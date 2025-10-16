Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, revine în cărți pentru poziția de șef al NASA
16 octombrie 2025
Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk care a fost exclus din cursa pentru șefia Agenției […]
Ucraina: AIEA speră că lucrările de reparaţii la centrala Zaporojie vor începe “în curând” # Financial Intelligence
Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a afirmat miercuri seară că se aşteaptă ca reparaţiile să înceapă "în […]
Trump declară că premierul Modi i-a spus că India nu va mai achiziţiona petrol rusesc # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că premierul indian Narendra Modi i-a promis că New Delhi va […]
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că a autorizat operaţiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei şi a […]
SUA: Los Angeles decretează starea de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranţi # Financial Intelligence
Comitatul Los Angeles a declarat stare de urgenţă pentru a oferi asistenţă financiară victimelor raidurilor poliţie federale a […]
Şeful ANAF: 200 de persoane se află în prezent în analiza ANAF, având averi ce nu pot justificate; acolo unde averile nu pot fi justificate, ANAF va confisca 70% din sumele deţinute # Financial Intelligence
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susţine că 200 de persoane se află în prezent […]
Daniel Zamfir: Lucrările hidroenergetice începute înainte de 2007 vor continua fără aviz de mediu # Financial Intelligence
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat, miercuri, că toate obiectivele şi amenajările hidroenergetice începute înainte de anul […]
DNA: Patru administratori ai unor firme de ride-sharing – reținuți pentru evaziune fiscală de peste 30 de milioane de lei # Financial Intelligence
Patru administratori ai unor firme de ride-sharing au fost reținuți, miercuri, de procurorii anticorupție într-un dosar în care […]
Senatorul Antal Lóránt (UDMR): Ne-am îndeplinit obiectivul – mai multe drepturi pentru prosumatori # Financial Intelligence
Camera Deputaților a adoptat astăzi cu o majoritate covârșitoare proiectul de lege care introduce modificări semnificative în ceea […]
Lucian RUSU: O lege care face dreptate prosumatorilor și un pas concret pentru echitate energetică # Financial Intelligence
Noua lege a prosumatorilor aduce modificări esențiale: compensarea lunară a energiei, posibilitatea redirecționării valorii surplusului către alte puncte […]
Cristina Prună: Respingerea desființării AMEPIP – o dovadă clară că eficientizarea şi reducerea costurilor de funcţionare nu sunt o prioritate pentru stat # Financial Intelligence
Deputata Cristina Prună, vicepreşedintă a Comisiei pentru industrii şi servicii, consideră că respingerea de către plenul Senatului a […]
Lituania va aloca 5,38% din produsul său intern brut (PIB), sau 4,79 miliarde de euro, pentru apărare anul […]
Altice respinge oferta de 17 miliarde de euro din partea Orange, Bouygues şi Iliad # Financial Intelligence
Altice France, proprietarul companiei de telecomunicaţii SFR, a respins oferta a trei rivali francezi de a achiziţiona operatorul, […]
IMM România propune îngheţarea salariului minim brut pe ţară pentru anul 2026 # Financial Intelligence
IMM România, confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, solicită menţinerea salariului minim brut la nivelul actual de 4.050 […]
Iranul nu intenţionează să se retragă din Tratatul de Neproliferare Nucleară (NPT), a declarat miercuri Mohammad Eslami, şeful […]
Trump este pregătit să se întâlnească cu omologul său chinez Xi Jinping în Coreea de Sud (secretarul Trezoreriei SUA) # Financial Intelligence
Secretarul trezoreriei SUA, Scott Bessent, a insistat miercuri că Washingtonul nu doreşte escaladarea unui conflict comercial cu China […]
Daniel Dăianu: România ar putea înregistra o creştere economică între 0 şi 1% anul acesta # Financial Intelligence
