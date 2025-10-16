Programul pelerinajului Sfântului Dimitrie cel Nou în 2025, la București. Când are loc procesiunea Calea Sfinților
Digi24.ro, 16 octombrie 2025 08:20
Pelerinajul din acest an, organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, se va desfășura în perioada 19-29 octombrie. Joi, 23 octombrie, raclele cu Sfintele Moaște vor fi așezate spre închinare în Baldachinul Sfinților de pe Colina Patriarhiei.
Acum 15 minute
08:20
Acum o oră
08:00
Autoritățile din Los Angeles au decretat starea de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranţi # Digi24.ro
Comitatul Los Angeles a declarat stare de urgenţă pentru a putea oferi asistenţă financiară victimelor raidurilor poliţie federale a imigraţiei (ICE) şi pentru a contracara politicile represive ale preşedintelui american Donald Trump.
Acum 2 ore
07:20
Jurnaliștii acreditați la Pentagon au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea, neacceptând noile reguli impuse # Digi24.ro
Zeci de reporteri au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea Pentagonului miercuri, în semn de protest, neacceptând restricţiile impuse de guvern asupra activităţii lor, astfel că jurnaliştii care relatează despre armata americană nu vor mai avea acces în sediul puterii, relatează The Associated Press şi Reuters, preluate de News.ro.
07:10
Cum a devenit Londra capitala hoților de telefoane. Poliția a descoperit schema ascunsă care a dus la explozia de smarphone-uri furate # Digi24.ro
Londra a devenit capitala europeană a hoților de telefoane, după ce anul trecut au fost furate 80.000 de smarphone-uri, iar poliția a descoperit o întreagă rețea globală de infractori ce operează magazine secondhand și vând telefoane furate pe piața neagră din China.
07:10
O aleasă din Congresul SUA, care a fost în România, a primit de la Ambasada Rusiei un raport al URSS despre asasinarea lui Kennedy # Digi24.ro
Anna Paulina Luna, o membră a Camerei Reprezentanților din SUA din partea republicanilor, care a făcut parte dintr-o delegație ce a vizitat România anul acesta, a spus că ambasadorul rus de la Washington i-a înmânat un raport din era sovietică despre asasinarea președintelui american John F. Kennedy din 1963, în vederea unei noi investigații conduse de autoritățile americane.
07:10
Numărul căsătoriilor în Marea Britanie a atins un minim istoric. Care este legătura dintre căsătorie și sărăcie # Digi24.ro
Numărul cuplurilor din Anglia şi Ţara Galilor care sunt căsătorite sau în parteneriat legal a scăzut pentru prima dată la mai puţin de jumătate din populaţia adultă, a raportat miercuri Biroul Naţional de Statistică (ONS).
07:10
Cum să aerisești corect caloriferele la începutul sezonului rece, potrivit specialiștilor. Ce riscuri există pentru o centrală proprie # Digi24.ro
Aerisirea caloriferelor este considerată una dintre cele mai importante operațiuni de întreținere a sistemului de încălzire, având un impact direct asupra eficienței acestuia și asupra confortului termic din locuință. Cum se face corect aerisirea caloriferelor.
07:10
Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri, dar șoferii vor avea parte de o surpriză neplăcută. „La noi niciodată nu este aşa simplu” # Digi24.ro
Vineri se va deschide traficul pe lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău, dar realitatea stă altfel decât comunicatele oficiale: pe noua autostradă se va circula doar către București, nu și invers.
07:10
De ce a decis Trump în cele din urmă să ajute Ucraina să atace economia rusă (France 24) # Digi24.ro
Deja de câteva luni, Statele Unite furnizează Ucrainei informații precise despre instalațiile energetice care vor pot fi bombardate în Rusia. Acest sprijin contrastează cu atitudinea anterioară a lui Donald Trump față de Vladimir Putin, scrie France 24 într-o analiză despre acțiunile președintelui american.
07:10
Oficial NATO: Schimbul de informații atinge un nivel record în cadrul Alianței, pe fondul sprijinului crescut al SUA pentru Ucraina # Digi24.ro
Un oficial NATO a declarat că aliații schimbă informații mai rapid și mai eficient ca niciodată, iar Statele Unite rămân principalul furnizor de date din cadrul Alianței, pe fondul intensificării sprijinului pentru Ucraina, relatează Kyiv Post.
