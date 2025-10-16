Spionii lui Putin amenință NATO: „Riscul maxim al unui război nuclear va fi atins între 2025-2026”

Newsweek.ro, 16 octombrie 2025 09:50

Serviciul de informații externe al Rusiei (SVR) avertizează că între anii 2025 și 2026 lumea va atin...

Acum 5 minute
10:10
Un cutremur de 6,5 grade a lovit Indonezia. Ce au anunțat autoritățile? Newsweek.ro
Un cutremur de6,5 grade s-a produs în Indonezia. Autoritățile nu au emis alertă de tsunami. Unde est...
Acum 30 minute
09:50
09:40
România bolnavă: Copiii nu fac nici măcar 60 minute de mișcare pe zi, dar stau enorm la televizor Newsweek.ro
La 11 ani, doar 14% din fete fac 60 de minute de activitate fizică pe zi şi 16% dintre băieţi, a pre...
Acum o oră
09:20
Blocaj în coaliție. Ciucu acuză PSD de atacuri coordonate la adresa lui Bolojan. Grindeanu îl toacă Newsweek.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare, acuz...
Acum 2 ore
09:00
Un nou pumn în inima economiei Rusiei. India îi promite lui Trump că nu va mai cumpăra petrol rusesc Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat că premierul Indiei, Narendra Modi, l-a asigurat că țara sa va ...
09:00
32.000 lei salariu pe an pentru șefa Spitalului Militar. Acuzată de prejudiciu de 1.500.000 euro Newsweek.ro
Directoarea de la Spitalul Militar este acuzată de abuz în serviciu cu un prejudiciu de peste 8.000....
08:50
Majoritatea statelor NATO, gata să cumpere arme de la SUA pentru Ucraina. Ce a decis România? Newsweek.ro
Anunț neașteptat miercuri noaptea. Majoritatea statelor NATO sunt gata să cumpere arme de la SUA pen...
08:40
Criză de sânge într-un oraș din România. Grupa 0 este aproape inexistentă în stocurile spitalelor Newsweek.ro
Este criză de sânge la Arad, unde medicii sunt nevoiți să amâne unele intervenții chirurgicale. Prob...
08:30
Guvernul Bolojan extinde termenul programului INVESTALIM. Cine poate beneficia de aceste investiții Newsweek.ro
Termenul de implementare al programului INVESTALIM va fi prelungit, potrivit unui proiect de hotărâr...
08:20
George Simion spune că se sacrifică și vrea un guvern cu PSD. Ce i-a răspuns Grindeanu Newsweek.ro
George Simion se victimizează, se sacrifică și, în final, trimite bezele către PSD și către Grindean...
Acum 4 ore
08:10
Vreme extremă în România. În unele orașe vor fi 19 grade, în altele temperaturile scad drastic Newsweek.ro
Vremea se răceşte uşor în următoarele ore, mai ales în regiunile nordice şi centrale, unde dimineţil...
07:50
Suedia umple silozurile cu alimente în caz de război cu Rusia. „Nu mai e timp de pierdut” Newsweek.ro
Suedia începe să-și umple silozurile cu alimente pentru prima dată de la Războiul Rece, pe fondul te...
07:50
Trump ia în calcul atacuri terestre împotriva cartelurilor venezuelene. CIA va face operațiunea Newsweek.ro
Donald Trump a declarat miercuri că „ia în considerare” atacuri terestre împotriva cartelurilor vene...
07:40
3 trucuri simple ca să-ți încălzești mai repede caloriferele din casă. Iată ce trebuie să faci Newsweek.ro
Pe măsură ce temperaturile scad, mulți români se confruntă cu problema caloriferelor care rămân reci...
07:30
EXCLUSIV Cine sunt „specialii” din anticamera lui Bolojan cu pensie de 8.000 lei și salariu de 7000? Newsweek.ro
Secretariatul General al Guvernului este burdișit de speciali care cumulează pensia și salariul de l...
07:20
Horoscop 17 octombrie. Luna în Fecioară aduce o zi tensionată Racilor. Săgetătorii, decizii pripite Newsweek.ro
Horoscop 17 octombrie. Luna în Fecioară aduce o zi tensionată Racilor. Săgetătorii iau decizii pripi...
