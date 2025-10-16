De ce te balonezi după ce mănânci fructe și cum poți evita acest lucru / Explicațiile nutriționistei Tania Fântână

G4Media, 16 octombrie 2025 08:20

Fructele sunt esențiale într-o alimentație echilibrată, aduc fibre, vitamine, antioxidanți și apă. Cu toate acestea, pentru multe persoane, ele pot fi și o sursă de disconfort...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 5 minute
08:30
EXCLUSIV INTERVIU Adrian-Narcis Ghiță, CEO AutoItalia: Modificarea programului RABLA, șoc major pentru sectorul auto din România / „Piața de mașini electrice e un nonsens” G4Media
Piața auto din România a suferit multiple șocuri, cel mai mare dintre ele fiind modificarea programului RABLA. Cu un buget înjumătățit și valoare a ecotichetelor...   © G4Media.ro.
Acum 15 minute
08:20
De ce te balonezi după ce mănânci fructe și cum poți evita acest lucru / Explicațiile nutriționistei Tania Fântână G4Media
Fructele sunt esențiale într-o alimentație echilibrată, aduc fibre, vitamine, antioxidanți și apă. Cu toate acestea, pentru multe persoane, ele pot fi și o sursă de disconfort...   © G4Media.ro.
08:20
SURSE Percheziți DNA la Spitalul Militar / Ar fi vizată general Florentina Ioniță, managerul unității, o apropiată a generalului Cătălin Zisu / Suspiciuni de abuz și uzurpare de calități oficiale, cu 8,2 milioane de lei, prejudiciu G4Media
Procurorii DNA sunt joi dimineață la Spitalul Militar din Capitală, acolo unde se execută mai multe percheziții într-un dosar de suspiciuni de abuz, complicitate la...   © G4Media.ro.
08:20
O pădure de stejar veche de peste 300 de ani a fost rasă ilegal, în Brașov. „Sunt numai urzici, iarbă și nimic” G4Media
Ne batem joc de păduri și uităm că ele sunt aerul și echilibrul mediului în care trăim. Din păcate, unii dintre silvicultori sunt părtași la...   © G4Media.ro.
08:20
Los Angeles decretează starea de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranţi / ”Avem familii întregi rămase fără bani pentru că taţii şi mamele lor au fost răpiţi de la locurile lor de muncă” G4Media
Comitatul Los Angeles a declarat stare de urgenţă pentru a oferi asistenţă financiară victimelor raidurilor poliţie federale a imigraţiei (ICE) şi pentru a contracara politicile...   © G4Media.ro.
08:20
Oficial de la Budapesta: Pensionarii din Ungaria vor primi în curând a 14-a pensie G4Media
Ministrul Construcțiilor și Transporturilor, János Lázár, a subliniat că baza sistemului de pensii ungar constă în ocuparea forței de muncă, iar a 14-a pensie lunară...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:10
O sibiancă face bani din ciulinii Bărăganului / E singurul producător de ciulini din zonă: creează buchete și aranjamente florale / ”E o plantă pe cât de nedorită, pe atât de frumoasă dacă știi să o pui în valoare” G4Media
În urmă cu aproape cinci ani de zile o cisnădiancă i-a anunțat pe funcționarii din localitate că vrea să cultive ciulini de Bărăgan în ograda...   © G4Media.ro.
Acum o oră
08:00
Benjamin Netanyahu ar putea fi grațiat așa cum cere Donald Trump? Există un precedent, dar grațierea a fost acordată în circumstanțe excepționale G4Media
Aflat în vizită la Ierusalim, Donald Trump i-a cerut președintelui israelian să îl grațieze pe Benjamin Netanyahu, care este judecat din 2020 și este urmărit...   © G4Media.ro.
08:00
Statele Unite cer Japoniei să înceteze achiziţiile de energie din Rusia / Niponii au cheltuit în 2023 peste 3,3 miliarde de euro pentru importul de gaz natural lichefiat din Rusia G4Media
Washingtonul vrea ca Japonia să înceteze importurile de produse energetice ruseşti, a declarat miercuri secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, la scurt timp după anunţul...   © G4Media.ro.
07:50
Un consorţiu de companii, printre care BlackRock, Nvidia şi Microsoft, a cumpărat Aligned Data Centers pentru 40 miliarde de dolari, într-o tranzacţie majoră pentru infrastructura AI G4Media
Un grup de companii din SUA, inclusiv BlackRock, Nvidia şi Microsoft, va achiziţiona Aligned Data Centers, într-o tranzacţie de aproximativ 40 miliarde de dolari, într-un...   © G4Media.ro.
