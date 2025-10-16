Unii lăcrimează după Granitul, alții așteaptă noile tehnologii
RFI, 16 octombrie 2025 07:00
O fostă întreprindere socialistă va fi demolată. În locul ei, probabil, se va dezvolta un proiect rezidențial sau un centru comercial. Problema nu este a fabricilor vechi care dispar, ci a celor noi care nu apar.
• • •
Alte ştiri de RFI
Acum 10 minute
07:00
O fostă întreprindere socialistă va fi demolată. În locul ei, probabil, se va dezvolta un proiect rezidențial sau un centru comercial. Problema nu este a fabricilor vechi care dispar, ci a celor noi care nu apar.
Acum 12 ore
20:30
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu: Rusia nu o să atace un stat NATO, nu are puterea să facă asta # RFI
Rusia nu va ataca un stat NATO, uitându-ne la câtă forţă există în această Alianţă, a declarat, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în această seară, la Antena 3.
18:20
Bolnavi internați la Psihiatrie în spitale din România, sedați, bătuți și "tratați" cu electroșocuri (raport Consiliul Europei) # RFI
Decese din neglijență, maltratare și utilizarea electroșocurilor pe pacienți internați la Psihiatrie, în spitale din România. Sunt concluziile raportului Comitetului pentru prevenirea torturii al Consiliului Europei. Documentul, publicat astăzi, a fost realizat în urma unor vizite inopinate ale specialiștilor comitetului în patru spitale de psihiatrie, pe lângă celelalte instituții de profil, penitenciare și aresturi. "Este cel mai grav raport cu privire la România, din ultimii 20 de ani", spune la RFI, Georgiana Pascu, manager de proiecte la Centrul de Resurse Juridice.
Acum 24 ore
16:40
Piedone, trimis în judecată de DNA în dosarul în care este acuzat că a divulgat informaţii privind un control care urma să fie făcut la un hotel din Sinaia # RFI
Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru că ar fi divulgat informaţii privind un control care urma să se desfăşoare la un hotel din Sinaia, pentru a evita sancţionarea operatorului.
16:10
Mobilizarea rezerviștilor| Înțeleg nedumerirea oamenilor și îngrijorarea lor, dar nu putem lăsa țara nepregătită (Analist) # RFI
Ministerul Apărării Naționale a declanșat o amplă acțiune de verificare a rezerviștilor din București și Ilfov. Mii de persoane care au făcut armata înainte de 2004 sunt chemate pentru o zi de instrucție și evaluare. Scopul acţiunii este verificarea pregătirii populaţiei, economiei şi teritoriului pentru apărare, precum şi testarea disponibilităţii rezerviştilor, potrivit MApN. Cei convocaţi participă timp de o zi la activităţi specifice: primesc echipament militar, instruire de siguranţă şi efectuează trageri cu muniţie de antrenament, fiind apoi lăsaţi să plece acasă.
15:40
De Ziua Mondială a Nevăzătorilor, galeria neconvențională Celula de Artă, în parteneriat cu Asociația Entuziart și Asociația Nevăzătorilor din România, organizează un eveniment multisenzorial numit „Blind Eight”. Vorbim despre un proiect ce transformă percepția artei într-o experiență a simțurilor și a empatiei cu Andreea-Eliza Petrov de la Celula de Artă, curator al expoziției Blind Eight, și Oana Dorneanu, de la Asociația Entuziart, curator al expoziției tactile “O lume (ne)văzută”.
15:20
Legea pensiilor private a trecut de Parlament| Românii vor putea retrage, după pensionare, cel mult 30% din banii din pilonul 2 # RFI
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind plata pensiilor private, principala reglementare fiind aceea că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi inițial doar 30% din sumă iar restul eșalonat pe opt ani și, prin excepție, bolnavii cu afecțiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere, anunță Agerpres.
13:40
Ministrul Justiției afirmă că breșa de securitate de la Penitenciarul Târgu Jiu a fost 'imediat' oprită # RFI
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, miercuri, că breșa de securitate de la Penitenciarul Târgu Jiu a fost 'imediat oprită', după ce mai mulți deținuți ar fi accesat sistemul informatic al centrului de detenție prin intermediul unui terminal infochiosc.
12:50
Pericolul mare la alegerile pentru Primăria Capitalei este să crească foarte mult scorul AUR, declară la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. El precizează că partidul său vrea un candidat comun cu PNL ”ca să fie sigur că va câștiga aceste alegeri”.
