Restricții de circulație pentru organizarea spectacolului din închiderea Sărbătorilor Iașului
TeleM Iași , 16 octombrie 2025 09:50
Organizarea numeroaselor manifestări din cadrul celei de-a XXXIV-a ediții a Sărbătorilor Iașului impune o serie...
Acum 5 minute
10:10
Plutonierul Chiriac Ionuț-Andrei, performanță excepțională la Campionatul Mondial de Taekwon-Do ITF 2025 # TeleM Iași
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Podul Înalt" al județului Vaslui este onorat să îl felicite...
Acum 10 minute
10:00
Un minor ar fi fost agresat de un polițist în timpul liber la o petrecere din Răducăneni # TeleM Iași
În dimineața zilei de 11 octombrie, Inspectoratul de Poliție Județean Iași a fost sesizat prin...
10:00
Accident rutier pe DN2 E85, în localitatea Haret, Vrancea. Un autocamion s-a răsturnat pe marginea drumului # TeleM Iași
La data de 16 octombrie a.c., ora 08:32, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a...
10:00
Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei # TeleM Iași
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, joi, percheziţii la Spitalul Militar Central într-un dosar în care...
Acum 15 minute
10:00
Şeful ANAF: Bombardierii să se gândească de 3 ori înainte când se urcă în maşină şi nu au venituri # TeleM Iași
200 de persoane sunt în vizorul ANAF cu averi care nu pot justificate, susține șeful Fiscului,...
Acum 30 minute
09:50
Racla cu sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva, reintrodusă în Catedrala Mitropolitană # TeleM Iași
Racla cu sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva a fost reintrodusă, în Catedrala Mitropolitană din...
09:50
Restricții de circulație pentru organizarea spectacolului din închiderea Sărbătorilor Iașului # TeleM Iași
Organizarea numeroaselor manifestări din cadrul celei de-a XXXIV-a ediții a Sărbătorilor Iașului impune o serie...
09:50
Radu Firăstrău a fost demis, miercuri, din funcţia de director al Direcţiei de Sănătate Publică...
Acum o oră
09:20
În cursul acestei dimineți, echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași au intervenit pe strada Tabacului,...
09:20
Tragedie la Gura Putnei: un bărbat de 66 de ani a murit carbonizat într-un incendiu care i-a mistuit casa # TeleM Iași
Un incendiu violent a izbucnit miercuri seară, 15 octombrie 2025, în localitatea Gura Putnei, distrugând...
09:20
Patru noi spații de joacă prind contur la Piatra-Neamț, în zonele Precista, Mărăței și Dărmănești....
Acum 2 ore
09:10
Sunt exceptate de la restricțiile impuse în ariile protejate și proiectele care sunt desemnate prin...
09:10
Peste 10.000 de rezervişti din Bucureşti şi din Ilfov, convocaţi de Ministerul Apărării # TeleM Iași
Peste 10.000 de rezervişti din Bucureşti şi din Ilfov au fost convocaţi zilele acestea în...
09:10
NATO urgentează acţiunile de protejare de drone a flancului estic, în principal operaţiunea Santinela Estică,...
08:30
În aceasta dimineata, în jurul orei 05:30, mecanicul trenului Regio 6444, care circula pe ruta...
Acum 24 ore
16:50
Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași acuză Ministerul Educației și Cercetării de modificarea abuzivă...
16:40
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților anunță o nouă procesiune cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou, ocrotitorul...
16:30
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea...
16:20
Unul dintre cele mai moderne laboratoare de neuroradiologie intervențională din România a fost inaugurat astăzi...
16:00
O firmă din India a depus recent o contestație la licitația pentru tronsonul Lețcani–Iași din...
15:20
România înregistrează în continuare cele mai mari creșteri de prețuri din Uniunea Europeană. Rata anuală...
15:10
Autostrada A7, așteptată de toți moldovenii vine la pachet cu provocări majore față de infrastructura...
13:40
Percheziții DIICOT în mai multe județe din țară într-un dosar de înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri # TeleM Iași
Procurorii DIICOT Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova au pus...
13:30
În ultima zi de hram s-a depășit pragul de 200.000 de pelerini la Sf. Cuvioasa Parascheva # TeleM Iași
Potrivit datelor Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau, peste 200.000 de pelerini au trecut in aceste...
13:10
O bătrână care suferea de depresie s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc din Nicolina # TeleM Iași
Incident socant astazi la amiaza, pe strada Clopotari din cartierul Nicolina. O batrana in varsta...
