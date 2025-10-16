„Războiul” pentru pământuri rare – SUA cer unirea eforturilor împotriva restricțiilor impuse de China asupra exporturilor
Economica.net, 16 octombrie 2025 09:50
Guvernul american a făcut miercuri apel la unirea eforturilor împotriva restricţiilor impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare denumite şi metale rare, esenţiale pentru economia mondială, potrivit AFP şi France 24.
Un gigant cu afaceri de 1,5 miliarde de lei în România anunţă concedieri masive. 16.000 de posturi desfiinţate din întreaga lume # Economica.net
Noul director general de la Nestle, Philipp Navratil, a anunţat joi că intenţionează să desfiinţeze 16.000 de posturi din întreaga lume în următorii doi ani, în contextul în care grupul elveţian a anunţat o cifră de afaceri la nouă luni în scădere cu 1,9%, până la 65,9 miliarde franci (71 miliarde de euro), transmite AFP. Nestle a avut o cifră de afaceri de 1,5 miliarde de lei, în România, în 2024 şi are 622 de angajaţi în ţara noastră.
Guvernul american a făcut miercuri apel la unirea eforturilor împotriva restricţiilor impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare denumite şi metale rare, esenţiale pentru economia mondială, potrivit AFP şi France 24.
Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, intenţionează să viziteze Ucraina la o dată care nu a fost încă stabilită, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al instituţiei financiare internaţionale, transmite Reuters.
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, joi, percheziţii la Spitalul Militar Central într-un dosar în care ar fi vizat directorul unităţii medicale, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
Germania – Cancelarul Merz vrea reducerea birocraţiei în domeniul bancar, pentru a stimula economia # Economica.net
Cancelarul german Friedrich Merz va pleda pentru dereglementarea sectorului bancar european, în cea mai recentă încercare a sa de a stimula creşterea celei mai mari economii a continentului, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va vizita Japonia la sfârşitul lunii octombrie, înaintea unui summit APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) prevăzut în Coreea de Sud, a anunţat miercuri secretarul american al trezoreriei, Scott Bessent, citat de AFP.
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că a autorizat operaţiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei şi a luat în considerare atacuri asupra teritoriului venezuelean, stârnind furia autorităţilor de la Caracas care au denunţat "loviturile de stat puse la cale de CIA", notează AFP.
Producţia industrială a României s-a diminuat, în primele opt luni ale anului, atât ca serie brută (-1,5%), cât şi ca serie ajustată (-0,7%), faţă de acelaşi interval din 2024, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Umbrărescu se luptă cu cel mai bogat ucrainean pentru combinatul Liberty Galaţi – Economedia.ro # Economica.net
„Regele asfaltului” Dorinel Umbrărescu se luptă cu cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, proprietarul gigantului Metinvest (grup de companii metalurgice şi miniere), pentru preluarea integrală a Liberty Galați, conform surselor apropiate situației, consultate de Economedia. Situația combinatului va fi discutată azi, joi, 16 octombrie, într-o nouă ședință a comitetului interministerial.
România ar putea înregistra anul acesta o creştere economică între 0 şi 1%, iar pentru anul viitor rămâne de văzut dacă ritmul va fi mai ridicat decât în 2025, susţine preşedintele Consiliului Fiscal, academicianul Daniel Dăianu.
Trump spune că premierul Modi i-a promisă că India nu va mai achiziţiona petrol rusesc # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că premierul indian Narendra Modi i-a promis că New Delhi va înceta să mai cumpere petrol rusesc, după ce a impus taxe vamale punitive împotriva Indiei, scrie AFP.
Sancțiunile pentru emiterea de bonuri fiscale fără cod QR vor fi suspendate din nou. ANAF nu a dat încă amenzi, dar Poliția Economică a aplicat deja câteva sancțiuni în București – Profit.ro # Economica.net
Obligația ca pe bon să fie tipărite unele informații sub formă de cod QR a fost introdusă anul trecut, dar sancțiunile - amânate întrucât autoritățile nu au actualizat normele necesare - au intrat în vigoare de la 1 septembrie anul acesta.