12:10
Măsurile decise până acum de Guvernul Bolojan nu înseamnă reformă, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Liderii coaliției nu s-au înțeles nici la ultima ședință asupra modului în care trebuie reduse cheltuielile din administrația publică locală.
10:50
Salariul minim pe economie ar trebui înghețat anul viitor, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Acesta este un posibil nou motiv de dispute în coaliție, în condițiile în care PSD nu susține o asemenea măsură. Fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui declară că salariul minim este folosit ca armă fiscală în România.
09:40
Hramul Cuvioasei Sfintei Parascheva a fost punctul culminant al pelerinajului, prilej cu care a fost oficiată și Sfânta Liturghie de un sobor de preoți în frunte cu IPS Părintele Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Oamenii au stat la rând și 12 ore, dar din fericire ploaia a ocolit în prima parte a zilei municipiul Iași.
09:30
Un antreprenor român, în colaborare cu o companie poloneză, construiește drone în țară. Proiectul pentru următoarea perioadă este să dezvolte o tehnologie accesibilă pentru “roiuri” de drone. Invitat la Esențial: Bogdan Ochiana – CEO Orbotix (dezvoltă drone cu tehnologie AI pentru aplicații militare)
09:10
SRI va lupta din nou cu corupția. Avertismentul unui profesor de Drept: „Nu se face anticorupție implicând serviciile” (Adevărul) # RFI
Analiză: Magistrații (ne) fură țara? (DW) - REPORTAJ Mobilizarea rezerviștilor. Cum mi-am apărat țara fără să trag niciun foc de armă (G4Media) - Am întrebat 11 personalități de ce s-a apucat PSD să taie cuvinte din „constituția partidului” (HotNews)
08:50
Care a fost impactul real al schimbărilor produse în ultima perioadă asupra pieței asigurărilor? Situația economică actuală va afecta doar industria în sine? Care va fi impactul asupra clienților? Aflăm detalii dintr-o nouă ediție a emisiunii "Ora de Risc" by XPRIMM, difuzată de RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național.
07:20
Inflația rămâne ridicată, creșterea salariilor a fost depășită de creșterea prețurilor, iar avansul economiei va fi timid. Acestea sunt caracteristicile anului 2025, un an complicat pentru economie și pentru salariați.
Ieri
17:40
PSD vrea să renunțe la statutul de partid progresist. Formațiunea politică se va întoarce la ideologia sa inițială, adică "un partid al României, un partid pro-european, dar cu rădăcini solide în identitatea națională", a scris președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook. Însă acestă propunere nu are legătură cu ideologia, ci este doar o încercare de câștiga electoral, a spus la RFI politologul Cristian Pîrvulescu.
15:30
A fost "production manager" în cadrul Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană, a creat conferințe dedicate industriei muzicale, a pus umărul la festivaluri precum Plai și Jazz TM, iar când asta nu a fost suficient, timișoreanul Bogdan Cotîrță s-a urcat pe scenă cântând în proiecte muzicale precum Melting Dice sau mai recentul, Bob Ramanka. Prin acest proiect solo, Bob Ramanka tocmai a lansat o piesa numită "Eroi".
13:20
Coaliţia se reuneşte pentru discuţia finală privind organizarea alegerilor în Capitală la sfârşitul acestui an| Reforma administraţiei, alt punct pe agenda partidelor # RFI
Coaliţia de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR şi minorităţi se reuneşte, marţi, de la ora 14.00, pentru discuţia finală privind organizarea alegerilor în Capitală, la sfârşitul acestui an. În cazul în care nu se ajunge la un consens, legal nu se mai pot organiza alegeri în acest an. PSD a anunţat că îşi păstrează condiţia, ca partidele din coaliţie să aibă un candidat comun sau fiecare partid să meargă cu candidat propriu şi ameninţă că un candidat separat al USR-PNL poate duce la ruperea coaliţiei. Potrivit News.ro, un alt punct pe agenda discuţiilor este reforma administraţiei.
10:30
PSD va elimina cuvântul progresist din propriul Statut, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Gabriel Zetea. El precizează că la Congresul din 7 noiembrie, Partidul Social Democrat va introduce în Statut mențiunea că apără tradiția românească, pentru că noțiunea de progresism a căpătat alte conotații în ultimii ani, în opinia sa: ”Niciodată nu am fost confortabili cu această definiție a PSD”.