07:10
Anunț pentru pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie limită de vârstă. Se dau banii! Newsweek.ro
Pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie limită de vârstă trebuie să știe că toate dosa...
Acum 12 ore
22:10
Ce a discutat Nicuşor Dan cu António Costa, despre sprijinul pentru Ucraina? Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o convorbire la telefon cu președintele Consiliului Europ...
21:50
Adrian Nica, şeful ANAF, avertisment pentru &#34;bombardieri&#34;. &#34;Să se gândească de trei ori!&#34; Newsweek.ro
Adrian Nica, noul şef al ANAF, a transmis un avertisment "bombardierilor". "Să se gândească de trei ...
21:40
UE ar putea interzică vânzarea țigărilor cu filtru și electronice. Se va aplica și în România Newsweek.ro
UE ia în considerare interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice, în cadrul eforturi...
21:40
Polițistul ieșean care a ucis un student olimpic: 73 km/h, pe contrasens, beat, vorbind la telefon Newsweek.ro
Cazul tragediei din Poiana Brașov, în care un tânăr de 19 ani a fost ucis pe loc de un polițist ieșe...
21:30
4 administratori din firme de ride-sharing au fost reţinuţi de DNA pentru evaziune fiscală Newsweek.ro
Patru administratori de la firme din domeniul ride-sharing au fost reţinuţi de DNA, pentru fapta de ...
21:20
Grecia votează ziua de muncă de 13 ore plus, sâmbăta lucrătoare. Se anunță mari proteste Newsweek.ro
Va fi haos în Grecia. Parlamentul votează ziua de lucru de 13 ore plus sâmbăta lucrătoare. Se anunță...
Acum 24 ore
21:00
Ilie Bolojan: Cei care lucrează în companiile private sunt cei care duc ţara noastră în spate Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că aceia care lucrează în companiile private sunt cei ce duc Român...
20:30
Cine sunt cei trei preoți ieșeni cu 10-12 copii premiați în fața a zeci de mii de pelerini? Newsweek.ro
Zeci de mii de credincioși au participat ieri, 14 octombrie, la slujba de hram a Sfintei Cuvioase Pa...
20:20
25% spor la salariu dacă munceşti noaptea. Aşa arată un proiect de schimbare a Codului Muncii Newsweek.ro
25% ar urma să fie sporul la salariu, dacă munceşti noaptea, pe care l-ai primi dacă ar intra în vig...
20:00
VIDEO Andrada Busuioc, Concelex: Să-ţi faci strategia ESG în acord cu ceea ce are sens pentru tine Newsweek.ro
Andrada Busuioc, director de marketing şi comunicare la Concelex, spune că trebuie să-ţi faci strate...
19:50
VIDEO Dan Chelaru, Iulius: &#34;Transparența este esențială pentru noi, e un principiu de business&#34; Newsweek.ro
Dan Chelaru, group sustainability officer la Iulius, spune că transparența este esențială pentru gru...
19:40
Ceaiul poate îmbunătăți densitatea minerală osoasă. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor Newsweek.ro
Ceaiul poate îmbunătăți densitatea minerală osoasă. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor. Fe...
19:30
ADHD sau uitare obișnuită? Ce spun experții despre cele șapte semne care fac diferența reală Newsweek.ro
ADHD sau uitare obișnuită? Ce spun experții despre cele șapte semne care fac diferența reală. Atunci...
19:10
Putin a amânat summitul ruso-arab după ce liderii au ales să meargă la cel organizat de Trump Newsweek.ro
Putin a amânat summitul ruso-arab după ce liderii au ales să meargă la cel organizat de Trump în Egi...
18:50
Mark Rutte: &#34;NATO e mult mai mare decât Rusia și nu trebuia să ia amenințarea rusă prea în serios&#34; Newsweek.ro
Mark Rutte: "NATO e mult mai mare decât Rusia și nu trebuia să ia amenințarea rusă prea în serios". ...
18:50
Avertisment DNSC. Infractorii cibernetici folosesc identitatea autorităților pentru fraude online Newsweek.ro
Avertisment DNSC. Infractorii cibernetici folosesc identitatea autorităților pentru fraude online. I...
