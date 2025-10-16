Deși sute de mii de funcționari americani stau neplătiți din cauza shutdown-ului, Donald Trump a oferit o cină „aurită” miliardarilor care finanțează noua sală de bal de la Casa Albă

13:20

Dezbaterile de miercuri din Senat, pe marginea unui proiect de lege inițiat de AUR care ar fi impus blocarea automată a accesului la conținut pornografic online, au degenerat într-un schimb de replici violente, culminând cu un derapaj obscen al senatorului Ninel Peia. Proiectul de lege propus de AUR prevedea ca furnizorii de internet să blocheze […]