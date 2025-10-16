De ce te balonezi după ce mănânci fructe și cum poți evita acest lucru / Explicațiile nutriționistei Tania Fântână
G4Media, 16 octombrie 2025 08:20
Fructele sunt esențiale într-o alimentație echilibrată, aduc fibre, vitamine, antioxidanți și apă. Cu toate acestea, pentru multe persoane, ele pot fi și o sursă de disconfort... © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
08:30
EXCLUSIV INTERVIU Adrian-Narcis Ghiță, CEO AutoItalia: Modificarea programului RABLA, șoc major pentru sectorul auto din România / „Piața de mașini electrice e un nonsens” # G4Media
Piața auto din România a suferit multiple șocuri, cel mai mare dintre ele fiind modificarea programului RABLA. Cu un buget înjumătățit și valoare a ecotichetelor... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
08:20
08:20
SURSE Percheziți DNA la Spitalul Militar / Ar fi vizată general Florentina Ioniță, managerul unității, o apropiată a generalului Cătălin Zisu / Suspiciuni de abuz și uzurpare de calități oficiale, cu 8,2 milioane de lei, prejudiciu # G4Media
Procurorii DNA sunt joi dimineață la Spitalul Militar din Capitală, acolo unde se execută mai multe percheziții într-un dosar de suspiciuni de abuz, complicitate la... © G4Media.ro.
08:20
O pădure de stejar veche de peste 300 de ani a fost rasă ilegal, în Brașov. „Sunt numai urzici, iarbă și nimic” # G4Media
Ne batem joc de păduri și uităm că ele sunt aerul și echilibrul mediului în care trăim. Din păcate, unii dintre silvicultori sunt părtași la... © G4Media.ro.
08:20
Los Angeles decretează starea de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranţi / ”Avem familii întregi rămase fără bani pentru că taţii şi mamele lor au fost răpiţi de la locurile lor de muncă” # G4Media
Comitatul Los Angeles a declarat stare de urgenţă pentru a oferi asistenţă financiară victimelor raidurilor poliţie federale a imigraţiei (ICE) şi pentru a contracara politicile... © G4Media.ro.
08:20
Ministrul Construcțiilor și Transporturilor, János Lázár, a subliniat că baza sistemului de pensii ungar constă în ocuparea forței de muncă, iar a 14-a pensie lunară... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:10
O sibiancă face bani din ciulinii Bărăganului / E singurul producător de ciulini din zonă: creează buchete și aranjamente florale / ”E o plantă pe cât de nedorită, pe atât de frumoasă dacă știi să o pui în valoare” # G4Media
În urmă cu aproape cinci ani de zile o cisnădiancă i-a anunțat pe funcționarii din localitate că vrea să cultive ciulini de Bărăgan în ograda... © G4Media.ro.
Acum o oră
08:00
Benjamin Netanyahu ar putea fi grațiat așa cum cere Donald Trump? Există un precedent, dar grațierea a fost acordată în circumstanțe excepționale # G4Media
Aflat în vizită la Ierusalim, Donald Trump i-a cerut președintelui israelian să îl grațieze pe Benjamin Netanyahu, care este judecat din 2020 și este urmărit... © G4Media.ro.
08:00
Statele Unite cer Japoniei să înceteze achiziţiile de energie din Rusia / Niponii au cheltuit în 2023 peste 3,3 miliarde de euro pentru importul de gaz natural lichefiat din Rusia # G4Media
Washingtonul vrea ca Japonia să înceteze importurile de produse energetice ruseşti, a declarat miercuri secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, la scurt timp după anunţul... © G4Media.ro.
07:50
Un consorţiu de companii, printre care BlackRock, Nvidia şi Microsoft, a cumpărat Aligned Data Centers pentru 40 miliarde de dolari, într-o tranzacţie majoră pentru infrastructura AI # G4Media
Un grup de companii din SUA, inclusiv BlackRock, Nvidia şi Microsoft, va achiziţiona Aligned Data Centers, într-o tranzacţie de aproximativ 40 miliarde de dolari, într-un... © G4Media.ro.
07:50
VIDEO Noul pliabil Google a luat foc în timpul unui test de durabilitate / JerryRigEverything: „Este prima dată când un telefon a eșuat atât de spectaculos” # G4Media
Google ar putea avea încă un telefon Pixel cu probleme la baterie iar, de data aceasta, problema este prezentă la noul Pixel 10 Pro Fold.... © G4Media.ro.
