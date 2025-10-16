Donald Trump a confirmat că a autorizat CIA să desfăşoare operaţiuni sub acoperire în Venezuela
Rador, 16 octombrie 2025 08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Președintele Donald Trump a confirmat că a autorizat CIA să desfășoare operațiuni sub acoperire în Venezuela, la scurt timp după o serie de atacuri militare americane asupra unor ambarcațiuni din Marea Caraibilor, despre care Washingtonul susține că erau implicate în traficul de droguri. Președintele venezuelean, Nicolás Maduro, a avertizat […]
• • •
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Noul guvern francez se va confrunta joi cu primul său test major, când Adunarea Națională va dezbate moțiunile de cenzură depuse de extrema stângă și de extrema dreaptă. Marți, premierul reales, Sébastien Lecornu, a făcut o concesie importantă Partidului Socialist. Aritmetica parlamentară este extrem de strânsă, însă Lecornu ar […]
Donald Trump a confirmat că a autorizat CIA să desfăşoare operaţiuni sub acoperire în Venezuela # Rador
Hamas a transmis că are nevoie de ajutor pentru a recupera trupurile ostaticilor dintre dărâmături # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Mişcarea Hamas a transmis că intenţionează să respecte termenii acordului de încetare a focului cu Israelul, dar are nevoie de asistență pentru a recupera trupurile din dărâmăturile Fâşiei Gaza. Alte două corpuri au fost predate miercuri, însă nemulțumirea crește în Israel din cauza nepredării celorlalte 19. Se știa că […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 octombrie) – Scumpirea medicamentelor în Rusia depășește deja de aproape 3,5 ori nivelul general al inflației – arată un raport publicat de Serviciul de Informații Externe al Ucrainei. Potrivit instituţiei, în perioada ianuarie-august 2025, prețul mediu al unui pachet de medicamente a crescut la 416 ruble (4,5 euro), ceea ce reprezintă […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (16 octombrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – La această oră se circulă în condiţii de ceaţă pe mai multe şosele din judeţele Covasna, Galaţi, Vrancea, Hunedoara, Alba, Braşov, Harghita şi Sibiu, în timp ce la intrarea în marile oraşe, traficul este aglomerat. Ce drumuri sunt închise şi despe cum se circulă pe […]
EVENIMENTE INTERNE – Senat * orele 9:00 – Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online) – Camera Deputaților * Activitate în comisiile parlamentare (prezență fizică și online) Comisia pentru afaceri europene – Documentare și consultare Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă – Documentare și consultare Comisia […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (16 octombrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – NATO urgentează acţiunile de protejare de drone a flancului estic, în principal operaţiunea Santinela Estică, care apără şi România. În plus, la reuniunea miniştrilor apărării din NATO, ieri, mai multe state au anunţat că vor participa la programul de achiziţii de echipament militar […]
UKRINFORM: Ucraina rămâne prioritatea numărul unu pentru București și pentru aliații NATO (Ionuț Moșteanu) # Rador
Ministrul român al apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că Ucraina rămâne principala prioritate pentru București și pentru aliații din NATO, motiv pentru care sprijinul acordat Kievului a fost constant încă din prima zi a agresiunii ruse și va continua și în viitor – transmite Ukrinform. Agenția menționează că ministrul a făcut declarația respectivă, miercuri, la […]
Revista presei internaționale Summitul NATO, încercările de dezamorsare a crizei politice din Franța și războiul pământurilor rare dintre SUA și China sunt doar câteva dintre temele abordate de presa internațională. ”Pusă la încercare de Rusia, Alianța Nord-Atlantică se întrunește pentru a-și consolida riposta”, titrează La Libre Belgique, detaliind că miniștrii apărării din Alianța Nord-Atlantică s-au […]
