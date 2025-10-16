O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să plăteasă zeci de mii de euro pentru transfer

09:00

Letonia a ordonat unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească țara până la data de 13 octombrie, după ce aceștia nu au reușit să demonstreze că stăpânesc limba letonă și să se supună verificărilor de securitate obligatorii. Și a trecut la fapte. Primul expulzat a fost un rus care locuia de 40 de ani în țară, dar nu a reușit să promoveze examenul privind cunoștințe de bază ale limbii letone, relatează Nexta și POLITICO.