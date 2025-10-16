FOTO | Răspunsul Termoenergetica pentru mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 care au cerut anularea facturii. „Așteptăm cu interes (și înfrigurare)”
B365.ro, 16 octombrie 2025 11:20
O mulțime de avarii au fost în Sectorul 2 al Capitalei, în ultimele luni, și încă sunt, iar oamenii sunt disperați și o parte din ei au decis să acționeze legal. Astfel, o asociație de […] Articolul FOTO | Răspunsul Termoenergetica pentru mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 care au cerut anularea facturii. „Așteptăm cu interes (și înfrigurare)” apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 10 minute
11:30
FOTO | Mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov se desfășoară și cu probleme. Instituția a trimis adrese greșite. Câte zile se mai adună foștii militari la instruire # B365.ro
În aceste zile, se desfășoară mobilizarea rezerviștilor, din București și Ilfov. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a chemat 10.000 de rezerviști, aceștia sunt cu vârste peste 40 de ani care au făcut armata înainte de 2004, […] Articolul FOTO | Mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov se desfășoară și cu probleme. Instituția a trimis adrese greșite. Câte zile se mai adună foștii militari la instruire apare prima dată în B365.
Acum 30 minute
11:20
FOTO | Răspunsul Termoenergetica pentru mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 care au cerut anularea facturii. „Așteptăm cu interes (și înfrigurare)” # B365.ro
O mulțime de avarii au fost în Sectorul 2 al Capitalei, în ultimele luni, și încă sunt, iar oamenii sunt disperați și o parte din ei au decis să acționeze legal. Astfel, o asociație de […] Articolul FOTO | Răspunsul Termoenergetica pentru mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 care au cerut anularea facturii. „Așteptăm cu interes (și înfrigurare)” apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
10:20
SURSE | Negoiță ar vrea să candideze la Primăria Capitalei, nu Robert, ci Liviu, fostul primar al S3. Se întâlnește azi cu consilierii generali PUSL pentru discuții # B365.ro
Fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiță, ar vrea să candideze la Primăria Capitalei, potrivit unor surse din presă. El este președintele filialei Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) București și se va întâlni astăzi cu […] Articolul SURSE | Negoiță ar vrea să candideze la Primăria Capitalei, nu Robert, ci Liviu, fostul primar al S3. Se întâlnește azi cu consilierii generali PUSL pentru discuții apare prima dată în B365.
10:00
Gemul făcut în casă de mamaie contribuie la deficitul de TVA, spune șeful ANAF. În vizor intră și mașinile „bombardierilor” din București și din țară # B365.ro
Șeful ANAF a spus că gemul făcut în casă de mamaie este calculat azi la deficitul de TVA. Pe scurt, cine face gem în casă afectează nivelul de încasare al TVA în România. Adrian Nica […] Articolul Gemul făcut în casă de mamaie contribuie la deficitul de TVA, spune șeful ANAF. În vizor intră și mașinile „bombardierilor” din București și din țară apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
09:10
BREAKING | Percheziții DNA la Spitalul Militar din București. Este vorba de un dosar de corupție și ar fi implicată și Forentina Ioniță, managerul unității medicale # B365.ro
Procurorii DNA desfășoară în această dimineață 19 percheziții, una dintre acțiuni se face la Spitalul Militar „Carol Davila” din București. Autoritățile cercetează un dosar cu acuzații de corupție și abuz în serviciu. În acest dosar, […] Articolul BREAKING | Percheziții DNA la Spitalul Militar din București. Este vorba de un dosar de corupție și ar fi implicată și Forentina Ioniță, managerul unității medicale apare prima dată în B365.
08:50
Cutremur de 3,5 grade în România, dimineață. A avut loc în Vrancea, anunță Institutul pentru Fizica Pământului # B365.ro
Un cutremur cu magnitudine de 3,5 grade pe scara Richter a avut loc în această dimineață, 16 octombrie, în România. Specialiștii din cadrul Institutului Național pentru Fizica Pământului anunță că s-a produs în zona seismică […] Articolul Cutremur de 3,5 grade în România, dimineață. A avut loc în Vrancea, anunță Institutul pentru Fizica Pământului apare prima dată în B365.
