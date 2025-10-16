NATO și UE se mobilizează pentru a consolida apărarea împotriva dronelor
Europa Liberă România, 16 octombrie 2025 08:20
Miniștrii Apărării din statele membre NATO și UE au analizat miercuri cum să îmbunătățească capacitatea de apărare a alianței împotriva dronelor. Discuțiile vin pe fondul eforturilor țărilor europene de a contracara amenințarea Rusiei după o serie de incursiuni aeriene. NATO a lansat o nouă misiune și și-a întărit forțele la granița sa de est, dar încearcă să folosească experiența Ucrainei pentru a face față amenințării dronelor rusești.Șeful Alianței, Mark Rutte, a declarat că NATO...
• • •
Acum 15 minute
08:20
NATO și UE se mobilizează pentru a consolida apărarea împotriva dronelor

Europa Liberă România, 16 octombrie 2025 08:20

Miniștrii Apărării din statele membre NATO și UE au analizat miercuri cum să îmbunătățească capacitatea de apărare a alianței împotriva dronelor. Discuțiile vin pe fondul eforturilor țărilor europene de a contracara amenințarea Rusiei după o serie de incursiuni aeriene. NATO a lansat o nouă misiune și și-a întărit forțele la granița sa de est, dar încearcă să folosească experiența Ucrainei pentru a face față amenințării dronelor rusești.Șeful Alianței, Mark Rutte, a declarat că NATO...
Acum 12 ore
22:10
Raport al Consiliului Europei după o vizită în spitale de psihiatrie din România: maltratare, neglijență mortală, condiții de închisoare # Europa Liberă România
Tratament inuman, neglijență mortală, folosirea electroșocurilor, bătăi, sedare permanentă, umilințe, condiții de închisoare, personal insuficient-sunt neregulile găsite de experții Comitetului European de prevenire a torturii, afiliat Consiliului Europei, la patru spitale de psihiatrie din România.
19:50
Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, avertizează Moscova că SUA vor „impune costuri” dacă războiul din Ucraina nu se încheie # Europa Liberă România
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Rusia că SUA vor „impune costuri” dacă războiul din Ucraina nu se încheie. Avertismentul a fost lansat la sediul NATO, de la Bruxelles, la reuniunea miniștrilor aliați ai Apărării din Alianța Nord-Atlantică.
Acum 24 ore
19:00
De ce unii profesori au primit mai puțini bani la salariu. Formula de calcul s-a schimbat peste noapte # Europa Liberă România
Când au primit salariile pentru luna septembrie, profesorii au observat în cont o sumă mai mică decât s-ar fi așteptat. În unele cazuri – leafa a fost și cu 300 de lei mai mică. De ce?
16:40
Pakistanul a lansat atacuri aeriene împotriva Afganistanului. Explozii auzite în capitala Kabul # Europa Liberă România
Pakistanul a efectuat lovituri aeriene în provincia Kandahar din sudul Afganistanului, au declarat localnicii pentru Radio Azadi al RFE/RL, în contextul izbucnirii unor noi lupte între cele două țări vecine.
15:50
DIICOT: 17 percheziții în București și șapte județe. 3,2 milioane de lei încasați ilegal din programul rabla pentru electrice și electronice # Europa Liberă România
Poliţiştii şi procurorii DIICOT Craiova au făcut, miercuri, 17 percheziţii, în municipiul Bucureşti şi în şapte judeţe într-un dosar penal de colectare și reciclare fictivă de deșeuri electronice al unei grupări care a încasat ilegal 3,2 milioane de lei de la Administrația Fondului de Mediu.
15:00
Ce este „Zidul de drone” – planul UE pentru a contracara incursiunile rusești # Europa Liberă România
Jurnalistul Europei Libere, Rikard Jozwiak, analizează propunerea de a construi un așa-numit zid anti-drone de-a lungul frontierei estice a UE, după ce drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez
14:50
Prețul petrolului e în scădere continuă și se apropie de minimul ultimilor patru ani # Europa Liberă România
Prețul petrolului continuă să scadă, apropiindu-se de cel mai mic nivel din ultimii patru ani. Evoluția este influențată de perspectivele de pace în Orientul Mijlociu și de creșterea producției mondiale de țiței.
13:50
Un român, suspectat că ar fi fost în recunoaștere la Muzeul Drents cu câteva zile înainte de furtul Coifului de la Coțofenești # Europa Liberă România
Cu doar cinci zile înainte de furtul spectaculos al Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Muzeul Drents din Assen, un român, identificat ca Andrei B., a fost surprins infiltrându-se în muzeu fără bilet.
