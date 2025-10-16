AUR atacă la CCR legea pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III”

15:30

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, vineri, la congresul UDMR, că a aflat de la români de ce se organizează alegeri în ţara noastră din patru în patru ani: ca să afle UDMR cu cine guvernează. ”M-am întrebat de ce se ţine Congresul UDMR. Şi ştiu, o dată la patru ani dumneavoastră vă alegeţi […] The post Gluma făcută de Emil Boc la congresul UDMR: „Am aflat de ce se organizează alegeri din patru în patru ani” first appeared on Lumea Politică.