Profi deschide oficial Raftul cu Bunătăți Locale în magazine selectate din București, oferind producătorilor din mai multe regiuni ale țării posibilitatea să aducă în retailul modern bunătățile făcute după rețete tradiționale, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Motorola lansează în exclusivitate la eMAG noul smartphone ultra-subțire printr-o ofertă limitată # Economica.net
Motorola anunță că lansează în exclusivitate la eMAG un nou dispozitiv ultra-subțire, cu un profil impresionant și performanțe de top. Oferta de lansare este limitată și include beneficii premium pentru cei care se înscriu în campanie, înainte de lansarea oficială a produsului.
Se închide firma de IT High Tech Systems & Software, cu 300 de angajați în România și afaceri de 118 milioane de lei. AMOFM București spune că nu a fost notificată # Economica.net
Dezvoltatorul de software High Tech Systems & Software, prezent în ţara noastră din anul 2012, se va dizolva, a decis asociatul unic al acesteia Kaseke Limited din Cipru, societate deţinută de Penta Investments, arată hotărârea firmei, obţinută de Economica.net. Oficialii AMOFM Bucureşti au răspuns pentru Economica.net că deocamdată nu au fost notificaţi de către firmă privind concedieri colective care ar urma să fie operate.
Inflația începe în sfârșit să scadă. Unde se duce și când vor scădea și ratele. Deciziile așteptate de la BNR # Economica.net
Este probabilă o încetinire lentă a ritmului de creștere al inflației în lunile care urmează. Economistul șef al BCR, Ciprian Dascălu, rămâne la estimarea că rata inflației la sfârșitul lui 2025 va fi de 9,7% față de 2024, iar dobânda de politică monetară va scădea în cel mai fericit caz în februarie 2026. Datorită expirării plafonării prețurilor la unele produse, luna mai pare mult mai fezabilă pentru o primă scădere a dobânzii cheie.
Salariile nete cu care UniCredit Bank face angajări: de la 7.000 de lei pentru specialist în administrarea investiţiilor şi de la 3.000 de lei pentru studenţi sau absolvenţi de facultate # Economica.net
Candidaţii cu experienţă relevantă în banking şi în administrarea investiţiilor sunt ofertaţi de UniCredit Bank cu salarii nete care încep de la circa 7.000 de lei lunar. Studenţii şi absolvenţii de facultate sunt ofertaţi cu salarii de la 3.000 de lei net lunar, potrivit anunţurilor de recrutare consultate de Economica.net.
Vacanța va începe cu o conversație cu AI. Michal Šindelář, VP al Kiwi.com: Este un domeniu pe care îl explorăm și în care investim activ # Economica.net
Tehnologia transformă profund industria turismului, iar următorii ani vor aduce o schimbare majoră în felul în care oamenii își planifică și rezervă vacanțele. De la interfețele conversaționale bazate pe AI până la itinerarii create automat în funcție de preferințele fiecărui utilizator, rezervarea unui zbor va semăna tot mai mult cu o conversație naturală decât cu completarea unui formular online, explică Michal Šindelář, Vice President of Product în cadrul Kiwi.com, într-un interviu acordat Economica.net.
Altice a respins oferta de 17 miliarde de euro pentru preluarea sa de către un consorțiu format din Orange, Bouygues și Iliad # Economica.net
Altice France, proprietarul companiei de telecomunicaţii SFR, a respins oferta a trei rivali francezi de a achiziţiona operatorul, a anunţat directorul general Arthur Dreyfuss într-un document transmis miercuri angajaţilor, deşi o potenţială tranzacţie ar fi sprijinit consolidarea pe piaţa telecomunicaţiilor din Europa, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Rusia are opţiunea de a importa benzină, le-a spus miercuri jurnaliştilor vicepremierul Alexander Novak, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Calea ferată Brașov – Sighișoara: Ce progrese a mai realizat Aktor la Tunelul Ormeniș # Economica.net
CFR Infrastructură detaliază miercuri stadiul lucrărilor la Tunelul Ormeniș (7 km) din cadrul liniei de cale ferată Brașov - Sighișoara. Potrivit datelor administratorului rețelei naționale de cale ferată, la portalul numărul 2, s-au executat 2.268 metri cu primul utilaj TBM și 1.800 metri cu cel de-al doilea TBM.