08:40
Băiatul lui Sile Cămătaru a fost arestat preventiv. Și-ar fi bătut copilul pe o stradă din Sectorul 3 # B365.ro
Unul dintre băieții lui Sile Cămătaru a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi bătut copilul de 12 ani pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. Incidentul ar fi avut […] Articolul Băiatul lui Sile Cămătaru a fost arestat preventiv. Și-ar fi bătut copilul pe o stradă din Sectorul 3 apare prima dată în B365.
08:40
Deschiderea Lotului 2 al Autostrăzii A7 nu se face fără probleme pentru șoferi. Asociația Pro Infrastructură: La noi niciodată nu este așa simplu # B365.ro
În câteva zile, se va deschide circulația pe pe Lotul 2 Mizil-Pietroasele din Autostrada Moldovei A7. Dar veștile bune nu vin așa de ușor. Asociația Pro Infrastructură spune că deschiderea nu este completă, iar șoferii […] Articolul Deschiderea Lotului 2 al Autostrăzii A7 nu se face fără probleme pentru șoferi. Asociația Pro Infrastructură: La noi niciodată nu este așa simplu apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
03:10
FestinVleac, Artisan Food Market, Titan Pumpkin Fest, Dichisar de Toamnă și alte evenimente au loc în weekend, în București. Ce putem face în perioada 17-19 octombrie # B365.ro
Iute ca vântul și ca gândul a venit și weekendul. La fel cum ne-a obișnuit aduce cu el multe evenimente în oraș. Dacă încă nu știi ce anume să faci în perioada 17-19 octombrie poți […] Articolul FestinVleac, Artisan Food Market, Titan Pumpkin Fest, Dichisar de Toamnă și alte evenimente au loc în weekend, în București. Ce putem face în perioada 17-19 octombrie apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
19:50
VIDEO | Update de pe Șantierul de la Unirii. Băluță: Constructorii armează, cofrează și pregătesc turnarea primei părți din noul planșeu # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, oferă „un mic update” de pe marele șantier de la Unirii, unde se reface vechiul planșeu. El informează că se fac pași pentru turnarea primei părți din noul planșeu. Stadiul […] Articolul VIDEO | Update de pe Șantierul de la Unirii. Băluță: Constructorii armează, cofrează și pregătesc turnarea primei părți din noul planșeu apare prima dată în B365.
19:10
Un accident a avut loc pe Strada Maica Domnului, liniile 17 și 36 circulă deviat. Traficul e de coșmar și pe Ștefan cel Mare și în zona Obor | UPDATE # B365.ro
Un accident s-a produs în această seară pe Strada Maica Domnului. În urma acestuia, două linii de tramvai sunt blocate, STB luând decizia ca acestea să circule deviat. Traficul în zona Șoseaua Ștefan cel Mare […] Articolul Un accident a avut loc pe Strada Maica Domnului, liniile 17 și 36 circulă deviat. Traficul e de coșmar și pe Ștefan cel Mare și în zona Obor | UPDATE apare prima dată în B365.
18:50
VIDEO | Lucrările de modernizare a unei zone din Terminalul Plecări de la Aeroportul Otopeni sunt gata. Cum arată acum spațiul de la porțile de îmbarcare # B365.ro
Modernizarea unei zone din Terminalul Plecări de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni este gata. Bucharest Airport anunță ce lucrări s-au făcut până acum. Cum arată acum spațiul de la porțile de îmbarcare de la […] Articolul VIDEO | Lucrările de modernizare a unei zone din Terminalul Plecări de la Aeroportul Otopeni sunt gata. Cum arată acum spațiul de la porțile de îmbarcare apare prima dată în B365.