07:10
Zile libere pentru părinți când se închid școlile și grădinițele. Ce condiții trebuie să îndeplinească beneficiarii # Digi24.ro
Părinții care au copii înscriși la grădiniță sau la școală pot beneficia de zile libere plătite de angajator atunci când unitățile de învățământ se închid temporar din cauza unor situații de urgență, precum condiții meteorologice nefavorabile, calamități naturale sau alte evenimente neprevăzute.
07:10
„Casa Albă a lui Trump”: Aur, marmură și opulență. Cum își transformă președintele SUA reședința oficială într-un simbol al luxului # Digi24.ro
Donald Trump își lasă amprenta asupra Casei Albe printr-o remodelare spectaculoasă: aur, marmură, artă și o sală de bal de 250 de milioane de dolari. Proiectele, coordonate personal de președinte, transformă una dintre cele mai emblematice reședințe prezidențiale din lume într-un simbol al luxului.
07:10
Noi detalii despre planul ambițios pentru reînarmarea UE: „Rusia, o amenințare persistentă în viitorul previzibil” # Digi24.ro
Uniunea Europeană va propune lansarea unor proiecte comune de drone și apărare aeriană în lunile următoare, ca parte a unui plan ambițios pe cinci ani de reînarmare a continentului și de constrângere a Rusiei, potrivit unui document consultat de Bloomberg.
07:10
Fostul soț al cântăreței Sia cere o pensie alimentară uriașă de la artistă, după ce a renunțat la cariera de medic # Digi24.ro
Fostul soț al cântăreței Sia îi cere, în instanță, o pensie lunară de peste 250.000 de euro pentru a-și putea menține stilul de viață luxos din timpul căsniciei cu vedeta.
Acum 12 ore
00:10
Partidul Popular spaniol (PP), de opoziţie, a propus mai multe măsuri de înăsprire a condiţiilor de acordare a cetăţeniei spaniole, printre care solicitarea unui nivel de cunoaştere a limbii spaniole superior celui cerut în prezent şi o examinare mai exigentă a cunoştinţelor generale despre Spania, relatează miercuri agenţia EFE, preluată de Agerpres.
00:00
Cel mai citit poet din Spania și America Latină este român. Povestea lui Miguel Gane din Lerești, județul Argeș # Digi24.ro
Miguel Gane, originar din satul Lerești, județul Argeș, a devenit cel mai citit poet contemporan din Spania și America Latină. El a publicat poezii care au cucerit publicul iberic prin sensibilitate și limbaj direct, iar în 2019 a lansat primul său roman, „Când o să te faci mare”, o poveste autobiografică despre copilăria sa din România și adaptarea într-o altă țară.
00:00
Administrația Trump a autorizat CIA să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela, potrivit unor oficiali americani, intensificând campania împotriva lui Nicolás Maduro, liderul autoritar al țării, relatează New York Times.
15 octombrie 2025
23:50
Mașini incendiate la o manifestație pro-Palestina în Barcelona. Jandarmii au folosit sprayuri cu piper pentru a dispersa protestatarii # Digi24.ro
Protestatarii au mărșăluit miercuri, 15 octombrie, pe străzile Barcelonei, în cadrul unei greve de 24 de ore, care, potrivit organizatorilor, a fost organizată pentru a manifesta împotriva „genocidului din Palestina”. Mitingul a devenit violent, poliția anti-revoltă fiind nevoită să folosească spray cu piper împotriva protestatarilor, în timp ce mai multe vehicule au fost incendiate, anunță Catalan News. 15 persoane au fost arestate.
23:40
Şeful ANAF afirmă că gemul pe care îl face în casă bunica este calculat astăzi la GAP-ul de TVA # Digi24.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, că gemul făcut în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României, el precizând că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.
23:20
Întrebarea la care trebuie să răspundă poliția germană: „Cine au uitat trei găini într-un vagon Deutsche Bahn, la clasa întâi” # Digi24.ro
Uitate sau abandonate? Poate că o întrebare și mai ciudată decât „cine aduce găini într-un tren?” este „cine le lasă acolo?”, scrie DW.
23:20
Crucea Roşie a informat armata israeliană miercuri seara că a preluat de la Hamas, în oraşul Gaza, două sicrie care conţin aparent cadavre ale unor ostatici ucişi, relatează The Times of Israel. Crucea Roşie a transportat sicriele către trupele IDF (armata israeliană - n.r.) din Gaza, unde va avea loc o mică ceremonie, condusă de un rabin militar.
