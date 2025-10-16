„Războiul” pentru pământuri rare – SUA cer unirea eforturilor împotriva restricțiilor impuse de China asupra exporturilor

18:40

BCR Asigurări de Viață a lansat o poliță de asigurare de sănătate internațională care acoperă tratamentele pentru boli grave și chiar transplantul de organe (mai puțin în SUA, Elveția, Japonia și România). Suma asigurată poate ajunge până la 2 milioane de euro iar costul poliței pentru un părinte și un copil este de 233 de lei pe lună. Asigurarea se încheie annual cu prelungire automată până la 85 de ani.