18:30
De ce nu este sigur să urci pe munte toamna. Urșii ies din pădure și caută hrană înainte de iarnă Newsweek.ro
De ce nu este sigur să urci pe munte toamna. Urșii ies din pădure și caută hrană înainte de iarnă. P...
18:20
Moldova s-ar pregăti să scoată Transnistria de sub influența Rusiei. O autostradă va ajunge la Odesa Newsweek.ro
Transnistria este o regiune a Moldovei ocupată de Rusia. Și aceasta nu este o evaluare politică: ace...
18:00
Accidentele vasculare cerebrale sunt diagnosticate și tratate cu o tehnologie de top, la Iași Newsweek.ro
Cel mai modern laborator de neuroradiologie intervențională din România a fost inaugurat la Spitalul...
17:40
125 milioane de euro investite într-o fabrică din Oradea. Câte angajări se vor face? Newsweek.ro
Grupul german Stihl a inaugurat oficial prima sa fabrică dedicată exclusiv echipamentelor pe acumula...
17:30
Se pune cruce pe Mamaia Nord? Administraţia Apele Române nu prelungește închirierea spațiilor Newsweek.ro
Preşedintele Asociaţiei Operatorilor de Plajă Năvodari, Lucian Marcu, a afirmat, după decizia luată ...
17:20
AUR, PSD, PNL şi UDMR au votat scoaterea din ariile protejate a construcţiilor dinainte de 2007 Newsweek.ro
Deputații AUR, PSD, PNL şi UDMR au votat legea care permite scoaterea din ariile protejate a constru...
17:10
Pixuri contrafăcute în valoare de 714.000 lei, descoperite de inspectorii vamali din Constanța Newsweek.ro
Pixuri contrafăcute în valoare de 714.000 lei, descoperite de inspectorii vamali din Constanța.
17:10
Rejudecarea procesului soților Ceaușescu, respinsă. Cine a cerut reabilitarea dictatorilor? Newsweek.ro
Judecătorii militari au respins, în urmă cu puțin timp, cererea de rejudecare a procesului prin care...
16:50
Parlamentul simplifică Justiția. Noua lege reduce birocrația la redactarea hotărârilor judecătorești Newsweek.ro
Parlamentul simplifică Justiția. Noua lege reduce birocrația la redactarea hotărârilor judecătorești...
16:30
Cristian Piedone a fost trimis în judecată după ce anunțat angajații unui hotel că vine în control Newsweek.ro
Cristian Piedone a fost trimis în judecată după ce anunțat angajații unui hotel că vine în control. ...
16:20
Ronaldo doboară recordul pentru cele mai multe goluri marcate în calificările la Cupa Mondială Newsweek.ro
Ronaldo doboară recordul pentru cele mai multe goluri marcate în calificările la Cupa Mondială. Fotb...
16:10
Instagram impune măsuri stricte pentru minori. Acces limitat și aprobare din partea părinților Newsweek.ro
Instagram impune măsuri stricte pentru minori. Acces limitat și aprobare din partea părinților. Plat...
15:50
Avocații și magistrații fac front comun pentru pensiile speciale. Românii cu procese, scoși în față Newsweek.ro
Românii care au procese blocate din cauza grevei magistraților au cel mai de suferit. Situația este ...
15:40
Pas periculos? Chatbot-ul ChatGPT va genera conținut pentru adulți, cu tentă erotică Newsweek.ro
Chatbot-ul ChatGPT ar putea deveni un fel de consilier pe teme sexuale. I-au fost ridicate restricți...
15:40
Care spital le cere vizitatorilor să își pună botoșei la intrare? Newsweek.ro
La Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, purtarea botoșeilor a devenit obligatorie pentru toți cei...
15:30
Pașaportul SUA a ieșit din Top 10 global pentru prima dată. Unde se află Romania Newsweek.ro
Pașaportul american a scăzut în clasamentul puterii. Concret, Este pentru prima dată, pașaportul ame...
15:10
Stay Fit Gym va deschide o sală de fitness la Family Market Tomeşti, dezvoltat de IULIUS Newsweek.ro
Compania IULIUS şi Stay Fit Gym, cea mai extinsă rețea de fitness din România și Europa de Est, cont...