07:50
VIDEO Noul pliabil Google a luat foc în timpul unui test de durabilitate / JerryRigEverything: „Este prima dată când un telefon a eșuat atât de spectaculos” G4Media
Google ar putea avea încă un telefon Pixel cu probleme la baterie iar, de data aceasta, problema este prezentă la noul Pixel 10 Pro Fold....   © G4Media.ro.
07:50
Poveștile foștilor ostatici eliberați de Hamas: „A trebuit să-mi sap propriul mormânt în tunel. Am fost operat la mână fără anestezie” G4Media
Un articol din cotidianul progresist „Haaretz” începe cu o frază care rezumă perfect semnificația acestor zile israeliene: „Pentru prima dată în peste doi ani, niciun...   © G4Media.ro.
07:40
Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume descoperit în Argentina / A trăit în urmă cu aproximativ 230 de milioane de ani G4Media
Oamenii de ştiinţă argentinieni au descoperit în Anzi scheletul aproape complet al unei noi specii de dinozaur care a trăit în urmă cu aproximativ 230...   © G4Media.ro.
07:40
Trump aprobă operaţiuni ale CIA împotriva Venezuelei și ia în calcul atacuri asupra teritoriului / Reacția autorităților de la Caracas G4Media
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că a autorizat operaţiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei şi a luat în considerare atacuri asupra teritoriului venezuelean,...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:30
Pisicile uimesc oamenii de știință. Cele mai recente studii dezvăluie ce se întâmplă dacă mângâi doar câteva minute o pisică G4Media
Deși sunt independente, reci sau chiar distante, pisicile ne iubesc în propriul lor ritm. Cele mai recente studii dezvăluie că legătura dintre om și pisică nu este doar emoțională...   © G4Media.ro.
07:30
Trump susține că India nu va mai cumpăra petrol rusesc / El spune că premierul Modi l-a asigurat de asta / ”Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru” G4Media
Donald Trump a declarat miercuri că premierul indian, Narendra Modi (foto), i-a promis că New Delhi va înceta să mai cumpere petrol rusesc, după ce...   © G4Media.ro.
07:30
Criză financiară la Spitalul Municipal Caransebeș: furnizorul de hrană amenință cu întreruperea livrărilor din cauza datoriilor / Nu a fost plătit în 2025 niciun leu, deși banii au ajuns de la Ministerul Sănătății G4Media
Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș se confruntă cu o situație financiară critică. Alocația de hrană destinată pacienților nu a fost plătită către furnizorul de servicii...   © G4Media.ro.
07:30
Stephen Graham, starul din serialul „Adolescence”, lansează un proiect global prin care le cere taţilor să le scrie o scrisoare fiilor lor despre experiența lor asupra masculinității G4Media
Creatorul serialului fenomenal „Adolescence”, actorul britanic Stephen Graham, a invitat taţii din întreaga lume să le scrie o scrisoare fiilor lor despre viziunea şi experienţa...   © G4Media.ro.
07:20
Un europarlamentar german, vizat de un program spion, depune plângere împotriva lui Viktor Orbán / „Există indicii că serviciile secrete maghiare se află în spatele atacului” G4Media
Unul dintre cei mai vehemenți critici ai Ungariei la Bruxelles, eurodeputatul ecologist german Daniel Freund, a depus o plângere penală împotriva premierului ungar Viktor Orbán...   © G4Media.ro.
07:20
ANALIZĂ Tomahawk, noua linie roșie a Moscovei: poate Rusia să le doboare? G4Media
Deși Rusia ar putea probabil să doboare unele rachete Tomahawk pe care ucrainenii le-ar lansa împotriva forțelor sale, altele ar reuși să pătrundă prin apărarea...   © G4Media.ro.
07:10
Havuç Tarator sau salată de morcovi cu iaurt, asemănătoare cu tzatziki grecesc, dar fără castraveți. Un preparat din gastronomia turcească  G4Media
Se numește Havuç Tarator, iar frumusețea acestui preparat, foarte des întâlnit printre tradiționalele gustări turcești numite meze turcești, constă în simplitatea sa. E vorba de...   © G4Media.ro.
07:10
”Ăsta nu e jurnalism! / Protest la Pentagon: Jurnaliștii și-au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea / Noile reguli spun că șeful Pentagonului trebuie să aprobe anumite articole înainte de apară G4Media
Zeci de reporteri au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea Pentagonului miercuri, în semn de protest, neacceptând restricţiile impuse de guvern asupra activităţii...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:10
Minunea din F1: Verstappen mai crede în titlu – Cum poate întoarce lupta cu McLaren G4Media
Max Verstappen a recuperat multe puncte față de liderul Oscar Piastri în ierarhia piloților din Formula 1, dar diferența este totuși una consistentă de 63...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
01:10
Artisan Food Market revine la Hanul lui Manuc / O sărbătoare a gustului autentic și a poveștilor din spatele produselor locale G4Media
În inima Bucureștiului, Hanul lui Manuc își deschide din nou porțile pentru un eveniment dedicat pasiunii, tradiției și gustului autentic. În weekendul 18-19 octombrie, ediția...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Hamas a predat rămăşiţele a încă doi presupuşi ostatici israelieni morţi G4Media
Crucea Roşie a informat armata israeliană miercuri seara că a preluat de la Hamas, în oraşul Gaza, două sicrie care conţin aparent cadavre ale unor...   © G4Media.ro.
