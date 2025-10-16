Apple lansează noi tablete și laptopuri cu cipul M5
Profit.ro, 16 octombrie 2025 08:20
Un nou MacBook Pro și un nou iPad Pro se numără, alături de noua cască Vision Pro, printre primele produse Apple cu noua generație de cipuri M5.
Acum 15 minute
08:20
Acum o oră
08:00
Guvernul ia la buget mai mulți bani din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și lasă o parte mai mică la Fondul de Mediu, prin care se finanțează programe cum este Rabla # Profit.ro
Guvernul va lua la bugetul statului o parte mai mare din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, 45% față de 29% în prezent, iar la Fondul de Mediu, din care se finanțează programe precum Rabla, destinat reînnoirii parcului auto, va rămâne 40% din suma brută, comparativ cu 47% în prezent, prevede un proiect de ordonanță de urgență.
08:00
Bucureștiul nu suportă un hotel de 600-800 de euro pe noapte. VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit – Ionuț Nicolescu, fondator Grand Development: În orice ține de real estate, produsul e singura problemă. Ne uităm la două locații pentru extindere # Profit.ro
Ionuț Nicolescu, fondator al Grand Development și fost co-fondator la SVN România și Meta Estate Trust, explică modul în care proiectele de tip branded residence pot schimba piața imobiliară locală, subliniază obstacolele majore — produsul lipsă și standardele slabe de execuție — și detaliază planurile sale pentru Brașov, resorturi de munte, sustenabilitate, impact social și viitoare extinderi la Constanța și București.
07:50
Facilități fiscale pregătite pentru firmele din Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova și Mureș - credit fiscal, deduceri, scutiri de impozit # Profit.ro
Firmele din județele Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova și Mureș ar urma să beneficieze de credit fiscal care să acopere parțial și chiar integral impozitul pe profit datorat statului, precum și de o serie de deduceri, amortizări accelerate și chiar de scutiri de impozit pe imobil în cazul investițiilor de tip greenfield, conform unui program pentru investiții și locuri de muncă, inițiat ca proiect analizat de Profit.ro.
07:40
România riscă să repete o greșeală istorică: să stea pe o resursă valoroasă, dar să nu știe ce să facă cu ea.
Acum 2 ore
07:30
FOTO Uzina Mecanică București, care produce transportoare blindate Piranha, și producția de drone în România - propuse la finanțare prin Programul SAFE # Profit.ro
Experți ai Comisiei Europene au vizitat Uzina Mecanică București, unde se produc transportoarele blindate Piranha, având în vedere că, la această uzină, România își propune să dezvolte un proiect prin Programul SAFE. De asemenea, Guvernul își propune dezvoltarea de capabilități din categoria dronelor (aeriene sau maritime) în parteneriat cu Ucraina, prin capabilități de producție în România.
07:30
O Dacia Spring va costa 12.000 de euro, în Germania. După o oprire abruptă, va fi reluat programul de subvenții la mașini electrice, inclusiv pentru mașini second-hand # Profit.ro
Cea mai mare piață auto din Europa, Germania, își redeschide în sfârșit bugetul pentru subvenționarea achiziției de mașini electrice, după o oprire abruptă în 2023 și o repornire parțială pentru companii.
07:20
Economiștii UniCredit Bank au redus prognoza de creștere a economiei românești, atât pentru anul în curs, cât și pentru următorul, pe fondul unui consum și al unor investiții mai reduse.
07:10
Vânzările grupului grec Jumbo în România au frânat brusc avansul în septembrie, după creșteri în fiecare lună de la începutul anului, în contextul în care retailerul spune că a decis să nu transfere majorarea TVA în prețuri.
07:00
Ministrul Sănătății deschide astăzi, la ora 9.30, Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a.
06:40
TAROM contractează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
01:00
EXCLUSIV Sancțiunile pentru emiterea de bonuri fiscale fără cod QR vor fi suspendate din nou. ANAF nu a dat încă amenzi, dar Poliția Economică a aplicat deja câteva sancțiuni în București # Profit.ro
Ministerul Finanțelor pregătește un proiect de ordonanță care va suspenda, din nou, sancțiunile aplicabile firmelor care emit bonuri fiscale fără ca acestea să includă sub formă de cod QR o serie de informații, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
01:00
Grupul spaniol Fondolugar, unul dintre principalii jucători de pe piața iberică de prăjire și distribuție de cafea în industria hotelieră și de catering, a intrat în România, relevă date analizate de Profit.ro.
