Au început pregătirile pentru târgul de Crăciun de la Brașov

Începând cu 30 noiembrie ar urma să se deschidă Tradiționalul Târg de Crăciun de la Brașov, care se va desfășura în trei locații, ca și anul trecut. Începând de astăzi, Serviciul de Administrare Piețe care se ocupă de organizare evenimentului a dat startul înscrierilor pentru comercianți. Aceștia își pot depune oferta până pe 31 octombrie. [...]