18:20
150 de noi locuri pentru biciclete sunt disponibile pentru bucureștenii din Sectorul 6. Înscrierile încep la miezul nopții, pe principiu „primul venit, primul servit” # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a informat bucureștenii că vor fi date în folosință 150 de locuri de parcare pentru biciclete, în trei noi parcări. Acestea vor fi date pe baza unei înscrieri care începe joi, 16 […] Articolul 150 de noi locuri pentru biciclete sunt disponibile pentru bucureștenii din Sectorul 6. Înscrierile încep la miezul nopții, pe principiu „primul venit, primul servit” apare prima dată în B365.
18:20
A trecut un deceniu de când piața de gambling din țara noastră a fost reglementată. Schimbările legislative și rolul primit de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) au făcut ca mediul să fie mai […] Articolul Cum protejează licențierea și reglementările legislative jucătorii de cazino (P) apare prima dată în B365.
18:10
FOTO | Trotuarele și scările din fața TNB vor fi refăcute. Urmează reparații și pe Bălcescu, Magheru și Centrul Vechi, oamenii cer extinderea lucrărilor și-n alte zone din oraș # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță demararea lucrărilor de refacere a trotuarelor și scărilor din fața Teatrului Național București (TNB), cu montaj de plăci de granit, borduri noi și delimitări ale zonelor verzi. Lucrări […] Articolul FOTO | Trotuarele și scările din fața TNB vor fi refăcute. Urmează reparații și pe Bălcescu, Magheru și Centrul Vechi, oamenii cer extinderea lucrărilor și-n alte zone din oraș apare prima dată în B365.
17:50
Peste un milion de oameni au participat la „Străzi deschise 2025”. Sute de evenimente au avut loc pe Calea Victoriei și în alte cartiere din București, în perioada aprilie-octombrie # B365.ro
La ediția de anul acesta a evenimentului „Străzi deschise – Promenadă urbană” au participat peste un milion de oameni. Timp de șapte luni, Calea Victoriei și alte străzi din București au devenit scenă deschisă pentru […] Articolul Peste un milion de oameni au participat la „Străzi deschise 2025”. Sute de evenimente au avut loc pe Calea Victoriei și în alte cartiere din București, în perioada aprilie-octombrie apare prima dată în B365.
17:50
Piața volantă ajunge în Amzei, în weekend. 25 de producători locali vin cu murături, brânzeturi, carne și fructe și legume de sezon # B365.ro
În acest weekend, piața volantă din Sectorul 1 se mută în Amzei. Producătorii locali se vor strânge în fața Teatrului Ion Creangă cu produse tradiționale și delicii autentice. 25 de producători locali se strâng în […] Articolul Piața volantă ajunge în Amzei, în weekend. 25 de producători locali vin cu murături, brânzeturi, carne și fructe și legume de sezon apare prima dată în B365.
17:40
Vești bune pentru bucureștenii care pleacă la munte în perioada aceasta. Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic din Brașov se redeschid în weekend # B365.ro
Vești bune pentru bucureștenii care au de gând să viziteze Brașovul. În data de 19 octombrie atât telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic se redeschid. Cele două au trecut printr-un amplu proces de modernizare. Se redeschid […] Articolul Vești bune pentru bucureștenii care pleacă la munte în perioada aceasta. Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic din Brașov se redeschid în weekend apare prima dată în B365.
16:40
VIDEO | Ghivece, pungi, cutii, găleți, strânse de o bucureșteancă în scara unui bloc din Berceni. Poliția a amendat-o cu 2.000 de lei pentru că nu și-a strâns lucrurile # B365.ro
Sute de obiecte stau adunate pe scara unui bloc din Sectorul 4 al Capitalei. Imaginile au fost surprinse chiar de Poliția Locală Sector 4. Toate acestea au fost adunate de o bătrână care stătea în […] Articolul VIDEO | Ghivece, pungi, cutii, găleți, strânse de o bucureșteancă în scara unui bloc din Berceni. Poliția a amendat-o cu 2.000 de lei pentru că nu și-a strâns lucrurile apare prima dată în B365.