07:50
Poveștile foștilor ostatici eliberați de Hamas: „A trebuit să-mi sap propriul mormânt în tunel. Am fost operat la mână fără anestezie” # G4Media
Un articol din cotidianul progresist „Haaretz” începe cu o frază care rezumă perfect semnificația acestor zile israeliene: „Pentru prima dată în peste doi ani, niciun... © G4Media.ro.
07:40
Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume descoperit în Argentina / A trăit în urmă cu aproximativ 230 de milioane de ani # G4Media
Oamenii de ştiinţă argentinieni au descoperit în Anzi scheletul aproape complet al unei noi specii de dinozaur care a trăit în urmă cu aproximativ 230... © G4Media.ro.
07:40
Trump aprobă operaţiuni ale CIA împotriva Venezuelei și ia în calcul atacuri asupra teritoriului / Reacția autorităților de la Caracas # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că a autorizat operaţiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei şi a luat în considerare atacuri asupra teritoriului venezuelean,... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:30
Pisicile uimesc oamenii de știință. Cele mai recente studii dezvăluie ce se întâmplă dacă mângâi doar câteva minute o pisică # G4Media
Deși sunt independente, reci sau chiar distante, pisicile ne iubesc în propriul lor ritm. Cele mai recente studii dezvăluie că legătura dintre om și pisică nu este doar emoțională... © G4Media.ro.
07:30
Trump susține că India nu va mai cumpăra petrol rusesc / El spune că premierul Modi l-a asigurat de asta / ”Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru” # G4Media
Donald Trump a declarat miercuri că premierul indian, Narendra Modi (foto), i-a promis că New Delhi va înceta să mai cumpere petrol rusesc, după ce... © G4Media.ro.
07:30
Criză financiară la Spitalul Municipal Caransebeș: furnizorul de hrană amenință cu întreruperea livrărilor din cauza datoriilor / Nu a fost plătit în 2025 niciun leu, deși banii au ajuns de la Ministerul Sănătății # G4Media
Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș se confruntă cu o situație financiară critică. Alocația de hrană destinată pacienților nu a fost plătită către furnizorul de servicii... © G4Media.ro.
07:30
Stephen Graham, starul din serialul „Adolescence”, lansează un proiect global prin care le cere taţilor să le scrie o scrisoare fiilor lor despre experiența lor asupra masculinității # G4Media
Creatorul serialului fenomenal „Adolescence”, actorul britanic Stephen Graham, a invitat taţii din întreaga lume să le scrie o scrisoare fiilor lor despre viziunea şi experienţa... © G4Media.ro.
07:20
Un europarlamentar german, vizat de un program spion, depune plângere împotriva lui Viktor Orbán / „Există indicii că serviciile secrete maghiare se află în spatele atacului” # G4Media
Unul dintre cei mai vehemenți critici ai Ungariei la Bruxelles, eurodeputatul ecologist german Daniel Freund, a depus o plângere penală împotriva premierului ungar Viktor Orbán... © G4Media.ro.
07:20
Deși Rusia ar putea probabil să doboare unele rachete Tomahawk pe care ucrainenii le-ar lansa împotriva forțelor sale, altele ar reuși să pătrundă prin apărarea... © G4Media.ro.
07:10
Havuç Tarator sau salată de morcovi cu iaurt, asemănătoare cu tzatziki grecesc, dar fără castraveți. Un preparat din gastronomia turcească # G4Media
Se numește Havuç Tarator, iar frumusețea acestui preparat, foarte des întâlnit printre tradiționalele gustări turcești numite meze turcești, constă în simplitatea sa. E vorba de... © G4Media.ro.
07:10
”Ăsta nu e jurnalism! / Protest la Pentagon: Jurnaliștii și-au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea / Noile reguli spun că șeful Pentagonului trebuie să aprobe anumite articole înainte de apară # G4Media
Zeci de reporteri au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea Pentagonului miercuri, în semn de protest, neacceptând restricţiile impuse de guvern asupra activităţii... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:10
Max Verstappen a recuperat multe puncte față de liderul Oscar Piastri în ierarhia piloților din Formula 1, dar diferența este totuși una consistentă de 63... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
01:10
Artisan Food Market revine la Hanul lui Manuc / O sărbătoare a gustului autentic și a poveștilor din spatele produselor locale # G4Media
În inima Bucureștiului, Hanul lui Manuc își deschide din nou porțile pentru un eveniment dedicat pasiunii, tradiției și gustului autentic. În weekendul 18-19 octombrie, ediția... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Crucea Roşie a informat armata israeliană miercuri seara că a preluat de la Hamas, în oraşul Gaza, două sicrie care conţin aparent cadavre ale unor... © G4Media.ro.