Nouă state membre ale NATO au anunţat livrări de tehnică şi personal militar pentru a contribui la dotările operaţiunii Santinela de Est # Rador
Nouă state membre ale NATO au anunţat până acum livrări de tehnică şi personal militar pentru a contribui la dotările operaţiunii Santinela de Est, menită să protejează suplimentar statele de pe flancul de răsărit al Alianţei Nord-Atlantice, inclusiv România, în faţa posibilelor incidente cu drone sau avioane ruseşti. Reporter: Conform informațiilor oferite de oficiali de […]
Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului agriculturii va fi dezbătută și votată săptămâna viitoare # Rador
Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului agriculturii va fi dezbătută și votată săptămâna viitoare, în plenul Camerei Deputaților. Semnatarii documentului îl acuză pe Florin Barbu că a tratat cu indiferență solicitările fermierilor și că nu a reușit să asigure o contribuție semnificativă a agriculturii la Produsul Intern Brut al țării./geftene/lalexandrescu RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – […]
Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor Cristian Popescu Piedone, în dosarul în care acesta este acuzat că a anunțat conducerea unei societăți că urma un control al ANPC. Fapta s-ar fi comis în luna martie a acestui an, când Piedone i-ar fi indicat unui reprezentant al […]
Fondul Monetar Internațional a anunțat că se așteaptă ca economia Republicii Moldova să crească cu 1,7% în acest an, după o creștere marginală de 0,1% anul trecut. Această revizuire înseamnă o majorare cu 1,1 puncte procentuale față de proiecția sa din luna aprilie, transmite IPN. Instituția financiară anticipează că produsul intern brut al Moldovei va […]
UE a început consultările privind ajutoarele de stat acordate serviciilor publice de radiodifuziune # Rador
Bruxelles – Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind o posibilă reformă a normelor UE privind ajutoarele de stat pentru serviciile publice de radiodifuziune, aceleași norme care reglementează finanțarea radiodifuzorilor precum RAI. Obiectivul este de a înțelege dacă Comunicarea din 2009 privind radiodifuziunea – textul care stabilește standardele pentru un sprijin public transparent, proporțional […]
Miniştrii apărării din statele membre NATO se reunesc pentru a discuta despre sporirea sprijinului pentru Ucraina. Secretarul american al apărării a declarat că SUA şi aliaţii vor „pedepsi” Moscova dacă va continua războiul. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 15 octombrie)/mbrotacel/ctuluc RADOR RADIO ROMÂNIA (15 octombrie)
Orice femeie a simțit, cel puțin o dată în viață, că nu are ce să poarte, chiar și atunci când stătea „dezamăgită” în fața unui dulap plin cu haine. Există multe motive pentru care ne confruntăm cu această problemă, însă puține dintre noi ne dăm seama cât de simple sunt aceste motive. Unele femei fac […]
Rebelii susţinuţi de Rwanda acuză forţele congoleze de atacarea unor zone din estul R.D. Congo aflate sub controlul lor # Rador
Rebelii M 23, susţinuţi de Rwanda, au acuzat forţele congoleze de atacarea unor zone aflate sub controlul lor, din estul Republicii Democrate Congo. Un purtător de cuvânt al rebelilor a declarat că armata a folosit drone şi avioane de luptă pentru a bombarda zone dens populate din provinciile Kivu de Nord şi de Sud, omorând […]
Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a avertizat că nivelul de dioxid de carbon din atmosferă a atins un nou record în 2024. Experții recomandă să se pornească de la ipoteza unei creșteri minime a temperaturii globale cu 2°C până la jumătatea secolului. Concentrația de dioxid de carbon din atmosferă este principalul factor al încălzirii globale pe […]
Ucraina afirmă că are nevoie de ajutor militar de aproape 20 de miliarde de dolari în 2026, prin programul NATO pentru achiziţia de arme americane # Rador
Ucraina va avea nevoie de un ajutor militar cuprins între 12 și 20 de miliarde de dolari în 2026, în cadrul unei noi inițiative NATO pentru achiziția de arme americane, a declarat miercuri ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmihal. Cu prilejul unui summit de apărare desfășurat în Germania, ministrul ucrainean a adăugat că Ucraina ar […]