16:20
BREAKING | Piedone, trimis în judecată de DNA. Fostul șef ANPC e acuzat că a anunțat un control la un hotel din Sinaia # B365.ro
Fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost trimis în judecată de DNA pentru că ar fi divulgat informații privind un control care urma să se desfășoare la un hotel din Sinaia, pentru a […] Articolul BREAKING | Piedone, trimis în judecată de DNA. Fostul șef ANPC e acuzat că a anunțat un control la un hotel din Sinaia apare prima dată în B365.
15:50
Lucrările de modernizare a șinelor de tramvai de pe Bulevardul Expoziției continuă. Stadiul lucrărilor pe întregul lot 11 au ajuns la un stadiu de 75% # B365.ro
Lucrările de modernizare a șinei de tramvai de pe Bulevardul Expoziției din nordul Capitalei, începute în primăvară, au ajuns la un stadiu de 75% pe întregul lot. Lucrările de modernizare a șinelor de pe Bulevardul […] Articolul Lucrările de modernizare a șinelor de tramvai de pe Bulevardul Expoziției continuă. Stadiul lucrărilor pe întregul lot 11 au ajuns la un stadiu de 75% apare prima dată în B365.
15:50
Artisan Food Market revine în București, de data asta la Hanul lu Manuc. În weekend, producători artizanali aduc vinuri, pâine, mezeluri și sosuri naturale # B365.ro
Cea de-a XI-a ediție a Artisan Food Market reunește în acest weekend, 18-19 octombrie, în inima Bucureștiului, artizani locali din întreaga țară. Vor fi două zile dedicate sustenabilității, poveștilor gastronomice autentice și produselor artizanale românești. […] Articolul Artisan Food Market revine în București, de data asta la Hanul lu Manuc. În weekend, producători artizanali aduc vinuri, pâine, mezeluri și sosuri naturale apare prima dată în B365.
15:30
Un semafor ar fi putut fi montat unde a avut loc accidentul de la Apărătorii Patriei. A trecut un an și încă se așteaptă: se analizează toate trecerile de pietoni din București # B365.ro
Brigada Rutieră a cerut instalarea unui semafor la trecerea de la Apărătorii Patriei, în urmă cu un an. Acesta nu a fost instalat nici acum. Trebuie finalizat un studiu privind toate trecerile ca să se […] Articolul Un semafor ar fi putut fi montat unde a avut loc accidentul de la Apărătorii Patriei. A trecut un an și încă se așteaptă: se analizează toate trecerile de pietoni din București apare prima dată în B365.
15:10
FOTO | Țeava buclucașă din Tineretului care se ascunde de Termoenergetica. Bucureștean: Au săpat 3 gropi și încă nu au găsit-o. Bonus: Au dispărut și niște locuri de parcare # B365.ro
Un bucureștean a semnalat pe platformele de socializare o situație parcă desprinsă din filme. Se pare că, într-o zonă din Capitală, mai precis în cartierul Tineretului, se află o avarie la sistemul de termoficare. Mai […] Articolul FOTO | Țeava buclucașă din Tineretului care se ascunde de Termoenergetica. Bucureștean: Au săpat 3 gropi și încă nu au găsit-o. Bonus: Au dispărut și niște locuri de parcare apare prima dată în B365.
14:30
FOTO | Mlaștina de la Planșeul Unirii. Din albia secată a Dâmboviței vin mirosuri greu de suportat, peisajul e unul dezolant. „Un moment bun s-o curețe” # B365.ro
Pentru începerea lucrărilor propriu-zise de la Planșeul Unirii, unde placa de beton veche de un secol va fi refăcută, a fost nevoie de secarea Dâmboviței în zona șantierului. Acest lucru a scos la iveală lucrurile […] Articolul FOTO | Mlaștina de la Planșeul Unirii. Din albia secată a Dâmboviței vin mirosuri greu de suportat, peisajul e unul dezolant. „Un moment bun s-o curețe” apare prima dată în B365.