23:10
De ce trăiesc românii cu 8 ani mai puțin decât restul europenilor. Explicațiile Eugeniei Bratu, medic în cadrul INSP # Digi24.ro
Românii trăiesc cu opt ani mai puțin decât restul europenilor, a atras atenția miercuri seară, 15 octombrie 2025, dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică și management, șef Secție promovarea sănătății în cadrul INSP.
23:10
Adolescentă de 18 ani reținută de poliție, în Sankt Petersburg, pentru că a interpretat un cântec anti-Putin # Digi24.ro
Poliția din Sankt Petersburg a reținut-o miercuri pe cântăreața Diana Loginova, în vârstă de 18 ani, după ce aceasta a interpretat un cântec de protest celebru, care cere răsturnarea președintelui rus Vladimir Putin, au relatat mass-media locale, citate de Kyiv Independent.
22:50
Bilanţul pelerinajului de la Iaşi de Sfânta Parascheva: 300.000 de participanţi în opt zile, timpul de aşteptare a ajuns şi la 15 ore # Digi24.ro
Pelerinajul religios de la Iaşi s-a încheiat, miercuri seară, racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva fiind purtată în procesiune şi aşezată înapoi în Catedrala Mitropolitană.
22:40
Donald Trump amenință că Israelul ar putea relua luptele în Gaza, dacă Hamas nu respectă armistițiul: „Trebuie doar să dau ordinul” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri presei de peste ocean că ia în considerare să-i dea undă verde președintelui Israelului, Benjamin Netanyahu, de a relua acțiunile militare în Gaza, în cazul în care Hamas refuză să respecte acordul de încetare a focului, arată The Guardian.
22:40
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist # Digi24.ro
Femeia care a murit lovită de mașină pe trecerea de pietoni în București este învinovățită pe rețelele sociale pentru evenimentul tragic. Unii oameni acuză că femeia de 35 de ani alerga pe trecerea de pietoni și că nu trebuia să se afle în acel moment acolo. Polițistul Tavi Perțea a clarificat legalitatea trecerii prin spațiile special amenajate pentru pietoni.
22:30
Cinci oameni au murit și 35 au fost răniți în explozii la Kabul: „Am început să primim ambulanţe pline cu răniţi” # Digi24.ro
Cel puțin cinci oameni au murit și 35 au fost răniți în explozii produse miercuri seară, 15 octombrie, la Kabul, a transmis ONG-ul italian Emergency, care administrează un spital în capitala Afganistanului, relatează AFP.
22:30
SUA ies din lista celor mai puternice 10 pașapoarte din lume pentru prima dată în 20 de ani: „Dubla cetățenie este noul vis american” # Digi24.ro
Pentru prima dată în două decenii, SUA au ieșit din topul celor mai puternice 10 pașapoarte din lume, marcând o detronare semnificativă a superputerii globale, potrivit The Guardian.
22:20
Guvern: Experţi europeni sprijină România în pregătirea proiectelor finanţate prin SAFE. Cele două obiective ale programului # Digi24.ro
Guvernul anunţă că România beneficiază de sprijinul experţilor europeni pentru pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE, o nouă întâlnire de lucru având loc, miercuri, la Palatul Victoria.
22:00
Trump, blocat de o judecătoare din SUA: planul de concedieri masive, pe punctul de a fi oprit # Digi24.ro
O judecătoare federală din Statele Unite a declarat, miercuri, la începutul unei audieri, că intenționează să blocheze planul administrației Trump de a concedia mii de angajați federali, în contextul închiderii parțiale a guvernului, informează Reuters.
21:40
Bombardierii, în vizorul Fiscului. Ce le transmite Adrian Nica românilor cu venituri nedeclarate, care conduc mașini scumpe # Digi24.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susţine că 200 de persoane se află în prezent în analiza instituţiei având averi ce nu pot justificate, el precizând că „fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină că poate veni ANAF să o confişte.
21:40
Răsturnare de situație în cazul sabotajului Nord Stream. Italia refuză să-l extrădeze în Germania pe cel considerat „creierul” atacului # Digi24.ro
Italia a suspendat extrădarea către Germania a presupusului „creier” al atacurilor din 2022 asupra conductelor de gaz Nord Stream din Marea Baltică. Curtea supremă italiană din Roma a anulat în mod neașteptat hotărârea unei instanțe inferioare, potrivit Suddeutsche Zeitung.