13:00
Israelul urmează să redeschidă punctul de frontieră Rafah pentru ajutor umanitar în Gaza. Donald Trump cere dezarmarea Hamas # Europa Liberă România
După doi ani de război, Israelul urmează să redeschidă punctul Rafah pentru ajutoare, Hamas predă trupurile ostaticilor, pe fondul unui armistițiu marcat deja de tensiuni.
12:20
Stațiunile de la malul mării își mențin activitatea și în extrasezon, mizând pe turismul balnear. Tot mai mulți pacienți ajung la bazele de tratament de pe litoral cu trimitere de la medic, beneficiind de proceduri decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, notează Știrile ProTV.În prezent, din cele 14 baze de tratament existente, cinci funcționează și în această perioadă. În Mamaia, hotelurile care oferă servicii medicale atrag clienți special pentru tratamente, iar gradul de ocupare a...
11:50
Summit NATO–UE la Bruxelles. Pe agendă, consolidarea apărării în fața Rusiei. UE propune un „zid de drone” # Europa Liberă România
Miniștrii Apărării din statele membre NATO și ai Uniunii Europene participă la reuniuni organizate la Bruxelles, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Rusia, al înmulțirii încălcărilor spațiului aerian NATO și al dezbaterilor privind nevoia de sprijin militar suplimentar pentru Ucraina.
11:20
Atacurile rusești duc la evacuări în masă în Harkov. Ucraina lovește din nou un terminal petrolier din Crimeea # Europa Liberă România
Autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea în masă a familiilor din zeci de sate din jurul orașului din nord-estul Ucrainei, Kupiansk, devastat de război. Evacuarea a fost explicată de autorități prin „ înrăutățirea situației de securitate” într-o regiune supusă atacurilor intense rusești.Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Sinehubov, a scris pe Telegram că 409 familii cu 601 copii au fost instruite să părăsească 27 de localități din zonă..Un alt oficial din zona afectată a declarat...
08:50
Trump spune că este „foarte dezamăgit” de Putin, în timp ce analizează dacă să ofere Ucrainei rachete Tomahawk # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump s-a arătat din nou frustrat de președintele rus Vladimir Putin și lipsa de progrese pentru obținerea păcii în Ucraina, cu puține zile înainte să îl primească pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă.
Ieri
08:00
După ce l-a deposedat pe primarul Odesei de cetățenie, Zelenski spune că orașul va fi pusă sub administrație militară # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că intenționează să plaseze orașul-port strategic Odesa sub administrație militară.Anunțul a venit în timpul discursului video de noapte al lui Zelenski și a fost făcut după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că primarul din Odesa, Hennadi Truhanov, a fost deposedat de cetățenia ucraineană. Asta înseamnă că nu mai poate ocupa această funcție.SBU a declarat într-un comunicat de presă pe 14 octombrie că cetățenia lui...
14 octombrie 2025
19:40
Israel: Punctul de trecere a frontierei dintre Gaza și Egipt rămâne închis pentru că Hamas nu a predat toate cadavrele ostaticilor # Europa Liberă România
Punctul de trecere a frontierei Rafah dintre Gaza și Egipt va rămâne închis până miercuri, iar fluxul de ajutoare către enclava palestiniană va fi redus, au declarat marți trei oficiali israelieni.
16:20
Șeful diplomației germane, la București: Vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO. Flancul nostru estic va fi apărat împreună # Europa Liberă România
„Vom apăra fiecare centimetru pătrat al teritoriului NATO. Suntem uniți în țările baltice, în Polonia, în România. Flancul nostru estic va fi apărat împreună”, a declarat șeful diplomației germane, Johann David Wadephul, aflat în vizită la București.
14:00
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va începe executarea unei pedepse de 5 ani de închisoare # Europa Liberă România
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, va începe să ispășească o pedeapsă de cinci ani de închisoare la penitenciarul La Santé din Paris, începând cu 21 octombrie 2025, potrivit unor surse judiciare citate de AFP și RTL.
13:20
„Moldova este neglijată din punct de vedere militar”, avertizează organizația Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei # Europa Liberă România
Organizația Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) avertizează că regiunea de est a României este vulnerabilă din punct de vedere miliar și este tratată ca o zonă de sacrificiu în planurile de apărare ale statului român.