09:40
Președintele Nicușor Dan spune că este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen
08:30
Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția (Știrile ProTv) # RFI
Congresul PSD s-a încheiat înainte să înceapă. Titus Corlățean s-a predat. Ce înseamnă pentru partid, ce înseamnă pentru coaliție? (SpotMedia) - Inflația corectează derapajul electoral 2024: a șters integral creșterile salariale pentru peste 94% din angajații din România (CursDeGuvernare) - Europa, în alertă. De ce pregătesc marile puteri populația pentru o posibilă confruntare: „Nu e alarmism, e realism strategic” (Adevărul)
07:10
Vizită de gradul zero în Parcul Dinamo! După ce a semnat un parteneriat de colaborare cu secţia de gimnastică a clubului, Nadia Comăneci a inspectat întreg complexul alături de David Popovici şi Ionuţ Lupescu. Inițiativa, derulată de Ministerul Afacerilor Interne prin Clubul Sportiv Dinamo, în parteneriat cu Primăria Sectorului 2, are ca scop promovarea sportului în rândul copiilor și tinerilor.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Diana Tușa: Traficul de persoane din România poate fi redus doar dacă instituțiile colaborează # RFI
Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane va chema la audieri toți factorii implicați, a anunțat luni președinta comisiei, deputata Diana Tușa.
17:20
Controversa "Porții Focșaniului". Strategia Armatei Române nu presupune abandonarea niciunei părți din teritoriu (Interviu) # RFI
Moldova cere apărarea reală la graniță, nu abandonarea unei părți din teritoriu! Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei a trimis o scrisoare deschisa adresată președintelui, premierului si sefului Armatei în care semnalează chiar declarațiile făcute de generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, potrivit cărora "Poarta Focșanilor" este „o vulnerabilitate”. „Acest coridor nu ar trebui sa fie prima linie de apărare, apărarea ăncepe mult mai în est, la frontieră, pe linia Prutului”, consideră activistii civici. Iar la graniță, spune președintele Asociației pentru Dezvoltarea Moldovei, Dorin Dobrincu, nu este nici măcar un bocanc de soldat NATO. Principiul de functionare a "Portii Focșaniului" presupune o cedare deliberată a Moldovei în fața unei invazii din Est, pornind de la premiza că teritoriul nu poate fi apărat pentru că relieful nu ne ajută. Un concept militar de secol 19, care nu se mai susține, strategia armatei nu este de abandonare a vreunei părți din țară, explică analistul militar Claudiu Degeratu. El recunoaște însă că dezvoltarea infrastructurii din regiune lasă de dorit.
15:20
Reforma pensiilor magistraților | Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM că face "declarații false" # RFI
Reforma pensiilor magistraților, aflată în prezent pe masa Curții Constituționale, este un jalon din PNRR de care depind 231 de milioane de euro din fondurile europene ale României. Este declarația ministrului investițiilor, Dragoș Pîslaru, care, într-o postare pe Facebook, acuză Consiliul Superior al Magistraturii de declarații „grave și false”. Potrivit CSM, jalonul privind reforma pensiilor speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023. Judecătorii au amânat de două ORI decizia pe reforma pensiilor magistraților, după sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție.Următorul termen este programat pentru 20 octombrie.
14:30
Oana Ţoiu, despre programul SAFE: Lista finală, atât a achiziţiilor României cât şi a altor ţări, va fi făcută publică către Comisia Europeană şi apoi către public la sfârşitul lunii noiembrie a acestui an # RFI
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni, despre programul SAFE, că lista finală, atât a achiziţiilor României cât şi a altor ţări, va fi făcută publică către Comisia Europeană şi apoi către public la sfârşitul lunii noiembrie a acestui an.
12:20
Ion Barbu și-a găsit un loc pe măsură și la Timișoara - Muzeul Apei. A transformat fosta uzină, cu rezervoarele și filtrele ei, într-un spațiu plin de culoare, umor și ironie, cu cinci expoziții într-una singură. Aproximativ 200 de lucrări care te fac să râzi, să gândești și, uneori, să te încrunți. Ion Barbu a pregătit pentru publicul său, simplu și direct: apă, artă, energie.