21:40
Ucraina, în beznă după noi atacuri rusești: „Au fost instituite întreruperi de curent de urgenţă în toate regiunile” # Digi24.ro
Aproape toată Ucraina a fost afectată miercuri, 15 octombrie 2025, de întreruperi de curent din pricina avariilor la infrastructura electrică cauzate de bombardamentele lansate de forțele lui Vladimir Putin, a transmis operatorul rețelei, relatează AFP, conform News.ro.
21:40
Procurorul Karim Khan, din dosarul lui Rodrigo Duterte, recuzat de Curtea Penală Internațională # Digi24.ro
Judecătorii Curţii Penale Internaţionale (CPI) l-au recuzat miercuri pe procurorul general Karim Khan, invocând „o suspiciune rezonabilă de conflict de interese”, în dosarul în care fostul preşedintele filipinez Rodrigo Duterte este acuzat de crime împotriva umanităţii.
21:30
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca fiind o încercare de a crește taxa de protecție # Digi24.ro
Christian Năsulea, profesor de economie mondială, a declarat, miercuri, la Digi 24, că nu susține ideea impunerii unui salariu minim unic în România, pentru că diferă „extraordinar de mult condițiile în interiorul acelui teritoriu”. El spune că discuția privind salariul minim „va fi interpretată de foarte mulți oameni ca fiind o nouă încercare de a crește taxa de protecție”. Guvernul ar trebui să majoreze salariul minim în 2026, după ce autoritățile și-au asumat la începutul acestui an să respecte directiva europeană care le cere statelor membre să asigure venituri corelate cu costul vieții și productivitatea.
21:20
Pregătirea pentru „câmpurile de luptă de mâine”: când va fi gata UE pentru un război cu Rusia # Digi24.ro
Până în 2030, țările UE trebuie să fie pregătite pentru un război, potrivit unui plan militar care va fi prezentat joi de Comisia Europeană și care a fost consultat de Politico.
21:00
Incident la bordul avionului care-l transportă pe secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth. Aeronava a afișat un cod de urgență # Digi24.ro
Un incident a avut loc la bordul aeronavei care-l transporta pe secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth, spre Statele Unite, anunță Digi24. Avionul secretarului american de război și încă un avion militar al Statelor Unite s-au întors din drum de peste Atlantic după ce au plecat de la Bruxelles. Se îndreaptă acum către Marea Britanie, indică platforma Flight Radar.
20:50
Ahmed al Sharaa, primit de Vladimir Putin la Moscova. Președintele Siriei vrea extrădarea lui Bashar al-Assad # Digi24.ro
Președintele Siriei Ahmed al Sharaa a zburat, miercuri, la Moscova, în prima sa vizită în Rusia de când rebelii au răsturnat dictatura lui Bashar al-Assad, căruia i s-a oferit refugiu în țara condusă de Vladimir Putin, scrie The Times.
20:50
Putin își trimite cântăreții favoriți să concerteze în Coreea de Nord. Ultranaționalistul Shaman, piesă dedicată tovarășului Kim # Digi24.ro
Idolul pop rus pro-Kremlin Shaman (Yaroslav Dronov), împreună cu alți cântăreți ruși, special aleși pentru un „schimb cultural”, au concertat zilele acestea la Phenian, informează Kyiv Post.
20:40
SUA, ultimatum pentru Putin să încheie războiul din Ucraina. „Dacă trebuie, suntem gata să ne jucăm rolul” # Digi24.ro
Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a transmis miercuri un avertisment dur Rusiei, afirmând că Washingtonul și aliații săi vor „impune costuri” pentru continuarea războiului din Ucraina. Declarația a fost făcută în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, unde oficialul american a cerut aliaților să achiziționeze mai mult armament pentru Kiev.
20:20
Nicușor Dan, discuție „productivă” cu Antonio Costa. Ce a vorbit șeful statului cu preşedintele Consiliului European # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri, 15 octombrie, că a avut o discuție productivă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European. Convorbirea dintre cei doi a avut loc înainte de summitul de săptămâna viitoare.
