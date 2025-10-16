UPDATE - Percheziţii DNA la Spitalul Militar Central din Capitală. Vizată, directorul general al unităţii sanitare, general maior Florentina Ioniţă / DNA anunţă 19 percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov
16 octombrie 2025
Mai multe percheziţii au loc joi dimineaţă la Spitalul Militar Central din Capitală, fiind vizată general maior Florentina Ioniţă, directorul general al unităţii sanitare. DNA a precizat că au loc 19 percheziţii în Bucureăti şi în judeţul Ilfov, 18 fiind la domiciliile unor persoane fizice şi una într-o instituţie publică, într-un dosar privind infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie săvârşite în perioada 2020 - 2023.
• • •
George Găman arbitrează meciul AFK Csikszereda - CFR Cluj, restanţă din etapa a V-a a Superligii # News.ro
George Găman arbitrează meciul AFK Csikszereda - CFR Cluj, care va avea loc, joi, de la ora 20.30, restanţă din etapa a V-a a Superligii.
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro denunţă ”loviturile de stat urzite de CIA” într-un discurs, în contextul desfăşurării unor nave de război americane în Caraibe, prezentată drept o operaţiune împotriva traficanţilor de droguri, relatează AFP.
Medicul Radu Vlădăreanu, despre decizii în cazul unei sarcini cu complicaţii: O naştere ştii când începe, dar nu ştii cum se termină. În sala de naştere, dacă lucrurile merg prost, medicul decide şi explică, degeaba scrie cineva ”Nu vreau” # News.ro
Prof. Univ. Dr. Radu Vlădăreanu, medic primar obstetrică-ginecologie, şef al Clinicii de Obstetrică – Ginecologie la Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, a explicat pentru News.ro cum trebuie să procedeze medicii în sala de naştere dacă apar complicaţii în sarcină. Astfel, spune Prof. Vlădăreanu, în numai câteva minute, în sală, sarcina poate deveni una la risc, iar atunci medicul trebuie să facă tot ce ţine de el pentru a salva viaţa femeii şi a bebeluşului. Chiar dacă iniţial a fost stabilită o naştere naturală, dacă sarcina se complică. medicul poate decide cezariana indiferent de decizia părinţilor, afirmă medicul.
AUR sesizează Curtea Constituţională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private: Prin acest proiect, Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III! # News.ro
AUR anunţă că sesizează joi Curtea Constituţională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, considerând că ” prin acest proiect, Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III!”.
Diane Keaton a murit din cauza unei pneumonii, a dezvăluit familia actriţei câştigătoare a premiului Oscar, exprimându-şi mulţumirea pentru reacţia „extraordinară” la moartea acesteia, survenită săptămâna trecută.
În Festivalul Naţional de Teatru, 17-26 octombrie, spectatorii vor putea participa la întâlniri, dezbateri, ateliere şi expoziţii/ instalaţii.
Campioana australiană la înot Ariarne Titmus, de patru ori medaliată cu aur, a anunţat, joi, că se retrage din activitate, descriind această decizie ca fiind „foarte dificilă”
Donald Trump a organizat o cină pentru miliardarii care au făcut donaţii pentru sala sa de bal # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a organizat miercuri un dineu fastuos pentru a mulţumi miliardarilor şi marilor companii pentru donaţiile făcute pentru o nouă sală de bal, în curs de construcţie la Casa Albă, în valoare de 250 de milioane de dolari.
Meta investeşte 1,5 miliarde de dolari într-un centru de date uriaş în Texas pentru dezvoltarea infrastructurii AI # News.ro
Meta Platforms a anunţat miercuri că va investi 1,5 miliarde de dolari într-un centru de date în El Paso, Texas, al treilea din stat şi al 29-lea la nivel global, pentru a susţine extinderea infrastructurii dedicate inteligenţei artificiale, relatează Reuters.
O femeie de 70 de ani a murit joi dimineaţă după ce a fost lovită de tren, în apropierea gării Ruginoasa, din judeţul Iaşi.
Washingtonul vrea ca Japonia să înceteze importurile de produse energetice ruseşti, a declarat miercuri secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, la scurt timp după anunţul lui Donald Trump că India va înceta achiziţiile de petrol de la Moscova, notează AFP.
Vânzările globale de maşini electrice au atins un record de 2,1 milioane în septembrie, impulsionate de cererea din China şi SUA # News.ro
Vânzările globale de vehicule electrice şi hibride plug-in au crescut cu 26% în septembrie, atingând un nivel record de 2,1 milioane de unităţi, potrivit datelor publicate miercuri de firma de cercetare Rho Motion, citate de Reuters.