11:50
Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași: Chiuvetele, mărul discordiei între Ministrul Sănătății și CJ Iași # RFI
Bacteria Serratia a provocat moartea a șapte copii în această unitate medicală și a scos la lumină o serie de nereguli în respectarea protocoalelor medicale. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat și concluziile controlului făcut la Spitalul „Sfânta Maria" din Iași, pe care a spus că le va trimite la Parchet. Au fost descoperite nereguli grave, ce au dus la răspândirea bacteriei periculoase.
11:40
Deponeul din Timiș se închide. CJ și operatorul se pregătesc de proces, gunoiul merge în alte județe # RFI
Deponeul unde ajung deșeurile din județul Timiș se închide într-o săptămână, după ce Garda de Mediu a constatat depășirea capacității maxime. Consiliul Județean Timiș a reziliat contractul cu operatorul deponeului, iar cele două părți se vor judeca.Între timp, gunoiul va fi dus temporar în Arad și Hunedoara, măsură care ar putea aduce scumpiri și întârzieri în colectare.
10:40
România se clasează constant printre ultimele locuri în testele PISA la citire. Datele arată că în școlile din programele Teach For Romania și Toți Copiii Citesc 26% dintre copiii dintr-o clasă necesită sprijin suplimentar în literație. Sorana Radu, director Comunicare, alumnă Teach for Romania ne vorbeste despre campania de strângere de fonduri.
10:40
Protestul instanțelor este la limita legii, spune la RFI fostul ministru al Justiției Stelian Ion. Cele mai multe instanțe din țară au decis să se ocupe numai de cazurile urgente, nemulțumite de legea ce reformează pensiile speciale. Curtea Constituțională (CCR) ar urma să se pronunțe asupra acestui proiect pe 20 octombrie.
10:10
Procurorul general al României ar trebui să oprească avalanșa de decizii ale instanțelor favorabile infractorilor. Iată ce spune la RFI deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, care critică unele verdicte recente ce au ridicat semne de întrebare în spațiul public.
12 octombrie 2025
16:30
Pelerinaj religios la Iaşi | Peste o sută de mii de credincioşi s-au închiat la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva # RFI
Aproximativ 115.000 de persoane s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de la începerea pelerinajului, în urmă cu cinci zile. Duminică seara, racla va fi purtată de preoţi pe străzile centrale ale Iaşiului, la procesiune fiind aşteptate să participe câteva mii de persoane, scrie News.ro.
13:40
Aproape jumătate dintre români consideră că Armata Română nu ar rezista 48 de ore în cazul unui atac (sondaj Avangarde) # RFI
Aproape jumătate dintre români consideră că Armata Română nu ar rezista timp de 48 de ore în cazul unui atac, arată un sondaj Avangarde. Totodată, 58% cred că pericolul ca Rusia să atace intenţionat România este mic sau foarte mic/inexistent. În acelaşi timp, doar 28% cred că România ar trebui să apere Moldova în cazul în care aceasta ar fi atacată.
11 octombrie 2025
17:00
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, locul al treilea la nivel național în clasamentul Times Higher Education 2026 # RFI
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova se numără printre cele mai performante instituții academice din România, conform clasamentului internațional Times Higher Education World University Rankings 2026.
16:40
Ludovic Orban, critici la adresa SRI: Cum nu a văzut cum se construiesc reţele de oameni care acţionează împotriva ordinii constituţionale? Câți spioni ruși au expulzat? # RFI
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a criticat sâmbătă Serviciul Român de Informaţii (SRI) pe motiv că nu a expulzat suficienți spioni ruși și că nu a văzut "cum se construiesc rețele de oameni care acționează împotriva ordinii constituționale".
16:20
10 ani de la Colectiv. Marș anunțat în București pe 30 octombrie. „Corupţia încă ucide în România” # RFI
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, pe 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de oameni.
15:40
"România, cel mai mare producător de gaze naturale din Europa. Avem depozitele umplute în proporţie de 95,5%" (ministrul Energiei) # RFI
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, sâmbătă, că România este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, chiar şi înainte de a începe extracţia din proiectul Neptun Deep. Pentru această iarnă, ministrul afirmă că ”suntem pregătiţi”, întrucât depozitele sunt umplute cu gaz în proporţie de 95,5%, peste media UE.
13:00
La Cluj a avut loc azi cel de-al 17-lea congres al UDMR. La eveniment a participat atât prim-ministrul României, Ilie Bolojan, cât și prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, împreună cu președintele PSD, șeful Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, precum și cu liderii mai multor formațiuni politice din Ungaria și România.