12:10
Polonia. Doi cetățeni ruși, judecați pentru spionaj în favoarea Rusiei. Acuzații de colaborare cu FSB și tentativă de atac cu explozibil # Europa Liberă România
Un cuplu căsătorit e judecat în Polonia pentru acuzații de spionaj în favoarea Rusiei. Soțul e acuzat și de implicare într-o tentativă de trimitere a unui colet cu explozibili.
11:40
Atacuri rusești asupra Ucrainei: Zeci de mii de familii din Harkov, fără energie electrică. Victime în Donețk, Zaporojie și Herson # Europa Liberă România
Armata Rusiei a atacat mai multe regiuni ucrainene cu bombe ghidate, drone și alte tipuri de armament, provocând victime, distrugeri ale infrastructurii civile și pene de curent de amploare. În Harkov, al doilea cel mai mare oraș al țării, un atac cu bombe ghidate a oprit furnizarea de energie electrică pentru 30.000 de gospodării. În Donețk, Kirovograd, Zaporojie și Herson au fost anunțate victime și daune semnificative.Primarul orașului, Ihor Terehov, a declarat pentru televiziunea...
10:20
MI5 avertizează politicienii britanici: „Sunteți o țintă potențială” pentru spionajul Rusiei, Chinei și Iranului # Europa Liberă România
Agenția britanică de contrainformații și securitate internă, MI5, a avertizat public parlamentarii britanici că sunt vizați de spioni ai Chinei, Rusiei și Iranului, care încearcă să submineze democrația Regatului Unit.
08:50
Estonia închide un drum de frontieră după apariția neobișnuită a soldaților ruși # Europa Liberă România
Autoritățile estoniene au închis o porțiune de drum care trece prin teritoriul rusesc după ce un grup neobișnuit de mare de soldați ruși a apărut în zonă săptămâna trecută.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Donald Trump proclamă pacea în Orientul Mijlociu după semnarea acordului de încetare a focului în Gaza # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump a salutat „o zi extraordinară pentru Orientul Mijlociu”, în timp ce el și liderii regionali au semnat o declarație menită să consolideze încetarea focului în Gaza, la câteva ore după ce Israel și Hamas au schimbat ostatici și prizonieri.
13 octombrie 2025
23:10
Președintele Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării va conține două prevederi majore: războiul hibrid și corupția # Europa Liberă România
Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde „două schimbări majore” pentru România: corupția și războiul hibrid, a declarat președintele Nicușor Dan luni seară pentru stirileprotv.ro.Strategia a fost pusă deja pe hârtie, într-un document „prealabil”, care urmează să fie supus unei verificări, după care va fi trimis spre aprobare în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), a spus președintele, iar...
22:00
Zelenski se va întâlni cu Trump săptămâna viitoare. Negocierile privind rachetele Tomahawk, în desfășurare # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la Casa Albă, după ce președintele american a sugerat că ar putea permite Kievului să primească rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune dacă Rusia nu își încheie războiul pe care-l duce împotriva Ucrainei.
19:10
Moțiunea simplă împotriva ministrului Economiei a fost respinsă de Senat cu 34 de voturi pentru și 66 împotrivă # Europa Liberă România
Moțiunea simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, a fost respinsă luni de Senat cu 34 de voturi pentru și 66 împotrivă și trei abțineri.
18:10
Atacuri rusești provoacă mai multe incendii la Odesa. Ucraina atacă și ea un depozit de combustibil din Crimeea ocupată # Europa Liberă România
Atacurile aeriene rusești au lovit infrastructura civilă din regiunea Odesa din Ucraina, provocând un incendiu masiv și rănind o persoană, în timp ce în alte părți ale țării s-au înregistrat pene de curent.Șeful administrației militare regionale, Oleg Chiper, a declarat pe 13 octombrie că sistemele de apărare au reușit să doboare drone rusești care se apropiau, dar unele au reușit să treacă și să lovească „facilități civile”.„Un incendiu masiv a izbucnit pe o suprafață de peste 5.000 de...
17:00
Egipt | Summit pentru pace în Fâșia Gaza și Orientul Mijlociu cu peste 20 de șefi de stat printre participanți # Europa Liberă România
Donald Trump și președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi găzduiesc luni, la Sharm El Sheikh, un summit privind pacea în Fâșia Gaza, la care participă peste 20 de lideri mondiali.
14:30
Kremlinul spune că autoritățile de la Chișinău fac „o eroare gravă” în relația cu Rusia # Europa Liberă România
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat autoritățile de la Chișinău după adoptarea noii strategii militare care desemnează Rusia drept principala amenințare la adresa securității naționale a Republicii Moldova.