23:10
Un judecător din Peru respinge cererea Parchetului de a-i interzice fostei preşedinte Boluarte să părăsească ţara G4Media
Un judecător peruan a respins miercuri cererea Parchetului de a-i interzice fostei preşedinte recent destituite, Dina Boluarte, să părăsească ţara, notează AFP, transmite Agerpres. Judecătorul...   © G4Media.ro.
22:40
Festivalul Pisicilor din Japonia: Mii de iubitori de feline au invadat străzile din Tokyo / Un Halloween japonez cu gheare și mustăți (VIDEO) G4Media
Pe 12 octombrie, Tokyo a devenit capitala mondială a iubitorilor de pisici. Mii de participanți din întreaga lume s-au adunat în districtul Shinjuku pentru a...   © G4Media.ro.
22:40
551 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în cele 8 zile de pelerinaj la Sf. Parascheva / Timpul de aşteptare a ajuns şi la 15 ore / Racla cu moaştele Sfintei Parascheva a fost reintrodusă în Catedrala ieșeană G4Media
Personalul medical format din echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) şi ale UPU-SMURD Iaşi a intervenit în 551 de cazuri medicale diverse pe...   © G4Media.ro.
22:40
Consiliul Judeţean Timiş a reziliat contractul cu societatea care opera centrul de depozitare a gunoiului, fiind preconizate taxe mai mari pentru timișoreni, pentru acest serviciu / Gunoiul va fi transportat în Arad şi Hunedoara G4Media
Preţul gunoiului ar putea creşte, în Timişoara, dar şi în mai multe localităţi din judeţul Timiş, după ce Consiliul Judeţean Timiş a reziliat contractul cu...   © G4Media.ro.
22:30
Experţi europeni sprijină România în pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE / Prima vizită a avut loc la Uzina Mecanică Bucureşti, unde se produc transportoarele blindate Piranha G4Media
Guvernul anunţă că România beneficiază de sprijinul experţilor europeni pentru pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE, o nouă întâlnire de lucru având loc, miercuri,...   © G4Media.ro.
22:20
Trump: Forțele israeliene ar putea relua luptele în Gaza imediat ce voi da ordinul, dacă Hamas nu va respecta acordul de încetare a focului G4Media
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că va lua în considerare permisiunea acordată prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu de a relua acțiunile militare în Gaza...   © G4Media.ro.
22:20
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, al cincilea eşec consecutiv în grupa A din Liga Campionilor G4Media
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Aalborg Handball, scor 34-28 (18-14), în meci contând pentru etapa a V-a din grupa...   © G4Media.ro.
22:20
Șeful Apărării din SUA Pete Hegseth avertizează Moscova că America îi va ”impune costuri”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie G4Media
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Moscova că Statele Unite şi aliaţii săi vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, dacă...   © G4Media.ro.
22:20
Liderul Sindicatului Europol, despre breşa majoră de securitate din penitenciare: S-a încercat muşamalizarea acestui caz de către ANP / Există această tendinţă de a ascunde problemele ca să pară totul ok G4Media
Liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a declarat, miercuri, că Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a încercat muşamalizarea breşei majore de securitate care ar fi permis...   © G4Media.ro.
22:10
Mersul pe jos îți face bine, dar mersul cu spatele poate avea beneficii suplimentare, spun experții G4Media
Iată o modalitate simplă de a-ți schimba rutina de mers pe jos, potrivit experților: încearcă să mergi cu spatele, scrie AP. O plimbare alertă este...   © G4Media.ro.
22:10
Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, revine în cărţi pentru poziţia de şef al NASA G4Media
Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk care a fost exclus din cursa pentru şefia Agenţiei spaţiale americane în cursul acestui an, a...   © G4Media.ro.
22:00
Şeful ANAF, întrebat dacă există inspectori ai instituţiei care protejează anumite firme: Nu pot băga mâna în foc pentru aşa ceva. Noi ne monitorizăm colegii şi vedem că se întâmplă asta G4Media
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, afirmă că nu bagă mâna în foc pentru corectitudinea unor inspectori ai instituţiei în timpul controalelor,...   © G4Media.ro.