Stephen Graham, starul din serialul "Adolescence", lansează un proiect global prin care le cere taţilor să le scrie o scrisoare fiilor lor/ VIDEO # News.ro
Creatorul serialului fenomenal "Adolescence", actorul britanic Stephen Graham, a invitat taţii din întreaga lume să le scrie o scrisoare fiilor lor despre viziunea şi experienţa lor asupra masculinităţii, în cadrul unui proiect de carte.
Oamenii de ştiinţă argentinieni au descoperit în Anzi scheletul aproape complet al unei noi specii de dinozaur care a trăit în urmă cu aproximativ 230 de milioane de ani, fiind unul dintre cele mai vechi din lume, a anunţat miercuri institutul Conicet.
Industria auto europeană avertizează asupra riscului de haos în aprovizionare după noile restricţii impuse de China la exportul de pământuri rare # News.ro
Principalele asociaţii din industria auto europeană au tras un semnal de alarmă în legătură cu posibilele consecinţe ale noilor restricţii impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare, avertizând că măsura ar putea declanşa o criză în lanţurile globale de aprovizionare, în special pentru baterii şi semiconductori, sectoare esenţiale pentru producţia de automobile electrice, transmite CNBC.
Cel mai recent exemplu al abuzurilor AI, o melodie a artistei Adele omagiu lui Charlie Kirk - VIDEO # News.ro
„Mulţumesc, Adele, este o melodie minunată”, se poate citi printre sutele de comentarii elogioase la un videoclip YouTube care aduce un omagiu activistului conservator asasinat Charlie Kirk. Însă această melodie a fost generată de inteligenţa artificială (AI) şi nu are nicio legătură cu vedeta britanică.
Nvidia, Microsoft, xAI şi BlackRock, în consorţiul care cumpără Aligned Data Centers, pentru 40 miliarde de dolari # News.ro
Nvidia, Microsoft, BlackRock şi xAI, compania lui Elon Musk, fac parte dintr-un consorţiu internaţional de investitori care va achiziţiona Aligned Data Centers pentru 40 de miliarde de dolari, au anunţat miercuri companiile implicate, citate de CNBC.
Los Angeles a declarat stare de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor împotriva imigranţilor # News.ro
Comtatul Los Angeles a declarat starea de urgenţă pentru a ajuta financiar victimele raidurilor poliţiei federale de imigrare (ICE) şi pentru a contracara politica represivă a lui Donald Trump.
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că a autorizat acţiuni clandestine ale CIA împotriva Venezuelei şi a luat în considerare atacuri aeriene asupra teritoriului venezuelean, stârnind furia Caracasului, care s-a revoltat împotriva „loviturilor de stat instigate de CIA”.
Compania chineză Honor a anunţat miercuri dezvoltarea unui smartphone inovator, echipat cu o cameră care se extinde din dispozitiv printr-un braţ robotic pliabil, marcând un nou pas în integrarea inteligenţei artificiale în designul hardware-ului mobil, relatează CNBC.
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat miercuri că volatilitatea pieţelor de acţiuni nu va influenţa poziţia Washingtonului în negocierile comerciale cu China şi că Statele Unite vor continua ”să ia măsuri ferme” împotriva Beijingului atunci când este necesar, transmite CNBC.
Gaza - Hamas „intenţionează să respecte acordul” privind cadavrele ostaticilor decedaţi (înalţi responsabili americani) # News.ro
Hamas intenţionează să înapoieze Israelului cadavrele ostaticilor decedaţi, aşa cum s-a convenit în acordul privind Gaza, au afirmat miercuri înalţi oficiali americani, potrivit AFP.
Donald Trump a declarat miercuri că premierul indian, Narendra Modi, i-a promis că New Delhi va înceta să mai cumpere petrol rusesc, după ce a impus taxe vamale punitive împotriva Indiei.
Acţiunile europene au crescut miercuri, impulsionate de brandurile de lux; indicele francez CAC 40 a urcat cu 2% # News.ro
Pieţele europene au înregistrat miercuri o revenire puternică, conduse de sectorul de lux, după scăderile din sesiunea anterioară, când indicii atinseseră minimele ultimelor două săptămâni, transmite CNBC.
Donald Trump declară că „ia în considerare” lovituri terestre împotriva cartelurilor venezuelene. NYT dezvăluie că CIA a fost autorizată să desfăşoare operaţiuni sub acoperire # News.ro
Donald Trump a declarat miercuri că „ia în considerare” atacuri terestre împotriva cartelurilor venezuelene, la câteva ore după dezvăluirile din The New York Times (NYT), care atestă că CIA a fost autorizată de administraţia americană să desfăşoare „acţiuni sub acoperire” pe teritoriul venezuelean, relatează AFP şi Reuters.