01:00
EXCLUSIV Tranzacție în pregătire. Intesa Sanpaolo analizează mutarea celor aproximativ 300 de angajați din sediul central în turnul First Bank, al One United Properties # Profit.ro
Intesa Sanpaolo Bank România, parte a celui mai mare grup bancar din Italia și al doilea cel mai mare din Europa, analizează varianta mutării sediului central al băncii din clădirea de birouri America House, aflată în centrul Bucureștiului, în turnul învecinat, One Victoriei Plaza, în care își are sediul central First Bank, instituție financiară aflat în proces de fuziune cu Intesa, potrivit surselor Profit.ro. Tranzacția este considerată importantă pe piața închirierilor.
00:50
EXCLUSIV Planul pentru România al Action, noul magazin cu prețuri mici de pe piața locală: Avem ținte ambițioase; ne dorim și producători locali; următoarea lansare, lângă București # Profit.ro
Cel mai nou jucător de pe piața de retail din România, lanțul olandez de magazine non-food de tip discount Action, care a deschis primele trei unități locale în ultimele două săptămâni, a programat următoarea lansare la Bragadiru, lângă București, și anunță planuri ambițioase de consolidare.
Acum 12 ore
23:40
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susține că gemul produs în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României.
23:20
ING transmite clienților din România o alertă legată de noi fraude online.
22:10
Tranzacții pe o emisiune de titluri de stat cu o valoare aproape egală cu întrega activitate de pe piața de acțiuni de la BVB # Profit.ro
Bursa românească nu se poate smulge din etapa de încremenire, cu lichiditate redusă și fluctuații minore ale indicilor.
21:40
Cu 24 de ore înainte de închiderea etapei de subscriere, oferta grupului care include Electromontaj a depășit doar cu puțin o cincime din totalul titlurilor puse în vânzare. Relativa prudență a investitorilor poate fi explicată printr-o combinație între amintiri nefaste din trecut și întrebări fără răspuns din prezent.
21:20
Președintele ANAF, Adrian Nica, transmite un avertisment deținătorilor de mașini puternice care își etalează luxul, dar sunt identificați că nu declară corect veniturile.
21:20
Softbinator Technologies promovează dividende într-o rată de distribuție foarte bună. Cți bani merg către Bittnet.
21:00
Mate Rimac, omul de afaceri croat care a fondat compania care îi poartă numele, intenționează să cumpere pachetul de acțiuni majoritar de la familiile Porsche – Piech, potrivit unor declarații făcute chiar de cel care astăzi este partener cu drepturi egale în cadrul Bugatti Rimac.
20:50
Europa rămâne o piață extrem de importantă pentru grupul Hyundai și pentru marca Kia în mod special, în materie de autoturisme electrice, mai ales în contextul unei schimbări de atitudine a pieței din SUA față de mașinile cu baterii. Președintele Kia a declarat că vrea să majoreze substanțial producția în uzina din Slovacia.
20:20
Donald Trump amenință să taie ajutoarele acordate Argentinei, dacă Javier Milei pierde alegerile # Profit.ro
Mesajul este cât se poate de clar, în contextul în care Statele Unite tocmai au dat o gură de oxigen celei de a treia economii din America Latină, care stă prost pe piețele financiare.
20:00
Dexory, startup AI pentru logistică fondat de trei români în Anglia, atrage o finanțare de 165 milioane dolari # Profit.ro
Dexory, startup specializat în soluții AI pentru logistică, fondat de trei români în Marea Britanie, a strâns 165 milioane de dolari de la investitori pentru extinderea operațiunilor.
Acum 24 ore
19:30
Aproximativ 550 de angajați ai Laboratorului pentru Propulsie cu Reacție (Jet Propulsion Laboratory – JPL) din cadrul NASA au fost concediați, în a patra rundă de disponibilizări de la începutul anului trecut, relatează Gizmodo.
19:00
Acționarii One United Properties aprobă răscumpărarea a unei cincimi din titlurile societății în vederea unei operațiuni de reducere a capitalului social # Profit.ro
AGA de la developerul imobiliar One United a dat un vot pozitiv programul de buy-back a cărui promisiune a ridicat prețul acțiunilor în piață.
19:00
Listată diun anul 2021 pe piața AeRO compania care operează lanțul de magazine agro+alimentare Agroland, a prins fonduri pentru centrale solare.
18:50
China, acuzată că ”vrea să tragă întreaga lume în jos” prin restricțiile la exporturile de minerale critice # Profit.ro
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a declarat într-un interviu acordat Financial Times că Beijingul încearcă să slăbească economia globală prin impunerea de controale asupra exporturilor de resurse esențiale pentru industria tehnologică, transmite CNBC.
