Programul pelerinajului Sfântului Dimitrie cel Nou în 2025, la București. Când are loc procesiunea Calea Sfinților

Complotistul american Alex Jones este obligat să plătească aproape 1,5 miliarde de dolari către familiile victimelor masacrului din 2012 de la școala Sandy Hook, pe care el l-a negat, după ce a pierdut, marți, ultimul său recurs la Curtea Supremă a SUA. Conspiraționistul, care are un public numeros în SUA, l-a avut ca invitat în una dintre emisiunile sale și pe Călin Georgescu, în luna ianuarie.