Avionul care îl transporta pe şeful Pentagonului a aterizat de urgenţă din cauza unei fisuri în parbriz # News.ro
Avionul C-32 care îl transporta pe secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a efectuat miercuri o aterizare neprogramată în Regatul Unit din cauza unei crăpături apărute în parbrizul aeronavei, a anunţat Pentagonul, adăugând că şeful apărării americane este în siguranţă, relatează Reuters şi BBC.
Protest al jurnaliştilor la Pentagon. Au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea, neacceptând noile reguli impuse pentru relatările lor # News.ro
Zeci de reporteri au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea Pentagonului miercuri, în semn de protest, neacceptând restricţiile impuse de guvern asupra activităţii lor, astfel că jurnaliştii care relatează despre armata americană nu vor mai avea acces în sediul puterii, relatează The Associated Press şi Reuters.
Cinci arestări în timpul manifestaţiilor pro-palestiniene dinaintea unui meci de baschet la Valencia # News.ro
Cinci persoane au fost arestate miercuri seara la Valencia, în timpul manifestaţiilor pro-palestiniene organizate în marja unui meci din Euroliga de baschet între clubul local şi Hapoël Tel-Aviv, au informat surse din cadrul poliţiei, potrivit AFP.
Germania şi Franţa au semnat un acord pentru „Ochiul lui Odin”, un sistem de avertizare timpurie bazat pe sateliţi # News.ro
Germania şi Franţa au semnat miercuri un acord de implementare pentru un sistem de avertizare timpurie bazat pe sateliţi, numit Odin's Eye (Ochiul lui Odin), care are scopul de a îmbunătăţi semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete, relatează Reuters.
Un judecător american blochează planul lui Trump de a concedia mii de funcţionari publici în perioada „shutdown-ului” # News.ro
O judecătoare federală din California a ordonat miercuri administraţiei preşedintelui Donald Trump să oprească concedierile în masă în timpul perioadei de „shutdown” în care se află guvernul, timp în care va analiza afirmaţiile sindicatelor potrivit cărora reducerile de personal sunt ilegale, relatează Reuters.
Şeful ANAF afirmă că gemul pe care îl face în casă bunica este calculat astăzi la GAP-ul de TVA # News.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, că gemul făcut în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României, el precizând că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe, a doua înfrângere în FIBA EuroCup; Rapid, victorie în Franţa # News.ro
Echipa de baschet feminin Sepsi Sf. Gheorghe a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia ungară KSC Szekszard, scor 63-49 (29-23), în etapa a II din grupa D a FIBA EuroCup. În grupa I, Rapid Bucureşti a câştigat în deplasarea din Franţa.
Dr. Eurgenia Bratu: Avem două lucruri care influenţează sănătatea - activitatea fizică şi faptul că stăm prea mult într-un singur loc / La 11 ani, doar 14% din fete fac 60 de minute de activitate fizică pe zi şi 16% dintre băieţi # News.ro
Dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică şi management, şef Secţie promovarea sănătăţii în cadrul INSP, a atras atenţia asupra lipsei exerciţiilor fizice în rândul copiilor din România şi a românilor în general. La 11 ani, doar 14% din fete fac 60 de minute de activitate fizică pe zi şi 16% dintre băieţi, a precizat Eugenia Bratu.
Crucea Roşie a informat armata israeliană miercuri seara că a preluat de la Hamas, în oraşul Gaza, două sicrie care conţin aparent cadavre ale unor ostatici ucişi, relatează The Times of Israel.
Dr. Eugenia Bratu: În România, 32 din 100 de băieţi au suprapondere, au greutate în exces / Din 25 de copii, trei sunt obezi / Obezitatea este o boalã # News.ro
Dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică şi management, şef Secţie promovarea sănătăţii în cadrul INSP, a avertizat, miercuri seară, că foarte mulţi copii din România au greutate în exces. Datele arată că, din 25 de copii, trei sunt obezi, iar obezitatea este o boală.
Mama lui Ousmane Dembélé, litigiu fiscal din cauza unui „cadou” de 200.000 de euro din partea fiului său # News.ro
Mama fotbalistului Ousmane Dembélé a solicitat miercuri tribunalului administrativ din Rennes anularea impozitării unui transfer de 200.000 de euro efectuat de fiul său în 2017, prezentat ca fiind „un cadou” cu ocazia zilei de naştere, a declarat avocatul său, potrivit AFP.