14:00
Depozitul petrolier cheie din Crimeea arde după atacurile aeriene ucrainene; Odesa, de asemenea, lovită de Rusia # Europa Liberă România
Drone ucrainene au lovit un terminal petrolier operat de Rusia în orașul Teodosia din Crimeea, provocând incendii. Principala resursă energetică – cel mai mare centru de depozitare și transport al petrolului din peninsula ocupată – a suferit pagube importante, fiind raportate multiple incendii.
13:50
Premiul Nobel pentru Științe Economice 2025, primit de trei economiști care explică rolul inovației în creșterea economică # Europa Liberă România
Câștigătorii Premiului Sveriges Riksbank în Științe Economice în Memoria lui Alfred Nobel pentru anul 2025, în valoare de 11 milioane de coroane suedeze, a fost acordat lui Joel Mokyr (jumătate) și, în mod comun, lui Philippe Aghion și Peter Howitt (cealaltă jumătate).
12:40
Franța. Un nou guvern, condus tot de Sébastien Lecornu, încearcă să pună capăt crizei politice # Europa Liberă România
Prim-ministrul al Franței, Sébastien Lecornu, a anunțat duminică seara un nou cabinet. Noua echipă guvernamentală cabinet este numită pe fondul unei crize politice profunde în Franța și al eforturilor președintelui Emmanuel Macron de a opri criza politică.
12:20
Inflația în septembrie, aproape 10%. Cele mai mari scumpiri anuale: energia electrică, fructele și serviciile de igienă # Europa Liberă România
Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că, în luna august 2025, rata anuală a inflației, adică majorarea generalizată a prețurilor, a fost de 9,9%. Datele arata o stagnare a ratei inflației, la același nivel cu luna august, după ce, în luna iulie, rata inflației a fost de 7,8%.
09:50
Președintele SUA, Donald Trump, nu exclude furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu exclude posibilitatea furnizării de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, în cazul în care Rusia nu pune capăt războiului. Trump a menționat că a discutat această posibilitate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
08:20
Hamas urmează să elibereze 20 de ostatici israelieni, conform acordului de încetare a focului. Trump: „Războiul din Gaza s-a terminat” # Europa Liberă România
Gruparea palestiniană Hamas, considerată organizație teroristă de SUA și UE, a publicat luni numele celor 20 de ostatici israelieni care urmează să fie eliberați ca parte a acordului de încetare a focului. Acordul prevede și eliberarea a aproximativ 2.000 de deținuți și prizonieri palestinieni de Israel.Potrivit Reuters, lista celor 20 de ostatici include îi include pe: Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod...
12 octombrie 2025
18:20
Europa se pregătește deja de reconstrucția Ucrainei – o miză de 500 de miliarde de euro. La București: liniște # Europa Liberă România
Autostrăzi, aeroporturi, fabrici de medicamente. Odată cu încetarea războiului, sunt câteva dintre obiectivele ce trebuie reconstruite în Ucraina.
18:20
Sute de tone de plase care protejează drumurile și soldații ucraineni de dronele FPV rusești erau folosite odinioară pentru a pescui hering și cod în Marea Baltică.
16:30
20 de ostatici israelieni ar urma să fie eliberați luni, în ziua în care liderii mondiali discută în Egipt despre pacea din Gaza # Europa Liberă România
Guvernului israelian a transmis duminică că 20 de ostatici ținuți captivi de Hamas după răpirile din 7 octombrie 2023 vor fi eliberați la primele ore ale dimineții de luni, 13 octombrie.
16:00
„Le-a luat trei săptămâni să distrugă orașul”. Oamenii din Kosteantînivka nu au unde să fugă de atacurile aeriene constante ale Rusiei # Europa Liberă România
Forțele ucrainene continuă să împiedice forțele ruse să avanseze în Kosteantînivka, în regiunea Donețk. Însă orașul situat pe linia frontului este supus unor bombardamente constante, care au întrerupt alimentarea cu energie electrică și au lăsat unele cartiere în ruine.
16:00
Cum rezistă puținii civili rămași în Kosteantînivka, în ciuda bombardamentelor constante # Europa Liberă România
Ultimii locuitori rămași în Kosteantînivka trăiesc în clădiri bombardate și gătesc mâncarea la foc, în lipsa gazului și a electricității.
