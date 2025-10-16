România face un pas important spre independența sa energetică. A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice, afirmă ministrul Energiei

09:20

Compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de transport (SNT) al gazelor naturale, a anunțat finalizarea și punerea în exploatare a conductei care va prelua gazele ce vor fi extrase din perimetrul offshore de producție Neptun Deep, cel mai mare din Marea Neagră românească, precum și a celei care va alimenta cu gaze noua centrală de generare de energie electrică de la Mintia, de 1.800 MW, care va fi cea mai mare din Uniunea Europeană.