20:20
Greta Thunberg acuză trupele israeliene că au agresat-o în timpul captivității. „Eram într-o stare de șoc” # Digi24.ro
În primul interviu important după ce flota sa cu ajutoare pentru Gaza a fost interceptată, Greta Thunberg a acuzat soldații israelieni că au agresat-o fizic. Activista suedeză spune că soldații au lovit-o cu picioarele.
20:10
Patru administratori de firmă au fost reținuți în dosarul de evaziune fiscală din Timișoara. Cum au încercat să păcălească statul # Digi24.ro
Patru administratori de societăți comerciale au fost reținuți pentru 24 de ore, fiecare pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, în dosarul instrumentat de către procurorii DNA - Serviciul teritorial Timișoara, se arată într-un comunicat. Procurorii au făcut, miercuri, nouă percheziţii în dosarul penal care vizează mai multe societăți comerciale implicate în activități de ride-sharing. Prejudiciul este estimat la 30 milioane de lei.
20:00
Orașul din Spania care a interzis adopţia pisicilor negre înainte de Halloween. Cum explică autoritățile locale decizia # Digi24.ro
Un oraş din Catalonia, Spania, a anunţat o interdicţie temporară privind adopţia pisicilor negre înainte de Halloween, în încercarea de a preveni potenţiale „ritualuri” sordide în timpul acestei sărbători, marcată la 31 octombrie, transmite miercuri AFP.
20:00
Mașini electrice fără baterii litiu-ion. Japonezii au făcut un progres remarcabil: „Aceste proprietăți erau imposibil de atins” # Digi24.ro
Maşinile electrice ale viitorului ar putea renunţa la bateriile litiu-ion, datorită unui nou progres în domeniul stocării energiei pe bază de hidrogen la temperaturi de până la patru ori mai scăzute decât era posibil anterior, realizat de cercetători de la Institutul de Ştiinţă din Tokio.
20:00
Ionuț Moșteanu: „Rusia nu are puterea să atace un stat NATO”. România e pregătită să doboare orice dronă neautorizată # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că Rusia „nu o să atace un stat NATO”, pentru că „nu are puterea să facă asta”, subliniind că Alianța reacționează acum mai rapid și mai eficient decât în anii trecuți. El a adăugat că România este pregătită să răspundă oricărei amenințări aeriene, având o legislație avansată care permite doborârea oricărui obiect neautorizat din spațiul aerian, relatează News.ro.
20:00
Un oficial din cabinetul lui Benjamin Netanyahu ignoră optimismul lui Donald Trump: Războiul din Gaza „nu s-a terminat” # Digi24.ro
La aproape o săptămână de la semnarea armistițiului Israel - Hamas, un înalt oficial din cabinetul lui Benjamin Netanyahu a susținut că războiul din Gaza nu a luat sfârșit încă, în pofida insistențelor lui Donald Trump de la începutul săptămânii și a unei scrisori trimise de guvern familiilor ostaticilor în care se preciza că războiul s-a încheiat, relatează The Times of Israel.
19:50
Lituania va aloca 5,38% din produsul său intern brut (PIB), sau 4,79 miliarde de euro, pentru apărare anul viitor, a anunţat miercuri premierul Inga Ruginiene, un record pentru ţară baltică vecină cu Rusia, relatează AFP.
Acum 24 ore
19:30
Black Hawk a fost reinventat. Pe structura sa s-a construit o dronă cargo fără pilot: „S-70UAS U-Hawk”. „O legendă renaște” # Digi24.ro
Lockheed Martin a prezentat o versiune autonomă a elicopterului său militar utilitar de transport mediu Black Hawk, în care cabina de pilotaj a fost înlocuită cu uși cu deschidere frontală. Versiunea fără pilot este numită „S-70UAS U-Hawk”.
19:30
„Condamnare la moarte financiară”. Conspiraționistul Alex Jones trebuie să plătească aproape 1,5 miliarde de dolari în cazul Sandy Hook # Digi24.ro
Complotistul american Alex Jones este obligat să plătească aproape 1,5 miliarde de dolari către familiile victimelor masacrului din 2012 de la școala Sandy Hook, pe care el l-a negat, după ce a pierdut, marți, ultimul său recurs la Curtea Supremă a SUA. Conspiraționistul, care are un public numeros în SUA, l-a avut ca invitat în una dintre emisiunile sale și pe Călin Georgescu, în luna ianuarie.