Fregata „Regina Maria” – 222 a revenit în portul militar Constanța, după ce a participat la Operația NATO SEA GUARDIAN, desfășurată în Marea Mediterană. Pe durata celor aproape 50 zile de misiune, fregata „Regina Maria”, în calitate de navă-comandant a grupării navale din care a mai făcut parte și nava purtătoare de rachete „Vukovar” a […]
În perioada 5-10 noiembrie, radioamatori din România și Moldova vor sosi pe insula Sfânta Anastasia din Bulgaria. Prin intermediul antenelor radio amplasate pe teritoriul acesteia, ei vor stabili un contact direct cu Australia, Singapore și Africa de Sud. Întâlnirea radioamatorilor era tradițională pe insulă înainte de socializarea ei, deoarece locul era pustiu, iar radioamatorii pasionați […]
Aproximativ 13,9% din populația Italiei (8 milioane de persoane) trăiește în condiții de nesiguranţă alimentară moderată sau severă, însă 1,7 milioane de tone de alimente sunt irosite în fiecare an, echivalentul a 3,4 miliarde de mese de 500 de grame, care ar putea hrăni peste 3 milioane de persoane care trăiesc în sărăcie, potrivit datelor […]
Iaurtul bulgăresc autentic este unul dintre preferatele japonezilor. Aproape 95% dintre locuitorii Țării Soarelui Răsare știu despre efectele miraculoase ale Lactobacillus bulgaricus, iar peste 20 de milioane de japonezi își încep ziua cu iaurt bulgăresc. Acest lucru a devenit clar în timpul vizitei ministrului bulgar al Economiei, Petăr Dilov, la Tokyo. „Cooperarea dintre LB Bulgaricum […]
„Străzi deschise – București, Promenadă urbană 2025” – peste un milion de participanți la cea de-a cincea ediție # Rador
Cea de-a cincea ediție a proiectului „Străzi deschise – București, Promenadă urbană”, organizat de Primăria Capitalei prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București, s-a încheiat după șapte luni de evenimente care au transformat spațiile publice ale orașului în locuri de întâlnire, relaxare și bucurie […]
Declaraţii ale preşedintelui rus Vladimir Putin după întâlnirea cu liderul sirian Ahmed al-Sharaa # Rador
Relațiile dintre Moscova și Damasc au avut întotdeauna un caracter prietenesc, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul întâlnirii cu președintele Siriei pentru perioada de tranziție, Ahmed al-Sharaa. Liderul rus a remarcat că în relațiile sale cu Damascul, Moscova s-a ghidat întotdeauna doar după interesele poporului sirian. Agenția rusă de presă TASS a sintetizat […]
Prima etapă a extinderii centralei de la Paks va avea loc până în februarie anul viitor (Péter Szijjártó) # Rador
Prima etapă a turnării planşeului de beton din cadrul extinderii centralei de la Paks va avea loc până în februarie anul viitor, ceea ce reprezintă o etapă importantă, deoarece de acum înainte proiectul va fi considerat o centrală nucleară în construcție, conform standardelor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a anunțat miercuri, la Moscova, Péter Szijjártó. […]
Siria va respecta toate acordurile anterioare încheiate cu Rusia, i-a spus preşedintele Ahmed al-Sharaa lui Vladimir Putin # Rador
Președintele sirian, Ahmed al-Sharaa, i-a spus miercuri președintelui rus, Vladimir Putin, că va respecta toate acordurile încheiate anterior între țara sa și Moscova, un angajament care sugerează că principalele baze militare ale Rusiei din Siria sunt în siguranță. Sharaa, care a condus anterior filiala siriană a reţelei al-Qaeda și care l-a înlăturat de la putere […]
Guvernul de la Chişinău a aprobat instituirea regimului de control vamal coordonat la punctul de trecere Sculeni de la frontiera cu România # Rador
Guvernul de la Chişinău a aprobat astăzi instituirea regimului de control vamal coordonat şi la punctul de trecere Sculeni de la frontiera cu România. Prin aplicarea principiului de oprire unică, formalităţile vamale şi de frontieră vor fi realizate o singură dată, într-un punct comun. Astfel, va fi redus timpul de aşteptare la frontieră, va fi […]
Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Agriculturii, pe agenda Parlamentului săptămâna viitoare # Rador
Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva Ministrului Agriculturii va fi dezbătută luni și supusă votului miercuri, pe 22 septembrie, în plenul Camerei Deputaților. Semnatarii documentului îl acuză pe Florin Barbu că a tratat cu indiferență solicitările fermierilor și că nu a reușit să asigure o contribuție semnificativă a agriculturii la Produsul Intern Brut al țării. […]
Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a susţinut că Republica Moldova nu dispune de resursele necesare pentru a implementa noua sa strategie militară, potrivit Agenţiei de presă RIA NOVOSTI. ‘Elementul cheie al acestui document este planul de creștere a cheltuielilor pentru apărare la 1% din PIB, precum și faptul că […]
Germania va cheltui zece miliarde de euro pentru drone, în următorii ani, anunţă ministrul apărării # Rador
Germania va cheltui zece miliarde de euro în următorii ani pentru toate tipurile de drone, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor apărării din statele NATO, desfășurată la Bruxelles. El a mai spus că Germania se va oferi să coordoneze proiectul unui scut european de apărare aeriană și […]
Președintele interimar al Siriei, Ahmed al-Sharaa, a sosit la Moscova pentru o participa la o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, potrivit agenției de știri de stat siriene SANA. ‘Președintele Ahmed al-Sharaa a sosit în Rusia într-o vizită oficială pentru a purta discuții cu omologul său rus, Vladimir Putin, privind relațiile bilaterale dintre cele două […]
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat, în calitate de for decizional, de Camera Deputaților, cu 178 de voturi pentru, 64 împotrivă și 22 de abțineri. Potrivit actului normativ, beneficiarii pilonului 2 și pilonului 3 de pensii private vor putea retrage, la cerere, doar 30 la sută din suma acumulată. Restul va […]
Dmitri Peskov: Rusia nu intenționează să pună în aplicare decizia CEDO privind efectuarea unei plăţi de peste 253 de milioane de euro către Georgia # Rador
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marți Rusia la plata a peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor cetăţenilor din două regiuni georgiene Abhazia şi Osetie de Sud, în urma războiului ruso-georgian din 2008, sursa publicaţia Meduza). Răspunzând la întrebarea dacă o plată ipotetică ar putea contribui la ‘încălzirea’ relațiilor […]
Forumul Cultural Austriac propune o micro-secțiune în cadrul Festivalului Național de Teatru #35 De la scenă, la viața de zi cu zi – idei pentru o societate mai atentă la oameni. La invitația UNITER – Uniunea Teatrală din România, Forumul Cultural Austriac răspunde și în 2025 temei Festivalului National de Teatru #35 – „Te privește!” […]
Autor:Alexandru Eduard Balaci „Fericit este acela care a putut cunoaște cauzele lucrurilor și care a învins toate temerile și soarta neînduplecată.” – Virgiliu Introducere La 15 octombrie 70 î.Hr. se năștea, la Andes, aproape de Mantua, unul dintre cei mai mari poeți ai lumii antice: Publius Vergilius Maro, cunoscut simplu drept Virgiliu. Opera sa a […]
Coroana Unirii: Încoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria la Alba Iulia (15 octombrie 1922) # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Ziua de 15 octombrie 1922 rămâne una dintre cele mai încărcate de simboluri din istoria României moderne. În Catedrala Încoronării din Alba Iulia, Regele Ferdinand I și Regina Maria au fost încoronați ca suverani ai României Mari, într-o ceremonie grandioasă care a marcat nu doar sfârșitul unei epoci, ci și începutul […]
Două cutremure de pământ au avut loc în această dimineaţă în România. Primul seism s-a produs la ora 7 şi 57 de minute, în judeţul Satu Mare, şi a avut o magnitudine de 4 pe scara Richter. O jumătate de oră mai târziu s-a produs un cutremur şi în zona seismică Vrancea, la Buzău. Acesta […]
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 12:00 – Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – „România fără violenţă domestică” – la sala de şedinţe a Comisiei Juridice, de disciplină şi imunităţi – la Sala Mihai Viteazul, nivel P1 * Palatul Parlamentului va fi […]