14:20
Noi reguli pentru șoferii din București și din țară: MAI schimbă legislația rutieră. Cei care parchează neregulamentar vor primi amenzi chiar dacă nu sunt prezenți la mașină # B365.ro
Legislația rutieră se va schimba în perioada următoare. Polițiștii vor putea amenda șoferii pentru opriri neregulamentare și atunci când conducătorul auto nu este la mașină. Schimbarea face parte din proiectul „Siguranță în trafic” Secretarul de […] Articolul Noi reguli pentru șoferii din București și din țară: MAI schimbă legislația rutieră. Cei care parchează neregulamentar vor primi amenzi chiar dacă nu sunt prezenți la mașină apare prima dată în B365.
14:10
Let it snow! ❄️ Prima ninsoare în București ar urma să vină la sfârșitul lunii noiembrie. Meteorologii au trei scenarii posibile # B365.ro
Bucureștenii ar putea avea parte de zîbadă mult mai devreme de cât ar crede ei. Conform meteorologilor, ar exista câteva scenarii posibile. Unul este că ar putea ninge în Capitală la finalul lunii noiembrie a […] Articolul Let it snow! ❄️ Prima ninsoare în București ar urma să vină la sfârșitul lunii noiembrie. Meteorologii au trei scenarii posibile apare prima dată în B365.
14:00
FOTO | Locuri de parcare trasate până în buza trecerii de pietoni de pe Șos. Berceni, unde a avut loc accidentul mortal din Apărătorii Patriei. Semnal de alarmă tras de bucureșteni # B365.ro
O femeie de 35 de ani a murit, iar copilul său, în vârstă de 2 ani, a fost grav rănit, în urma unui accident tragic care a avut loc pe o trecere de pietoni de […] Articolul FOTO | Locuri de parcare trasate până în buza trecerii de pietoni de pe Șos. Berceni, unde a avut loc accidentul mortal din Apărătorii Patriei. Semnal de alarmă tras de bucureșteni apare prima dată în B365.
13:40
FOTO | Un simpatic fazan, la plimbare pe Barbu Văcărescu. Sunt prin tot orașul, bucureștenii i-au văzut și-n parcuri: „O frumusețe! Eleganță și prestanță” # B365.ro
Un simpatic fazan a fost surprins pe Barbu Văcărescu, iar imaginea cu animalul sălbatic a ajuns pe Facebook. Fotografia cu pasărea în mijlocului orașului a stârnit curiozitate, admirație dar și îngrijorare printre internauții care au […] Articolul FOTO | Un simpatic fazan, la plimbare pe Barbu Văcărescu. Sunt prin tot orașul, bucureștenii i-au văzut și-n parcuri: „O frumusețe! Eleganță și prestanță” apare prima dată în B365.
13:10
FOTO | Garda de Mediu face controale cu drone în Sintești, groapa de gunoi de lângă București. Buzoianu: „Imaginile vor fi probe în dosar” # B365.ro
Garda Națională de Mediu desfășoară azi prima acțiune de control cu drone în satul Sintești, aflat în apropierea Bucureștiului, pentru prevenirea arderilor ilegale de deșeuri în Ilfov. Ministra Mediului, Diana Buzoianu și Comisarul General GNM, […] Articolul FOTO | Garda de Mediu face controale cu drone în Sintești, groapa de gunoi de lângă București. Buzoianu: „Imaginile vor fi probe în dosar” apare prima dată în B365.
13:00
Termo ALERT | Peste 2000 de blocuri au probleme cu apa caldă și caldura în București astăzi. Termoenergetica are lista adreselor afectate din toate sectoarele # B365.ro
Astăzi, aplicația Termo Alert arată că peste 2000 de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Termoenergetica desfășoară mai multe lucrări de reparații la conductele din rețeaua de termoficare. Toate sectoarele Capitalei […] Articolul Termo ALERT | Peste 2000 de blocuri au probleme cu apa caldă și caldura în București astăzi. Termoenergetica are lista adreselor afectate din toate sectoarele apare prima dată în B365.