10:50
Adio, ștampile! UE introduce noi reguli la frontieră pentru cetățenii din afara Uniunii # Europa Liberă România
Statele europene au început duminică introducerea treptată a unui nou sistem de intrare la frontieră pentru cetățenii din afara UE. Sistemul este gândit pentru a colecta date despre călători și pentru a ajuta la combaterea infracționalității, a anunțat Comisia Europeană la Bruxelles.
09:50
Noua țintă a Rusiei: trenurile ucrainene. Cum încearcă Moscova să paralizeze infrastructura Kievului # Europa Liberă România
Atacul rusesc asupra unui tren de pasageri în gara Șostka, din nord-estul Ucrainei, pe 4 octombrie, a fost cea mai recentă dintr-un serie de lovituri asupra infrastructurii feroviare ucrainene, soldate cu pagube materiale, perturbări ale traficului și victime umane.„Dorința Rusiei este evidentă: să paralizeze logistica ucraineană, deoarece o bună parte din mărfuri, inclusiv cele militare, sunt transportate pe linia ferată”, a declarat fostul ministru al infrastructurii de la Kiev,...
11 octombrie 2025
14:10
Ucraina se pregătește pentru o iarnă grea, în timp ce Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice # Europa Liberă România
Pe 3 octombrie, Rusia a lansat cel mai mare atac asupra sectorului de gaze din Ucraina. Peste o săptămână, un bombardament nocturn a întrerupt alimentarea cu curent într-o mare parte din Kiev. Temperaturile scad, Moscova intensifică atacurile, iar ucrainenii se pregătesc pentru o iarnă grea.
12:20
Ucraina restabilește alimentarea cu energie electrică pentru mii de persoane, după întreruperile masive cauzate de atacurile rusești # Europa Liberă România
Ukrainian power workers restored electricity to nearly 1 million people in Kyiv and other areas, as officials braced for further Russian air strikes that have already severely damaged power generation and gas supplies.
00:20
SmartJob contra minciunii | Cristina Panea, neurolog: Social media reconfigurează creierul. Dai constant de știri false, ajungi să le crezi # Europa Liberă România
Invitată la SmartJob, Cristina Panea spune că social media poate să reconfigureze creierul, prin impactul asupra luării deciziilor și controlului comportamental: „Se ajunge la izolare, teamă de răspundere, agresivitate.” Trage un semnal de alarmă: „Dispariția scrisului de mână ar fi ceva cumplit.”
10 octombrie 2025
21:40
Melania Trump anunță că opt copii ucraineni s-au reunit cu familiile lor în urma discuțiilor pe care le-a avut cu Putin # Europa Liberă România
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a declarat că opt copii ucraineni s-au reunit cu familiile lor în ultimele 24 de ore, într-un „efort continuu” care vine după trei luni de comunicare directă cu președintele rus Vladimir Putin.Melania Trump a declarat că Putin a răspuns la scrisoarea sa, care a adus în discuție situația dificilă a copiilor din Ucraina și Rusia și care a fost înmânată de președintele Donald Trump omologului său rus în timpul întâlnirii lor din Alaska, din august.„A...
21:30
Ministrul Nazare la ECOFIN: Noua țintă de deficit este 8,4% din PIB, care oferă României spațiu suplimentar de investiții de 8 mld de lei # Europa Liberă România
Noua țintă de deficit este 8,4% din PIB, în loc de 8%, ceea ce oferă României un spațiu suplimentar de investiții de circa 8 miliarde de lei, a spus ministrul român al Finanțelor, Alexandru Nazare, la reuniunea ECOFIN, a miniștrilor de Finanțe din UE, de la Luxemburg, din 9-10 octombrie.
18:10
SmartJob contra minciunii | Cristina Panea, neurolog: Social media reconfigurează creierul. Dai constant de știri false, ajungi să le crezi # Europa Liberă România
Invitată la SmartJob, Cristina Panea spune că social media poate să reconfigureze creierul, prin impactul asupra deciziilor zilnice și controlul comportamentului: „Se ajunge la izolare, teamă de răspundere, agresivitate.” Trage un semnal de alarmă: „Dispariția scrisului de mână ar fi ceva cumplit.”
18:10
SmartJob contra minciunii | Cristina Panea, neurolog: Social media reconfigurează creierul. Dai mereu de știri false, ajungi să le crezi # Europa Liberă România
Invitată la SmartJob, Cristina Panea spune că social media poate să reconfigureze creierul, prin impactul asupra luării deciziilor și controlului comportamental: „Se ajunge la izolare, teamă de răspundere, agresivitate.” Trage un semnal de alarmă: „Dispariția scrisului de mână ar fi ceva cumplit.”