22:00
Un avion de supraveghere Boeing P-8 Poseidon, alimentat în aer de un Boeing KC-135R Stratotanker deasupra județului Prahova G4Media
Două avioane militare americane s-au cuplat miercuri pentru alimentare la o înălțime de aproximativ 8.800 de metri, deasupra localității Albești-Paleologu, potrivit imaginilor suprinse pe www.flightradar24.com,...   © G4Media.ro.
22:00
După ce premierul Lecornu amână reforma pensiilor, Bruxelles-ul avertizează Franţa să-şi respecte promisiunile bugetare G4Media
Comisia Europeană a avertizat miercuri Franţa că suspendarea reformei pensiilor va avea „implicaţii bugetare importante” şi, prin urmare, este „important să se ia măsuri” pentru...   © G4Media.ro.
21:50
Noul lider al Siriei, Ahmed Al-Sharaa, prima întâlnire la Moscova cu Vladimir Putin G4Media
Președintele interimar al Siriei, Ahmed Al-Sharaa, s-a deplasat miercuri la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, primul contact direct între cei doi,...   © G4Media.ro.
21:40
Ce se întâmplă la nivelul sistemului imunitar dacă reduci consumul de zahăr / Răspunsul medicilor G4Media
Chiar dacă pare o măsură simplă, reducerea consumului de zahăr poate avea efecte importante asupra sistemului imunitar, potrivit mai multor medici citați de publicația Parade Health. Deși nu...   © G4Media.ro.
21:40
BREAKING Avionul secretarului american al Apărării Pete Hegseth a aterizat de urgență la Londra din cauza unei fisuri în parbriz G4Media
Un avion care îl transporta pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a efectuat miercuri o aterizare neprogramată în Regatul Unit din cauza unei fisuri...   © G4Media.ro.
21:40
FIFA: Donald Trump are dreptul de a decide ce orașe sunt sigure pentru Cupa Mondială G4Media
FIFA a declarat pentru Sky News că Guvernul SUA are dreptul de a stabili dacă orașele sunt sigure pentru Cupa Mondială – după ce Donald...   © G4Media.ro.
21:20
Preşedintele CJ Timiş, în conflict cu viceprimarul USR al Timişoarei / Alfred Simonis, mesaj pentru Dominic Fritz: Unii din cei pe care i-a lăsat la conducerea Primăriei Timişoara, în absenţa lui, nu doar că sunt incompetenţi, dar par a fi şi răuvoitori G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis (PSD), şi viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău (USR), se contrează în declaraţii pe diferite teme, iar Alfred Simonis i-a...   © G4Media.ro.
21:20
Ucraineanul suspectat de sabotarea Nord Stream nu va fi extrădat în Germania / Decizia de extrădare, anulată de Curtea de Casaţie din Italia G4Media
Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă a Italiei, a anulat miercuri decizia de extrădare a unui fost căpitan de armată ucrainean, presupusul coordonator al...   © G4Media.ro.
21:10
Premierul britanic anunţă că va face publice documente pentru a stinge polemica legată de un caz de spionaj în profitul Chinei G4Media
Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a angajat miercuri să facă publice elementele transmise de guvernul său justiţiei, care au dus la abandonarea urmăririi penale împotriva a...   © G4Media.ro.
21:00
VIDEO Șeful NATO, Mark Rutte, despre amenințările Kremlinului: ”Nu trebuie să-i luăm prea în serios pe ruși” G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că alianța nu ar trebui să supraestimeze capacitățile Rusiei, încercând să calmeze temerile privind activitățile hibride...   © G4Media.ro.
21:00
Partidul Popular spaniol propune înăsprirea condiţiilor de acordare a cetăţeniei / Anul trecut 221.805 de străini au primit cetăţenia spaniolă, cu 8,9% mai puţini faţă de anul anterior G4Media
 Partidul Popular spaniol (PP), de opoziţie, a propus mai multe măsuri de înăsprire a condiţiilor de acordare a cetăţeniei spaniole, printre care solicitarea unui nivel...   © G4Media.ro.
21:00
Disidentul anticomunist Adam Michnik, Doctor Honoris Causa la Universitatea „Ovidius” din Constanța G4Media
Istoricul polonez Adam Michnik și coordonatorul celui mai important ziar din Polonia a devenit Doctor Honoris Causa la Universitatea ”Ovidius” din Constanța, relatează InfoSudEst “Cu...   © G4Media.ro.
20:50
Avertismentul șefului ANAF: Fiecare bombardier să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pe care nu o poate justifica, pentru că ANAF o va confisca G4Media
Președintele ANAF Adrian Nica a avertizat că Fiscul va verifica persoanele care „nu pot justifica mașina de 100.000 de euro” și va confisca 70% din...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.