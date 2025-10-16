Apple lansează noi tablete și laptopuri cu cipul M5

08:00

Guvernul va lua la bugetul statului o parte mai mare din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, 45% față de 29% în prezent, iar la Fondul de Mediu, din care se finanțează programe precum Rabla, destinat reînnoirii parcului auto, va rămâne 40% din suma brută, comparativ cu 47% în prezent, prevede un proiect de ordonanță de urgență.