23:10
Un judecător din Peru respinge cererea Parchetului de a-i interzice fostei preşedinte Boluarte să părăsească ţara # G4Media
Un judecător peruan a respins miercuri cererea Parchetului de a-i interzice fostei preşedinte recent destituite, Dina Boluarte, să părăsească ţara, notează AFP, transmite Agerpres. Judecătorul... © G4Media.ro.
22:40
Festivalul Pisicilor din Japonia: Mii de iubitori de feline au invadat străzile din Tokyo / Un Halloween japonez cu gheare și mustăți (VIDEO) # G4Media
Pe 12 octombrie, Tokyo a devenit capitala mondială a iubitorilor de pisici. Mii de participanți din întreaga lume s-au adunat în districtul Shinjuku pentru a... © G4Media.ro.
22:40
551 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în cele 8 zile de pelerinaj la Sf. Parascheva / Timpul de aşteptare a ajuns şi la 15 ore / Racla cu moaştele Sfintei Parascheva a fost reintrodusă în Catedrala ieșeană # G4Media
Personalul medical format din echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) şi ale UPU-SMURD Iaşi a intervenit în 551 de cazuri medicale diverse pe... © G4Media.ro.
22:40
Consiliul Judeţean Timiş a reziliat contractul cu societatea care opera centrul de depozitare a gunoiului, fiind preconizate taxe mai mari pentru timișoreni, pentru acest serviciu / Gunoiul va fi transportat în Arad şi Hunedoara # G4Media
Preţul gunoiului ar putea creşte, în Timişoara, dar şi în mai multe localităţi din judeţul Timiş, după ce Consiliul Judeţean Timiş a reziliat contractul cu... © G4Media.ro.
22:30
Experţi europeni sprijină România în pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE / Prima vizită a avut loc la Uzina Mecanică Bucureşti, unde se produc transportoarele blindate Piranha # G4Media
Guvernul anunţă că România beneficiază de sprijinul experţilor europeni pentru pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE, o nouă întâlnire de lucru având loc, miercuri,... © G4Media.ro.
22:20
Trump: Forțele israeliene ar putea relua luptele în Gaza imediat ce voi da ordinul, dacă Hamas nu va respecta acordul de încetare a focului # G4Media
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că va lua în considerare permisiunea acordată prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu de a relua acțiunile militare în Gaza... © G4Media.ro.
22:20
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, al cincilea eşec consecutiv în grupa A din Liga Campionilor # G4Media
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Aalborg Handball, scor 34-28 (18-14), în meci contând pentru etapa a V-a din grupa... © G4Media.ro.
22:20
Șeful Apărării din SUA Pete Hegseth avertizează Moscova că America îi va ”impune costuri”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie # G4Media
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Moscova că Statele Unite şi aliaţii săi vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, dacă... © G4Media.ro.
22:20
Liderul Sindicatului Europol, despre breşa majoră de securitate din penitenciare: S-a încercat muşamalizarea acestui caz de către ANP / Există această tendinţă de a ascunde problemele ca să pară totul ok # G4Media
Liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a declarat, miercuri, că Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a încercat muşamalizarea breşei majore de securitate care ar fi permis... © G4Media.ro.
22:10
Mersul pe jos îți face bine, dar mersul cu spatele poate avea beneficii suplimentare, spun experții # G4Media
Iată o modalitate simplă de a-ți schimba rutina de mers pe jos, potrivit experților: încearcă să mergi cu spatele, scrie AP. O plimbare alertă este... © G4Media.ro.
22:10
Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, revine în cărţi pentru poziţia de şef al NASA # G4Media
Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk care a fost exclus din cursa pentru şefia Agenţiei spaţiale americane în cursul acestui an, a... © G4Media.ro.
22:00
Şeful ANAF, întrebat dacă există inspectori ai instituţiei care protejează anumite firme: Nu pot băga mâna în foc pentru aşa ceva. Noi ne monitorizăm colegii şi vedem că se întâmplă asta # G4Media
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, afirmă că nu bagă mâna în foc pentru corectitudinea unor inspectori ai instituţiei în timpul controalelor,... © G4Media.ro.