România ar putea înregistra anul acesta o creştere economică între 0 şi 1%, iar pentru anul viitor rămâne […]
Miniştrii apărării din ţările membre NATO s-au reunit miercuri la Bruxelles pentru a analiza modalităţile de consolidare a […]
Reuters: Cancelarul german Friedrich Merz vrea reducerea birocraţiei în domeniul bancar, pentru a stimula economia # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz va pleda pentru dereglementarea sectorului bancar european, în cea mai recentă încercare a sa […]
Revolut încă nu a primit licenţa bancară completă în Marea Britanie, aceasta întârziind din cauza preocupărilor exprimate de […]
Dragoş Pîslaru: Propun coaliţiei să începem în trimestru I al anului viitor programarea pentru planul 2028-2034 # Financial Intelligence
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, miercuri, că va propune Coaliţiei ca România să înceapă […]
Cabinetul de la Berlin a aprobat, miercuri, un proiect de lege care vizează încurajarea muncii după pensionare, permiţând […]
Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, în unanimitate, în calitate de for decizional, Legea pentru modificarea şi completarea Legii […]
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Disputele SUA – China agită piețele globale. Investitorii pun trendul ascendent sub semnul întrebării # Financial Intelligence
Scăderea de vineri a bursei americane, cea mai mare de după episodul din aprilie, a forțat investitorii […]
Comisia Europeană propune extinderea iniţiativei unui “zid antidronă” în UE (surse) # Financial Intelligence
Comisia Europeană a propus extinderea unei iniţiative pentru un "zid antidronă" pe flancul estic al Europei pentru a […]
Norvegia va elimina scutirea de la plata TVA pentru maşinile electrice până în 2027 # Financial Intelligence
Norvegia, stat campion mondial pe segmentul maşinilor electrice, va elimina complet, până în 2027, scutirea de la plata […]
Ursula von der Leyen: E timpul ca Serbia să fie concretă în dorinţa sa de a adera la UE # Financial Intelligence
"Este timpul ca Serbia să fie concretă" în dorinţa sa de a adera la Uniunea Europeană, a declarat […]
Dragoş Pîslaru: Nu ai cum, cu o ţară care e şantier în derulare şi cu 15-17 miliarde de euro, să ai o recesiune # Financial Intelligence
Românie nu ar avea cum să intre în recesiune în condiţiile în care este "un şantier în derulare", […]
Ministrul Finanţelor, în SUA: Transmitem partenerilor americani un mesaj clar: România este pregǎtitǎ pentru noi investiţii, care sǎ asigure creştere şi competitivitate economicǎ # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, aflat într-o nouă vizită în SUA, anunţă, miercuri, că a început programul oficial la […]
Ungaria a criticat politica energetică a UE la o conferinţă organizată la Moscova # Financial Intelligence
Ungaria ar avea de suferit dacă i s-ar întrerupe accesul la energia rusească, a declarat miercuri ministrul ungar […]
The post BANKING FORUM, ediția 2025 – LIVE appeared first on Financial Intelligence.
Powell: Economia SUA dă semne de consolidare, dar piaţa muncii rămâne slabă # Financial Intelligence
Preşedintele Rezervei Federale (Fed), Jerome Powell, a declarat marţi că economia americană pare să urmeze o traiectorie mai […]
Comisia Europeană a petrecut opt ani ignorând minciunile fiscale ale Greciei. Unsprezece deficite raportate greșit, cinci avertismente de […]
Sphera Franchise Group anunță obținerea drepturilor de franciză Hard Rock Cafe pentru România și Republica Moldova # Financial Intelligence
Conducerea Sphera Franchise Group (SFG) a anunțat, azi, extinderea portofoliului Grupului prin adăugarea francizei Hard Rock Cafe, parte […]
Marinela-Sofia Tripa – eliberată din funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon # Financial Intelligence
Marinela-Sofia Tripa a fost -eliberată din funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier […]
Gorj: Proiect de 380 de milioane de euro pentru un hub de energie regenerabilă la Turceni # Financial Intelligence