12:40
Breșă uriașă în sistemul penitenciar românesc: deținuții au ‘spart’ sistemul informatic al ANP # TeleM Iași
Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) a dezvăluit un incident grav de securitate în...
12:00
Bazinul de înot din Dorohoi a fost închis pentru că Primăria nu mai are bani să plătească utilitățile # TeleM Iași
Bazinul de înot din municipiul Dorohoi, inaugurat cu fast în decembrie 2021, a devenit între...
11:30
Garda de Mediu a derulat astăzi prima acțiune în teren cu dronele cumpărate cu bani din PNRR # TeleM Iași
Azi a avut loc prima acțiune de control din Sintești cu dronele Gărzii Naționale de...
11:10
Val de reacții ale ieșenilor după ce Poliția Locală a amendat două persoane ce vindeau baloane fără autorizație # TeleM Iași
O postare banala a Politiei Locala care a anuntat ca a amendat doua persoane ce...
10:20
Lia Olguța Vasilescu susține că se va rupe coaliția de guvernare dacă PNL și USR stabilesc un candidat comun la Primăria Capitalei # TeleM Iași
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care detine si functia de vicepreședinte PSD, a lansat o...
Ieri
10:00
Delgaz Grid pune la bătaie un contract de 13 milioane de euro pentru modernizarea instalațiilor electrice de medie și joasă tensiune din județele Iași, Bacău, Suceava și Neamț # TeleM Iași
Delgaz Grid a scos la licitatie un contract de elaborare a serviciilor de proiectare privind...
09:50
Ministrul Energiei anunță că românii plătesc cel mai mare preț real pentru energie, raportat la puterea de cumpărare din UE # TeleM Iași
Declarația ministrului Energiei, Bogdan Ivan, potrivit căreia România are unul dintre cele mai ridicate prețuri...
09:50
Medic Neurochirurg arestat după ce ar fi lăsat-o pe fiica de 12 ani să perforeze craniul unui pacient # TeleM Iași
Medic Neurochirurg arestat după ce ar fi lăsat-o pe fiica de 12 ani să perforeze...
09:40
Omul de afaceri Alexandru Munteanu este propunerea pentru funcţia de premier al Republicii Moldova # TeleM Iași
Partidul Acţiune şi Solidaritate îl va propune pentru funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova pe...
09:40
Deputatul PSD Marius Budăi anunţă că salariul minim va creşte anul viitor şi nu va fi îngheţat # TeleM Iași
Deputatul PSD Marius Budăi a anunţă că salariul minim va creşte anul viitor şi nu va fi...
09:10
Echipa Companiei Naționale de Investiții Rutiere verifică, în aceste zile, primele activități desfășurate în teren...
08:50
În această dimineață, în județul Satu Mare, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4.0...
14 octombrie 2025
22:20
4 persoane s-au răsturnat cu o mașină de teren între Strunga și Buznea. Un bărbat și-a pierdut viața # TeleM Iași
În cursul acestei seri, echipajele Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos au intervenit la un accident...
19:50
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a transmis în această seară un mesaj RO-ALERT, după...
17:40
În cursul acestei zile, echipajele Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos au intervenit la un accident...
16:50
Reforma ANAF prinde contur: creștere de 11% a colectărilor și o nouă divizie care va investiga marile dosare de evaziune fiscală # TeleM Iași
Ministrul Finanțelor anunță primele rezultate concrete ale procesului de reformă și modernizare a Agenției Naționale...
15:50
Angajatii companiilor din cadrul Primariei Iasi au muncit de zor pentru a face zeci de...
15:10
Doliu la Colegiul Tehnic Mihail Sturdza din Iasi dupa ce s-a stins din viata directorul...
15:10
Un studiu realizat de MKOR arată că românii merg la dentist mai degrabă când apare...
14:20
Ministerul Afacerilor Interne a lansat astazi proiectul „Siguranță în Trafic", născut din nevoia de a...
14:20
Gigi Becali a venit la Iași pentru a participa la cel mai mare pelerinaj dedicat...
14:20
După 738 de zile petrecute în captivitate în Fâșia Gaza, israelianul cu origini romanesti, Guy...
14:20
Dup ace a primit acceptul Guvernului, Primăria Iași se pregătește să contracteze un nou împrumut...
14:10
Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iași a inaugurat unul dintre cele...
14:10
Ziua de 14 octombrie a fost, și în acest an, una cu totul specială pentru...
