
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este and #8222;foarte dezamăgit and #8221; de omologul său rus, Vladimir Putin, la doar câteva zile înainte de vizita preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, relatează DPA.
ASF pregăteşte piaţa de capital pentru viitor: investitori mai numeroşi, reguli mai simple, mai multă transparenţă # Bursa
* (Interviu cu Gabriel-Ioan Avrămescu, Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, coordonatorul Sectorului Instrumente şi Investiţii Financiare - prima parte)* and #8221;Consolidarea bazei de investitori - o prioritate strategică pentru ASF and #8221; * and #8221;O direcţie prioritară pentru mine este implementarea proiectului de digitalizare a ASF, pe care îl coordonez în calitate de manager de proiect and #8221;* and #8221;Stimularea companiilor să utilizeze piaţa de capital ca instrument de finanţare reprezintă un obiectiv major al Autorităţii de Supraveghere Financiară and #8221;* and #8221;ASF sprijină tranziţia către ciclul de decontare T+1, măsură adoptată la nivelul Uniunii Europene pentru 2027 and #8221;
Mark Rutte: and #8221;Aliaţii NATO promit să se alăture programului de achiziţionare de arme americane pentru Ucraina and #8221; # Bursa
Peste jumătate dintre aliaţii NATO s-au angajat să participe la un program de achiziţionare de arme şi muniţii americane pentru Ucraina, a declarat ieri, la Bruxelles, Mark Rutte, secretarul general al alianţei, după o reuniune a miniştrilor apărării din NATO.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,74%.
Comisia Europeană a avertizat miercuri Franţa că decizia premierului Sebastien Lecornu de a amâna reforma pensiilor va avea and #8222;implicaţii bugetare importante and #8221; şi a cerut Parisului să îşi respecte promisiunile privind reducerea deficitului public, transmite AFP.
Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă a Italiei, a anulat miercuri decizia de extrădare a unui fost căpitan de armată ucrainean, presupusul coordonator al operaţiunii de sabotare a gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică în septembrie 2022, transmite ANSA
Europarlamentarul german Daniel Freund, membru al grupului Verzilor, a depus o plângere penală împotriva premierului ungar Viktor Orban, acuzându-l de implicare într-o tentativă de spionaj informatic, transmite agenţia DPA.
Procurorul-şef al Parchetului European Laura Codruţa Kovesi critică lipsa de reacţie şi de colaborare a autorităţilor române la solicitările venite de la Luxemburg legate de problemele din Portul Constanţa
Zelenski îl numeşte pe generalul SBU Serhii Lîsak la conducerea administraţiei militare din Odesa # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit pe generalul Serhii Lîsak, actualul şef al administraţiei militare regionale din Dnipropetrovsk, în funcţia de şef al administraţiei militare municipale din Odesa, informează Ukrainska Pravda.
Premierul britanic Keir Starmer a anunţat miercuri, în faţa Parlamentului, că va face publice documentele transmise de guvern justiţiei, care au stat la baza deciziei de a renunţa la urmărirea penală împotriva a doi cetăţeni britanici acuzaţi de spionaj în favoarea Chinei, transmite AFP.
Rusia are opţiunea de a importa benzină, le-a spus miercuri jurnaliştilor vicepremierul Alexander Novak, transmite Reuters. and #8222;Această posibilitate există. Legislaţia noastră permite importurile, iar Guvernul Rusiei a redus taxa de import impusă anterior, de 5%, care era, în principiu, prohibitivă and #8221;, a declarat Novak
DNA reţine patru administratori de firme de transport alternativ, acuzaţi de evaziune fiscală de peste 30 de milioane de lei # Bursa
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a anunţat reţinerea pentru 24 de ore a patru administratori de companii de transport alternativ din judeţele Arad şi Timiş, acuzaţi de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit procurorilor, aceştia ar fi creat un mecanism complex de fraudare a statului, prin neînregistrarea şi nedeclararea unor venituri de peste 110 milioane de lei în ultimii doi ani, prejudiciul estimat fiind de peste 30,5 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit neachitate.
Înalta Curte decide joi dacă sesizează Curtea Constituţională privind legea plăţii pensiilor private # Bursa
Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) se reunesc pentru a decide dacă vor sesiza Curtea Constituţională în legătură cu legea privind plata pensiilor private, adoptată miercuri de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.
