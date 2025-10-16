UPDATE - Percheziţii DNA la Spitalul Militar Central din Capitală. Vizată, directorul general al unităţii sanitare, general maior Florentina Ioniţă / DNA anunţă 19 percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov

09:10

Prof. Univ. Dr. Radu Vlădăreanu, medic primar obstetrică-ginecologie, şef al Clinicii de Obstetrică – Ginecologie la Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, a explicat pentru News.ro cum trebuie să procedeze medicii în sala de naştere dacă apar complicaţii în sarcină. Astfel, spune Prof. Vlădăreanu, în numai câteva minute, în sală, sarcina poate deveni una la risc, iar atunci medicul trebuie să facă tot ce ţine de el pentru a salva viaţa femeii şi a bebeluşului. Chiar dacă iniţial a fost stabilită o naştere naturală, dacă sarcina se complică. medicul poate decide cezariana indiferent de decizia părinţilor, afirmă medicul.