Trump: Forţele israeliene vor putea relua luptele în Gaza „imediat ce voi da eu ordinul”, dacă Hamas nu respectă acordul de încetare a focului. „A trebuit să-i opresc, m-am certat cu Bibi” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că se gândeşte să îi permită prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu să reia acţiunile militare în Gaza, dacă Hamas refuză să respecte acordul de încetare a focului. Forţele israeliene ar putea reveni pe străzi „imediat ce voi da eu ordinul”, a declarat Trump la CNN.
Medicul Eugenia Bratu: Românii trăiesc mai puţin decât trăiesc cei din alte ţări din Uniunea Europeană / Noi trăim cu aproape 8 ani mai puţin / Care este principala cauză # News.ro
Dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică şi management, şef Secţie promovarea sănătăţii în cadrul INSP, a tras un semnal de alarmă, miercuri seară, privind durata de viaţă a românilor, despre care a spus că este cu 8 ani mai mică decât media europeană. Principala cauză este alimentaţia nesănătoasă.
Bilanţul pelerinajului religios de la Iaşi: 300.000 de participanţi la evenimentele din cele opt zile, iar timpul de aşteptare a ajuns şi la 15 ore. Racla cu moaştele Sfintei Parascheva a fost reintrodusă în Catedrală # News.ro
Pelerinajul religios de la Iaşi s-a încheiat, miercuri seară, racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva fiind purtată în procesiune şi aşezată înapoi în Catedrala Mitropolitană.
Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia poloneză Slask Wroclaw, scor 94-93 (38-50), în etapa a III-a din grupa A a BKT EuroCup.
Liderul Sindicatului Europol, despre breşa majoră de securitate din penitenciare: S-a încercat muşamalizarea acestui caz de către ANP / Există această tendinţă de a ascunde problemele ca să pară totul ok # News.ro
Liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a declarat, miercuri, că Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a încercat muşamalizarea breşei majore de securitate care ar fi permis deţinuţilor să acceseze sistemul, el precizând că există această ”tendinţă” a şefilor ANP de a ascunde problemele ca să pară că ”totul este ok”.
Şeful ANAF, întrebat dacă există inspectori ai instituţiei care protejează anumite firme: Nu pot băga mâna în foc pentru aşa ceva / Noi ne monitorizăm colegii şi vedem că se întâmplă asta # News.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, afirmă că nu bagă mâna în foc pentru corectitudinea unor inspectori ai instituţiei în timpul controalelor, el recunoscând şi că au existat descinderi ale DNA care au vizat angajaţi ANAF.
După ce premierul Lecornu amână reforma pensiilor, Bruxelles-ul avertizează Franţa să-şi respecte promisiunile bugetare # News.ro
Comisia Europeană a avertizat miercuri Franţa că suspendarea reformei pensiilor va avea „implicaţii bugetare importante” şi, prin urmare, este „important să se ia măsuri” pentru ca Parisul să îşi respecte „angajamentele” bugetare, relatează AFP.
Antrenorul echipei Chelsea, Enzo Maresca, a fost suspendat un meci şi amendat cu 8.000 de lire sterline după ce a recunoscut acuzaţia de comportament necorespunzător în timpul victoriei cu 2-1 împotriva echipei Liverpool, a anunţat miercuri Federaţia Engleză de Fotbal.
Guvern: Experţi europeni sprijină România în pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE / Mihai Jurca: Ne focusăm atenţia asupra dezvoltării industriei româneşti de apărare şi integrării în lanţurile valorice din Europa - FOTO # News.ro
Guvernul anunţă că România beneficiază de sprijinul experţilor europeni pentru pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE, o nouă întâlnire de lucru având loc, miercuri, la Palatul Victoria. România va beneficia de un împrumut în valoare de 16,68 miliarde de euro, fiind a doua ţară din UE din perspectiva sumelor disponibilizate prin Programul SAFE.
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, al cincilea eşec consecutiv în grupa A din Liga Campionilor # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Aalborg Handball, scor 34-28 (18-14), în meci contând pentru etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al cincilea eşec consecutiv pentru Dinamo, care se află în continuare pe ultimul loc în grupă, cu 0 puncte.
Şeful ANAF: Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte # News.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susţine că 200 de persoane se află în prezent în analiza instituţiei având averi ce nu pot justificate, el precizând că ”fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină că poate veni ANAF să o confişte.
Hegseth avertizează Moscova că SUA îi vor „impune costuri”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie # News.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Moscova că Statele Unite şi aliaţii săi vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie, informează Reuters.