Lituania anunţă depăşirea nivelului de 5% din PIB pentru apărare, cheltuielile vizând nu doar echipamente militare # Bursa
Lituania va aloca 5,38% din produsul său intern brut (PIB), sau 4,79 miliarde de euro, pentru apărare anul viitor, a anunţat miercuri premierul Inga Ruginiene, un record pentru ţară baltică vecină cu Rusia, relatează AFP
Organizaţia judeţeană AUR Sibiu trece printr-o criză internă după ce fostul deputat Sebastian Suciu şi-a anunţat luni demisia din funcţia de preşedinte al filialei şi din partid, potrivit mass-media. Demisia acestuia a declanşat un efect de domino, mai mulţi lideri locali anunţându-şi la rândul lor retragerea.
Agroland Group obţine granturi de aproape 1 milion de euro pentru dezvoltarea capacităţilor de energie regenerabilă # Bursa
Agroland Group, companie antreprenorială activă în retail, agribusiness, producţie alimentară şi nutriţie animală, a anunţat implementarea unui amplu program de investiţii în energie regenerabilă, finanţat prin granturi de aproape 1 milion de euro obţinute prin Fondul pentru Modernizare.
Rata inflaţiei a ajuns la 5,6% în Bulgaria, cel mai ridicat nivel din octombrie 2023 când preţurile au crescut cu 5,8% # Bursa
Preţurile de consum în Bulgaria au crescut în septembrie, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani, arată datele publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (NSI), transmite DPA
Târgurile DENTA and ROMMEDICA 2025 se deschid joi, 16 octombrie, la ROMEXPO, reunind profesionişti, organizaţii şi companii din domeniul sănătăţii. Ediţia din acest an se desfăşoară sub formatul de expo-conferinţă, care îmbină componenta ştiinţifică cu cea expoziţională, conform unui comunicat emis redacţiei.În premieră, evenimentul va găzdui Congresul Naţional al Asociaţiei Medicale Române, organizat în Sala Asclepios din pavilionul B2. Congresul va aborda teme precum prevenţia şi medicina personalizată, sănătatea publică, chirurgia modernă, neuroştiinţele, nutriţia, managementul sanitar şi psihiatria.Printre participanţii confirmaţi se numără prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea, dr. Adina Alberts, dr. Cristian Andrei, prof. dr. Paula Perlea, prof. dr. Mihai Craiu, prof. dr. Simin Aysel Florescu şi prof. dr. Emanoil Ceauşu.Tot în cadrul ediţiei 2025 se va desfăşura un congres dedicat educaţiei medicale, deschis atât specialiştilor, cât şi publicului. Acesta va include prezentări şi demonstraţii susţinute de medici din diverse domenii, cu accent pe sănătate preventivă şi informare medicală.Evenimentul oferă, de asemenea, un spaţiu de interacţiune între producători de echipamente medicale, furnizori de soluţii digitale, instituţii şi autorităţi din domeniul sănătăţii.
Ediţia din acest an a târgului INDAGRA, organizată de ROMEXPO, va fi structurată pe domenii de excelenţă care reflectă principalele direcţii de dezvoltare din agricultură. Evenimentul din 2025 va include sectoare tematice dedicate tehnologiei, sustenabilităţii, energiei verzi şi eficienţei în producţia agricolă.
Ediţia INDAGRA FOOD 2025, organizată de ROMEXPO, va reuni producători, procesatori, distribuitori şi profesionişti din sectorul HoReCa într-un cadru dedicat inovaţiei şi performanţei din industria alimentară.
Dominic Cummings acuză China că a furat secrete de stat britanice şi denunţă o muşamalizare guvernamentală # Bursa
Fostul consilier al premierului Boris Johnson, Dominic Cummings, cunoscut drept arhitectul Brexit, a declarat miercuri pentru The Times că China a compromis sistemul prin care erau transferate date ultrasecrete între instituţiile guvernamentale britanice şi a obţinut and #8222;cantităţi uriaşe and #8221; de informaţii clasificate de-a lungul mai multor ani
Procuratura Anticorupţie cere 13 ani de închisoare pentru Marina Tauber şi contestă sentinţa de 7,5 ani # Bursa
Procuratura Anticorupţie a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinţei prin care Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, a condamnat-o pe fosta deputată Marina Tauber la 7 ani şi 6 luni de închisoare, în dosarul privind finanţarea ilegală a fostului partid and #8222;Şor and #8221;.
Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunţat miercuri că unul dintre cele patru corpuri predate de Hamas în această săptămână, în cadrul acordului de încetare a focului, nu aparţine niciunuia dintre ostaticii israelieni capturaţi de gruparea palestiniană, potrivit agenţiei UPI.