12:50
Modalități de plată pentru programul „Școala după Școală” în Sectorul 6. 23 de școli sunt incluse, iar părinții trebuie să achite o taxă lunară, anunță PS6 # B365.ro
Programul „Școală după Școală” (SDS) a început în Sectorul 6, fiind activ în 23 de școli. Administrația de sector îi anunță pe părinți care sunt modalităție de plată și le amintește că plata se face […] Articolul Modalități de plată pentru programul „Școala după Școală” în Sectorul 6. 23 de școli sunt incluse, iar părinții trebuie să achite o taxă lunară, anunță PS6 apare prima dată în B365.
12:20
VIDEO | Vești bune de pe Autostrada Moldovei A7: Se va deschide circulația pe Lotul 2, zis și „Întârziatul”. Problemele de la poduri și pasaje au fost rezolvate # B365.ro
La finalul acestei săptămâni, se va deschide circulația pe Lotul 2 Mizil-Pietroasele din Autostrada Moldovei A7. Bucureștenii vor circula în regim de autostradă, cu o viteză mai mare, între Capitală și Buzău. Problemele de aici […] Articolul VIDEO | Vești bune de pe Autostrada Moldovei A7: Se va deschide circulația pe Lotul 2, zis și „Întârziatul”. Problemele de la poduri și pasaje au fost rezolvate apare prima dată în B365.
11:40
Casa negustorului Dimitrie Petrescu de pe Calea Griviței va deveni un centru cultural și educațional. Consiliul Local Sectorul 1 a cumpărat clădirea cu 1,7 milioane de euro # B365.ro
Clădirea istorică cunoscută drept „Casa negustorului Dimitrie Petrescu” a fost cumpărată pentru suma de 1,7 milioane de euro de către Consiliul Local Sector 1. Administrația de sector vrea să transforme clădirea într-un centru cultural și […] Articolul Casa negustorului Dimitrie Petrescu de pe Calea Griviței va deveni un centru cultural și educațional. Consiliul Local Sectorul 1 a cumpărat clădirea cu 1,7 milioane de euro apare prima dată în B365.
Ieri
11:00
FOTO | Cum vor arăta parcurile Regina Maria și un altul din cartierul Henri Coandă. Planurile includ piste de biclete, grădini senzoriale, foișoare, zone de fitness și altele # B365.ro
Administrația locală vrea să reabiliteze mai multe parcuri din Sectorul 1. Ieri după amiază a avut o consultare publică privind spațiile verzi Regina Maria și din cartierul Henri Coandă. Proiectanții au mai multe planuri pentru […] Articolul FOTO | Cum vor arăta parcurile Regina Maria și un altul din cartierul Henri Coandă. Planurile includ piste de biclete, grădini senzoriale, foișoare, zone de fitness și altele apare prima dată în B365.
11:00
Oprah Winfrey vine la București la Brand Minds 2026. Pentru prima dată în România, celebra antreprenoare americană va fi prezentă la Romexpo # B365.ro
Celebra Oprah Winfrey vine în 2026 la București, la Brand Minds. Antreprenoarea vine pentru prima dată în țara noastră la cel mai așteptat summit de business din Europa Centrală și de Est. Evenimentul are loc […] Articolul Oprah Winfrey vine la București la Brand Minds 2026. Pentru prima dată în România, celebra antreprenoare americană va fi prezentă la Romexpo apare prima dată în B365.
10:20
Bucureștenilor li se promite și anul acesta o iarnă mai bună la capitolul „apă caldă și căldură”. Explicațiile primarului Bujduveanu # B365.ro
Vă sună cunoscut? A sosit un nou sezon rece, iarna se instalează treptat, și, ca de fiecare dată, avem parte de noi promisiuni în ceea ce privește furnizarea agentului termic pentru apă caldă și căldură […] Articolul Bucureștenilor li se promite și anul acesta o iarnă mai bună la capitolul „apă caldă și căldură”. Explicațiile primarului Bujduveanu apare prima dată în B365.