18:20
Lucian Marcu, președintele Asociației Operatorilor de Plajă Năvodari, a afirmat, după decizia luată de Administrația Națională Apele Române (ANAR) de a nu aproba cererile de prelungire a contractelor de închiriere, că astfel este ”înmormântată” stațiunea Mamaia Nord.
18:00
Comisia Europeană va propune un set de reguli pentru a aborda ”problema uriașă” pe care o reprezintă închirierile pe termen scurt, prin intermediul unor platforme precum Airbnb și Booking.com.
17:40
Raliu pe burse pentru companiile europene de lux, alimentat de rezultatele peste așteptări ale LVMH # Profit.ro
Acțiunile producătorilor europeni de bunuri de lux se apreciază puternic miercuri, conduse de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, care a raportat vânzări peste estimările analiștilor, alimentând speranțele că industria își revine după o perioadă prelungită de declin.
17:20
Indicele Henley al Pașapoartelor (Henley Passport Index), unul dintre clasamentele de referință care măsoară „puterea” pașapoartelor din această perspectivă, arată pentru prima dată în cei 20 de ani de existență a sa că pașaportul Statelor Unite a ieșit complet din top 10.
17:10
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, informează că au început lucrările pentru reparația trotuarelor și a scărilor din fața Teatrului Național București.
17:00
Casca de realitate augmentată dezvoltată de Apple primește primul upgrade, care promite mai mult confort și o putere mai mare de procesare.
16:40
Boeing a obținut aprobarea autorităților europene de concurență pentru preluarea companiei Spirit AeroSystems, într-o tranzacție evaluată la 4,7 miliarde de dolari.
16:30
Cristian Popescu-Piedone, fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție în dosarul în care este acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia că urmează să efectueze acolo un control.
16:30
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair reconfirmă că va introduce abonamente de îmbarcare digitale 100%, începând cu 12 noiembrie.
16:20
Traficul de colete a depășit traficul de corespondență, arată datele ANCOM. Topul livratorilor # Profit.ro
Traficul de colete a depășit traficul de corespondență, în 2024, anunță ANCOM.
15:50
Restaurantul Panoramic de pe muntele Tâmpa, din Brașov, închis de mai mulți ani, va fi redeschis, după ce a trecut printr-un proces de reabilitare.
15:50
Data Talks 2025: datele utilizate responsabil pot să reconstruiască încrederea la nivel de comunitate # Profit.ro
Data Talks, conferința comunității de profesioniști în analiza datelor, a adus 9 experți pe scenă și a strâns un public de peste 150 de specialiști, reprezentând 46 de companii care utilizează, în mod constant, aplicații de business intelligence și inteligență artificială.
15:40
ULTIMA ORĂ DNA a intrat în firmele de ride-sharing, după blocarea plăților Uber și Bolt anunțată de Profit.ro # Profit.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declanșat percheziții la mai multe firme de ride-sharing.
15:30
PENNY continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează un nou magazin, în Huși.
15:20
SUA confiscă bitcoin de 15 miliarde de dolari, dintr-o uriașă escrocherie de tipul ”pig butchering” # Profit.ro
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat confiscarea de bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari, proveniți dintr-o amplă schemă de fraudă criptografică de tip ”pig butchering”, operată din Cambodgia, aceasta fiind cea mai mare acțiune de confiscare din istoria DOJ, potrivit procurorilor federali, citați de CNBC.
15:10
FOTO Investiție de peste 1 milion euro într-o nouă clinică stomatologică, axată pe sedare profundă # Profit.ro
Un medic stomatolog din București a deschis o nouă clinică dentară, axată pe sedare profundă, în urma unei investiții de peste 1 milion de euro.
15:00
România este „pregǎtitǎ pentru noi investiții”, le transmite Alexandru Nazare americanilor # Profit.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, aflat într-o nouă vizită în SUA, anunță că a început programul oficial la Washington cu o întâlnire specialǎ cu reprezentantul președintelui Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli și cu Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach.
14:50
Tariful de 100% pentru China depinde de următoarea mișcare a Beijingului, avertizează SUA # Profit.ro
Președintele Donald Trump ar putea impune tarife de 100% pentru bunurile chineze pe 1 noiembrie sau chiar mai devreme.
14:30
În cazul în care minorilor le apare conținut nepotrivit, acesta va fi marcat ca având nevoie de acord parental pentru a fi accesat.
14:00
Dezvoltatorul polonez de energie regenerabilă ONDE Group intră în România.
14:00
Comisia Europeană a propus extinderea unei inițiative pentru un 'zid antidronă' pe flancul estic al Europei pentru a proteja întreg continentul.