10 octombrie 2025
16:50
Legea majoratului digital a trecut de Senat. Copiii sub 16 ani vor putea crea conturi pe platforme online doar cu acordul părinților, stabilește actul normativ.
15:10
„Munteanu Fest”, eveniment care îmbină arta, prietenia și generozitatea, a ajuns la a noua ediție # RFI
Munteanu Fest a ajuns la a 9-a ediție, fiind un eveniment dedicat faptelor bune. Mai exact, fondurile strânse au un scop caritabil. Anul acesta este vorba despre Georgiana Bigan, care de mai bine de trei ani lupta cu o forma rara de cancer al ductelor biliare, urmând în prezent un tratament în Austria. Despre Munteanu Fest vorbim în RFI360 cu Bogdan Munteanu și Cristina Choleva.
13:30
Ilie Bolojan: UDMR a arătat că este un partener responsabil în guvernare şi în administraţia locală # RFI
Premierul Ilie Bolojan a afirmat vineri, la Congresul UDMR, că indiferent de lucrurile care îi pot diferenţia pe români şi maghiari, de muzica pe care o ascultă, de dansuri, cele care îi unesc sunt mult mai puternice. El a precizat că românii şi maghiarii sunt uniţi de dorinţa de a trăi mai bine şi de a-şi păstra identitatea, contribuind împreună la viitorul european
10:30
Nicușor Dan nu este un președinte care să fie prea activ, în sensul de a sări peste competențele prezidențiale, dar nici un președinte absent, ca Iohannis, spune la RFI consilierul prezidențial pentru politică internă, Ludovic Orban. El afirmă pe de altă parte că șeful statului are o relație de colaborare cu premierul Ilie Bolojan. Ludovic Orban mai declară că ”fiecare partid din coaliție trebuie să respecte deciziile coaliției. Altfel, această coaliție nu poate să funcționeze”.
9 octombrie 2025
19:30
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe: Anularea alegerilor din România nu constituie un subiect în relația bilaterală București-Washington # RFI
Prezența militarilor americani pe teritoriul nostru va continua. Este asigurarea pe care a primit-o la Washington ministra de Externe, Oana Toiu care a avut o intrevedere cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Dosarul Visa Waiver a fost adus în discuție de șefa diplomației române, dar nu sunt informatii suplimentare , în timp ce eventuala vizită a președintelui Nicușor Dan la Casa Albă nu are o dată ferm confirmată. Anularea alegerilor de anul trecut din România nu constituie un subiect în relația bilaterală București-Washington, spune șefa diplomației române.
16:10
Începând cu data de 1 octombrie 2025, vaccinarea împotriva infecţiei cu HPV este asigurată gratuit pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani, prin Programul Naţional de Vaccinare. În acest context, Spitalul Universitar de Urgență București continuă Campania „Spune NU HPV – Alege să te vaccinezi!”, printr-o nouă inițiativă care aduce în prim-plan opțiunile de vaccinare gratuită.
16:10
Dr. Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem scuze că cel mai rău scenariu nu s-a produs” # RFI
După criticile apărute în spațiul public privind avertizările meteo și deciziile luate în baza acestora, șeful DSU, dr. Raed Arafat, a explicat, în exclusivitate la Digi 24, cum sunt emise codurile de vreme severă și cine este responsabil de acestea. Șeful DSU a mai subliniat că scopul avertizărilor este protejarea oamenilor și că autoritățile nu trebuie să-și ceară scuze pentru faptul că cel mai rău scenariu nu s-a produs.
16:10
În fiecare an pe data de 9 octombrie este comemorată Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului. Numărul supraviețuitorilor acestui genocid de care se face responsabil statul român din perioada 1940 – 1944 scade în fiecare an, iar în 2025 trei dintre acești supraviețuitori care au stat de vorbă cu RFI România au încetat din viață.
16:10
În mod normal, fostul premier Marcel Ciolacu ar trebui ignorat. Poziția politică în care se află acum fostul premier este periferică și, practic, Marcel Ciolacu nu mai reprezintă pe nimeni și nimic. Și totuși, ceea ce spune fostul premier trebuie comentat pentru că alimentează un val de păreri care poate să se înalțe în anumite zone ale societății românești.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.