10:10
Bucureșteancă nervoasă „apreciază” mașinile parcate aiurea pe trotuar pe DN1, între Liceul Francez și Școala de Poliție. „Parcați cu o precizie de chirurg jumătate pe trotuar” # B365.ro
O bucureșteancă atarge atenția că mai multe mașini sunt parcate neregulamentar zilnic pe DN1, între Liceul Francez și Școala de Poliție. Ea spune că autoturimsle îngreunează trecerea pietonilor pe acolo, mai ales că în zona […] Articolul Bucureșteancă nervoasă „apreciază” mașinile parcate aiurea pe trotuar pe DN1, între Liceul Francez și Școala de Poliție. „Parcați cu o precizie de chirurg jumătate pe trotuar” apare prima dată în B365.
09:20
VIDEO | Dimineață normală cu ploaie, dar tare complicată în traficul din București: Prelungirea Ghencea, bară la bară. „Peste tot e așa, în Otopeni e la fel”, spune un șofer # B365.ro
Plouă în București, e miercuri dimineață, 15 octombrie, iar traficul din oraș este complicat încă de la prima oră: pare-se că se pleacă de acasă din ce în ce mai devreme și, mai ales că […] Articolul VIDEO | Dimineață normală cu ploaie, dar tare complicată în traficul din București: Prelungirea Ghencea, bară la bară. „Peste tot e așa, în Otopeni e la fel”, spune un șofer apare prima dată în B365.
09:20
FOTO | Se golește cuva lacului din Parcul Drumul Taberei. Primăria va începe în curând pregătirile pentru West Side Christmas Market 2025 # B365.ro
Primăria Sectorului 6 transmite că va goli cuva lacului din Parcul Drumul Taberei. Administrația locală vrea să pornească pregătirile pentru Festivalul West Side Christmas Market. În curând, orașul se va pregăti pentru târgurile de Crăciun […] Articolul FOTO | Se golește cuva lacului din Parcul Drumul Taberei. Primăria va începe în curând pregătirile pentru West Side Christmas Market 2025 apare prima dată în B365.
08:30
Un nou cutremur în România în această dimineață, cu magnitudinea de 4 grade. Institutul pentru Fizica Pământului: S-a produs în județul Satu Mare # B365.ro
În urmă cu circa jumătate de oră, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4 pe scara Richter, în Satu Mare. Fenomenul a avut loc la ora 07:57. Încă un cutremur, de data aceasta în […] Articolul Un nou cutremur în România în această dimineață, cu magnitudinea de 4 grade. Institutul pentru Fizica Pământului: S-a produs în județul Satu Mare apare prima dată în B365.
08:00
STB îi anunță pe călători că, din cauza unui incendiu produs la un imobil, tramvaiele liniilor 17 și 36 sunt blocate pe Strada Maica Domnului. Societatea de Transport București spune că s-au aplicat măsuri de […] Articolul Tramvaiele liniilor 17 și 36, blocate pe Strada Maica Domnului. STB: Incendiu în zonă apare prima dată în B365.
04:00
Cafeneaua unde un paznic pufos întâmpină iubitorii de pumpkin spice latte – Zării Specialty Coffee din Cotroceni # B365.ro
La intrarea în Zării Specialty Coffee, cafeneaua deschisă la începutul acestui an în Cotroceni pe strada Zării 14, te întâmpină un „bouncer” pufos. Un ursuleț supradimensionat, chiar și el în nuanțe de Pumpkin Spice Latte, […] Articolul Cafeneaua unde un paznic pufos întâmpină iubitorii de pumpkin spice latte – Zării Specialty Coffee din Cotroceni apare prima dată în B365.
