Sector 6 | Locuri noi pentru biciclete în trei puncte din sector. Unde se află parcările

22:00

Lotul 2 din autostrada A7, Mizil-Pietroasele, urmează să fie deschis vineri, 17 octombrie. Totuși, se va putea circula exclusiv pe autostradă numai pe un singur sens, dinspre Buzău spre București. Invers, cei care vin dinspre București sau Ploiești vor ajunge la Buzău abia după ce vor ieși de pe drumul de mare viteză, prin două […]