Vameșii din Calafat au confiscat 5,4 milioane de ţigarete ascunse într-un camion înmatriculat în Polonia # Economica.net
Vameşii din Calafat au descoperit într-un camion înmatriculat în Polonia 5,4 milioane de ţigarete, netimbrate şi fără documente de provenienţă, în valoare de peste 8,1 milioane de lei, a anunţat miercuri Autoritatea Vamală Română (AVR).
Suprafața terenurilor cultivate ecologic a crescut cu 160% în ultimii 12 ani – Ministerul Agriculturii # Economica.net
Suprafaţa agriculturii ecologice din România a înregistrat o creştere de 160% între 2013 şi 2024, atingând în prezent peste 780.000 de hectare, respectiv 6% din terenul agricol al ţării, potrivit datelor prezentate miercuri cu ocazia Zilei Naţionale a Agriculturii Ecologice.
Iranul nu intenţionează să se retragă din Tratatul de Neproliferare Nucleară (NPT), a declarat miercuri Mohammad Eslami (foto), şeful Organizaţiei pentru Energia Atomică iraniene, transmite DPA, relatează Agerpres.
AC Milan își prelungește contractul de sponsorizare cu Emirates pentru 100 de milioane de euro # Economica.net
Clubul italian AC Milan a anunţat oficial că a prelungit parteneriatul de lungă durată cu sponsorul principal Emirates, care va fi, de asemenea, compania aeriană şi partenerul principal al italienilor pentru următorii cinci ani, conform Football Italia, transmite Agerpres.
Rata inflației în Bulgaria a ajuns la 5,6% în septembrie, cel mai ridicat nivel din aproape ultimii doi ani # Economica.net
Preţurile de consum în Bulgaria au crescut în septembrie, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani, arată datele publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (NSI), transmite agenția germană de presă DPA, relatează Agerpres.
Agroland atrage granturi de aproape 1 milion de euro din Fondul pentru Modernizare, bani pe care-i va folosi pentru construirea a patru centrale fotovoltaice # Economica.net
Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, anunță implementarea unui amplu program de investiții în energie regenerabilă, prin dezvoltarea a patru centrale fotovoltaice cu o putere totală instalată de 1,62 MW în cadrul diviziilor Agroland Foods Mihăilești și Agroland Agribusiness Ișalnița.
Asigurarea medicală BCR care îți dă acces la tratamente medicale premium, oriunde în lume costă circa 160 de lei pe lună pentru un adult # Economica.net
BCR Asigurări de Viață a lansat o poliță de asigurare de sănătate internațională care acoperă tratamentele pentru boli grave și chiar transplantul de organe (mai puțin în SUA, Elveția, Japonia și România). Suma asigurată poate ajunge până la 2 milioane de euro iar costul poliței pentru un părinte și un copil este de 233 de lei pe lună. Asigurarea se încheie annual cu prelungire automată până la 85 de ani.
Trei din cinci companii își vor crește investițiile în securitate cibernetică ca răspuns la noile riscuri geopolitice – raport PwC # Economica.net
Trei din cinci (60%) dintre companiile respondente la un sondaj realizat de PwC la nivel global, Global Digital Trust Insights 2026, plănuiesc să-și majoreze investițiile în combaterea riscurilor cibernetice ca răspuns la schimbările geopolitice, în condițiile în care doar 6% dintre organizațiile intervievate se consideră foarte capabile să reziste cu succes tuturor scenariilor de amenințări cibernetice analizate.