Primăria orașului Turceni a semnat, marți, un contract cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru un proiect care […]
Financial Intelligence organizează astăzi, 15 octombrie, cea de-a șasea ediție a evenimentului BANKING FORUM # Financial Intelligence
Financial Intelligence organizează miercuri, 15 octombrie 2025, de la ora 10:30, cea de-a cincea ediție a evenimentului BANKING […]
Piaţa globală a petrolului se va confrunta anul viitor cu un excedent chiar mai ridicat, de patru milioane […]
Bogdan Ivan reacţionează, după ce a fost criticat pentru declaraţia că avem cea mai scumpă energie din Europa: Nu este o exagerare, ci o realitate confirmată de date oficiale # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Iva a reacţionat, după ce a fost criticat pentru declaraţia că avem cea mai scumpă […]
Cresc şansele unei corecţii dezordonate a pieţelor globale, avertizează FMI # Financial Intelligence
Pieţele financiare se obişnuiesc prea mult cu riscurile, cum ar fi războaiele comerciale, tensiunile geopolitice şi deficitele guvernamentale […]
Rheinmetall extinde dezvoltarea vehiculelor militare cu o nouă investiție în Zalaegerszeg, Ungaria # Financial Intelligence
80 de locuri de muncă suplimentare pentru specialiști în inginerie Agenția Maghiară pentru Promovarea Investițiilor (HIPA) finanțează 1,4 […]
Eurodeputatul Dan Nica (PSD): Europa riscă să-şi piardă industria dacă nu susţine producţia proprie # Financial Intelligence
Europarlamentarul Dan Nica (PSD) declară că Europa riscă să-şi piardă industria dacă nu sprijină producţia proprie, opinie pe […]
Impetum Investments listează două emisiuni de obligaţiuni pe Bursa de Valori Bucureşti # Financial Intelligence
Impetum Investments S.A., divizia de investiţii a Impetum Group, listează două emisiuni de obligaţiuni corporative garantate, cu o […]
FMI a majorat marginal prognoza pentru evoluția economiei mondiale în 2025, pe fondul unei evoluții mai bune a comerțului internațional (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Fondul Monetar Internațional a publicat astăzi ediția din toamna 2025 a raportului macroeconomic mondial, cu […]
Un fost angajat TeraPlast a dat în judecată compania, solicitând despăgubiri morale de 1,5% din cifra de afaceri; „Încetarea colaborării pe durata perioadei de probă a fost utilizată ca ultimă soluție, corectă și legală, în lipsa unei disponibilități de colaborare și adaptare la organizație”, potrivit companiei # Financial Intelligence
TeraPlast a anunțat, azi, că i-a fost comunicată o cerere de chemare în judecată în dosarul nr. 5032/118/2025, […]
Evergent Investments – Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor din data 29/30 octombrie 2025, revizuită # Financial Intelligence
Consiliul de administrație, întrunit în ședința din data de 14 octombrie 2025, a hotărât revizuirea Ordinii de zi […]
Evergent Investments – Completarea ordinii de zi a AGEA din 29/30 octombrie 2025 # Financial Intelligence
Nr. ieșire: 5273/14.10.2025 Consiliul de administrație al EVERGENT Investments S.A., având sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. […]
Află cine sunt principalii coordonatori și edificatori ai Catedralei Mântuirii Neamului # Financial Intelligence
Catedrala Națională se apropie de sfințire, un moment prielnic pentru a-i prezenta pe principalii coordonatori și edificatori ai […]
Boom-ul investiţiilor AI ar putea duce la turbulenţe bursiere, dar nu la o criză sistemică (economistul şef al FMI) # Financial Intelligence
Expansiunea investiţiilor din SUA în inteligenţa artificială (AI) ar putea fi urmată de fluctuaţii semnificative, aşa cum s-a […]
Marii datornici şi cei cu datorii eşalonate ani de zile, în vizorul ANAF/ Ministrul Finanţelor anunţă că a dispus înfiinţarea unei divizii de Operaţiuni Speciale care investighează zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune fiscală # Financial Intelligence
Marii datornici şi cei cu datorii eşalonate ani de zile, ale căror dosare „au trenat foarte mult timp", […]