22:00
Un avion de supraveghere Boeing P-8 Poseidon, alimentat în aer de un Boeing KC-135R Stratotanker deasupra județului Prahova # G4Media
Două avioane militare americane s-au cuplat miercuri pentru alimentare la o înălțime de aproximativ 8.800 de metri, deasupra localității Albești-Paleologu, potrivit imaginilor suprinse pe www.flightradar24.com,... © G4Media.ro.
22:00
După ce premierul Lecornu amână reforma pensiilor, Bruxelles-ul avertizează Franţa să-şi respecte promisiunile bugetare # G4Media
Comisia Europeană a avertizat miercuri Franţa că suspendarea reformei pensiilor va avea „implicaţii bugetare importante” şi, prin urmare, este „important să se ia măsuri” pentru... © G4Media.ro.
21:50
Președintele interimar al Siriei, Ahmed Al-Sharaa, s-a deplasat miercuri la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, primul contact direct între cei doi,... © G4Media.ro.
21:40
Ce se întâmplă la nivelul sistemului imunitar dacă reduci consumul de zahăr / Răspunsul medicilor # G4Media
Chiar dacă pare o măsură simplă, reducerea consumului de zahăr poate avea efecte importante asupra sistemului imunitar, potrivit mai multor medici citați de publicația Parade Health. Deși nu... © G4Media.ro.
21:40
BREAKING Avionul secretarului american al Apărării Pete Hegseth a aterizat de urgență la Londra din cauza unei fisuri în parbriz # G4Media
Un avion care îl transporta pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a efectuat miercuri o aterizare neprogramată în Regatul Unit din cauza unei fisuri... © G4Media.ro.
21:40
FIFA a declarat pentru Sky News că Guvernul SUA are dreptul de a stabili dacă orașele sunt sigure pentru Cupa Mondială – după ce Donald... © G4Media.ro.
21:20
Preşedintele CJ Timiş, în conflict cu viceprimarul USR al Timişoarei / Alfred Simonis, mesaj pentru Dominic Fritz: Unii din cei pe care i-a lăsat la conducerea Primăriei Timişoara, în absenţa lui, nu doar că sunt incompetenţi, dar par a fi şi răuvoitori # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis (PSD), şi viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău (USR), se contrează în declaraţii pe diferite teme, iar Alfred Simonis i-a... © G4Media.ro.
21:20
Ucraineanul suspectat de sabotarea Nord Stream nu va fi extrădat în Germania / Decizia de extrădare, anulată de Curtea de Casaţie din Italia # G4Media
Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă a Italiei, a anulat miercuri decizia de extrădare a unui fost căpitan de armată ucrainean, presupusul coordonator al... © G4Media.ro.
21:10
Premierul britanic anunţă că va face publice documente pentru a stinge polemica legată de un caz de spionaj în profitul Chinei # G4Media
Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a angajat miercuri să facă publice elementele transmise de guvernul său justiţiei, care au dus la abandonarea urmăririi penale împotriva a... © G4Media.ro.
21:00
VIDEO Șeful NATO, Mark Rutte, despre amenințările Kremlinului: ”Nu trebuie să-i luăm prea în serios pe ruși” # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că alianța nu ar trebui să supraestimeze capacitățile Rusiei, încercând să calmeze temerile privind activitățile hibride... © G4Media.ro.
21:00
Partidul Popular spaniol propune înăsprirea condiţiilor de acordare a cetăţeniei / Anul trecut 221.805 de străini au primit cetăţenia spaniolă, cu 8,9% mai puţini faţă de anul anterior # G4Media
Partidul Popular spaniol (PP), de opoziţie, a propus mai multe măsuri de înăsprire a condiţiilor de acordare a cetăţeniei spaniole, printre care solicitarea unui nivel... © G4Media.ro.
21:00
Disidentul anticomunist Adam Michnik, Doctor Honoris Causa la Universitatea „Ovidius” din Constanța # G4Media
Istoricul polonez Adam Michnik și coordonatorul celui mai important ziar din Polonia a devenit Doctor Honoris Causa la Universitatea ”Ovidius” din Constanța, relatează InfoSudEst “Cu... © G4Media.ro.
20:50
Avertismentul șefului ANAF: Fiecare bombardier să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pe care nu o poate justifica, pentru că ANAF o va confisca # G4Media
Președintele ANAF Adrian Nica a avertizat că Fiscul va verifica persoanele care „nu pot justifica mașina de 100.000 de euro” și va confisca 70% din... © G4Media.ro.