FMI cere statelor să-și reducă deficitele și datoriile, în contextul unui mediu economic plin de riscuri # Economica.net
Perspectivele extrem de incerte fac reformele fiscale mai importante ca oricând, iar Fondul Monetar Internaţional (FMI) cere atât economiilor avansate, cât şi ţărilor în curs de dezvoltare, să-şi reducă nivelul datoriilor, deficitele, şi să-şi consolideze rezervele de capital, a afirmat miercuri directorul departamentului Afaceri Fiscale al FMI, Vitor Gaspar (foto), transmite Reuters, relatează Agerpres.
AFIR a publicat în dezbatere publică Ghidul de finanțare a investițiilor neproductive din ferme # Economica.net
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a lansat miercuri în consultare publică Ghidul solicitantului pentru intervenţia DR-19 Investiţii neproductive la nivel de fermă din Planul Strategic PAC 2023 - 2027 (PS 2027), relatează Agerpres.
Primăria Capitalei a început efectuarea de lucrări pentru refacerea trotoarelor din zona Universitate # Economica.net
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, informează că au început lucrările pentru reparaţia trotuarelor şi a scărilor din faţa Teatrului Naţional Bucureşti, relatează Agerpres.
Popescu-Piedone a fost trimis în judecată de DNA în dosarul în care e acuzat că în calitate de președinte al ANPC a avertizat un hotel din Sinaia că o să-l controleze # Economica.net
Cristian Popescu-Piedone, fost preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie în dosarul în care este acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia că urmează să efectueze acolo un control, relatează Agerpres.
Autostrada Bucureștiului A0: Se montează tablierul metalic la pasajul peste calea ferată București – Constanța # Economica.net
Constructorii lotului 3 Nord (8,6 km) din Autostrada Bucureștiului (A0) vor efectua lucrările de montare a tablierului metalic la pasajul peste CF (București - Constanța), din seara aceasta până în data de 19.10.2025, în intervalul orar 23:30-05:00, informează miercuri Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Companiile de asigurări au plătit în 2024 zilnic în medie 12 milioane de lei pentru vătămări corporale și daune materiale ca urmare a accidentelor rutiere – Coaliția pentru Siguranță Rutieră # Economica.net
În fiecare zi din acest an, în medie, trei persoane îți pierd viața și alte peste 95 sunt rănite în urma accidentelor rutiere, potrivit celor mai recente date furnizate de Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
BlackRock, Nvidia şi Microsoft cumpără Aligned Data Centers pentru 40 de miliarde de dolari # Economica.net
Un grup de companii din SUA, inclusiv BlackRock, Nvidia şi Microsoft, va achiziţiona Aligned Data Centers, într-o tranzacţie de aproximativ 40 de miliarde de dolari, într-un efort de a extinde serviciile de cloud de ultimă generaţie şi infrastructura de inteligenţa artificială (AI), transmite AP, relatează Agerpres.
Asociația patronală IMM România propune înghețarea salariului minim brut pe țară în anul 2026 # Economica.net
IMM România, confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, solicită menţinerea salariului minim brut la nivelul actual de 4.050 de lei şi în 2026, avertizând că o majorare ar putea conduce la disponibilizări de personal, distorsiuni pe piaţă prin creşterea muncii nefiscalizate şi la reducerea investiţiilor.
DNA a intrat peste firmele de ride-sharing. Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală de zeci de milioane de lei # Economica.net
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, percheziţii la mai multe firme de ride-sharing, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproximativ 30 de milioane de lei.
Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic din Brașov se redeschid, după investiții de peste 20 de milioane de euro # Economica.net
Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic, două dintre cele mai emblematice repere turistice și arhitecturale ale Brașovului, își redeschid porțile pe 19 octombrie 2025, după un amplu proces de modernizare realizat de ANA Teleferic, parte a ANA Holding.
