„Fiecare «bombardier» ar trebui să se gândească de trei ori înainte de a se urca într-o mașină scumpă fără venituri declarate, pentru că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, avertizează șeful ANAF

Marii operatori aerieni chinezi au adresat o solicitare oficială administrației americane, cerând să nu le fie interzis accesul în spațiul aerian rus pe rutele dintre China și Statele Unite. Potrivit agenției Reuters, companiile susțin că interdicția ar duce la creșterea duratei zborurilor cu până la trei ore, la majorarea costurilor cu combustibilul și, implicit, la […]