USR depune un proiect de lege pentru menţinerea caracterului public al declaraţiilor de avere # Bursa
USR a depus o iniţitivă legislativă care menţine caracterul public al declaraţiilor de avere, după decizia Curţii Constituţionale care a blocat publicarea documentelor
Israel afirmă că unul dintre cele patru corpuri predate de Hamas nu aparţine niciunui ostatic # Bursa
Unul dintre cele patru corpuri predate marţi de Hamas în cadrul acordului de încetare a focului nu aparţine niciunui ostatic reţinut în Fâşia Gaza, a anunţat armata israeliană, citată de PA News Agency. Potrivit instituţiei, and #8222;după finalizarea verificărilor la Institutul Naţional de Medicină Legală, s-a constatat că al patrulea corp predat de Hamas nu corespunde niciunui ostatic and #8221;.
Preşedintele Andry Rajoelina a fost destituit în urma unei lovituri de stat militare care a pus capăt mai multor săptămâni de proteste conduse de tineri împotriva sărăciei, penelor de curent şi lipsei de oportunităţi în Madagascar, relatează Associated Press.
China mizează pe faptul că poate câştiga războiul comercial cu SUA şi alege să joace dur cu Trump # Bursa
În conflictul comercial cu Washingtonul, Beijingul crede că a găsit călcâiul lui Ahile al Americii: obsesia preşedintelui Trump pentru piaţa bursieră, scrie Wall Street Journal
Afganistanul şi Pakistanul se confruntă pe linia Durand în urma escaladării tensiunilor de la frontieră # Bursa
Forţele talibane şi trupele pakistaneze s-au angajat în confruntări armate de-a lungul liniei Durand, au anunţat miercuri oficiali din ambele ţări, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Kabul şi Islamabad, relatează publicaţia Khaama Press.
Guvernatorul regiunii Samara din Rusia, Vitali Fedorishchev, şi-a cerut scuze public după ce a folosit un limbaj jignitor la adresa lui Alexey Jidkov, fostul şef al administraţiei districtului Kinelsky, pe care l-a concediat în mod nepoliticos, relatează publicaţia rusă Ura.Ru.
Raportat la condiţiile economice şi criza bugetară care afectează mediul de afaceri, întreprinderile au nevoie în acest moment de măsuri suport şi nu de creşterea costurilor. IMM România, confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, solicită menţinerea salariului minim brut pe economie la nivelul actual de 4050 de lei pentru anul 2026, având în vedere următoarele aspecte
Moscova nu intenţionează să respecte hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care obligă Rusia să plătească 253,07 milioane de euro despăgubiri Georgiei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de presa rusă.
Guvernul de la Oslo intenţionează să cheltuiască 70 de miliarde de coroane norvegiene (aproximativ 5,9 miliarde de euro) pentru sprijinul militar acordat Ucrainei în anul 2026, potrivit unui comunicat emis de Ministerul norvegian al Apărării, citat de presa internaţională.
Pistorius respinge criticile din coaliţia germană şi atacă ideea recrutării prin tragere la sorţi # Bursa
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a răspuns miercuri criticilor venite din interiorul propriului guvern de coaliţie, pe fondul disputei privind modalitatea de relansare a serviciului militar obligatoriu, relatează France Presse.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a plasat oraşul-port Odesa sub administraţie militară, pe fondul unui conflict cu primarul acestui oraş, transmite agenţia de ştiri dpa
Germania şi Franţa au semnat acordul de implementare a unui sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit # Bursa
Germania şi Franţa au semnat miercuri un acord de implementare pentru un sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, numit Odin and #39;s Eye (Ochiul lui Odin), menit să îmbunătăţească semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete, scrie Reuters
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică: Infractorii cibernetici se folosesc de imaginea unor autorităţi şi instituţii în tentative de fraudă online # Bursa
Identitatea vizuală a unor autorităţi şi instituţii, precum Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar a DNSC au fost şi sunt încă utilizate de către atacatori în tentative de fraudă online, avertizează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, miercuri, pe pagina de Facebook a instituţiei
Cancelarul german Friedrich Merz vrea reducerea birocraţiei în domeniul bancar, pentru a stimula economia # Bursa
Cancelarul german Friedrich Merz va pleda pentru dereglementarea sectorului bancar european, în cea mai recentă încercare a sa de a stimula creşterea celei mai mari economii a continentului
Gazul rusesc păstrează o cotă de piaţă de 19% în Europa, în pofida restricţiilor UE, spune vicepremierul rus # Bursa
Ponderea gazului rusesc în balanţa energetică a Europei, deşi s-a redus la jumătate în ultimii ani, rămâne undeva la 19%, în pofida restricţiilor impuse de Uniunea Europeană, a declarat miercuri vicepremierul rus, Alexander Novak