02:10
Unde ducem musafirii care vor să vadă orașul? Cinci locuri de vizitat în București, pentru invitații plimbăreți # B365.ro
O întrebare cu care ne confruntăm când vin rude sau prieteni din diverse colțuri ale țării în vizită la București este: Unde îi ducem, fiindcă nu putem să îi ținem tot timpul în casă” Confruntată […] Articolul Unde ducem musafirii care vor să vadă orașul? Cinci locuri de vizitat în București, pentru invitații plimbăreți apare prima dată în B365.
14 octombrie 2025
19:40
Se va circula în sens unic pe străzile din jurul Parcului Ferentari. Modificările intră în vigoare mâine | HARTA # B365.ro
Circulația rutieră în jurul Parcului Ferentari se va desfășura în circuit cu sens unic, anunță Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5. Modificarea intră în vigoare din data de 15 octombrie. Se modifică circulația în zona Parcului […] Articolul Se va circula în sens unic pe străzile din jurul Parcului Ferentari. Modificările intră în vigoare mâine | HARTA apare prima dată în B365.
19:10
FOTO | 152 de locuri de parcare rezidențiale apar pe Strada Maior Coravu. Hopincă: Vor fi alocate bucureștenilor din zona Mihai Bravu cărora le-au fost reziliate locurile # B365.ro
Primarul Sectorului 2 al Capitalei a anunțat bucureștenii că sunt marcate noi locuri de parcare pe Maior Coravu. Edilul susține că acestea sunt pentru toți cei care au rămas fără locuri de parcare pe Mihai […] Articolul FOTO | 152 de locuri de parcare rezidențiale apar pe Strada Maior Coravu. Hopincă: Vor fi alocate bucureștenilor din zona Mihai Bravu cărora le-au fost reziliate locurile apare prima dată în B365.
18:40
MTV își va închide toate canalele de televiziune după 44 de ani de activitate. Postul de televiziune nu va mai fi disponibil până la sfârșitul anului # B365.ro
Până la sfârșitul anului acesta, MTV își va închide toate canalele de televiziune. Deciza aparține grupului media Paramount Global și este luată în urma procesului de restructurare și reducere a costurilor. Dar aceasta este și […] Articolul MTV își va închide toate canalele de televiziune după 44 de ani de activitate. Postul de televiziune nu va mai fi disponibil până la sfârșitul anului apare prima dată în B365.
18:20
Universitatea din București, sancționată cu avertisment pentru discriminare. O studentă cu dislexie nu a primit sprijinul educațional necesar # B365.ro
Universitatea din București a fost sancționată cu avertisment de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. CNCD a constatat că instituția a discriminat o masterandă diagnosticată cu dislexie prin refuzul de a asigura metode adaptate de […] Articolul Universitatea din București, sancționată cu avertisment pentru discriminare. O studentă cu dislexie nu a primit sprijinul educațional necesar apare prima dată în B365.
18:10
„Europa Unită” se va numi noul drum construit între Șoseaua Berceni și Strada Emil Racoviță. Mai întâi, Consiliul General trebuie să aprobe proiectul # B365.ro
Noul drum construit între Șoseaua Berceni și Strada Emil Racoviță din Sectorul 4 se va numi „Strada Europa Unită”. Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Sectorului 4 se află un proiect privind […] Articolul „Europa Unită” se va numi noul drum construit între Șoseaua Berceni și Strada Emil Racoviță. Mai întâi, Consiliul General trebuie să aprobe proiectul apare prima dată în B365.
16:50
Deșeurile voluminoase, cele vegetale și electrocasnicele defecte vor fi ridicate gratuit sâmbătă în Sectorul 1. Lista străzilor de unde se ridică gunoaiele # B365.ro
Primăria Sectorului 1 al Capitalei a informat cetățenii că sâmbătă, 18 octombrie, va fi ziua în care deșeurile vegetale, voluminoase și electrocasnicele fefecte se vor ridica gratuit. Este vizată zona Calea Griviței, Pod Grand. Când […] Articolul Deșeurile voluminoase, cele vegetale și electrocasnicele defecte vor fi ridicate gratuit sâmbătă în Sectorul 1. Lista străzilor de unde se ridică gunoaiele apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.