Grupul german STIHL, lider mondial în producția de echipamente pentru silvicultură și grădinărit, a inaugurat oficial la Oradea prima sa unitate de producție dedicată exclusiv echipamentelor pe acumulatori. Investiția se ridică la 125 de milioane de euro și reprezintă o etapă strategică în procesul de tranziție a companiei către tehnologia electrică și sustenabilă.
Propunere pentru Coaliţie – Să înceapă programarea pentru planul 2028-2034 (ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene) # Economica.net
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, miercuri, că va propune Coaliţiei ca România să înceapă programarea pentru planul 2028-2034 în primul trimestru al anului viitor.
Gazele din Rusia păstrează o cotă de piaţă de 19% în Europa, în ciuda restricţiilor UE, spune vicepremierul rus # Economica.net
Ponderea gazului rusesc în balanţa energetică a Europei, deşi s-a redus la jumătate în ultimii ani, rămâne undeva la 19%, în pofida restricţiilor impuse de Uniunea Europeană, a declarat miercuri vicepremierul rus, Alexander Novak, transmite Itar Tass.
Stop pentru „subvenţia” la maşini electrice în Norvegia. Autoritățile de la Oslo au anunţat eliminarea completă de la scutirea de la plata TVA până în 2027 # Economica.net
Norvegia, stat campion mondial pe segmentul maşinilor electrice, va elimina complet, până în 2027, scutirea de la plata TVA de care beneficiază în prezent cei care achiziţionează vehicule noi cu emisii zero, a anunţat miercuri Guvernul de la Oslo, transmite AFP.
Siguranţa rutieră reprezintă o prioritate "constantă" a Ministerului Afacerilor Interne, a declarat, miercuri, ministrul Cătălin Predoiu, care a adăugat că noua abordare prin proiectul "Siguranţă în trafic" are în vedere colaborarea interinstituţională pentru o reacţie unitară şi eficientă, utilizarea integrată a datelor şi informaţiilor din trafic, simplificarea proceselor administrative şi o comunicare corectă, constantă şi accesibilă pentru cetăţeni.
Peste un milion de euro investiţi într-o clinică dentară specializată în sedare profundă # Economica.net
Sorina Blaj, medic stomatolog primar, fondatoarea clinicilor Crystal Dental Clinic, a deschis Crystal Dental Dreamzzz, un centru stomatologic specializat exclusiv în sedare profundă, realizat cu o investiție de peste 1 milion de euro.
Succes pentru E.ON – Obligaţiuni verzi în valoare de 500 de milioane de dolari australieni # Economica.net
E.ON a emis cu succes o tranşă de obligaţiuni verzi în cadrul noului său Program de Emisiuni de Obligaţiuni pe Termen Mediu în Dolari Australieni.
Cel mai mare proprietar de mall-uri din România, NEPI Rockcastle, inaugurează primul său parc fotovoltaic # Economica.net
NEPI Rockcastle, cel mai mare dezvoltato de centre comerciale din Europa Centrală și de Est (CEE), a anunțat deschiderea unui parc fotovoltaic de 45 MW în județul Arad. Este primul din România, și vor urma și altele.
"Este timpul ca Serbia să fie concretă" în dorinţa sa de a adera la Uniunea Europeană, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele sârb Aleksandar Vucic la Belgrad, potrivit AFP.
Un gigant din Polonia intră în România cu filiala ONDE, unul dintre cei mai mari constructori de proiecte de energie regenerabilă # Economica.net
ONDE, unul dintre cei mai mari constructori și dezvoltatori de proiecte de energie regenerabilă din Polonia, își extinde operațiunile în România.
Zidul anti-drone – Comisia Europeană propune extinderea proiectului pentru a proteja întreg continentul # Economica.net
Comisia Europeană a propus extinderea unei iniţiative pentru un "zid antidronă" pe flancul estic al Europei pentru a proteja întreg continentul, după ce unele regiuni au spus că se simt lăsate pe dinafară, au declarat marţi pentru Reuters doi oficiali europeni şi un diplomat din UE.