Fondul Monetar Internaţional a revizuit în scădere prognoza de creştere a economiei României pentru 2025, estimând un avans de doar 1 procent, faţă de 1,6 la sută, cât estima în aprilie, şi de 3,3 procente, cât era avansul indicat în octombrie, anul trecut. Raportul a fost publicat ieri de instituţia financiară internaţională. Reporterul RRA, Iulian […]
Donald Trump a declarat că SUA vor dezarma gruparea Hamas dacă aceasta nu îşi predă armele în Gaza # Rador
Președintele Donald Trump a declarat că, dacă Hamas nu își va preda armele în Gaza, Statele Unite vor dezarma gruparea rapid – și, poate, prin mijloace violente. Declarațiile sale au fost întărite de premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a spus că următoarea etapă a planului de pace pentru Gaza trebuie să fie demilitarizarea și dezarmarea […]
Este nevoie de o schimbare fundamentală a politicii economice la Bruxelles, cât mai curând posibil (Péter Szijjártó) # Rador
După deciziile eronate, în Uniunea Europeană ar fi necesară o schimbare fundamentală de direcție a politicii economice cât mai curând posibil pentru a relua creșterea economică, dar până atunci Guvernul ungar va face tot posibilul pentru a atenua pagubele, a declarat marți, la Horsens, Danemarca, Péter Szijjártó, potrivit unui comunicat al Ministerului ungar al Afacerilor […]
Prim-ministrul bulgar, Rosen Jeliazkov, a anulat şedinţa Consiliului de Miniştri programată pentru miercuri, informează Serviciul de presă al Guvernului de la Sofia. Decizia a fost comunicată la scurt timp după ce liderul GERB, Boiko Borisov, a declarat într-o conferinţă de presă de la sediul partidului că nu va mai asigura cvorumul în Parlament. La întâlnire, […]
Deputatul PSD Marius Budăi anunţă că salariul minim va creşte anul viitor şi nu va fi îngheţat # Rador
Deputatul PSD Marius Budăi a anunţă că salariul minim va creşte anul viitor şi nu va fi îngheţat, subliniind că social-democraţii vor respecta legislaţia naţională şi europeană. El a explicat, pe o reţea de socializare, că PSD a susţinut această majorare atât în Parlamentul European, cât şi la nivel naţional, pentru a-i proteja pe cei […]
Curajul de a visa și puterea de a construi, din pasiune spre viziune: povestea unui tânăr antreprenor din domeniul turismului # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 octombrie) – Reporter: Cătălin Tuluc – Invitat: Ștefan Văduva, tânăr antreprenor în turism Reporter – Cătălin Tuluc: Într-o perioadă în care turismul trece prin transformări rapide, iar călătorii caută experiențe autentice și personalizate, un tânăr antreprenor a decis că este timpul să aducă o mică schimbare în domeniu. Călătoria nu înseamnă […]
Presa internațională prezintă summitul de pace din Egipt între așteptări și rezultate. Washington Post descrie tonul triumfalist al președintelui american Donald Trump, care a prezentat încetarea focului dintre Israel și Gaza drept „zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu”. Publicația observă însă că, dincolo de optimismul afișat, planul de pace lasă numeroase necunoscute: viitorul Cisiordaniei, […]
DEUTSCHE WELLE (Germania -ediția în limba română), 14 octombrie 2025 – Ministrul german de Externe Johann Wadephul a vizitat Bucureștiul, unde a discutat cu Oana Țoiu despre securitatea la Marea Neagră, investițiile SAFE, sprijinul pentru Ucraina și comunitățile care leagă cele două țări. Seria contactelor la nivel înalt germano-române, intense în special după invazia rusească […]
La sediul central NATO de la Bruxelles are loc Consiliul Nord-Atlantic în formatul miniştrilor Apărării din statele membre # Rador
Aliații NATO au astăzi prima discuție aplicată după summit-ul de la Haga despre planurile militare și resursele necesare pentru acestea. Vor fi abordate și aspecte legate de planurile Uniunii Europene, cum ar fi zidul împotriva dronelor, planuri care oferă finanțare, dar se bazează pe coordonarea militară și de implementare a aliaților. La sediul central NATO […]
